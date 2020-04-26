Егор Подомацкий – золотой мальчик «Локомотива». Его карьеру сломала серьёзная травма

В начале нулевых не было в российском хоккее команды сильнее «Локомотива». «Железнодорожники» без вариантов забирали золото Суперлиги в 2002 и 2003 годах, плюс ещё свежо было воспоминание о триумфе весны 1997-го, когда «Торпедо» стало первым в истории чемпионом России. Название было другое, но команда, город и традиции – всё те же.

А в самом Ярославле не было хоккеиста популярнее Егора Подомацкого. Мужская часть болельщицкой аудитории боготворила вратаря золотой команды за надёжную и местами эффектную игру. Женская же половина, не особо углубляясь в статистику и результаты, обожала молчаливого голубоглазого блондина – секс-символа местного разлива, который почти не общался с прессой и не спешил развеивать ауру загадочности и таинственности вокруг своей персоны.

Чемпионство в 20 лет и «пролёт» с Олимпиадой

В начале века Подомацкий был уже состоявшейся звездой, лучшим вратарём и лицом российской Суперлиги. А путь к признанию Егор начал в начале 90-х, когда переехал из родного Рыбинска профессионально заниматься хоккеем в областной центр. В этом виде спорта Подомацкий, кстати, оказался лишь в первом классе – у него не было никаких трогательных историй про то, как отец/дед поставил его на коньки раньше, чем он научился ходить. Возможно, из-за этого катание маленького Егора не выдерживало никакой критики, поэтому Подомацкого быстро отправили в ворота. С тех пор всё и началось.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

В 1991 году восьмиклассник Егор переехал в Ярославль. К тому моменту стало понятно, что хоккей для него не просто хобби и молодому вратарю необходимо расти. Путь к команде мастеров оказался недолгим: пару лет Егор поиграл за фарм-клуб «Торпедо», а уже в сезоне-1995/1996 дебютировал в чемпионате МХЛ. Основной вратарь ярославцев Вадим Тарасов получил травму, и Сергей Николаев бросил в бой 19-летнего Подомацкого. Егор провёл период против СКА, а затем целый матч с саратовским «Кристаллом».



Уже в следующем сезоне в «Торпедо» у талантливого вратаря не было конкурентов. В регулярке Егор посадил на скамейку опытного Олега Браташа, а в плей-офф провёл все матчи от звонка до звонка. И как провёл! Оборона Петра Ильича Воробьёва, конечно, работала как часы, но в том, что «Торпедо» в среднем пропускало менее шайбы за игру, была огромная заслуга молодого вратаря. С Подомацким в воротах ярославцы не проиграли ни одной встречи и впервые в своей истории выиграли первенство страны. Егор ожидаемо получил призы за лучшего вратаря и новичка сезона – так официально зажглась яркая звезда Подомацкого.

Наша история. Часть 51. 1996-1997 Этот чемпионат стал по сути первым чемпионатом России. Именно тогда была образована РХЛ – Российская хоккейная лига, в которой играли только отечественные клубы.

Зажглась, но едва тут же не погасла. Стабильности молодому голкиперу всё-таки не хватало, а Пётр Воробьёв сурово спрашивал с Подомацкого за любые ошибки. В следующем после чемпионства сезоне в «Торпедо» появился сильный Виталий Еремеев, Егор стал играть меньше (что не помешало ему вновь стать лучшим вратарём чемпионата), а в феврале Подомацкого отцепили от сборной России перед самой Олимпиадой… по протекции Воробьёва! «Меня отцепили в самый последний момент. Главный тренер моего клуба Петр Воробьёв вначале рекомендовал меня наставникам олимпийской команды, а потом, наоборот, начал охаивать… На что-то, говорят, обиделся, озлился и начал убеждать главного тренера Владимира Юрзинова, что я ему на зимних Играх не пригожусь. Обидно, что Воробьёву поверили. Тренеры сборной даже не посмотрели меня в деле, не объяснили, за что отцепляют… Было обидно. Но что было — то прошло…» — вспоминал Подомацкий неприятный момент в своей карьере.

Золотые годы в «Локомотиве» и медали со сборной России

Дебют в сборной России Подомацкому всё-таки долго ждать не пришлось. Он съездил на чемпионаты мира в 1999 и 2000 годах, но наша команда там ничего не выиграла, и досада за упущенное серебро Нагано наверняка долго сидела занозой в душе Егора.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

В конце 90-х Подомацкий продолжал упорно доказывать Воробьёву, что именно он должен быть первым номером ярославского хоккея. Убедить в этом мэтра так до конца и не удалось: Пётр Ильич работал в Ярославле до 2001 года, и всё это время Егор делил время в воротах то с Олегом Шевцовым, то с Борисом Тортуновым. Статистика-то у Подомацкого была блистательная, но беда в том, что и другие вратари показывали отличные цифры. А могло ли быть иначе в системе Воробьёва? При прочих равных наставник предпочитал молодому Подомацкому более опытных голкиперов, и Егор никак не мог прорваться на вершину.

Валерий Карпов — уральский патриот. Его жизнь оборвала трагедия на лестничной клетке Выигрывал первый чемпионат мира для России, выводил «Трактор» в элиту, был важной частью золотой «Магнитки».

Однако в межсезонье 2001 года наступило золотое время. Как для «Локомотива» в целом, так и для Подомацкого в частности. В Ярославль пришёл работать либерал Владимир Вуйтек, значительно ослабивший гайки после Воробьёва, и команда, застрявшая в «бронзе», задышала и заиграла по-новому. Весной 2002-го ярославцы вынесли всех в плей-офф и вернули себе российское золото. А в воротах «Локомотива» вновь блистал Подомацкий, ставший при Вуйтеке железобетонным первым номером. Егор опять показал сумасшедшую статистику (меньше одной пропущенной шайбы за игру, 94,9% отражённых бросков) и во второй раз в карьере стал лучшим вратарём чемпионата.



Через год, к ликованию Ярославля, всё повторилось. Снова «Локомотив» смёл всех соперников в плей-офф (ну, разочек проиграл «Северстали» в финале) и взял кубок, снова Подомацкий был неподражаем. Болельщики были без ума от Егора, особенно выделяя его из всей великолепной золотой банды Вуйтека. Один из бывалых коллег-журналистов даже рассказывал, что после второй подряд победы ярославцев в Суперлиге фанаты несли Подомацкого на руках до клубного автобуса. Такая была степень народной любви! Но могло ли быть иначе, учитывая, что львиную часть побед в плей-офф «Локомотив» одержал не в атаке, а у своих ворот? Подомацкий действительно был крепкой ярославской стеной, пробить которую в то время было сложнейшей задачей. А ещё Егор играл не только надёжно, но и эффектно, где-то даже вычурно. Смело выходил из ворот, любил отбивать шайбы слёта, как теннисной ракеткой. «Игра вратаря — это отражение его характера. Я такой, какой есть. И другим быть не могу», — отвечал Подомацкий немногочисленным критикам, считавшим его стиль излишне бравурным.

Когда Егор становился трёхкратным чемпионом России, он уже был лучшим игроком страны. Не вратарём, а именно игроком. В феврале 2002-го, комплектуя национальную команду на Олимпиаду в Солт-Лейк-Сити, Вячеслав Фетисов даже не смотрел в сторону Суперлиги. Под российские знамёна были призваны сплошь звёзды НХЛ, но с одним исключением. Одним из голкиперов нашей сборной на тех Играх оказался Подомацкий. Да, в Америке Егор просидел за спиной Николая Хабибулина, но в качестве бэкапа на все игры раздевался именно вратарь «Локомотива». В случае чего Фетисов готов был доверить последний рубеж Подомацкому, а не Илье Брызгалову. В Солт-Лейке Егор выиграл свою медаль Олимпиады – своего рода компенсацию за Нагано, пускай и с бронзовым отливом.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

А через несколько месяцев после американских Игр Подомацкий взял ещё одну награду со сборной на ЧМ-2002. Правда, тому турниру суждено было стать бенефисом Максима Соколова, но и Егор оказался причастен к долгожданному возвращению России на пьедестал мировых форумов.

Соколов отражал по 40 бросков за матч и вытащил Россию в финал. ЧМ-2002 был похож на чудо Он поздно раскрылся и недолго играл на высоком уровне, но оставил значительный след в истории нашего хоккея.

Подомацкий остался в истории как золотой мальчик ярославского хоккея. Ведь всех своих успехов Егор добился к 26 годам – это совсем небольшой возраст для голкипера. Зрелая часть карьеры Подомацкого могла сложиться удачнее, но её сломала серьёзная травма колена, полученная в межсезонье-2004. Он так и не смог восстановиться до конца, а впоследствии повреждённый мениск ещё не раз тревожил Егора, вызывая рецидивы.

Конец карьеры и возвращение в Ярославль

За родной «Локомотив» Подомацкий выступал до 2008 года. Хотя вернее будет сказать, не выступал, а пытался вернуться к былым кондициям, сидя за спинами Марка Ламота и Стива Валикетта. А затем в Ярославле взошла звезда молодого Семёна Варламова, не оставившего Подомацкому шансов на полноценное возвращение.



По ходу сезона-2007/2008 Егор покинул родной «Локомотив». К тому моменту он оставался последним из легендарной золотой команды начала века, но жить прошлым в Ярославле не собирались. Подомацкого отпустили в «Сибирь», но дебютировать за новую команду Егору было не суждено: на первой же тренировке в Новосибирске у вратаря вылетел злополучный мениск, и стало понятно, что без новой операции и длительного восстановления не обойтись.

Судьба-злодейка. Звёзды советского хоккея, с которыми жизнь обошлась несправедливо Викулов стал бомжом, Харламов погиб в автокатастрофе, Якушев умер после избиения хулиганами.

Несмотря на все проблемы, Подомацкий не хотел рано уходить из хоккея. В преддверии первого сезона КХЛ Егор перешёл в «Ладу» к Петру Воробьёву, но за тольяттинцев в новой лиге голкипер сыграл лишь четыре матча – уровень измученного травмами Подомацкого оставлял желать лучшего.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

В 32 года Подомацкий оказался в Высшей лиге. На этом уровне Егор побарахтался ещё пять сезонов, каждый год меняя команды. «Дизель», ХК «Рысь», «Ариада-Акпарс», «Ермак», «Мечел»… Последней командой стал тверской ТХК, который после сезона-2012/2013 расторг контракт с голкипером, но предложил Подомацкому должность тренера вратарей. Егор отказался, не желая завершать игровую карьеру. Но к осени предложений не было, а тут поступил звонок из Ярославля. Предложили ту же работу, что и в Твери, и родному клубу Егор дал согласие.

В сезоне-2013/2014 Подомацкий стал тренером вратарей в клубе МХЛ «Локо». В штабе ярославской молодёжки он воссоединился с Дмитрием Красоткиным – ещё одной золотой легендой «Локомотива». Красоткин со временем стал главным в «Локо», летом 2019-го перешёл на работу в команду мастеров.

Фото: hclokomotiv.ru

А Подомацкий до сих пор растит голкиперов в МХЛ – прошлый сезон стал для него уже седьмым в этой должности. Кажется, Егор вполне счастлив, что может быть снова полезен родному клубу, и пока не собирается ничего менять.