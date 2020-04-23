«Авангард» хотел выиграть Кубок Гагарина, но невезение прибило психологию»

Омич Кирилл Семёнов — одно из открытий прошедшего сезона КХЛ. Нападающий стал настоящим лидером родного клуба, лучшим бомбардиром «Авангарда» как в регулярке, так и в плей-офф. В интервью «Чемпионату» Семёнов рассказал, как проводит время на карантине, почему «ястребы» проиграли «Салавату» в первом раунде Кубка Гагарина, кто из тренеров внёс наибольший вклад в его развитие и много других интересных вещей.

«Поначалу люди в Москве выбирались на шашлыки, но сейчас никто никуда не выходит»

— Как проводите время на карантине?

— Нахожусь в Москве дома с семьёй. Выходим только за продуктами в супермаркет. На самом деле это великолепное время, потому что в сезоне нет возможности так много общаться с родными.



— Почему решили в Омск не возвращаться?

— Мы думали об этом, но решили, что сейчас лучше не лететь в другой город. У нас маленький ребёнок, мы перестраховались и остались в Москве.



— Как обстановка в столице?

— Паники нет, все просто сидят дома, никуда не выходят. Поначалу было немного по-другому, люди на шашлыки выбирались, но сейчас, наверное, все осознают глобальность проблемы. Все хотят сохранить здоровье своей семьи.



— Как поддерживаете спортивную форму?

— Мы тренируемся вместе с женой, выполняем стандартные упражнения, которые можно сделать в домашних условиях.



— В «Авангарде» утвердили какой-то план подготовки на этот период?

— Да, есть такой. Брэндон Бови (тренер «Авангарда» по физподготовке. – Прим. «Чемпионата») всем разослал программу тренировок. Можно работать по нему, а можно – самостоятельно. Мы все не маленькие, знаем своё тело, можем распределить грамотно нагрузки.

Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

«Система Хартли работала в прошлом году, а сейчас вот так получилось. «Салават» был сильнее нас»

— Почему «Авангард» проиграл «Салавату» в плей-офф?

— Мне кажется, сказалось обилие травм в сезоне. Мы не всегда играли той командой, которой прошли предсезонку. Вообще, тяжело сказать, что не получилось. В регулярке мы выиграли у Уфы четыре игры, но плей-офф сильно отличается от гладкого чемпионата. Там нет фаворитов. Так получилось, что «Салават» был сильнее нас, сыграл лучше и победил заслуженно.

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— В плане атмосферы внутри команды этот «Авангард» был похож на прошлогодний?

— Ушли некоторые ребята, было много новеньких, поэтому атмосфера, конечно, поменялась.

— Была семья, единый кулак?

— Об этом можно говорить, когда команда побеждает. Тяжело сказать. В прошлом плей-офф мы постоянно выигрывали, бились друг за друга. Но вообще, мне кажется, что в любой команде есть этот момент сплочения. Тренеры и руководство прививают это ещё с предсезонки. Думаю, что мало клубов, где плохая обстановка. Конечно, какие-то конфликты могут происходить, но это рабочие моменты.



— В «Авангарде» было много травм, но лично вы уже третий сезон не пропускаете матчи. В чём ваш секрет?

— На самом деле травмы у меня тоже есть. Например, был перелом пальца. Но это такая травма, с которой можно играть, как я считаю. Особенно если это касается плей-офф. Микроповреждений спортсмену никак не избежать. Но надо себя готовить каждый день к тренировкам, к играм, и всё будет хорошо. При этом я не говорю о том, что эпидемия травм в «Авангарде» случилась из-за плохой подготовки. Было много случайных, даже курьёзных случаев, а человек вылетал до конца сезона. Так было с Максимом Чудиновым.

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— У многих других команд тоже был полон лазарет. Может, это связано с уменьшением площадок перед сезоном?

— Возможно. Если проанализировать все травмы, то, может быть, будет прослеживаться закономерность. Игра контактная, времени на принятие решений стало меньше. Плюс хоккей с каждым годом становится быстрее и агрессивнее, поэтому игровое мышление тоже должно развиваться.



— Боб Хартли как-то изменился в своём втором сезоне в КХЛ?

— Считаю, что глобальных изменений в его системе не произошло. Мы поменяли что-то в мелочах, но в целом «Авангард» старался играть так же, как и в прошлом сезоне. Надёжно в обороне, впятером по всей площадке, в давление, без отката. Это работало год назад, но сейчас вот так вот получилось.

«В хорошей статистике нет смысла, если команда не добилась цели»

— Откуда у вас такое шикарное взаимопонимание с Шумаковым и Кошелевым?

— Мы вместе играли ещё с прошлого плей-офф, а в этом сезоне наше звено практически не разбивали. Мы много общаемся, на льду и вне его, и это очень важный фактор. Нам всем нравится творить на льду, создавать какие-то нестандартные вещи, в раздевалке мы вместе сидим. Нам легко найти взаимопонимание, ведь мы практически одного возраста.



Красивый гол тройки Шумаков – Семёнов — Кошелев

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

— Что случилось с легионерами «Авангарда» в плей-офф?

— Легионеры – такие же люди, как и мы. Когда ты играешь в команде, то не делишь хоккеистов на русских и иностранцев. В том же «Салавате» легионеры были безусловными лидерами, но и другие ребята там классно сыграли. Побеждает и проигрывает всегда команда, без подразделений. Трудно сказать, что не получилось у наших иностранцев. Не получилось у всей команды пройти во второй раунд.

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— По самоотдаче не было претензий друг к другу?

— Нет. Все бились друг за друга, просто где-то не повезло. Мы очень хотели победить, и в серии, и вообще выиграть Кубок Гагарина, но невезение иногда серьёзно сказывается психологически на скамейке команды. Когда ты раз-другой попадаешь в штангу, а соперник проводит одну контратаку и забивает гол, то это может прибить.



— Вы лично довольны своим сезоном? По статистике он пока лучший в карьере.

— По набранным очкам лучший, да. Но довольным быть не могу, так как я настраивался выиграть Кубок Гагарина. Претензии к себе есть всегда: где-то мог лучше сыграть, набрать больше очков, голов, передач. Но это всё второстепенное, самое главное – это результат команды. В хорошей статистике нет смысла, если твоя команда не добивается цели.

Статистика Кирилла Семёнова в сезоне-2019/2020.



— Несколько лет назад, когда вы с Ильёй Михеевым тащили «Омских ястребов», могли представить, что будете лидером «Авангарда»?

— Нет, такого никогда не было у меня в голове. Когда тебя подключают в первую команду, то ты просто хочешь зацепиться за этот шанс, исполнить детскую мечту – играть в майке родного клуба. Тут главное работать каждый день, показывать, что ты уже созрел для команды мастеров. А о лидерстве никогда не думал, даже когда в молодёжке набирал много очков. Вообще, не так просто перейти во взрослый хоккей, много ребят застревают в Высшей лиге или уходят из хоккея. Так что мы в «Омских ястребах» точно не грезили мечтами. На том этапе я даже предположить не мог, что смогу стать лидером «Авангарда».



— Работа с Хартли как-то вас изменила?

— Конечно, есть тонкости, мелочи, которые он привнёс в команду. Показал что-то новое, на что раньше не обращали внимания. Он ведь работал в НХЛ. Всё это было очень интересно, особенно в первый сезон, когда мы не знали, чего от него ждать. Сейчас мы уже привыкли к требованиям, но главное – их выполнять. Здесь, конечно, проще тем ребятам, которые в «Авангарде» два сезона под его руководством отыграли.



— Хартли говорил, что его совершенно не интересует результат предсезонных матчей. Впервые столкнулись с таким подходом?

— Не все тренеры так думают, но это правильный подход. Не важно ведь, выиграем мы или не выиграем какой-нибудь турнир на предсезонке. Летние матчи никто не вспоминает, когда начинается сезон. При этом Хартли всегда требует играть на победу, даже в товарищеских матчах. Здесь как раз и начинается сплачивание коллектива, так как предсезонные сборы – это фундамент для сезона и даже для плей-офф.

Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

«Сумманен мог показать эмоции, но он всегда стоял горой за «Авангард»

— В карьере вы уже успели поработать с несколькими тренерами. Кто оказал на вас большее влияние?

— Если брать период профессиональной карьеры, то назову Сергея Бердникова. Я с ним работал в новокузнецком «Металлурге». В Омске же отмечу Раймо Сумманена. Но скажу, что каждый тренер в меня что-то вложил, и каждому я благодарен.



— Что скажете про Сумманена?

— Он стал привлекать меня в «Авангард» на постоянной основе, я тогда играл в четвёртом звене. Раймо мне постоянно говорил, чтобы я набирал массу, что я худой. Каждый день спрашивал, сколько я вешу. И мне кажется, что я до сих пор не набрал нужного количества килограмм. Моё мнение, что Сумманен – хороший человек и тренер, мне нравилось с ним работать. Да, мог где-то эмоции показать, но он всегда стоял горой за команду. Никогда не давал «Авангард» в обиду, и это очень в нём подкупало.



— Был какой-нибудь сумасшедший поступок, который запомнился?

— Мне кажется, на сумасшедший поступок способен любой тренер. Смотря в каких рамках это рассматривать. Крутил велосипед в костюме? Некоторые люди так вес сгоняют. Но это не безбашенность. Вот если бы он на лёд вышел и подрался, как в ВХЛ было, вот это да.

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Знаю, что у Сумманена по прошлым годам в «Авангарде» была соответствующая репутация, но из того сезона, когда я играл, ничего особенного не припомню. Было всё адекватно, спокойно.



— Хотели с ним продолжить работать?

— Всё решает президент клуба, а желание игроков не влияет. Могу только сказать, что мне нравилось с ним работать.



— Что вам дали два сезона в Новокузнецке?

— У меня было хорошее игровое время, мне доверял тренер Сергей Бердников. Он вообще мне многое дал. После того как я вернулся в «Авангард», были разные мнения о моих перспективах в Омске, но я старался не обращать на это внимание. Думаю, что в Новокузнецке я почувствовал игру на высшем уровне, повзрослел и обрёл некую стабильность. Это был хороший толчок для моей карьеры.



— Когда играли за «Кузню», понимали, что вернётесь в «Авангард»?

— Сложно сказать. В «Металлурге» я просто хотел повысить своё качество игры и результативность, чтобы меня заметили. Пытался пробиться в первое звено, получить время в большинстве. Чисто хоккейные моменты. Каждый день выходил и работал над собой так же, как и сейчас.

Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

— В «Авангард» вы возвращались со скандалом. Как вы видели ту ситуацию?

— Там всем агент занимался. Я не переживал, просто ждал, как всё разъяснится, и готовился к сезону.

— Готовы были, что придётся играть за «Салават»?

— Ко всему был готов, потому что ведь не я решал. Особо не углублялся в ситуацию, так как от меня ничего не зависело. Но я был счастлив, что вернулся именно в «Авангард», в родную команду.



— Вы вернулись в «Авангард» Андрея Скабелки, который создал тройку Михеев – Семёнов – Кошелев. Это было прорывное решение для вас?

— Да, мы много матчей провели молодёжной тройкой, у нас хорошо получалось. Но всё равно нам чего-то не хватало, мы были молоды тогда. Скабелка соединил нас, он видел, что есть химия в тройке. Но я также играл и с Петерссоном, и с Эвербергом, и с Пережогиным, и с Лемтюговым.



Не сказал бы, что в том сезоне я перезагрузился. Скорее, это в «Кузне» произошло. В Новокузнецке я провёл первый полный сезон без обрывов. Старт произошёл именно там, а при Скабелке я просто продолжил прогрессировать.



— Скабелка – жёсткий тренер?

— Для кого как. Кому-то Сумманен жёсткий тренер, кому-то – Скабелка. Как было для меня? Да обычный тренер, трудно подобрать формулировку. Вообще, любой наставник должен быть хорошим психологом, видеть, кому сказать помягче, а кому пожёстче. Из всех тренеров, с кем я работал на высшем уровне, с этим ни у кого не было проблем, никто не был тюфяком. Со временем я начинал понимать и выполнять их требования. Тем более что я не конфликтный, и не люблю никаких подковёрных игр.



Скабелка в этом плане ничем не отличался. Хороший тренер, со своими требованиями, методами, успевший себе заработать определённую репутацию – другого бы в «Авангард» не позвали.



— Из «Авангарда» Скабелку действительно «слили» опытные игроки?

— Нет смысла поднимать эту тему. Давно проехали этот момент.

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«К ребрендингу «Авангарда» отнёсся спокойно. Больше переживал за болельщиков»

— Насколько сильно изменился «Авангард» с приходом Александра Крылова и Максима Сушинского?

— В первую очередь мы в Балашиху переехали. Вот это было сильное изменение! Вообще, когда новые люди приходят в команду, они всё видят по-своему. Главное, что у них было единое мнение, как дальше работать. Не зря ведь Крылов ездил в Копенгаген договариваться с Хартли, а потом мы в первый же сезон дошли до финала Кубка Гагарина.



— Много ли Крылов общается с командой?

— Мне кажется, что он всегда на связи, всегда интересуется делами «Авангарда». Практически на каждые домашние матчи ходит, на выезды иногда ездит с нами. Он переживает за нас.



— Важна такая поддержка руководителя?

— Да, это здорово. Видно, что человек болеет за «Авангард», помогает всегда. Это очень важно.



— Как вы отнеслись к ребрендингу «Авангарда»?

— Я отнёсся спокойно, больше переживал, как болельщики воспримут. Для нас, хоккеистов, это было что-то новое, интересное. Думаю, это была хорошая идея, и она успешно реализовалась.



— Сразу после прошлого сезона вы подписали новый контракт с «Авангардом». Других вариантов не было?

— «Авангард» — родная команда, Омск – родной город, в который клуб скоро вернётся. Когда «Авангард» сделал предложение, то мы на семейном совете приняли решение, что будет очень здорово провести ближайшие два года в этой команде. Про какие-то другие варианты нет смысла говорить, «Авангард» однозначно был в приоритете.



— А что насчёт НХЛ?

— Каждый профессионал хочет себя попробовать в лучшей лиге мира. Я не исключение, но сейчас у меня контракт с «Авангардом», и нет смысла об этом говорить.



— Следили за Михеевым в этом сезоне?

— Не так часто. Я видел, что он классно играл, а потом получил тяжёлую травму. Передавал ему слова поддержки через ребят, которые плотнее с ним общаются. За играми «Торонто», конечно, следить не получалось, слишком большая разница во времени. Но обзоры, хайлайты в раздевалке мы смотрели.

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— Как оцените свою игру в этом сезоне в сборной России?

— Кубок Карьяла я провёл неплохо, считаю, что зарекомендовал себя. Не зря же вызвали на декабрьский этап. Согласен, что Кубок Первого канала не слишком удался. Возможно, была накоплена усталость, или ещё какие-то моменты. Но ничего страшного, я сделал правильные выводы из этого.



Там ведь как было. Например, первый матч со шведами играем. Создадим звеном момент, в штангу попадём, а в контратаке пропустим с острого угла. Было определённое невезение. Но я на этом не зацикливался, сезон шёл дальше и было время показать себя. Я продолжал работать и хотел попасть на чемпионат мира.



— Большая разница в требованиях Кудашова и Хартли?

— Этапы Евротура — скоротечные турниры, там другая специфика. Тренеры в основном смотрят, как игроки проявляют себя. Да, они управляют игрой, как и в клубах, но их главная задача – выбрать хоккеистов на чемпионат мира. Так что о разнице систем мне пока трудно судить.

— Сильно «Авангарду» не хватает омских болельщиков?

— Конечно, нам не хватает наших болельщиков. Но и Балашиха приняла нас с теплотой и любовью. Люди ходят на стадион, да и вообще у «Авангарда» везде есть болельщики. Наверное, если бы мы играли в Омске, то атмосфера была бы иная.



Никто не знал, как будет в первый сезон после переезда. Кто будет ходить на нас, в каком количестве. Но, повторюсь, нас очень здорово приняли, и мы благодарны за поддержку.



— Вашей семье есть разница, где жить, в Москве или в Омске?

— Омск прежде всего родной город, где мы выросли, где живут родители. В Москве, наверное, больше возможностей для семьи с ребёнком. Парки, развлекательные центры и обширный культурный досуг.