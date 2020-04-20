«Никогда не смотрел на советский флаг». Как Артур Ирбе не любил СССР

Ирбе всегда имел собственное мнение и не самый покладистый характер. Вероятно, привычка к сопротивлению и стремление не плыть в общем потоке лишь усилились за время карьеры голкипера, поскольку Артур никогда не считался звездой, а скромные габариты (175 см) заставляли многих тренеров и специалистов относиться к нему скептически. Тем не менее Ирбе был одним из первых голкиперов, кто уехал из Советского Союза в НХЛ и смог там стать стартовым вратарём. А тема СССР и России всегда занимала в его жизни особенное место.

Артур Ирбе. Вратарь.

Родился в 1967 году в Риге.

В чемпионате СССР провёл 170 матчей за рижское «Динамо» (2,71 гола за игру).

Серебряный призёр чемпионата СССР-1988. Лучший новичок чемпионата СССР — 1988.

В НХЛ провёл 568 матчей (2,83 гола за матч, 89,9% отражённых бросков).

Финалист Кубка Стэнли — 2002.

Двукратный чемпион мира в составе сборной СССР.

Лучший вратарь ЧМ-1990.

Чемпион ИХЛ, лучший вратарь ИХЛ в сезоне-1991/1992.

Участник Матча всех звёзд НХЛ сезона-1993/94 и 1998/1999.

Член Зала славы ИИХФ.

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«Во время советского гимна я смотрел в лёд»

Ирбе дебютировал в чемпионате СССР в сезоне-1986/1987 и уже на свой второй год в основе рижского «Динамо» стал первым номером. В ранге лучшего новичка сезона Артур получил приглашение в сборную на чемпионат мира, где был дублёром Сергея Мыльникова, сыграв три матча. Через год история повторилась, но Мыльников в самом начале турнира получил травму, и Ирбе, сыграв 6 матчей, пропускал в них 0,95 гола, что сделало его лучшим вратарём чемпионата мира. Но даже вторая золотая медаль не поменяла его отношения ко всему советскому. В 1991 году Виктор Тихонов снова звал его в сборную, но вратарь категорически отказался.



«Осенью 90-го сыграл в товарищеских матчах в Чехии. А потом началось новое время. Рухнула Берлинская стена, и у нас в Латвии поднялось народное движение за независимость и отделение от СССР. Я гордился тем, что мог играть в советской сборной с такими мастерами. Но когда мы побеждали на чемпионате мира, я не поднимал глаза, я не смотрел на советский флаг. Во время гимна смотрел в лёд. Это была моя форма протеста. И никто не скажет, что я не помогал сборной СССР. На баррикадах в Риге меня спрашивали: «Артур, разваливается Советский Союз. Ты ведь не будешь играть за их сборную?» – «Конечно, я закончил». Тогда, в январе 91-го, я сделал свой выбор», — говорил Ирбе в интервью «Советскому спорту». И до, и после этих слов он не упускал случая сказать колкость в адрес России и СССР.

Гол Дмитрия Христича в ворота Артура Ирбе

При этом в НХЛ Ирбе попал во многом благодаря серии товарищеских матчей с заокеанскими клубами, где голкипер участвовал в составе ЦСКА. После встречи «армейцев» с «Ванкувер Кэнакс», которая завершилась со счётом 6:0 (Ирбе отыграл на ноль), интерес к рижанину заметно повысился, и на драфте 1989 года его под общим 196-м номером выбрала «Миннесота Норт Старз». Но приехать за океан ему удалось лишь два года спустя, и не в «Миннесоту», а в стан нового клуба лиги — «Сан-Хосе». Практически весь первый сезон он отыграл в фарм-клубе, где стал обладателем главного приза ИХЛ Кубок Тёрнера, и лишь затем его «подняли» в основную команду, где в сезоне-1993/1994 он выиграл конкуренцию у Джимми Уэйта и стал первым номером. Те «акулы», в которых играли Ларионов, Макаров, Озолиньш, Буцаев и Гарпенлёв, успешно «пошумели» в плей-офф, выбив одного из главных фаворитов Кубка Стэнли — «Детройт».



«До поры до времени команда была прекрасная: Озолиньш, Макаров, Ларионов – и все мои друзья. Плюс американцы, с которыми отношения у нас тоже были вот такие. Мы все были как единый кулачок. Но в один печальный день боссы клуба вдруг решили все перетряхнуть. Посчитали, что этот состав себя уже исчерпал, и распродали его, что называется, оптом и в розницу. Взамен купили новых хоккеистов, и я оказался в полном вакууме. Для новичков я был чужим. Они для меня тоже. Что было делать? Решил поменять клуб. Руководство отказывалось. Но я все равно добился, чтобы меня продали», — говорил позже Ирбе.

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«Маленькая собака всегда хочет укусить большую»

Чуть позже к Ирбе пришла вторая волна успеха, когда он попал в «Каролину», с который в 2002 году вышел в финал Кубка Стэнли. Противостоять мощному «Детройту» скромным «ураганам» было трудно, и финал остался за «красными крыльями», которым потребовалось для победы 5 матчей. Ирбе проиграл дуэль Доминику Гашеку, но на следующий год сыграл неудачно, а через сезон и вовсе оказался в Лиге Восточного побережья.



«Было очень тяжело в начале этого чемпионата, когда мне не дали показать себя и отправили в низшую лигу. Видимо, у «Каролины» были какие-то замыслы – сделать ставку на молодежь, наиграть новый состав. Но жизнь все расставляет на свои места. Я продолжал работать и ждать своего шанса», — говорил тогда Ирбе, которому вскоре пришлось закончить карьеру в НХЛ. Последними клубами голкипера стали ХК «Рига», «Зальцбург» и словацкая «Нитра».

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При этом рижанин никогда не лез за словом в карман. После победы над сборной России на ЧМ-2000 в Петербурге Ирбе выдал скандальную фразу про то, что отомстил за деда, который воевал на стороне немцев. Позже Ирбе «съехал» с этой темы, попытавшись сгладить впечатление от прежних слов.



«Конечно, тогда захлестнули эмоции. Всё-таки первая победа над Россией. Исторический подтекст. Много версий. Очень разных. Я скажу так: уважаю многих людей. И не надо приписывать войну. На льду не происходит война. У меня много друзей в России. Но маленькая собака всегда хочет укусить большую», — сказал Ирбе, который про укусы собак знаком не понаслышке (ему делали сложнейшую операцию по восстановлению пальцев руки).



Затем были интересные реплики о том, что рижскому «Динамо» в КХЛ необходимо сменить название, так как «Динамо» — это команда КГБ. Председателя правления рижского «Динамо» Юриса Савицкиса голкипер обвинил в том, что он посредством хоккея осуществляет в Латвии мягкую власть России.



После окончания карьеры игрока Ирбе три сезона проработал тренером вратарей в НХЛ: два года в «Вашингтоне» и один — в «Баффало». В сезоне-2017/2018 он выиграл свой первый после советской эпохи трофей — стал чемпионом Латвии в хоккейном клубе «Курбадс», где также работал с вратарями.



«Деньги, слава приходят и уходят, а память остаётся. Простая человеческая память. О матчах, в которых вложил всю душу. И сердце. Победа над Россией как раз из таких. Никогда её не забуду», — говорил Ирбе в конце карьеры. Видимо, для него быть против всегда было легче и интересней.

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