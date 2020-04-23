Хоккеист-любитель прославился на один день. Забил странный гол в свои ворота

Номинанты на звание самого смешного ролика в хоккее тут
В любительском хоккее можно встретить много чудес и невероятных моментов. Так, забавный инцидент произошёл в Балашихе во время полуфинального матча Кубка Ляпкина в Балашихинской хоккейной лиге.
В концовке матча с «Инженерным институтом» нападающий клуба ОДОН Казбек Селимов подхватил шайбу в нейтральной зоне, докатился до своих ворот и нанёс странный бросок точно в угол. Хоккеист-любитель прославился на один день.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Что это было? Игрок намеренно забил в свои ворота или не хватило техники? Может, сдали нервы? Сложно сказать однозначно. Видно, что в тот момент игрок находился под прессингом и нанёс, как показалось, акцентированный бросок по своим воротам. С досады он выбросил клюшку на лёд.
«Ничего страшного не произошло. Немного перенервничал игрок. Для него это только второй сезон в команде. И пришёл он с нуля. Учился кататься на коньках. Поэтому не надо так раздувать эту ситуацию. И великие игроки забрасывали шайбы в свои ворота», — сказал после игры администратор ХК ОДОН Дмитрий Козорин.
«Действительно, если тщательно пересмотреть повтор эпизода, то можно увидеть, что Селимов не специально забивал в свои ворота. Казбек находился под прессингом, видел, что за ним бежит соперник, поэтому убегал к своим воротам и хотел прокинуть шайбу через борт. Селимову банально не хватило опыта и техники. Однако момент в любом случае получился забавный, поэтому и привлёк внимание общественности», — отметил голкипер команды Антон Урюков.
Момент, вызвавший споры в интернете, на самом деле весьма курьёзен. В любительском хоккее заброшенными шайбами в свои ворота мало кого удивишь, но зато исполнение таких «шедевров» не хуже, чем у профессионалов. Казбек Селимов прославился на один день. О его голе написали ведущие спортивные СМИ в рунете и бурно обсуждали любители хоккея.
Подобные курьёзные моменты можно встретить в различных хоккейных лигах. Не только у любителей, но и у профессионалов. И даже в НХЛ. Как тут не вспомнить знаменитый автогол финского таланта Патрика Лайне?
Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно на YouTube-канале компании Sportsnet.
Снайпер – он и есть снайпер. Всё на инстинктах. Видишь ворота – бросай. Вот что значит нацеленность на ворота!
Но самый занимательный курьёз, пожалуй, произошёл в 2018 году. Хоккеисты «Нью-Джерси» забросили три шайбы в свои ворота в матче с «Анахаймом» — это сделали Стефан Ноэсен, Бен Лавджой и Энди Грин. Что самое интересное, двое из них – бывшие игроки «Дакс». Коллективное затмение или просто перепутали ворота? «Утки», к слову, в том матче выиграли (6:5 Б).
Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно на YouTube-канале компании Sportsnet.
Номинанты на звание самого смешного ролика в хоккее тут
Аналогичные голосования по определению лучшего видео проходят в других разделах:
Забавные видео из тенниса:
Самое забавное и интересное видео про гонки:
10 эффектных шпагатов от профессиональных гимнасток
- 23 апреля 2020
-
15:40
-
15:15
-
14:47
-
14:15
-
13:58
-
13:35
-
13:10
-
13:01
-
12:51
-
12:45
-
12:38
-
12:35
-
12:29
-
12:23
-
11:59
-
11:40
-
11:09
-
10:55
-
10:38
-
10:23
-
10:15
-
09:56
-
09:44
-
09:30
-
09:16
-
09:10
-
09:00
-
07:36
-
05:45
-
05:17
-
00:39
-
00:32
- 22 апреля 2020
-
23:59
-
23:32
-
22:59