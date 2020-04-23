Во время совместного эфира две хоккейные легенды собрали более $ 40 тыс. на борьбу с коронавирусом.

Великий против Великой Восьмёрки. Гретцки и Овечкин зарубились в NHL 20

Канадец Уэйн Гретцки и россиянин Александр Овечкин не только легендарные хоккеисты своих эпох, обладатели множества рекордов и достижений, но и выдающиеся личности. Во время остановки регулярного чемпионата НХЛ, вызванной пандемией коронавируса, великие сыграли в виртуальный хоккей.

«Надеюсь, получу клюшку Овечкина, когда падёт мой рекорд». Большой разговор Гретцки и Ови Два великих хоккеиста рассказали о своей первой встрече, о дружбе, советах и том, когда Александр Великий станет лучшим снайпером в истории.

Дело в том, что на канале «Вашингтона» на Twitch прошли виртуальные соревнования на хоккейном симуляторе NHL 2020. Гретцки выбрал себе «Эдмонтон Ойлерз». Овечкин, разумеется, играл за «Вашингтон».

В первом матче прославленный канадец обыграл звёздного россиянина в овертайме со счётом 5:4. По ходу второй игры капитан «Вашингтона» вёл со счётом 4:1, после чего стороны приняли решение досрочно остановить матч.

Мероприятие проходило под названием «Великий против Великой Восьмёрки». Болельщики, наблюдавшие за эфиром, могли жертвовать средства во время прямой трансляции. Все собранные деньги изначально решили направить на борьбу с коронавирусом через благотворительные организации «Кэпиталз» и «Ойлерз».

Посмотреть видео можно в аккаунте «Вашингтона» в «Твиттере».

В итоге во время совместного эфира Гретцки и Овечкину удалось собрать более $ 40 тыс. для заболевших коронавирусной инфекцией. Деньги в глобальном плане, конечно, не бог весть какие, но в любом случае это реальная помощь тем, кому она сейчас очень нужна. И за такую инициативу оба участника хоккейного «баттла», а также все стороны процесса безусловно достойны уважения и благодарности. Идея яркая, воплотить её в жизнь получилось отлично.

Яркие эмоции Овечкина после гола в ворота команды Гретцки в NHL 20. Видео

«Это было прекрасное время, чтобы поиграть с тобой и твоими парнями, не торгуйте ими, они хорошие игроки. Огромное спасибо всем фанатам, которые жертвуют и поддерживают нас! Скоро увидимся, ребята», — написал Овечкин в «Твиттере» после игры с Гретцки.

«Прямо как в настоящем матче, я весь вспотел». Овечкин прокомментировал игру с Гретцки

Особой теплоты прошедшему мероприятию добавил тот факт, что маленький сын Овечкина под присмотром мамы из-за кресла наблюдал, как играет его папа.

Посмотреть видео можно в аккаунте «Вашингтона» в «Твиттере».

Звёздный отец Сергея Овечкина с детства приучает сына к хоккею в частности и спорту в целом. Разумеется, во время карантина поиграть в настоящий хоккей не всегда получается (разве что в домашних условиях), поэтому виртуальные игры выходят на первый план.

Хочется верить, что подобные мероприятия будут носить постоянный характер. Причём участвовать в них должны все хоккеисты, а может даже и тренеры. Ведь зрительский интерес есть, помощь нуждающимся людям собрать тоже получается, а значит, всё это проходит не просто так.