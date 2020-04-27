Каток растаял, шайба тонет, а мальчишки всё равно играют в хоккей. Видео как будто из СССР

Минувшую зиму и так нельзя назвать холодной и снежной, а тут ещё и весна пришла слишком рано. Лёд растаял, шайба утонула в луже, а мальчишки не сдаются и бегают по улице с клюшками. Как будто кадры из СССР. Парням можно только посочувствовать. На дворе весна, а в душе – хоккей.
Мы ведь тоже не насытились хоккеем сполна – все ждали решающих матчей Кубка Гагарина и завершения регулярки НХЛ, но увы, эпидемия коронавируса накрыла мир.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Хоккей очень популярен в нашей стране. В прошлом году Илья Ковальчук даже заявил, что хоккей в России – спорт номер один. И это здорово, когда детей можно встретить на хоккейных коробках.
Дети – наше будущее. Они даже в лужах готовы играть. Возможно, из них и вырастут новые Малкины и Овечкины? Может, где-то не хватает инфраструктуры, но главное – рвение и желание играть.
В наше время, к сожалению, всё реже встречается детвора, играющая в хоккей во дворе. Старшее поколение, конечно, замечает эту разницу, при этом не упускает возможности покритиковать молодёжь и не забывает рассказать, утопая в ностальгии, как они днями напролёт гоняли шайбу, а уйти домой покушать по зову мамы — считалось подвести команду. Впрочем, если слушать эти бывалые истории, то раньше все были голодные лишь до хоккея, и загнать домой их было нереально.
В советские времена в хоккей играли, где попало — на раскатанной дороге, на тротуаре, да на любом пятаке. Сейчас такое похвальное желание — исключение из правил, но не хотелось бы в этом винить сегодняшних детей: они остались прежними, просто у них появились те многочисленные соблазны, которые не застали их предки.
Именно поэтому парни, ставшие героями нашего видео, вызывают такой подлинный интерес. Ведь многое прошлое обыденное теперь воспринимается как нечто незаурядное. А тут ещё и у каждого телефон под рукой, и мимо такой безграничной любви к хоккею не все могут пройти. И хочется верить, что именно из таких парней, готовых с клюшками бегать по воде, вырастают настоящие звёзды хоккея.
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