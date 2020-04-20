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Как латвийский голкипер Артур Ирбе выступал против СССР и России

Как Артур Ирбе не любил СССР
Максим Замятин
«Никогда не смотрел на советский флаг». Как Артур Ирбе не любил СССР
Его называли большим человеком из маленькой страны. Но большим ростом он тоже никогда не мог похвастать.
Хоккей 0

Ирбе всегда имел собственное мнение и не самый покладистый характер. Вероятно, привычка к сопротивлению и стремление не плыть в общем потоке лишь усилились за время карьеры голкипера, поскольку Артур никогда не считался звездой, а скромные габариты (175 см) заставляли многих тренеров и специалистов относиться к нему скептически. Тем не менее Ирбе был одним из первых голкиперов, кто уехал из Советского Союза в НХЛ и смог там стать стартовым вратарём. А тема СССР и России всегда занимала в его жизни особенное место.

Артур Ирбе. Вратарь.
Родился в 1967 году в Риге.
В чемпионате СССР провёл 170 матчей за рижское «Динамо» (2,71 гола за игру).
Серебряный призёр чемпионата СССР-1988. Лучший новичок чемпионата СССР — 1988.
В НХЛ провёл 568 матчей (2,83 гола за матч, 89,9% отражённых бросков).
Финалист Кубка Стэнли — 2002.
Двукратный чемпион мира в составе сборной СССР.
Лучший вратарь ЧМ-1990.
Чемпион ИХЛ, лучший вратарь ИХЛ в сезоне-1991/1992.
Участник Матча всех звёзд НХЛ сезона-1993/94 и 1998/1999.
Член Зала славы ИИХФ.
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По одной из версий, нападение на капитана сборной СССР было спланировано заранее.

«Во время советского гимна я смотрел в лёд»

Ирбе дебютировал в чемпионате СССР в сезоне-1986/1987 и уже на свой второй год в основе рижского «Динамо» стал первым номером. В ранге лучшего новичка сезона Артур получил приглашение в сборную на чемпионат мира, где был дублёром Сергея Мыльникова, сыграв три матча. Через год история повторилась, но Мыльников в самом начале турнира получил травму, и Ирбе, сыграв 6 матчей, пропускал в них 0,95 гола, что сделало его лучшим вратарём чемпионата мира. Но даже вторая золотая медаль не поменяла его отношения ко всему советскому. В 1991 году Виктор Тихонов снова звал его в сборную, но вратарь категорически отказался.

«Осенью 90-го сыграл в товарищеских матчах в Чехии. А потом началось новое время. Рухнула Берлинская стена, и у нас в Латвии поднялось народное движение за независимость и отделение от СССР. Я гордился тем, что мог играть в советской сборной с такими мастерами. Но когда мы побеждали на чемпионате мира, я не поднимал глаза, я не смотрел на советский флаг. Во время гимна смотрел в лёд. Это была моя форма протеста. И никто не скажет, что я не помогал сборной СССР. На баррикадах в Риге меня спрашивали: «Артур, разваливается Советский Союз. Ты ведь не будешь играть за их сборную?» – «Конечно, я закончил». Тогда, в январе 91-го, я сделал свой выбор», — говорил Ирбе в интервью «Советскому спорту». И до, и после этих слов он не упускал случая сказать колкость в адрес России и СССР.

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При этом в НХЛ Ирбе попал во многом благодаря серии товарищеских матчей с заокеанскими клубами, где голкипер участвовал в составе ЦСКА. После встречи «армейцев» с «Ванкувер Кэнакс», которая завершилась со счётом 6:0 (Ирбе отыграл на ноль), интерес к рижанину заметно повысился, и на драфте 1989 года его под общим 196-м номером выбрала «Миннесота Норт Старз». Но приехать за океан ему удалось лишь два года спустя, и не в «Миннесоту», а в стан нового клуба лиги — «Сан-Хосе». Практически весь первый сезон он отыграл в фарм-клубе, где стал обладателем главного приза ИХЛ Кубок Тёрнера, и лишь затем его «подняли» в основную команду, где в сезоне-1993/1994 он выиграл конкуренцию у Джимми Уэйта и стал первым номером. Те «акулы», в которых играли Ларионов, Макаров, Озолиньш, Буцаев и Гарпенлёв, успешно «пошумели» в плей-офф, выбив одного из главных фаворитов Кубка Стэнли — «Детройт».

«До поры до времени команда была прекрасная: Озолиньш, Макаров, Ларионов – и все мои друзья. Плюс американцы, с которыми отношения у нас тоже были вот такие. Мы все были как единый кулачок. Но в один печальный день боссы клуба вдруг решили все перетряхнуть. Посчитали, что этот состав себя уже исчерпал, и распродали его, что называется, оптом и в розницу. Взамен купили новых хоккеистов, и я оказался в полном вакууме. Для новичков я был чужим. Они для меня тоже. Что было делать? Решил поменять клуб. Руководство отказывалось. Но я все равно добился, чтобы меня продали», — говорил позже Ирбе.

Артур Ирбе: не за СССР
Он играл за страну, которую не любил. Пятилетиями не менял щитки и шлем. А вместо разминок собирал пазлы. Что за чудо-юдо такое?

«Маленькая собака всегда хочет укусить большую»

Чуть позже к Ирбе пришла вторая волна успеха, когда он попал в «Каролину», с который в 2002 году вышел в финал Кубка Стэнли. Противостоять мощному «Детройту» скромным «ураганам» было трудно, и финал остался за «красными крыльями», которым потребовалось для победы 5 матчей. Ирбе проиграл дуэль Доминику Гашеку, но на следующий год сыграл неудачно, а через сезон и вовсе оказался в Лиге Восточного побережья.

«Было очень тяжело в начале этого чемпионата, когда мне не дали показать себя и отправили в низшую лигу. Видимо, у «Каролины» были какие-то замыслы – сделать ставку на молодежь, наиграть новый состав. Но жизнь все расставляет на свои места. Я продолжал работать и ждать своего шанса», — говорил тогда Ирбе, которому вскоре пришлось закончить карьеру в НХЛ. Последними клубами голкипера стали ХК «Рига», «Зальцбург» и словацкая «Нитра».

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При этом рижанин никогда не лез за словом в карман. После победы над сборной России на ЧМ-2000 в Петербурге Ирбе выдал скандальную фразу про то, что отомстил за деда, который воевал на стороне немцев. Позже Ирбе «съехал» с этой темы, попытавшись сгладить впечатление от прежних слов.

«Конечно, тогда захлестнули эмоции. Всё-таки первая победа над Россией. Исторический подтекст. Много версий. Очень разных. Я скажу так: уважаю многих людей. И не надо приписывать войну. На льду не происходит война. У меня много друзей в России. Но маленькая собака всегда хочет укусить большую», — сказал Ирбе, который про укусы собак знаком не понаслышке (ему делали сложнейшую операцию по восстановлению пальцев руки).

Затем были интересные реплики о том, что рижскому «Динамо» в КХЛ необходимо сменить название, так как «Динамо» — это команда КГБ. Председателя правления рижского «Динамо» Юриса Савицкиса голкипер обвинил в том, что он посредством хоккея осуществляет в Латвии мягкую власть России.

После окончания карьеры игрока Ирбе три сезона проработал тренером вратарей в НХЛ: два года в «Вашингтоне» и один — в «Баффало». В сезоне-2017/2018 он выиграл свой первый после советской эпохи трофей — стал чемпионом Латвии в хоккейном клубе «Курбадс», где также работал с вратарями.

«Деньги, слава приходят и уходят, а память остаётся. Простая человеческая память. О матчах, в которых вложил всю душу. И сердце. Победа над Россией как раз из таких. Никогда её не забуду», — говорил Ирбе в конце карьеры. Видимо, для него быть против всегда было легче и интересней.

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