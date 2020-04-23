«Динамо» хочет вернуть Овечкина! Это реально, пусть и на короткий срок

В нынешний четверг 23 апреля генеральный директор московского «Динамо» Евгений Кровопусков поделился с журналистами очень интересной мыслью. Он рассказал, что клуб попробует подписать нападающего Александра Овечкина по истечении его контракта с «Вашингтон Кэпиталз».



«С Овечкиным у нас хорошие отношения. В прошлом году его советы помогли нам, в том числе по вопросу с Дмитрием Яшкиным. Мы попробуем побороться за Сашу с «Вашингтоном». Мы надеемся на увеличение жёсткого потолка до 1,1-1,3 млрд рублей. Лига нас услышала. Если что-то изменится, то только в следующем сезоне. Мы считаем, что 900 млн мало, чтобы удерживать ребят и платить им достойные деньги», — сказал Кровопусков, и эта новость мгновенно стала предметом спора у болельщиков.

Московское «Динамо» планирует побороться за Овечкина с «Вашингтоном»

Предложение, от которого нельзя отказаться?

Собственно, фразы о том, что Овечкин может «дезертировать» из Национальной хоккейной лиги, проскальзывали и раньше. Пионером тут выступил сам Александр, который ещё в 2010 году заявил, что покинет НХЛ, если не будет принято решение об участии энхаэловцев в Олимпиаде в Сочи. Выиграть медали на домашних Играх не получилось, поэтому заявление пришлось в разных вариациях повторять, но с Пхёнчханом-2018 эта штука уже не сработала, и на Олимпиаде в Корее россиянин не выступил.



Полтора года спустя после того, как Игры в Пхёнчхане завершились, а сборная атлетов из России выиграла золотые медали, проскользнула новая информация относительно лидера «Кэпиталз» и его потенциального возвращения в Россию — её автором стал глава ФХР Владислав Третьяк.



«Саша выиграл много индивидуальных призов в НХЛ, взял Кубок Стэнли. Знаю, что он очень хочет стать олимпийским чемпионом, и в Пекине это может быть последняя возможность. Посмотрим, как всё сложится на деле. Он сам должен принять решение о продолжении своей карьеры. Возможно, один из клубов КХЛ сделает ему такое предложение, от которого нельзя будет отказаться», — приводили слова Третьяка «Известия».

Сколько очков набрал Овечкин в последнем локаутном сезоне за «Динамо»

Наконец, три дня назад подобное развитие событий допустил сам Уэйн Гретцки, который называет себя поклонником Овечкина, и на снайперский рекорд которого Александр, по его собственным словам, всерьёз нацелился.



«Возможно, однажды он подумает: «Слушайте, я хочу вернуться домой и играть в КХЛ, пока все еще могу соревноваться на высоком уровне». Мы этого не знаем. Это его решение. Но я думаю, что ему нравится в Вашингтоне, что он любит НХЛ и сделает всё возможное, чтобы попытаться побить рекорд. Надеюсь, что стану первым, кто сможет пожать ему руку, после того, как он побьет мой рекорд», — сказал Гретцки в интервью АР.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

13 лет как один день

Для того, чтобы всерьёз рассуждать о возможности возвращения Великой Восьмёрки в Россию, стоит вспомнить подробности его контракта со «столичными», поскольку с действующим договором переходы между лигами запрещены. В 2008 году Овечкин без помощи агента сам вёл переговоры с владельцем «Кэпиталз» Тедом Леонсисом и договорился на 13-летний контракт на общую сумму в $ 124 млн и ежегодным кэпхитом в размере $ 9,53 млн. На подписание этого соглашения Леонсис пригласил в свой офис родителей Александра, причём изначально договор должен был быть шестилетним.



Хитрый лис Леонсис явно хотел задобрить Овечкина, поскольку после того, как потенциальный шестилетний контракт истёк, Александру было бы 28 лет — самый расцвет карьеры, и перспектива бесплатно потерять главную звезду современного хоккея Леонсису явно не нравилась. Он умело предложил приплюсовать ещё семь лет с окладом в почти $ 10 млн, на что получил согласие. Да, Овечкин не взял суперприз в деньгах, если сравнивать с Коннором Макдэвидом ($ 12,5 млн в год), но обрёл жизненную уверенность и стабильность. Тот 13-летний контракт истекает 30 июня 2021 года, и после этого 35-летний Овечкин может стать неограниченно свободным агентом и выбирать команду.



И в «столичных», и в городе Вашингтоне Александра устраивает всё. Там родился его первенец Сергей, там его обожают и уважают, поэтому срываться с насиженного места в другой клуб НХЛ он вряд ли захочет. Другое дело — КХЛ.

«Надеюсь, получу клюшку Овечкина, когда падёт мой рекорд». Большой разговор Гретцки и Ови Два великих хоккеиста рассказали о своей первой встрече, о дружбе, советах и том, когда Александр Великий станет лучшим снайпером в истории.

Финансовый кризис спутает все карты

Пока что вести переговоры с капитаном «столичных» не может никто, но уже 1 июля 2020 года (если лига не перенесёт срок), такое право получит «Вашингтон». Понятно, что Леонсис будет гореть желанием продлить договор с Александром, поскольку помимо того, что Овечкин не сбавляет оборотов в деле забивания голов, харизматичный и яркий россиянин идеален с точки зрения клубного маркетинга. Пока Овечкин остаётся в составе «столичных», внимание к «Кэпиталз» будет гарантировано, а это значит, что любые бизнес-операции, переговоры с спонсорами и прочие деловые моменты будут решаться куда проще.

Максимально «столичные» могут подписать Овечкина на 8 сезонов — до 43 лет, хотя в том, что Александр захочет играть так долго, есть сомнения. Но куда большую интригу будет представлять сумма, которую «Вашингтон» предложит в качестве ежегодного «кэпхита», поскольку будущий уровень потолка зарплат из-за нынешней чехарды с коронавирусом совершенно непонятен. Вкладываться по максимуму в возрастную звезду — рискованно, несмотря на всю нынешнюю любовь.

В России с её экономическими реалиями, важностью цен на нефть и прочими неприятностями наблюдаемой ситуации, прогнозы делать ещё сложнее. Попытки «поднять» текущий уровень потолка зарплат КХЛ на 200-300 млн рублей, о которых рассказал Кровопусков, могут оказаться бесполезными, поскольку последствия кризиса рискуют оказаться очень серьёзными, и у учредителей клубов просто не возникнет желания делать столь серьёзные денежные вложения. Поэтому отправиться домой «на заработки» под конец карьеры запросто может не получится, но у российской лиги остаётся главный козырь — участие в Олимпиаде. При всей важности азиатского рынка для НХЛ, после нынешней пандемии очень трудно представить, что профсоюз и лига согласятся отправить две сотни своих лучших бойцов в логово «красного дракона».

На однолетнюю побывку в КХЛ — реально ли?

Перебить этот козырь ведомство Беттмэна может только мотивацией побить рекорд Гретцки. Возможно, что нынешние совместные активности Великого и Овечкина, которые сначала давали вместе интервью, а потом играли в приставку, являются опережающим ходом.

Великий против Великой Восьмёрки. Гретцки и Овечкин зарубились в NHL 20 Во время совместного эфира две хоккейные легенды собрали более $ 40 тыс. на борьбу с коронавирусом.

Есть ли вариант совместить участие в Олимпиаде в составе сборной России и погоню за снайперским историческим рекордом Гретцки? Есть. Для этого Овечкину необходимо на сезон-2021/22 покинуть НХЛ, подписав контракт с «Динамо», а затем, после триумфальной Олимпиады вернуться за океан, где играть до упора — пока не падёт снайперский бастион Уэйна.



Это будет укороченный вариант схемы, которую чуть раньше реализовал Илья Ковальчук. С одной стороны, верится в неё с трудом — всё-таки Овечкин является одной из главных звёзд НХЛ, да и мотаться туда-сюда в зрелом возрасте ему вряд ли будет по душе. С другой — если всё будет хорошо организовано, то этот вариант будет взаимовыгоден для всех. НХЛ за год успеет соскучиться по Овечкину и с радостью примет его назад в потенциальном ранге олимпийского чемпиона, в КХЛ приезд культового форварда вызовет небывалый ажиотаж, а Игры в Китае получат супермена, который поспособствует раскрутке хоккея в Поднебесной.



Впрочем, Олимпиаду ещё нужно выиграть. Но об этом пока не будем.