«Сибирь» осталась без босса. Владелец «Сибирского антрацита» покончил с собой

Известный миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой — такую новость сообщил РБК со ссылкой на двух знакомых Босова. По словам собеседников, Босов покончил с собой в ночь на 6 мая.
Для российского хоккея он был весьма крупной фигурой. Владея «Сибирским антрацитом», Босов спонсировал Ночную хоккейную лигу, но главное — «Сибантрацит» уже долгое время является одним из учредителей хоккейного клуба «Сибирь», а сам Дмитрий был руководителем попечительского совета новосибирского клуба.
«В хоккей стараюсь играть каждый день»
Босов и «Сибирь» стали работать вместе в 2008 году, когда в составе учредителей новосибирского клуба вошли «Новосибирскэнерго» и «Сибирский Антрацит», который входил в группу «Аллтек», владельцем которой был Босов. На посту генерального менеджера тогда появился Александр Канцуров, сменивший Владимира Ненахова, и начавший выстраивать новую систему руководства клубом. Фактически, Босов стал владельцем «Сибири», и, по неофициальным данным, ежегодно вкладывал в клуб около 150 млн рублей.
Фото: vk.com/clubofthefansofhcsiberia
Вектор развития, взятый новым руководством, оказался удачным. Вскоре на смену Канцурова пришёл Кирилл Фастовский, которого многие не без оснований считают одним из лучших менеджеров КХЛ и одним из главных специалистов успешной работы в условиях ограниченного бюджета. С деньгами у «Сибири» иногда бывали серьёзные трудности, но, несмотря на них новосибирцы смогли добиться лучшего результата в своей истории — бронзовых медалей сезона-2014/15. Кроме этого, был проведён удачный ребрендинг, благодаря которому появилась известная «снежинка».
«Я сам родом из Барнаула. Большой команды у нас в городе тогда не было, но был, в тоже время, дворовый хоккей. Потом занимался с командой мастеров, была такая команда «Мотор», пусть и не из высшего дивизиона. В хоккей стараюсь играть каждый день», — говорил Босов, комментируя своё увлечение спортом.
В 2019 году Босов занял 102 место в рейтинге богатейших бизнесменов России.
Новый стадион для «Сибири»
Босов приложил руку и к тому, что в Новосибирске началось строительство нового дворца спорта. Впервые об этом всерьёз заговорили в 2012 году, представив несколько проектов. Босов тогда отметил, что «Антрацит» будет инвестировать в новый стадион, но принял решение не использовать норвежский проект стоимостью около 3 млрд рублей. «Мы склоняемся к более бюджетному варианту», — говорил бизнесмен.
Босов достаточно редко публично ассоциировал себя с «Сибирью». Одним из немногих таких случаев стал 50-летний юбилей клуба, когда бизнесмен выступил за команду «Ветеранов «Сибири», забросил шайбу и впервые назвал сроки строительства новой арены в Новосибирске. Не без трудностей, но стройка была начата и продолжается по сей день, а Новосибирск готовится принять у себя молодёжный чемпионат мира 2023 года.
Про Босова ходило довольно много различных слухов, связанных с хоккеем, но он крайне редко их комментировал. В частности, «Аллтек» вместе с «Новатэком» Геннадия Тимченко лоббировал идею вывода сжиженного газа из-под действия закона об экспорте, поэтому имел общие интересы с президентом СКА. Болельщики считали, что во многом из-за этого будущая звезда НХЛ Владимир Тарасенко в сезоне-2011/2012 перешёл из «Сибири» именно в СКА, откуда и уехал в океан. Права на Тарасенко «Сибири» вернули несколько лет спустя.
Как сообщила представитель подмосковного главка Следственного комитета Ольга Врадий, 6 мая тело 52-летнего Босова с огнестрельным ранением головы было обнаружено родственниками на территории домовладения. «Рядом с телом мужчины лежал пистолет «Glock 19 gen 4», — сообщила Врадий.
Следователями проводится проверка по факту смерти мужчины. У Дмитрия Босова остались жена и четверо детей.
- 6 мая 2020
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