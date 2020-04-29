Скоро в КХЛ откроется трансферное окно. 10 сделок, которые все ждут

30 апреля – последний день действующих контрактов у хоккеистов и тренеров КХЛ. Начиная с 1 мая клубы начнут официально объявлять о новичках. Рассказываем о главных сделках на старте трансферного окна, о которых нам известно уже сейчас.
гл.т. Андрей Скабелка — из «Барыса» в «Локомотив»
«Барыс» рассыпается, словно карточный домик. Мало того что клуб покинет много ведущих игроков, так ещё и главный тренер Андрей Скабелка перебирается в «Локомотив». Ярославцев ждут новые времена после того бардака, который творился в клубе в последнее время. Теперь же туда приходит системный тренер, хорошо умеющий ставить дисциплину и игру в обороне.
н. Александр Бурмистров – из «Салавата Юлаева» в «Ак Барс»
Нападающий Александр Бурмистров возвращается в родной клуб и заключит с «Ак Барсом» однолетний контракт. В своё время, ещё при Зинэтуле Билялетдинове у руля, «барсы» обменяли своего воспитанника в «Салават». Теперь казанцы возвращают центрального нападающего обратно. Посмотрим, как он сработается с Дмитрием Квартальновым.
н. Эмиль Галимов – из «Ак Барса» в СКА
Помимо приобретений у «Ак Барса» есть и потери. Вышедший на рынок неограниченно свободных агентов форвард Эмиль Галимов перебирается из Казани в Санкт-Петербург. Нападающий заключит двухлетнее соглашение со СКА, в котором грядёт серьёзная перестройка. Думается, что Галимов хорошо впишется в концепцию игры Алексея Кудашова.
н. Йори Лехтеря – из СКА в «Спартак»
Центральный нападающий Йори Лехтеря официально покидает клуб, о чём накануне сообщили в СКА. По нашей информации, форвард уже договорился со «Спартаком» о подписании однолетнего соглашения. Лехтеря будет центральным нападающим первого или второго звена красно-белых, Олег Знарок найдёт ему правильное применение.
Фото: ska.ru
з. Андрей Зубарев – из СКА в «Спартак»
Помимо Лехтеря, в «Спартак» из СКА точно перебирается защитник Андрей Зубарев, долгое время верой и правдой служивший «армейцам». Теперь пришло время сменить обстановку, плюс заинтересованность в приглашении Зубарева выразил лично тренер красно-белых Олег Знарок. Опытный защитник добавит надёжности оборонительной линии москвичей.
н. Корбан Найт – из «Барыса» в «Авангард»
В силовом форварде «Барыса» Корбане Найте очень заинтересован главный тренер «ястребов» Боб Хартли. Найт здорово зарекомендовал себя в «Барысе», где идеально вписался в игровую модель Андрея Скабелки. Учитывая, что хоккей меняется, площадки уменьшаются, а силовой борьбы становится всё больше, такие хоккеисты, как Найт, становятся вдвойне ценнее. Главное, чтобы Найт заиграл в Балашихе, так как с легионерами у «Авангарда» в прошлом году не клеилось.
н. Стефан Да Коста – из «Локомотива» в «Ак Барс»
Да Коста – один из сильнейших иностранных центральных нападающих в КХЛ. Француз выступал под руководством Дмитрия Квартальнова ещё в ЦСКА, а теперь тренер и хоккеист вместе поработают в «Ак Барсе». Стефан хорош при розыгрыше большинства, у него отличные руки, но главное, чтобы травмы обходили стороной, ведь проблемы со здоровьем у француза были.
з. Захар Арзамасцев – из «Салавата Юлаева» в «Автомобилист»
Оборонительная линия уфимцев несёт потери. Так, в «Автомобилист» перебирается игрок основного состава «Салавата» Захар Арзамасцев, договорившийся с уральцами о двухлетнем контракте. Для Екатеринбурга это хорошее усиление, а Уфе надо думать, как возместить потерю в защите Арзамасцева, Сергеева и, возможно, Пашнина.
н. Харри Песонен – из «Лангнау» в «Металлург» Мг
В Магнитогорске ждут сильного легионера, нападающего сборной Финляндии и чемпиона мира в составе Суоми Харри Песонена. Финн выступал в швейцарском чемпионате, был на ведущих ролях, поэтому его трансфер – однозначный и безоговорочный успех дуэта Ласьков – Воробьёв. Вообще же в «Магнитке» сейчас полный порядок. Идёт активная трансферная работа, сокращается платёжка, видна тренерская и менеджерская идея.
Фото: Pawel Andrachiewicz/PressFocus/MB Media/Getty Images
н. Мальте Стрёмвалль – из ХК «Сочи» в «Авангард»
Атакующую линию «Авангарда» усилит лидер нападения ХК «Сочи» Мальте Стрёмвалль. Южане не смогли договориться со стороной хоккеиста по финансовым условиям, а в «Авангарде» эти условия способны и готовы удовлетворить. У Стрёмвалля есть мысли и относительно переезда в НХЛ, где к нему присутствует определённый интерес, однако практически наверняка швед останется в КХЛ и будет выступать за омский клуб.
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