Хоккеист как будто врезался в машину для заливки льда. Получился эффектный ролик

Силовые приёмы добавляют хоккею зрелищности и динамичности. Являются важной частью игры, добавляют драйва и делают её более жёсткой.
Финский «Пеликанс» креативно подошёл к рекламе клуба. Там сняли ролик, символизирующий мощь и силу этой команды. Хоккеист как будто провёл силовой приём против машины для заливки льда. Железяка отскочила на два метра.
Номинанты на звание самого смешного ролика в хоккее:
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Безусловно хоккей — это суровая мужская игра. И одно из основных действий на льду — силовые приёмы, исполнение которых иногда выглядит просто зубодробительно. И, конечно, нужны долгие изнурительные тренировки, чтобы эти хиты во время матча смотрелись зрелищно и главное — в пределах правил.
Невозможно представить современный хоккей без силовых приёмов. Сейчас любой хоккеист должен уметь вести силовую борьбу даже если он не обладает большими габаритами.
О тренировках Анатолия Тарасова многие наслышаны — о них ходят легенды даже спустя десятилетия. До сих пор хоккеисты ЦСКА 1970-х рассказывают о самых жёстких из них. Анатолий Владимирович был большим выдумщиком по части новых занятий. Было такое упражнение «бей канадца». Разбегаешься — и в дерево плечом. Тарасов смотрел, чтобы никто перед стволом не тормознул. Потом майку снимаешь — показываешь. У кого кровь течёт, у кого спина синяя.
Такие жёсткие методы тренировок в хоккейном мире воспринимались неоднозначно, но игроки ЦСКА терпели и делали свою работу, и всегда были готовы к критике. Если Тарасов переставал кого-то ругать, значит, через неделю этого хоккеиста в команде уже не будет.
В современном хоккее ярким представителем красочных силовых приёмов является Овечкин. Александр находится в числе лидеров по количеству хитов. Согласно данным капитан «Вашингтона» наносит больше силовых приемов, чем среднестатистический защитник. Некоторые хоккейные эксперты из-за жесткой и силовой манеры игры Овечкина ему прочили новое прозвище «Хоккейный танк».
И действительно, мало кто из хоккеистов хочет попасть под силовой приём Овечкина. Конечно, из-за такой жёсткой игры Овечкин иногда претендует на штрафные минуты или дисквалификацию, но, с другой стороны, его силовая игра не дает соперникам расслабиться. Помните его силовой приём против Ягра на Олимпиаде в Ванкувере? Александр просто уничтожил великого чеха этим хитом, а момент вошёл в историю Игр.
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