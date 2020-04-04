15 вратарей прошлого, которых сейчас не хватает НХЛ. Шикарные сейвы старой школы

Легендарных и успешных вратарей в истории НХЛ было огромное количество. Не претендуя на абсолютную память и объективность, мы выбрали полтора десятка голкиперов, по игре которых осталась ностальгия. Про великолепную игру эпохи Джонни Бауэра, Джорджа Везины или Гампа Уорсли мы намеренно не стали упоминать, так как вряд ли найдутся болельщики, кто видел матчи того времени. Это была старая школа сейвов. Вратари, которых сейчас не хватает НХЛ. Не потому что нынешние вратари не соответствуют их уровню, просто они оставили заметный след в истории лиги и своих клубов.

15. Джон Ванбисбрук

Бизер, как его прозвали болельщики, был одним из первых в славном поколении американских стражей ворот, которые потом стали одними из лидеров в своём амплуа во всей лиге. В сезоне-1985/86 он в составе «Рейнджерс» выиграл «Везину», но в 1993 году на драфте расширения его забрала «Флорида», где он и сделался настоящей суперзвездой. Во многом благодаря усилиям Вансбисбрука ничем не примечательные «пантеры» в 1995 году дошли до финала Кубка Стэнли, где уступили великолепному «Колорадо». В четвёртом и последнем матче того финала Ванбисбрук сделал 55 сейвов и финишировал третьим в голосовании за «Конн Смайт Трофи» — приза самому ценному игроку плей-офф. Именно Ванбисбрук стал автором термина The Rat trick, когда капитан «Флориды» Скотт Мелланби клюшкой убил крысу в раздевалке, а затем этой же клюшкой забил два гола в матче — после этого в Санрайзе установилась традиция бросать на лёд пластиковых крыс.

14. Майк Рихтер

Рихтер — ещё один американский герой, о главном сейве которого «Чемпионат» уже рассказывал. Его карьеру сгубила травма колена, но до того, как оно начало хронически его беспокоить, Рихтер неизменно входил в число лучших голкиперов мира. Стиль игры Майка был акробатическим и быстрым — будучи негабаритным вратарём он полагался на рефлексы, но крайне редко оказывался вне выгодной позиции. «Никогда не видел человека, который был бы больше сфокусирован на конкретном моменте. Чем труднее была игра, тем лучше он становился. Всегда удивлялся, когда ему забивали», — вспоминал о Рихтере его одноклубник по «Рейнджерс» Брайан Лич. Примечательно, что после окончания карьеры он поступил в Йелльский университет, а потом дважды баллотировался в Конгресс США от демократической партии.



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Видео можно посмотреть в YouTube.

13. Эдди Белфор

Знаменитый голкипер по прозвищу Орёл хорошо известен российским болельщикам, поскольку считается учеником Владислава Третьяка, и даже 20-й номер носил именно в его честь. Несдержанность темперамента иногда вынуждала журналистов называть его Безумным Эдди (в 2001 году он предлагал полиции взятку в $ 1 млн, чтобы избежать ареста), а пик его карьеры пришёлся на финал Кубка Стэнли-1999, который называли финалом кошмаров. В шестом матче финала в третьем овертайме мучения зрителей завершил Бретт Халл, а Белфор и Гашек пропустили за 6 встреч соответственно 1,26 и 1,68 шайб в среднем за игру.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в официальном аккаунте НХЛ в YouTube.

12. Кёртис Джозеф

Ещё один яркий представитель вратарского цеха 1990-х годов, на которого впору наклеить ярлык голкипера-неудачника. Нет, сам КуДжо, как его называли, был в полном порядке, но 63 победы за карьеру в плей-офф стали рекордом для стража ворот, который никогда не выигрывал Кубок Стэнли. 454 выигрыша в регулярном чемпионате были пятым результатом в истории НХЛ на момент завершения его карьеры, а болельщики «Эдмонтона», «Сент-Луиса» и «Торонто» до сих пор вспоминают его добрым словом. Единственный и уникальный трофей Джозефа — это Кубок Шпенглера-2007, который он выиграл, будучи членом сборной Канады.

Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно на канале компании Sportsnet в YouTube.

11. Тим Томас

Человек, игравший в минорных лигах Северной Америки и в Европе, попал в НХЛ в возрасте 28 лет. В 32 стал стартовым голкипером, затем дважды взял «Везину», а затем выиграл и Кубок Стэнли, и «Конна Смайта», став самым возрастным обладателем этого приза (37 лет). Он рос на игре Джона Ванбисбрука, в честь которого на закате карьеры взял 34-й номер, когда перешёл во «Флориду». Также Томас известен активной гражданской позицией, поскольку в 2012 году он отказался идти на приём к президенту США Бараку Обаме, заявив, что федеральное правительство проводит неприемлемую для него политику.

Видео можно посмотреть на канале федерации хоккея США в YouTube.

10. Том Баррассо

Имя Баррассо неразрывно связано с легендарным «Питтсбургом» начала 1990-х, где блистали великие Марио и Яромир Ягр. Баррассо был уникальным хоккеистом, который попал в НХЛ непосредственно из средней школы, не поиграв в молодёжных лигах или на уровне колледжей. В 18 лет он уже взял «Везину», что до сих пор остаётся рекордом, а в 1991 и 1992 годах вместе с «пингвинами» выигрывал Кубок Стэнли. В 1997 году он стал первым американским голкипером, кто одержал 300 побед за карьеру, а после окончания карьеры успел поработать тренером в «Словане» и «Магнитке».

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Видео можно посмотреть в YouTube.

9. Жан-Себастьян Жигер

Щитки-«матрасы» — одно из главных достижений Жигера, благодаря которому НХЛ начала задумываться об урезании амуниции вратарей. В 2003 году Жигер стал пятым и последним на данный момент обладателем «Конн Смайт Трофи», который не выиграл Кубок Стэнли, то есть он стал самым ценным хоккеистом плей-офф, в котором его команда проиграла. Свою Чашу он взял 2007-м в составе «Колорадо». Известно, что Жан-Себастьян страдал от редкого заболевания — его тело плохо усваивало воду и во время матчей он рисковал быть обезвоженным. Это вынуждало его пить из специальной бутылочки с соломинкой.

Видео можно посмотреть в YouTube.

Хабибулин — первый российский голкипер, который выиграл Кубок Стэнли. Обладатель двух олимпийских медалей — золота 1992 года, которое ему почему-то тогда не вручили, отдав медаль Виктору Тихонову, и бронзы в Солт-Лейк-Сити, где Николай был назван лучшим голкипером турнира. После «Тампы» у Хабибулина был не самый удачный период в «Чикаго» и заметный взлёт в «Эдмонтоне», но травма бедра заставила его преждевременно завершить карьеру.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в официальном аккаунте НХЛ в YouTube.

Хекстолл — плоть от плоти «бандит с Брод-Стрит», то есть агрессивный и злющий игрок «Филадельфии», в которой он сделал себе имя. Он стал первым голкипером НХЛ, забившим гол, а известен был своей агрессивностью. Трижды он набирал более 100 минут штрафа за сезон, установив по этому показателю все рекорды. В его активе есть «Везина», «Конн Смайт» и тяжёлая травма нападающего Сильвена Тарджона на тренировке сборной Канады, которого Хекстолл ударил клюшкой за намерение забить.

Видео можно посмотреть в YouTube.

6. Олаф Колциг

Немец, родившийся в ЮАР и выросший в Канаде, не мог не стать уникальным человеком в НХЛ. Колциг активно способствовал выходу его «Вашингтона» в финал Кубка Стэнли-1998, и даже установил вратарский рекорд из четырёх кубковых матчей на ноль, но «столичные» в четырёх встречах уступили трофей «Детройту». Выигрыш «Везины» и неплохой состав «Кэпиталз» обещали ему очень неплохие перспективы, но всё сгубили травмы. В 2007 году Колциг порвал связку плеча, через год разорвал сухожилие на руке, а в 2009 году объявил о досрочном завершении карьеры.

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Луонго в «Ванкувере» даже хотели сделать капитаном команды, но упрямый регламент не дал этого сделать. Более 1000 матчей за карьеру, почти 500 побед, два золота Олимпиады, но ни одного Кубка Стэнли — в этом плане Роберто не повезло. Луонго был известен своими вратарскими рефлексами, особенно сейвами ловушкой, которые хорошо сочетались с «баттерфляем».

Сколько голов пропустио Луонго на Олимпиаде-2010 в Ванкувере

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в официальном аккаунте НХЛ в YouTube.

Набоков был тем, за кого ФХР билась, чтобы он мог выступать за сборную России, а не за Казахстан. Набоков стал седьмым вратарём в истории НХЛ, кто забил гол и был первым российским звёздным голкипером за океаном. Он стал настоящей легендой «Сан-Хосе Шаркс», а в 2008 году посодействовал победе сборной России на историческом чемпионате мира в Квебеке.

Русские в истории «Сан-Хосе». Набоков – уникум, он забил гол в большинстве Один из самых удивительных случаев в истории НХЛ.

Видео можно посмотреть в YouTube.

Про сумасшедшего Патрика можно говорить очень много. Он был настоящим вратарём — странным, неуравновешенным, психованным, но, при этом, оставался потрясающим лидером и опорой для своей команды. Единственный игрок в истории НХЛ, кто выигрывал «Конна Смайта» трижды, и единственный, кто делал это в разных десятилетиях и за разные коллективы.



Видео можно посмотреть в YouTube.

Про Бродо тоже говорить излишне не стоит. Ему принадлежит масса действующих рекордов НХЛ, а пресловутая трапеция за воротами — это следствие великолепной игры Мартина клюшкой, против которой даже ввели специальное правило. Три Кубка Стэнли и два олимпийских золота принесли ему логичное включение в Зал хоккейной славы.

Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно на канале компании Sportsnet в YouTube.

Игра Доминатора не поддавалась никакому анализу и не объяснялась законами физики. Он любил отбивать шайбу щитками, лёжа на спине, смешно перекатывался на линии ворот и не принадлежал ни к какой вратарской школе, кроме своей собственной. Шесть трофеев «Везины», два «Харта», два Кубка Стэнли, триумф в Нагано — всё это знаменитый чех заработал за счёт уникального таланта. «Мне говорят, что я жутко старомоден, что я плюхаюсь как рыба на лёд. Я отвечаю: кого это волнует, пока я останавливаю шайбу?» — отвечал Гашек.

Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно на канале компании Sportsnet в YouTube.

Осгуд был на голову меньше Руа, но дал сдачи. Знаменитый бой вратарей в НХЛ Вратарь «Колорадо» не смог терпеть, что его команда проигрывала. И даже судья не остановил его на пути к новой драке с «Детройтом».

Как Третьяк и «Чикаго» проглядели в Гашеке будущую легенду. Худшие обмены 90-х в НХЛ Одни клубы думали, что получают звёзд, а те ехали заработать на пенсию. Другие отдавали будущих легенд почти даром.