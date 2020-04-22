Проклятые буллиты. Как Оши и Терри обыгрывали Россию в серии штрафных бросков

Оши с тех пор стал настоящей звездой и играет с Овечкиным, а Терри не может закрепиться в НХЛ.

Почему-то принято считать, что серия штрафных бросков — это лотерея. Давным-давно кто-то сказал эту, простите, глупость, которую затем растиражировали, не пытаясь вникнуть в суть. При этом если штрафной бросок реализуется не в послематчевой серии, а во время основного времени или овертайма, то здесь его лотереей не называют — он считается нормальным игровым моментом.

Гол-фантом, которого не было. Как Хабибулин не дал судьям увидеть решающую шайбу в финале Про то, что «Калгари» забил победный гол говорили все — игроки, комментаторы и болельщики. Но судьи решили иначе.

В лотерее шансы определяются теорией вероятности и тем, что принято называть везением, а участники никак не могут повлиять на свои шансы. В буллитах же наоборот – всё зависит исключительно от участников. От их индивидуального мастерства и крепких нервов. Кто кого переиграет – пусть и один на один. Какая же это лотерея?



Для сборной России серии штрафных бросков в турнирах высокого ранга часто бывали несчастливыми. После этого штамп про лотерею лишь укрепился, ведь в ней мало кто выигрывал, хотя многие пытались многократно.

Оши — 4 из 6

Самым памятным буллитным поединком, без сомнения, была серия штрафных бросков на Олимпиаде-2014 в Сочи. Тогда на групповом этапе сошлись сборные России и США, для которых это был второй матч на олимпийском хоккейном турнире: россияне до этого обыграли Словению (5:2), а американцы — Словакию (7:1). Матч со «звёздно-полосатыми» вызвал огромный ажиотаж — за перипетиями игры следили в высоких правительственных кругах, да и сама игра стала настоящим украшением Олимпиады.

Оставим за скобками незасчитанный гол Фёдора Тютина за 4 минуты до конца основного времени — американский арбитр Брэд Майер тогда посчитал, что шайба залетела в сдвинутые ворота. При счёте 2:2 началось буллитное пиршество, главным героем которого стал американский нападающий Ти Джей Оши. Розовощёкого форварда тогда не слишком хорошо знали в России, но после этой серии бросков он стал знаменит по обе стороны океана.



Оши открывал ту серию послематчевых бросков. Перед попыткой он с улыбкой катался в средней зоне, затем вальяжно начал движение к воротам, едва не потерял шайбу на ведении, но, сблизившись с Бобровским, вколотил снаряд в «домик» нашему голкиперу. Ничего экстраординарного, но это было только начало. В обязательной программе из трёх бросков американцы больше не забили ни разу, а Илья Ковальчук в последней российской попытке обыграл Джонатана Куика и перевёл буллитную серию в стадию «до первого промаха».



Четвёртый бросок россиян, снова вышел Ковальчук — Куик задел шайбу, которая улетела мимо створа. Оши с озорной улыбкой на лице и высунутым языком вышел на свою вторую попытку в серии, но бросил выше. Дацюк против Куика в пятой попытке пробил американского вратаря, и в этот момент наша сборная была максимально близка к победе. Бобровскому требовалось только нейтрализовать Оши, которого поставили бить второй раз подряд и в третий — за серию, поскольку правила ИИХФ это позволяют.



Хитрая обводка и бросок между щитков оказались нерешаемой задачей для российского голкипера, но Ковальчук в шестом раунде снова подарил надежду, бросив после изысканной паузы. Увы, но проблема Оши оказалась слишком сложной для Сергея Бобровского. Американский форвард исполнил ещё три буллита, два из которых реализовал, а всего за серию до забил 4 броска из 6, принеся американцам победу.

Волшебные руки Оши. Как США обыграли Россию в скандальном матче на ОИ-2014 Ти Джей Оши устроил шоу для российской публики и затмил некрасивый поступок своего вратаря.

«На тренировках отрабатывали буллиты. Но Оши – неудобный буллитёр, видимо, если забил 4 из 6. Мог спасти, наверное, в каких-то случаях. Увы, не получилось», — говорил тогда Бобровский.

«Это было просто безумно. Я знал, сколько хороших хоккеистов у нас в составе, но наш тренер Дэн Байлсма продолжал ставить меня. Наверное, это был главный момент в моей карьере», — вспоминал позже Оши. «Я всегда говорил, что Ти Джей нам понадобится, если дело дойдёт до буллитов», — сказал генменеджер американцев Дэвид Пойл, команда которого обыграла россиян на глазах у президента страны.

Видео можно посмотреть на официальном канале Международного олимпийского комитета в YouTube

Терри круче, чем Оши

Аналогичная история произошла и на молодёжном чемпионате мира в 2017 году, который проходил в Канаде. В полуфинале сошлись сборные США и России, и дело тоже дошло до серии штрафных бросков. Снова семь попыток и снова у американцев нашёлся один герой, который вытащил свою команду за волосы, словно барон Мюнхгаузен — это был нападающий Трой Терри.



Терри даже превзошёл Оши по проценту реализации: если Ти Джей забил 4 из 6, то Трой показал стопроцентный результат, реализовав три попытки из трёх. Причём свой первый буллит Терри исполнил лишь в четвёртом раунде — три предыдущих броска американцы не смогли реализовать, но в 2017-м первая серия буллитов состояла не из трёх, а уже из пяти бросков.

В дополнительном отрезке «до первого промаха» у США бил только Терри. Два выхода — два гола, в то время как у россиян не смогли забить Кирилл Капризов, бросивший мимо, и Александр Полунин, проигравший дуэль голкиперу Тайлеру Парсонсу.

«Подвиньтесь, Оши и Тэйвз! На сцене появился ещё один специалист по буллитам. Ровно через 10 лет после того, как Джонатан Тэйвз забил три из трёх в полуфинале МЧМ-2007 между Канадой и США, Трой Терри совершил аналогичный подвиг. Он вытащил американскую команду в финал, где она будет биться за золото. Это было редкое шоу нервов для 19-летнего форварда, о котором партнёры по команде сказали, что в его жилах течёт ледяная вода. Это было сумасшедшее окончание ещё более сумасшедшей игры. В итоге американцы убили своих демонов и обыграли Россию – того соперника, который побеждал во всех семи предыдущих матчах на стадии плей-офф. Россия оказывала давление, но Терри оказался невозмутим. Пять раундов штрафных бросков не выявили победителя, после чего началось настоящее веселье, а для тех игроков, кто в этом участвовал, это был пугающий ужас», — так писал о том матче обозреватель канадской газеты National Post Майк Трэйкос.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте ИИХФ

Примечательно, что даже североамериканские эксперты после победы сборной США продолжали утверждать в несправедливости буллитов как способа определения победителя.

Кошмар на всю жизнь. Самые обидные буллиты для сборной России Сборная России уже праздновала выход в финал МЧМ, но серия буллитов продолжилась. И в финал вышли американцы.

«Я ненавижу буллиты в целом, это как подбросить монетку. Предпочту 20-минутный овертайм, не знаю, почему они отказываются от этого. Три, пять, семь или одиннадцать бросков не сделают никакой разницы», — заявил обозреватель ESPN Кори Пронман.