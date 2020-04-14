Скандал на глазах Брежнева. Как Тарасов увёл команду со льда и проиграл золотые медали

Великий Тарасов и вправду никого не боялся, даже генерального секретаря. Но завоевать золотые медали его смелость помогала далеко не всегда.

В известном фильме «Легенда №17» этот эпизод рассказан как случившийся в товарищеском матче между сборной СССР и столичным «Спартаком» перед Суперсерией-1972. В фильме матч завершился скандальным уходом с площадки хоккеистов сборной из-за якобы несправедливого судейства. На самом деле это случилось на три года раньше, 11 мая 1969 года, в календарном матче между ЦСКА и «Спартаком». Но скандал был по-настоящему грандиозный — какое уж там кино!

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«Золотой» матч

В чемпионате СССР безоговорочным лидером считался ЦСКА, который крайне редко упускал золотые медали, но ближе к концу 1960-х стал ощущать приличную конкуренцию со стороны «Спартака» и московского «Динамо». Спартаковцы стали первыми в сезонах 1961/1962 и 1966/1967, а в 1968-м стали вторыми. Регламент сезона-1968/1969 предусматривал, что после первого этапа, который выиграл ЦСКА, должна определиться шестёрка сильнейших, которая и должна была бороться за золото. Это должно было стать своеобразным «советским плей-офф», а главной интригой стало противостояние «армейцев» и спартаковцев, которые прилично оторвались от всех конкурентов.



К очной встрече 11 мая 1969 года у «Спартака» было на одно очко больше, чем у ЦСКА при равном количестве игр. Словом, это последний матч был в полном смысле слова золотым, поскольку победителю доставался титул, и не случайно на трибуны «Лужников» в тот вечер пришло более 14 тысяч зрителей.



Среди зрителей был и Леонид Ильич Брежнев, которого почему-то с лёгкой руки создателей той же «Легенды №17» теперь считают спартаковским болельщиком. На самом деле глава советского государства был ярым фанатом ЦСКА, посещал многие матчи и требовал организации телевизионных трансляций, когда не мог приехать на стадион лично.

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9.59 или 10.01?

«Спартак», как понятно из турнирной таблицы, в этой игре устраивала ничья, но красно-белые отлично начали встречу и сумели к первому перерыву повести со счётом 2:0 — отличились Фоменков и Старшинов. Вторая двадцатиминутка осталась безголевой, а в третьей Викулов сократил отставание ЦСКА до минимума, после чего случилось невероятное.



Нужно отметить, что по тогдашним правилам в третьем периоде после 10 сыгранных минут происходила смена ворот. Незадолго перед этой сменой «Спартак» остался вчетвером, а ЦСКА усилиями Петрова смог забить. Однако шайба эта засчитана не была именно из-за упразднённого нынче «правила десяти минут». Табло на стадионе зафиксировало время гола как 9.59, то есть за секунду до остановки игры, — стало быть, шайба должна была быть признана правильной, а команды при счёте 2:2 поменяться сторонами.

Видео можно посмотреть на официальном канале ХК «Спартак» Москва в YouTube.

Но выяснилось, что контрольный секундомер, на который ориентируются арбитры, показал время 10.01, то есть игра должна была быть остановлена до гола, который соответственно следует признать незасчитанным. Обслуживали тот матч арбитры Юрий Карандин (да-да, тот самый) и Михаил Кириллов, которым хронометрист сигнализировал об окончании 10-минутного отрезка. Делал он это посредством свистка, который слышали судьи и даже часть зрителей, но для всех остальных он просто растворился в рёве трибун.



Возмущению главного тренера ЦСКА Анатолия Тарасова не было предела. Громогласный крик «Гол засчитан правильно!» был обращён и к судьям, и к хронометристу, и ко всем, кто присутствовал, но убедить бригаду Тарасову не удалось. Вариант с подачей послематчевого протеста он отклонил — такие матчи никто не будет переигрывать и результат, даже при возможных ошибках, оставили бы в силе.



И тогда Тарасов воспользовался невиданной доселе мерой — увёл команду с площадки, отказываясь выводить своих хоккеистов обратно, пока арбитры не засчитают отменённый гол Петрова. Долгих 37 минут все пытались уговорить тренера ЦСКА продолжить матч, но никому не удавалось этого сделать — ни спортивным чиновникам, ни звонившему по телефону маршалу Гречко. И лишь когда Тарасову сообщили, что сам Брежнев устал ждать, когда хоккей продолжится, великому тренеру пришлось уступить. Примечательно, что генсек не стал напрямую вмешиваться ситуацию и не требовал отменить или засчитать спорный гол. Он, как и все, долго ожидал, чем разрешится ситуация, но затем всё же настоятельно попросил продолжить игру.



Игра возобновилась, но на ЦСКА уже было жалко смотреть. Ни желания, ни азарта, ни боевого духа в команде уже не осталось, к тому же за умышленную задержку игры «армейцы» были наказаны малым штрафом, из-за чего пропустили от Евгения Зимина третий гол. Счёт 3:1 сохранился до финальной сирены — «Спартак» стал чемпионом, а чемпионат страны вошёл в архивы как самый скандальный за всю историю СССР.



«Это я виноват. Я дал им отдохнуть, и они дожали нас», — так в раздевалке объяснил Тарасов поражение, а на следующий день тренера вызвали «на ковёр». Он был лишён сразу двух званий — заслуженного мастера спорта и заслуженного тренера СССР, но от мнения о правильности забитого гола Тарасов не отказался.

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«Надо дать заголовок похлеще»

Реакция на поступок Тарасова оказалась самой разной. 13 мая 1969 года в «Советском спорте» появилась заметка знаменитого Николая Сологубова с заголовком «… И сохранить достоинство».



«Инцидента, подобного тому, который произошёл во время воскресного матча ЦСКА — «Спартак», кажется мне, не знает история нашего хоккея. И мне, человеку, вся жизнь которого связана с командой ЦСКА, который около десятка лет был её капитаном, особенно больно, что виновником случившегося стали мои одноклубники. Но я не хочу упрекать команду и её хоккеистов: они выполняли указания своего старшего тренера. И мне тем более горько, что имя этого старшего тренера — Анатолий Тарасов, тот самый Тарасов, который столько раз вёл и приводил ЦСКА и сборную страны к выдающимся победам», — писал Сологубов.

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А вот коллега Тарасова Аркадий Чернышёв был совсем не так мягок. Известный журналист Фёдор Раззаков в своей книге «Российский хоккей: от скандала до трагедии» приводит воспоминания другого обозревателя — Евгения Рубина, который тогда работал в «Советском спорте».

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Заметка Сологубова? Да она такая маленькая, что её и не заметишь. Про эту сволочь полагалось целую страницу написать. И дать заголовок похлеще», — сказал Чернышёв.



Споры о том голе можно встретить до сих пор. Осенью 1970 года Тарасову вернули звание заслуженного тренера СССР, правда, в газетах об этом молчали. В новом сезоне ЦСКА вернул себе чемпионский титул, обогнав «Спартак» на 10 очков.

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