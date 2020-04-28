«Был чертовски близок к идеалу». Никлас Лидстрём — один из лучших защитников в истории НХЛ

Где бы этот человек ни играл — он всегда был очень успешен и уважаем. Легендарному шведу — 50 лет.

28 апреля Никласу Лидстрёму исполняется 50 лет. Легендарный шведский защитник, четырёхкратный обладатель Кубка Стэнли, олимпийский чемпион Турина-2006, член «Тройного золотого клуба». Его имя долгое время считалось синонимом лучшего защитника мира, а трофей «Норрис Трофи», вручаемый лучшему игроку его амплуа, даже предлагали переименовать в «Лидстрём Трофи», поскольку он выигрывал его семь раз. Чаще шведа эту награду получал только легендарный Бобби Орр (восемь раз).

Говорим «Норрис», подразумеваем — Лидстрём

Имя Лидстрёма неразрывно связано с новейшей историей «Детройт Ред Уингз» — клуба, где швед отыграл всю свою заокеанскую карьеру, с 1991 по 2012 год. В Мичигане шведский талант оказался аж в 1989 году. На драфте новичков Лидстрём был выбран в третьем раунде под общим 53-м номером, и после драфта он провёл ещё два очень неплохих сезона за шведский «Вестерос», прибавляя с каждым годом. Клубные боссы «Ред Уингз», всегда отличавшиеся умением выискивать того самого среди сотен предлагаемых кандидатов, не ошиблись и на сей раз. Никлас дебютировал за «Ред Уингз» в сезоне-1991/1992 и после его окончания стал одним из номинантов на «Колдер Трофи» — приз лучшему новичку, поскольку в ноябре и декабре становился лучшим новобранцем месяца, но итоговый спор за «Колдера» уступил Павлу Буре.

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Авторитет Лидстрёма стремительно рос, поскольку швед играл очень стабильно и результативно, но при этом не забывал о непосредственных обязанностях защитника. Никлас не допускал грубых позиционных ошибок, прекрасно видел площадку, был очень полезен при организации атак и розыгрыше большинства. Даже многие защитники-«домоседы», предпочитавшие силовой стиль, называли Лидстрёма лучшим защитником НХЛ, настолько классно он вёл игру и дирижировал партнёрами.



В сезоне-1996/1997 Лидстрём стал лучшим защитником в команде по набранным очкам (57) и третьим в лиге по этому показателю. Вместе с «Детройтом» в 1997 году Лидстрём стал обладателем Кубка Стэнли. На следующий год команда повторила этот успех, а Лидстрём собрал целый букет различных наград: стал лучшим бомбардиром НХЛ среди защитников, стал лучшим защитником плей-офф по передачам и «плюс-минусу» и был номинирован на «Норрис Трофи». Перед началом следующего сезона авторитетный североамериканский журнал The Hockey News поставил его на 6-е место в списке 50 лучших игроков НХЛ — безотносительно амплуа, что было для игрока обороны очень высоким местом.

Свой первый «Норрис» швед выиграл в сезоне-2000/2001, набрав 71 (12+56) очко в 82 матчах и не отдавал этот трофей до 2008 года, сделав исключение лишь для Скотта Нидермайера в сезоне-2003/2004. В 2008 и 2009 приз лучшему защитнику достался Здено Харе и Данкану Киту, но затем Лидстрём навёл порядок и в чемпионате-2010/2011 снова забрал «Норрис Трофи» себе — в седьмой и последний раз.

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Первый европейский капитан «Детройта»

Пожалуй, самыми весомыми вехами в карьере Лидстрёма стал выигрыш «Конн Смайт Трофи» в сезоне-2001/2002 и олимпийское золото Турина. «Конна Смайт» — приз самому ценному игроку розыгрыша Кубка Стэнли — крайне трудно выиграть европейцам, которые традиционно считаются не самыми кубковыми хоккеистами. А уж завоевать его европейскому защитнику и вовсе было делом немыслимым, поскольку до Лидстрёма «Конн Смайт» европейцам вообще не доставался вне зависимости от амплуа. После ухода в отставку в 2006 году Стива Айзермана именно Лидстрём стал новым капитаном «Детройта», что тоже было уникальным, поскольку и тут швед стал пионером среди европейцев. В 2008 году Лидстрём стал первым европейским капитаном, завоевавшим Кубок Стэнли, да и всевозможных рекордов в стиле «первый европеец в НХЛ» у него предостаточно.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном аккаунте НХЛ в YouTube.

Что же касается Олимпиады-2006, то Лидстрём в 8 матчах набрал 6 (2+4) очков, уступив в результативности в своей сборной только Даниэлю Альфредссону (10) и Матсу Сундину (8).

«Он был ярчайшим примером для всех хоккеистов лиги в том, как нужно вести себя вне площадки и как играть на ней в хоккей. Это не просто сила мышц, а прежде всего — ум. Именно его он и демонстрировал в каждом матче. Когда выходишь на площадку с хоккеистом такого уровня, будь то в равных составах или в большинстве, в каждом эпизоде понимаешь, что на него можно положиться», — поделился мнением о Лидстрёме наш легендарный хоккеист и бывший одноклубник шведа Игорь Ларионов.

Сколько очков набрал Лидстрём в своём последнем сезоне

31 мая 2012 года Лидстрём объявил о завершении карьеры — его семья выкупила целую страницу в детройтской газете, чтобы поблагодарить горожан за великолепное отношение на протяжении 21 года. «Были парни, которые играли великолепно, но никто не был так хорош, как Ник. Он был чертовски близок к тому, чтобы быть идеальным», — заявил Крис Челиос.



8 июля 2012 года Лидстрём стал скаутом «Ред Уингз», через два года его свитер был поднят под своды «Джо Луис Арены», а через три Никлас стал членом Зала хоккейной славы в Торонто. После окончания карьеры Лидстрём вернулся жить в Швецию, а в 2019 году выпустил в Америке авторизованную биографию: «Никлас Лидстрём: стремление к совершенству».

Вехи Лидстрёма:



— золото ЧМ-1991,

— играл вместе с кумиром Борьё Сальмингом на Кубке Канады-1991,

— первый Кубок Стэнли (1997),

— первый «Норрис Трофи» (2001),

— «Конн Смайт Трофи» как самый ценный игрок плей-офф (2002),

— золото Олимпиады в Турине (2006),

— избран в Зал славы (2015).

Семейный ужин вместо шумной вечеринки

Эпидемия коронавируса испортила планы Лидстрёма по празднованию юбилея, на который он позвал более 100 гостей. Вместо торжества теперь состоится лишь скромный семейный ужин.



«Годы идут, вот уже и 50 стукнуло. Это будет тихий семейный праздник. Моим родителям и другим родственникам уже за 70, поэтому они не приедут — учитывая обстановку, сейчас им лучше находится подальше.



Что касается сезона в НХЛ, то мне очень понравился Мика Зибанеджад, он прекрасно играл за «рейнджеров». Вместе с Артемием Панариным у них была отличная связка в начале сезона, но потом Мика получил травму. Если бы не это, он мог бы забить 50 голов. «Детройт», за который я много лет играл, сейчас переживает кризис. Это был очень тяжёлый сезон для «Ред Уингз», но я надеюсь, что команда сможет получить лучшего юниора на драфте новичков. Не обязательно это будет Алексис Лафренье, там есть и другие таланты. Со Стивом Айзерманом мы поддерживаем связь. Он понимает, что сейчас пришла пора набирать молодых игроков и развивать команду, чтобы через какое-то время снова претендовать на высокие места», — отметил Лидстрём в день юбилея.