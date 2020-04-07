Самое популярное видео с Овечкиным в YouTube. Это не НХЛ, а хоккеист в костюме Шарика

Великий хоккеист доказывает своё величие во всём. Будь то официальный матч или мероприятие для болельщиков. 2016 год прежде всего запомнился Кубком мира в Торонто. Вполне вероятно, что последним за всю историю проведения турнира.
Победителем турнира стала сборная Канады, которая в финальной серии обыграла сборную Европы в двух матчах. Сборная России заняла второе место в группе B, обыграв сборную молодых звёзд Северной Америки и Финляндию, но уступив шведам. В полуфинале наши хоккеисты не справились с канадцами, проиграв будущим триумфаторам со счётом 3:5.
Разумеется, что подготовку к ответственному соревнованию хоккеисты Олега Знарка начали задолго до его начала. В КХЛ уже начался регулярный чемпионат, а игроки НХЛ, вызванные в сборную, прилетели в Россию. Грех было не использовать в медийной активности таких звёзд мирового хоккея, как Александр Овечкин, Евгений Малкин и Евгений Кузнецов.
В результате Федерация хоккея России решила организовать для болельщиков сюрприз, который многие до сих пор прекрасно помнят и не забудут никогда. Особенно дети.
Во время перерыва в матче регулярного чемпионата КХЛ в Санкт-Петербурге с участием СКА и «Лады» (2 сентября 2016 года, итоговый счёт 5:1) на льду появились команда детей и команда героев советских мультфильмов – волк из «Ну, погоди!», кот Матроскин и Шарик из «Простоквашино».
Сперва никто не придал увиденному особого внимания. В перерывах часто устраивают различные активности, чтобы зрители на трибунах не скучали. Ничего особенного не происходило.
Каково же было удивление публики, когда герои знаменитых российских мультфильмов сняли маски и оказалось, что вместе с детьми играют Евгений Кузнецов, Евгений Малкин и Александр Овечкин. В волка из «Ну, погоди!» перевоплотился Малкин, в кота Матроскина — Кузнецов, а в Шарика из этого же мультфильма «Каникулы в Простоквашино» — Овечкин.
Видео можно посмотреть на официальном канале ФХР в YouTube.
Зрители буквально взревели от счастья. Все моментально повскакивали со своих мест и устроили непередаваемую словами овации звёздам хоккея. Помимо катания на льду, Овечкин, Малкин и Кузнецов сфотографировались с болельщиками и раздали им автографы.
Получилось реально круто. В такие моменты начинаешь ценить хоккей и хоккеистов ещё больше. Ведь сейчас, в непростое время коронавирусной пандемии, весь мир лишился соревнований, которые, параллельно вот с такими выступлениями игроков дарили людям радость. Будем надеяться, что в скором времени хоккейные турниры продолжатся, а зрители всё так же будут получать незабываемые эмоции.
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