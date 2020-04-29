Малыши-хоккеисты хотели подраться, как взрослые. Скинули перчатки и встали в стойку

Драки в хоккее – неотъемлемая часть игры. И в детских соревнованиях можно встретить различные потасовки, ведь страсти там кипят не менее бурные, чем у профессионалов. Эти шестилетние мальчишки вряд ли в будущем станут тафгаями, но уже знают, что драки – элемент шоу. Ребята что-то не поделили, скинули перчатки, встали в стойку… Быть бы драке, но одного из мальчишек окликнула мама, которая до этого весело снимала на телефон заварушку.

Видео доступно на «Чемпионате».

Хороший спарринг на кулаках является украшением любого матча даже сейчас, когда из хоккея практически исчезли специально обученные бойцы, так называемые тафгаи. На просторах интернета можно легко найти подборку самых эффектных и ярких боёв из истории мирового хоккея.



Раньше в КХЛ своим боевым стилем славился «Витязь». Находясь внизу турнирной таблицы, подмосковные хоккеисты любили устраивать драки на льду. Саймон, Веро, Сагдэн и компания скидывали краги по поводу и без.



Маленькие хоккеисты стремятся во всём подражать взрослым коллегам и кумирам, но не всегда это касается красивых финтов, необычных бросков или празднований голов. Оказывается, юные игроки не прочь устроить заварушку на льду.

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Чаще всего всё начинается со словесных перепалок, небольших толчков клюшками, а уже затем всё выплескивается в горячую кулачную разборку на льду. Рефери, само собой, пытаются потушить очаг, но порой на площадке одновременно вспыхивает несколько других потасовок. И тогда уже на помощь приходят не только судьи, но и родители.

В феврале этого года девятилетние спортсмены команд «Астана» и «Медведи» затеяли массовую драку в одной из игр чемпионата Казахстана. «Какой замес, какое месилово! Просто Конор Макгрегор отдыхает», — так эмоционально высказался комментатор того противостояния. В итоге судьи усадили на лавки штрафников по пять хоккеистов из каждой команды.



Драки в детском хоккее — не такое уж редкое явление. Одна из причин — мальчишек не учат проигрывать и сдерживать свои эмоции. А бывает ещё и отцы на трибунах излишне провоцируют своё чадо, требуя разобраться с обидчиком. Относиться к таким ситуациям можно по-разному.



С одной стороны, хоккей — это силовая борьба, где агрессия имеет место быть, а драки — это некая эмоциональная разрядка. Но одно дело, если на льду происходит милая разборка, когда хватает одного встревоженного крика матери, чтобы унять желание подраться, а другое — если юные хоккеисты воспринимают это за невинную забаву, не осознавая в силу своего возраста, что в будущем профессиональном спорте это может вылиться в серьёзные проблемы дисциплинарного характера.