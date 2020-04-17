«Золотую цепочку сорвали, деньги исчезли». Как Фетисов в Киеве подрался с милиционерами

Вячеслав Фетисов – один из прославленных хоккеистов поздней советской эпохи, сделавший себе имя по обе стороны океана. Вячеслав Александрович выиграл две Олимпиады, семь чемпионатов мира, 14 раз становился чемпионом СССР в составе ЦСКА, а в НХЛ дважды завоевал Кубок Стэнли с «Детройтом». Без сомнений, Фетисов был одним из величайших защитников в истории хоккея, он построил практически безупречную карьеру, однако и ему однажды не удалось избежать скандала. В октябре 1988-го капитан сборной СССР и майор Советской Армии Фетисов в Киеве серьёзно повздорил с представителями закона и оказался в отделении милиции, откуда его лично забирал наставник ЦСКА и сборной СССР Виктор Тихонов. Рассказываем подробности этой истории.

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Невинный хоккеист и милицейский произвол

Как водится, с течением времени история с киевским задержанием Фетисова обросла легендами, слухами и различными версиями, многие из которых если не противоречат друг другу, то уж точно разнятся в ключевых деталях. Вот, например, что рассказывал Фетисов в своих мемуарах в 1998 году.

Вячеслав Фетисов уезжает в НХЛ Фото: РИА Новости

По воспоминаниям Вячеслава Александровича, 7 октября 1988-го, накануне игры ЦСКА с киевским «Соколом», он со своим другом и партнёром по паре обороны армейцев Алексеем Касатоновым побывал в гостях у футболистов киевского «Динамо». Фетисов утверждает, что в гостиницу хоккеисты вернулись рано (на следующий день ведь игра), но в номере защитника застал звонок товарища, который попросил Фетисова передать посылку семье Валерия Харламова. Капитан ЦСКА пообещал другу, что встретит того у дверей гостиницы, надел спортивный костюм и вышел на улицу.

«7 октября — День Советской Конституции. На улице — оживление, день выходной, народ гуляет. Я стою чуть в стороне от гостиницы «Москва», где мы жили, потому что на мне яркий костюм, а тренеры не должны меня заметить: у нас режим, после одиннадцати часов нельзя выходить из номера, команде полагалось спать. Стою — товарища нет. Нет его десять, пятнадцать-двадцать минут. Рядом со мной шлагбаум. Я оказался неподалеку от автостоянки, там, где будка охраны. Я решил, что, скорее всего, и телефон в будке есть. Подхожу к будке, думаю: «Позвоню, узнаю, выехал Саша или нет?» Будка высокая, как милицейский «скворечник», а в окне молоденькая девушка. Я кричу: «Нельзя ли от вас позвонить? Мне нужно узнать: человек выехал, ждать его или нет?» Она не отвечает. Я громче: «Нельзя ли позвонить от вас?» Вдруг лысоватый мужик лет под пятьдесят рядом высовывается: «Отвали отсюда». Я говорю: «Что вы грубите? Единственное, что мне нужно — позвонить». Он опять: «Я сказал, отваливай отсюда». Я продолжаю стоять. Он сбегает по ступенькам из «скворечника» (а у него «жигуленок», оказывается, рядом с входом в будку стоял), открывает багажник и достает оттуда приличный тесак», — вспоминает Фетисов.

Затем, по словам Фетисова, к месту конфликта подошёл милиционер, который прикинулся, что не видит агрессивного человека с ножом. Фетисов вслух предположил, что представитель закона находится в сговоре с «лысоватым мужиком», на что милиционер отреагировал вызовом подмоги.



«Я опомниться не успел — вылетает бригада, начинает мне крутить руки. Стало так обидно за эту дурацкую ситуацию, что, вместо того чтобы сесть спокойно в машину, поехать и разобраться в отделении, я начал кричать: за что? почему? Они мне — руки выкручивать, я сопротивляюсь, человека четыре пинками в машину меня загоняют. Я вою: «Давайте разберемся здесь, в гостинице». Они: «В милиции разберемся!». И бьют под печень все время, пинают ногами, тянут за волосы, костюм разорвали. Хохлы оказались дюжими».

Далее Фетисов оказался в отделении, где с ним приключилась истерика. Начальник милиции, появившийся чуть позже, надавил на хоккеиста авторитетом – «Ты нам здесь права не качай, я с тобой могу сделать все, что хочу» -, а потом уже приехал Тихонов. «А у меня волосы выдраны, золотую цепочку сорвали, деньги, что были в бумажнике, доллары какие-то — исчезли. Я начал требовать, чтобы мне все вернули, но Тихонов меня увел».

Такова версия Фетисова, в которой он выставляет себя невинно пострадавшим от милицейского произвола. Но действительно ли капитан ЦСКА был в тот вечер белым и пушистым?

Вячеслав Фетисов и его супруга Ладлена Фото: РИА Новости

«Фетисов с моими орлами гулял. Они по части выпивки – о-го-го»

В конце 80-х и начале 90-х большую популярность имел другой взгляд на события 7 октября. Согласно альтернативной версии, Фетисов и Касатонов действительно вместе вернулись в гостиницу после посиделок с киевскими футболистами, вот только, во-первых, хоккеисты ЦСКА были изрядно пьяны, а во-вторых, Фетисов тут же отправился не в свой номер, а в ресторан, находившийся на верхнем этаже гостиницы.



Там Фетисов, одетый в спортивный костюм, не прошёл строгий дресс-код – официантка отказалась обслуживать неподобающе одетого посетителя, находившегося в состоянии алкогольного опьянения. Разозлённый таким отношением Фетисов заскандалил и стал «качать права», не остановило его и появление милиции. Капитан сборной СССР пообещал «поснимать погоны со всех ментов», а затем и вовсе дошёл до рукоприкладства. После этого представители закона скрутили разбушевавшегося спортсмена и отвезли в отделении. По пути Фетисова, конечно, поколотили за длинный язык.

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В милиции хоккеист пробыл четыре часа, после чего появился Тихонов и всё уладил. Тренер вытащил Фетисова из отделения, да ещё и договорился, чтобы не было возбуждено уголовное дело по статьям «Хулиганство» и «Оказание сопротивления сотрудникам милиции».

Верить словам Фетисова о той истории, или нет – решайте сами. Вот только после проверки и журналистского расследования, которое инициировал сам Фетисов, пришедший по возвращению в Москву в передачу «Человек и закон», никто из сотрудников киевской милиции не получил даже выговора. Могло ли такое произойти, если бы с капитаном сборной СССР, гордостью всей страны поступили бы настолько несправедливо?

Кроме того, Виктор Тихонов в интервью «Спорт-Экспрессу» в 2009 году вспоминал, что Валерий Лобановский (главный тренер футбольного «Динамо» Киев. – Прим. «Чемпионата»), когда узнал об этой истории, лишь усмехнулся: «Виктор, не верь сказкам. Фетисов с моими орлами гулял. Они по части выпивки – о-го-го». И в это верится достаточно легко, учитывая, что советские спортсмены никогда не были образцовыми блюстителями режима.

Вячеслав Фетисов (слева) и Виктор Тихонов (справа) Фото: РИА Новости

Версия, которая понравилась Америке

Но, может быть, Тихонов в той истории был заодно с милиционерами? Это обстоятельство бы объяснило тот факт, что хоккеист сам решился предать дело огласке. Надо сказать, что отношения между капитаном ЦСКА и наставником в те годы действительно были сложные. Фетисов, как и многие другие игроки, рвался в НХЛ, а Тихонов никак не хотел, чтобы великая армейская машина разваливалась в одночасье.

В 2014 году американский режиссёр Гейб Польски снял фильм «Красная Армия», посвящённый советскому доминированию в мировом хоккее во время Холодной войны. В этом фильме жена Фетисова Ладлена высказала ещё одну версию событий 7 октября 1988-го. Согласно ей, избиение Вячеслава было спланировано заранее (Тихонов был в курсе) с целью запугать спортсмена, собиравшегося покинуть СССР ради Америки.



Отрывок из фильма «Красная Армия» со словами Ладлены Фетисовой.



Позднее эти слова вроде бы опроверг сам Фетисов, хотя в своих мемуарах он и признал, что киевский инцидент повлиял на его решение уехать. «Не могу сказать, чтобы этот случай стал решающим, но моему стремлению уехать он тоже способствовал. Почти до Нового года меня только и грела надежда, что зимой ЦСКА поедет играть в Америку и, как мне обещали, я останусь в «Нью-Джерси». Сезон 1988–1989 годов я собирался закончить уже в новом клубе…», — вспоминал Фетисов.



В январе 1989-го Фетисов заявил в интервью «Московскому комсомольцу», что «он устал от диктатуры Тихонова и больше не хочет играть в его команде», а летом того же года Вячеславу разрешили уехать в НХЛ, где начался новый виток славной карьеры прославленного защитника.



А история с избиением Фетисова в Киеве обросла слухами и домыслами, разобраться в которых сейчас уже не представляется возможным. Но, кажется, что правда, как всегда, находится где-то посередине.

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