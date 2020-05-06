«Сибирь» осталась без босса. Владелец «Сибирского антрацита» покончил с собой

Известный миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой — такую новость сообщил РБК со ссылкой на двух знакомых Босова. По словам собеседников, Босов покончил с собой в ночь на 6 мая.



Для российского хоккея он был весьма крупной фигурой. Владея «Сибирским антрацитом», Босов спонсировал Ночную хоккейную лигу, но главное — «Сибантрацит» уже долгое время является одним из учредителей хоккейного клуба «Сибирь», а сам Дмитрий был руководителем попечительского совета новосибирского клуба.

Источник: владелец спонсора «Сибири» и Ночной хоккейной лиги покончил с собой

«В хоккей стараюсь играть каждый день»

Босов и «Сибирь» стали работать вместе в 2008 году, когда в составе учредителей новосибирского клуба вошли «Новосибирскэнерго» и «Сибирский Антрацит», который входил в группу «Аллтек», владельцем которой был Босов. На посту генерального менеджера тогда появился Александр Канцуров, сменивший Владимира Ненахова, и начавший выстраивать новую систему руководства клубом. Фактически, Босов стал владельцем «Сибири», и, по неофициальным данным, ежегодно вкладывал в клуб около 150 млн рублей.

Фото: vk.com/clubofthefansofhcsiberia

Вектор развития, взятый новым руководством, оказался удачным. Вскоре на смену Канцурова пришёл Кирилл Фастовский, которого многие не без оснований считают одним из лучших менеджеров КХЛ и одним из главных специалистов успешной работы в условиях ограниченного бюджета. С деньгами у «Сибири» иногда бывали серьёзные трудности, но, несмотря на них новосибирцы смогли добиться лучшего результата в своей истории — бронзовых медалей сезона-2014/15. Кроме этого, был проведён удачный ребрендинг, благодаря которому появилась известная «снежинка».

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«Я сам родом из Барнаула. Большой команды у нас в городе тогда не было, но был, в тоже время, дворовый хоккей. Потом занимался с командой мастеров, была такая команда «Мотор», пусть и не из высшего дивизиона. В хоккей стараюсь играть каждый день», — говорил Босов, комментируя своё увлечение спортом.

Журнал Forbes оценил состояние Дмитрия Босова в $ 1,1 млрд.

В 2019 году Босов занял 102 место в рейтинге богатейших бизнесменов России.

Новый стадион для «Сибири»

Босов приложил руку и к тому, что в Новосибирске началось строительство нового дворца спорта. Впервые об этом всерьёз заговорили в 2012 году, представив несколько проектов. Босов тогда отметил, что «Антрацит» будет инвестировать в новый стадион, но принял решение не использовать норвежский проект стоимостью около 3 млрд рублей. «Мы склоняемся к более бюджетному варианту», — говорил бизнесмен.



Босов достаточно редко публично ассоциировал себя с «Сибирью». Одним из немногих таких случаев стал 50-летний юбилей клуба, когда бизнесмен выступил за команду «Ветеранов «Сибири», забросил шайбу и впервые назвал сроки строительства новой арены в Новосибирске. Не без трудностей, но стройка была начата и продолжается по сей день, а Новосибирск готовится принять у себя молодёжный чемпионат мира 2023 года.

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В апреле 2020 года стало известно, что Босов оказался инвестором рынка американской марихуаны. Один из бывших сотрудников его структуры, ветеран спецназа США Фрэнсис Дж. Рачоппи, подал на него иск в федеральный суд на сумму в $ 1 млн. Он обвинял бизнесмена в нарушении трудового законодательства. Сам бизнесмен назвал эти факты ложью.

Про Босова ходило довольно много различных слухов, связанных с хоккеем, но он крайне редко их комментировал. В частности, «Аллтек» вместе с «Новатэком» Геннадия Тимченко лоббировал идею вывода сжиженного газа из-под действия закона об экспорте, поэтому имел общие интересы с президентом СКА. Болельщики считали, что во многом из-за этого будущая звезда НХЛ Владимир Тарасенко в сезоне-2011/2012 перешёл из «Сибири» именно в СКА, откуда и уехал в океан. Права на Тарасенко «Сибири» вернули несколько лет спустя.



Как сообщила представитель подмосковного главка Следственного комитета Ольга Врадий, 6 мая тело 52-летнего Босова с огнестрельным ранением головы было обнаружено родственниками на территории домовладения. «Рядом с телом мужчины лежал пистолет «Glock 19 gen 4», — сообщила Врадий.



Следователями проводится проверка по факту смерти мужчины. У Дмитрия Босова остались жена и четверо детей.