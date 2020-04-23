Думали, что Казбек Селимов сделал это специально. Но оказалось всё проще — это был уровень хоккеиста.

Хоккеист-любитель прославился на один день. Забил странный гол в свои ворота

Номинанты на звание самого смешного ролика в хоккее тут

Драка мальчуганов, силовой в заливочную машину. 10 смешных видео в хоккее Хоккей в костюме водолазов, гол в свои ворота через всю площадку, танец устрашения – выберите самый смешной ролик.

В любительском хоккее можно встретить много чудес и невероятных моментов. Так, забавный инцидент произошёл в Балашихе во время полуфинального матча Кубка Ляпкина в Балашихинской хоккейной лиге.

В концовке матча с «Инженерным институтом» нападающий клуба ОДОН Казбек Селимов подхватил шайбу в нейтральной зоне, докатился до своих ворот и нанёс странный бросок точно в угол. Хоккеист-любитель прославился на один день.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Что это было? Игрок намеренно забил в свои ворота или не хватило техники? Может, сдали нервы? Сложно сказать однозначно. Видно, что в тот момент игрок находился под прессингом и нанёс, как показалось, акцентированный бросок по своим воротам. С досады он выбросил клюшку на лёд.

«Ничего страшного не произошло. Немного перенервничал игрок. Для него это только второй сезон в команде. И пришёл он с нуля. Учился кататься на коньках. Поэтому не надо так раздувать эту ситуацию. И великие игроки забрасывали шайбы в свои ворота», — сказал после игры администратор ХК ОДОН Дмитрий Козорин.

«Действительно, если тщательно пересмотреть повтор эпизода, то можно увидеть, что Селимов не специально забивал в свои ворота. Казбек находился под прессингом, видел, что за ним бежит соперник, поэтому убегал к своим воротам и хотел прокинуть шайбу через борт. Селимову банально не хватило опыта и техники. Однако момент в любом случае получился забавный, поэтому и привлёк внимание общественности», — отметил голкипер команды Антон Урюков.

Момент, вызвавший споры в интернете, на самом деле весьма курьёзен. В любительском хоккее заброшенными шайбами в свои ворота мало кого удивишь, но зато исполнение таких «шедевров» не хуже, чем у профессионалов. Казбек Селимов прославился на один день. О его голе написали ведущие спортивные СМИ в рунете и бурно обсуждали любители хоккея.

Подобные курьёзные моменты можно встретить в различных хоккейных лигах. Не только у любителей, но и у профессионалов. И даже в НХЛ. Как тут не вспомнить знаменитый автогол финского таланта Патрика Лайне?

Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно на YouTube-канале компании Sportsnet.

Снайпер – он и есть снайпер. Всё на инстинктах. Видишь ворота – бросай. Вот что значит нацеленность на ворота!

Но самый занимательный курьёз, пожалуй, произошёл в 2018 году. Хоккеисты «Нью-Джерси» забросили три шайбы в свои ворота в матче с «Анахаймом» — это сделали Стефан Ноэсен, Бен Лавджой и Энди Грин. Что самое интересное, двое из них – бывшие игроки «Дакс». Коллективное затмение или просто перепутали ворота? «Утки», к слову, в том матче выиграли (6:5 Б).

Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно на YouTube-канале компании Sportsnet.

Номинанты на звание самого смешного ролика в хоккее тут

Драка мальчуганов, силовой в заливочную машину. 10 смешных видео в хоккее Хоккей в костюме водолазов, гол в свои ворота через всю площадку, танец устрашения – выберите самый смешной ролик.

Аналогичные голосования по определению лучшего видео проходят в других разделах:

Забавные видео из тенниса:

Серена со свиньями, баттл Шараповой и Джоковича. 10 забавных видео в теннисе Удар Надаля головой об косяк, конфуз Бушар в центре Парижа – выбираем самые смешные происшествия с теннисистами.

Самое забавное и интересное видео про гонки:

10 забавных гоночных видео — от фейла Ферстаппена до эпичной аварии. Выбираем лучшее! Некоторые происшествия в гонках трудно было бы даже придумать — а они произошли на самом деле.

10 эффектных шпагатов от профессиональных гимнасток