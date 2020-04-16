«Моя фамилия — Вайсфельд». Получил бан на матчи «Авангарда» и делает наш хоккей лучше

Сегодня, 16 апреля, известному хоккейному функционеру, бывшему арбитру, а ныне хоккейному эксперту Леониду Вайсфельду исполнилось 60 лет. Леонид Владленович – личность действительно разносторонняя.
Мало кто знает, но Вайсфельд – кандидат педагогических наук. И эта степень полностью заслужена.
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Любое интервью, сделанное с ним, Леонид Владленович вычитывает досконально. А порой и замечание журналисту может сделать.
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
11 раз Леонид Вайсфельд входил в списки лучших арбитров страны. Трижды удостаивался почётного приза «Золотой свисток» имени Андрея Старовойтова как лучший арбитр России. Так что не думайте, что Вайсфельд сразу стал хоккейным функционером.
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
На фото ниже – Леонид Вайсфельд и экс-руководитель «Лады» Владимир Вдовин. Леонид Владленович в своё время работал генменеджером в Тольятти.
Леонид Вайсфельд с Владимиром Вдовиным
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Вайсфельд – человек с отличным чувством юмора. Была у него и вот такая красивая собака Линда. Увы, она уже умерла.
Леонид Вайсфельд с собакой Линдой
Фото: photo.khl.ru
Помимо «Лады» Вайсфельд трудился гендиректором в «Атланте», был генменеджером новокузнецкого «Металлурга», а также «Автомобилиста» и «Салавата Юлаева».
Леонид Вайсфельд с Георгием Кобылянским
Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru
Коллеги уважают Леонида Владленовича. Любят его и журналисты, которым он никогда не отказывает в общении.
Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru
Леонид Вайсфельд и Кирилл Фастовский
Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru
Леонид Владленович не только хорошо знаком с президентом «Локомотива» Юрием Яковлевым, но и встречался с комиссаром КХЛ Гэрри Беттмэном в Москве!
Леонид Вайсфельд и Юрий Яковлев
Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru
Знаком Вайсфельд и с нынешним генменеджером «Спартака» Алексеем Жамновым. Да с кем только Вайсфельд не знаком!
Леонид вайсфельд и Алексей Жамнов
Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru
«Моя фамилия – Вайсфельд», — любит повторять Леонид Владленович. Сейчас он работает хоккейным экспертом и комментатором. Слушать Вайсфельда – сплошное удовольствие. Мало кто умеет столь красиво и эффектно рассказывать о хоккее.
Леонид Вайсфельд и Денис Казанский
Фото: Светлана Садыкова, photo.khl.ru
Вайсфельдом, как говорят, были недовольны в «Авангарде». Дескать, в прошлом плей-офф в финале конференции он симпатизировал «Салавату Юлаеву», в котором ранее работал. После этого Леонида Владленовича перестали ставить на матчи этой серии, но человек продолжил делать наш хоккей лучше!
Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru
Редакция «Чемпионата» поздравляет Леонида Вайсфельда с 60-летием и желает ему крепкого здоровья, творческих успехов и семейного благополучия!
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