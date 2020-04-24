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Игроки сборной СССР по хоккею, которые не стали играть за сборную России

Советские хоккеисты, не выступавшие за Россию
Елена Кузнецова
Озолиньш, Ирбе и ещё 6 хоккеистов из СССР, которые не играли в сборной России
Многих даже не звали, но они бы и не согласились.
Хоккей / Прочие 0

Недавно «Чемпионат» рассказал о вратаре Артуре Ирбе, который выступал за сборную СССР, а после распада страны стал играть за команду Латвии. Были и другие советские хоккеисты, которые потом не играли за Россию.

Артур Ирбе (Латвия)

В составе СССР: ЮЧЕ-1985, ЧМ-1989, ЧМ-1990

В составе Латвии: 1996-2006

Ирбе родился в Риге, выступал в чемпионате СССР за местное «Динамо», а также в сборной СССР, на ЧМ-1990 даже был признан лучшим вратарём турнира. Однако, даже надевая красное джерси с аббревиатурой на груди, не переставал не любить Россию и считать себя не советским человеком, а латышом. На ЧМ-1991 он и вовсе отказался ехать – Латвия тогда как раз боролась за независимость. «На баррикадах в Риге меня спрашивали: «Артур, разваливается Советский Союз. Ты ведь не будешь играть за их сборную?» – «Конечно, я закончил». Тогда, в январе 91-го, я сделал свой выбор», — рассказывал Ирбе.

За сборную Латвии Ирбе отыграл ещё 10 лет, в том числе на двух Олимпиадах. Особенно памятна ему победа над сборной России на ЧМ-2000.

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Сандис Озолиньш (Латвия)

В составе СССР: МЧМ-1991, МЧМ-1992 (СНГ)

В составе Латвии: 1998-2014

Один из самых известных и успешных латвийских хоккеистов – Озолиньш начинал в рижском «Динамо», с молодёжной сборной СССР провёл два мировых первенства, после чего уехал за океан, где его уже ждали в «Сан-Хосе».

Международную карьеру возобновил только в 1998 году, но уже в составе команды Латвии – до этого мешали то плей-офф (в 1996 году Озолиньш стал обладателем Кубка Стэнли в составе «Колорадо»), то травмы. «Могу сказать, что когда я был ещё ребенком, всегда болел за команду в красной форме. Болел потому, что она всегда побеждала. Я не понимал, кто там играет, что там происходит, но «красные» всегда оказывались сильнее. За сборную России мне выступать никогда не предлагали. Наверное, знали, что я всё равно откажусь», — говорил он.

Даже когда он в 37 лет, после годичного перерыва, решил возобновить карьеру, то поехал в рижское «Динамо», чтобы закончить там, где начинал, хотя были приглашения и от российских клубов. «Это не гордость и не самолюбие. Но я не уважал бы самого себя, если б вернулся в КХЛ — а играл не за Ригу». Так и вышло, он завершил карьеру в Риге в сезоне-2013/2014, съездил и на Олимпиаду-2014, где был капитаном команды. Латвия на том турнире дала бой Канаде в четвертьфинале.

Фото: РИА Новости

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Сандис Озолиньш повесил коньки на гвоздь в 41 год. Он успел выиграть Кубок Стэнли, отыграл пять лет в КХЛ и отдал не один год сборной.

Валерий Ширяев (Украина)

В составе СССР: МЧМ-1983, ЧМ-1989

В составе Украины: 1994-2005

Ширяев родился в Нижнем Тагиле, а хоккеем начал заниматься в Тольятти (там же сейчас живёт его родня по маме). Украинское гражданство получил по месту прописки на момент распада СССР – к тому времени он уже 10 лет играл за киевский «Сокол».

За сборную СССР Ширяев сыграл на двух крупных турнирах, причём на чемпионате мира 1989 года выходил в первой пятёрке, в паре с Вячеславом Фетисовым. Ширяева в сборную России не особо и звали, и он стал выступать под флагом Украины. О том, почему играл в этой сборной, он отвечал так: «Это профессионализм. Каждый игрок, каждый человек на любом уровне в душе профессионал. Здесь всё зависит от внутреннего духа, внутреннего позыва, что находится в сердце. Не хочу сказать, что кто-то патриот, а кто-то нет, но когда была возможность, я всегда помогал и буду помогать Украине. Если это, конечно, необходимо для улучшения и развития нашего профессионального хоккея».

Дмитрий Христич (Украина)

В составе СССР: ЮЧЕ-1987, МЧМ-1988, МЧМ-1989, ЧМ-1990, Игры Доброй воли — 1990

В составе Украины: 2001-2003

Христич родился в Киеве, начинал профессиональную карьеру в местном «Соколе», оттуда же стал вызываться в юниорские, молодёжные, а затем и главную сборную СССР. И со всех турниров привозил медали, в том числе золото ЧМ-1990. В 1991-м уехал в НХЛ, в сборной России о нём не вспоминали, и на международный уровень он вернулся спустя 10 лет, но уже в украинскую команду. «Я же в своё время выступал за сборную Советского Союза. Но с тех пор как я отправился в НХЛ, со мною никто ни разу не говорил на тему выступлений за национальную команду. Поэтому каких-то колебаний у меня не было за отсутствием выбора как такового. Россия никогда мною не интересовалась, а Украина, как только вышла в элитный дивизион, меня сразу позвала, и я с удовольствием согласился. Мне просто хотелось отдать дань стране и непосредственно самому хоккею, который меня и воспитал. Родился и вырос я в едином тогда ещё для всех государстве — СССР, позднее распавшемся по политическим причинам. И тем не менее всё равно считаю себя воспитанником именно советского хоккея. Но поскольку жил я непосредственно на Украине, то, без всяких сомнений, выбрал именно её. Вот и всё», — объяснял он своё решение.

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Александр Годынюк (Украина)

В составе СССР: ЮЧЕ-1987, ЮЧЕ-1988, МЧМ-1989, МЧМ-1990

В составе Украины: 1999

Со сборной СССР Годынюк успел выиграть две бронзы юниорского чемпионата Европы, золото и серебро МЧМ, а на последнем турнире – МЧМ-1990, даже был признан лучшим защитником. Той же осенью он сбежал в НХЛ. «На тот момент уже всё менялось. Многие понимали, что это страна разваливается. В Советский Союз многие перестали верить, по крайней мере, я не верил, ведь поездил по стране, видел, как всё рушится, меняются моральные ценности. Я видел крах, но не видел выхода. Я устал от цензуры, устал, от постоянных сказок и неправды, перестал верить в те прежние идеалы и ценности», — объяснял он причины своего побега.

В НХЛ у Годынюка не сложилось – он постоянно менял команды, подолгу сидел в фарм-клубах, в плей-офф не играл, но и на международных турнирах тоже, хотя в «новую Украину» Годынюк верил и своей страной гордился. Только вернувшись из Северной Америки в Европу, получилось сыграть за сборную. «Для меня очень важно выступать за сборную Украины… Это что-то святое, к чему люди стремятся, но не все достигают. Особое чувство гордости не за себя, а за свой народ. Вообще, это очень тонко. Когда я играл за молодежную сборную, такого чувства ещё не было. Тогда это рассматривалось как еще одна высокая ступенька, на которую ты поднялся, такой чисто юношеский эгоизм. Сейчас уже как в бой за родину идешь, только твое оружие — опыт, мастерство, знание нюансов хоккея, свои какие-то хитрости и наработки», — объяснял он.

Сергей Жолток (Латвия)

В составе СССР: ЮЧЕ-1990, МЧМ-1991, МЧМ-1992 (СНГ)

В составе Латвии: 1994-2004

Жолток родился в Риге, там же начал заниматься хоккеем. Ему всегда импонировала рабоче-крестьянская философия родного «Динамо», в котором не было больших звёзд, но где все играли за команду. Последним турниром за сборную СССР стал молодёжный чемпионат мира 1992 года – ехали туда советские хоккеисты, а возвращались уже командой СНГ без флага и гимна, но с золотыми медалями.

Жолток стал играть за Латвию по велению сердца и долгое время был душой национальной команды. «Не знаю почему, не люблю я слово «патриот». Но я люблю эту страну. Я там вырос. Для меня там всё родное», — говорил он.

Алексей Трощинский (Казахстан)

В составе СССР: ЮЧЕ-1991, МЧМ-1992 (СНГ)

В составе Казахстана: 1993-2013

Трощинский – трёхкратный чемпион России в составе московского «Динамо», долгие годы был системообразующим игроком команды. «Динамо» же он считает и родным клубом, в Москве познакомился с женой, родились дети. Но корни Трощинский не забывал никогда – он родом из Усть-Каменогорска, начинал в местном «Торпедо», оттуда же стал вызываться в сборную СССР, с которой выиграл серебро юниорского чемпионата Европы, а затем золото МЧМ, в первый же день которого СССР прекратил своё существование.

Трощинский вернулся в родное «Торпедо» и уже в следующем сезоне впервые вышел в форме сборной Казахстана (его родной брат Андрей впоследствии тоже играл за Казахстан). И только в 1994-м Алексей перебрался в Россию, но продолжал переживать за родную школу. «Школа, повторюсь, очень сильная была! Сборная Казахстана, за которую я выступал, на Олимпиаде-1998 вошла в восьмёрку. А откуда были игроки? Все из нашего Усть-Каменогорска. Фактически, сборной одного города на Играх выступали! Жалко, что сейчас наша школа захирела. Многие тренеры уехали работать в Россию. Надеюсь, что всё же восстановится все постепенно», — говорил он.

Владимир Цыплаков (Беларусь)

В составе СССР: МЧМ-1989

В составе Беларуси: 1998-2005

Цыплаков родился под Воркутой, а в Минск попал из ярославского «Торпедо». Приглянулся тренеру минчан Владимиру Крикунову, поехал «служить срочную», а остался навсегда. Пустил корни, женился, получил квартиру, перевёз туда своих родителей (его брат Александр, тоже впоследствии перешёл в минское «Динамо»).
За сборную СССР Цыплаков сыграл всего ничего, а к моменту развала страны уже окончательно стал «минчанином». Сомнений в том, за какую сборную играть, у него не было. «Приму приглашение в сборную Беларуси в каком бы клубе и в какой бы точке земного шара ни оказался», — говорил он.

Были и другие примеры. Например уроженец Литвы Дарюс Каспарайтис много лет выступал за сборную России, а уже после фактического завершения профессиональной карьеры несколько лет провёл несколько матчей в чемпионате Литвы, чтобы в итоге сыграть за сборную на чемпионате мира 2018 года в дивизионе D1В.

Или Олег Знарок – челябинец, который был заигран за сборную СССР на юниорском чемпионате Европы — 1981. Его карьера неразрывно связана с рижским «Динамо» — сначала он там играл, потом тренировал. А в середине 1990-х выступал и за сборную Латвии. Но в российскую команду его бы и так не позвали. В сборной России Знарок окажется много позже, уже в качестве тренера, и приведёт команду к победе на ЧМ-2014 и Олимпиаде-2018.

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