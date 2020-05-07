«Иногда хочется сорвать с людей маски и сказать: «Чего вы боитесь-то, что с вами будет?»

Олимпийский чемпион Дарюс Каспарайтис после завершения карьеры живёт с женой и пятью детьми в Майами – занимается строительным бизнесом, худеет, хочет стать тренером и не понимает всей паники вокруг коронавируса. В рамках проекта #ОСТАЁМСЯДОМА «Чемпионат» поговорил с ним о насущных проблемах, политике, футболе, баскетболе и хоккее, сборной Литвы и многом другом. Как и всегда в разговорах с Недружелюбным Приведением, получилось очень ярко.

Карантин

Когда дома с детьми, свободного времени не бывает. Пытаюсь заниматься спортом, развлекать детей. Некоторые ещё учатся удалённо в школе. Сильно ничего не изменилось, всё как всегда. Во Флориде легче проходить изоляцию, чем в другом штате, потому что у нас тут океан. Все бегают, я уже два месяца бегаю без проблем. Сегодня открылись парки, потихоньку всё открывается.



Пока ни с кем не тренируюсь, все клубы закрыты. Сейчас никого из хоккеистов не видел, потому что никто не вылезает, все боятся. Знаю, Женя Малкин где-то рядом, на роликах у себя на острове катается. Вова Малахов рядом живёт, видел его жену в магазине, а Вова постоянно играет в гольф, его не видел. Из последних видел Ковальчука, когда он уехал из Лос-Анджелеса, мы с ним вместе катались, потом он подписал контракт с «Монреалем». Дадонова иногда вижу в русской бане. Обычно ребята из КХЛ приезжают в июне.

Дети

С детьми в основном говорим по-английски, с женой по-шведски. Няня с Украины, она с маленьким на русском говорит, он понимает некоторые вещи. Матом дети по-русски ругаются легко. В школе в Майами много русских, наверное, учатся у них.

Жизнь в Майами

Обычно с августа по октябрь ждём, что может прийти ураган. Неприятно, но в любом месте есть свои недостатки, даже в Москве летом много людей умирает от жары. В Майами просто жить, недёшево, но дешевле, чем в Нью-Йорке. Из Нью-Йорка все убегают, там цены сумасшедшие. Некоторым не нравится Майами, потому что думают, что тут ничего не хочется делать, только отдыхать. Но к жаре привыкаешь. Мне нравится, когда бежишь, начинаешь потеть, жарко как в бане, потом чувствуешь себя обалденно. Иногда километров 15 пробегу, окунусь в океане и дальше бегу. Всё равно весь мокрый, даже кроссовки, так что можно прямо в одежде в воду лезть.



Майами – это лучшее, что может быть. Тащусь от этого города, от природы. У нас постоянно солнце, а когда хорошая погода, и настроение хорошее. Я здесь живу 11 лет, можно бегать, кататься на велосипеде, купаться в океане. Обожаю это место. Русских тут полно, я нахожусь в районе, который называется «Маленькая Москва». Много русских магазинов, правда, все продукты – из Литвы.



Панарину нравится в Нью-Йорке? Конечно, играть в «Рейнджерс» прикольно, не сравнить с «Флоридой». Я бы с удовольствием играл там и жил здесь. Любой человек выбирает свою команду, во Флориде дешевле жить, больше денег сэкономишь, а в Нью-Йорке интереснее. Хотя это не так, в Майами тоже много тусовок, куча знаменитостей приезжает.



Я когда приезжаю в Нью-Йорк, думаю: какой здесь мусор, как тут всё воняет. Не представляю, как люди тащатся от жизни там. Куда-то все бегут, все потрёпанные, усталые. У нас всё то же самое, что в Нью-Йорке, но у нас ещё пляж, море, красивые женщины – русские, бразильянки, колумбийки… (свистит). На пляже смотреть по сторонам нельзя, надо шоры надевать, как у лошади.

Жена-феминистка и веганство

У меня жена – феминистка, она вообще ничего не делает, только рожает (смеётся). Я с детьми занимаюсь, готовлю детям. Я – веганец, мясо, плов — такое уже давно не ем. Мои блюда легко готовить – салаты всякие, овощи.



Ем много углеводов, не ем ни молочные продукты, ни сыр, ни рыбу, ни яйца. У меня растительная диета, я уже похудел на 30 кг с самого тяжёлого своего веса. Плюс много бегаю, это тоже помогает сжигать жир. Мне это очень нравится, я чувствую себя обалденно, даже мысли появляются, может, поехать в КХЛ, попробовать попасть в команду?

Бизнес и возможная карьера тренера

Я работаю в строительстве, строим дома тут рядом. Пытаюсь работать в этом бизнесе понемногу. Пытаюсь найти работу в хоккее, потому что это у меня получается лучше всего. Хочется передать свой опыт и знания молодым.



Я бы с удовольствием стал тренером, с «Флоридой» пару раз общался. Нелегко туда попасть, нужны связи. Надо начинать с самых низов, никто сразу тебя не поставит в клуб НХЛ. Я ищу и готов работать в любой команде, помогать игрокам развиваться.

Сборная Литвы

Жена сегодня спросила, думаю ли я ещё играть в хоккей. Сказал, что лет в 50 хочу попробовать ещё раз. Осталось три года, хочу начинать готовиться. Я и так готов, но именно хоккейная подготовка нужна. Если всё будет нормально со здоровьем, если буду нужен команде, хотел бы ещё сыграть, показать, что если ведёшь здоровый образ жизни ведёшь, занимаешься спортом, правильно питаешься, можно играть до 70.



Просто люди себя запускают, особенно спортсмены после окончания карьеры. Говорят, что у них колени болят, ничего не могут делать. У меня было четыре операции на колене, два раза – на крестах, а я бегаю по 100 км в неделю, у меня всё нормально.

Алкоголь

Я уже 10 лет как не пью, не курю. Я вообще мало пил за карьеру, пытался попить пивко, но это оказалось не для меня. Алкоголь для некоторых людей – это яд, и некоторые люди не могут пить. Я один из таких людей, понял это давно, мне так легче жить.

«Мельницы» Андрея Миронова

Есть ребята, наверное, просто хоккей поменялся, и игроки поменялись. Когда был в России, заметил, что Андрей Миронов красиво играет в силовой хоккей. Посмотрел моменты, как играл. Думаю, сейчас люди бы, наверное, подумали, что человек с луны свалился.



У Миронова только один вариант «мельницы», у меня была пара. Но он красиво делает, с его габаритами это не так легко. Я был поменьше ростом, было легче подсаживаться и «мельницы» делать. Я с ним переписывался, даже встретился, когда был в Москве. Слежу за его «инстаграмом», конечно, он много кушает, это может повлиять на него в спорте. Но он парень интересный, мог бы спокойно, наверное, в НХЛ играть. Сейчас он подписал новый контракт с «Динамо», желаю ему успехов.

«Брат-2»

Жалко, что погиб Сергей Бодров. Приятно знать, что это культовый фильм для России и всего бывшего СССР, его везде смотрят. Если бы я знал, что будет такой крутой фильм, я бы побольше поговорил в сцене. Я играл сам себя, это была простая вещь. Мы сделали один дубль на утренней раскатке, никто ни о чём не думал. Никто даже не знал, о чём будет кино.

Алексей Морозов и «русский» «Питтсбург»

Лёшу видел недавно, на дне рождении Юрзинова. Рад, что он достиг таких успехов, он как мой воспитанник. Когда он приехал в Питтсбург, мы жили рядом, общались, я ему помогал. У него была сумасшедшая карьера, играл в сборной, а сейчас он на такой высокой должности, рад за него. Он поможет хоккею, тем более молодёжному. Самое главное, чтобы он нас не забывал и приглашал в гости.



Одно время в «Питтсбурге» было много наших ребят – Скудра, Галанов, Ковалёв, Морозов, Игнатьев, Титов. У нас в команде было человек 15 европейцев, перед игрой всё время слушали «Бони М». В раздевалке чехи говорили на чешском, все русскоязычные — на русском, американцы сидели молчали, не понимали, как они в своей стране не могут говорить на своём родном языке.

Хиты на Ягре и Гретцки

На меня все обижались, но, когда играл с ребятами в одной команде, это другие отношения. С Ягром я проиграл больше всех за карьеру в НХЛ в «Питтсбурге» и «Рейнджерс», мы дружили. Правда, он мне сейчас не звонит, не знаю почему.



Гретцки поймал на половину «мельницы» и сразу же забил гол. У меня есть фотография с Гретцки, который висит у меня на спине, это прикольно. Много было таких вещей, которые вспоминаешь и думаешь, что я играл как сумасшедший, а иногда, что это прикольно.

Каспарайтис снёс Ягра не хуже, чем Овечкин! Жёсткий защитник не щадил никого Интересно, что позднее Дарюс и Яромир стали одноклубниками по «Питтсбургу».

Гол Гашеку в овертайме седьмого матча серии с «Баффало»

Помню, как можно забыть? Это был большой момент в карьере, вообще забить гол – это для меня большой праздник, а забить в овертайме седьмой игры – это нечто. Могу этим хвастаться до тех пор, пока не стану очень стареньким и не начну забывать. Было прикольно забить и сейчас видеть это в YouTube.

Футбол, хоккей и баскетбол

Болею за свои команды – «Питтсбург», «Айлендерс», «Рейнджерс». Стал сейчас болеть за «Флориду», потому что дети увлеклись хоккеем, водил их на игры, они поняли, что «Пантерз» — их команда. А так я болею только за одну команду — «Манчестер Сити», и ещё за сборную Литвы по баскетболу.



«Манчестер Сити» — денежный мешок? При чём здесь деньги и команда? Команду всё равно надо построить. Мы играли в Казани во время локаута, тоже была команда – денежный мешок, и мы ничего не выиграли. Легко считать чужие деньги, а что, «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» не денежные мешки? Они потратили больше денег, чем «Манчестер-Сити». Люди не хотят пускать новые команды в свою четвёрку, пытаются задавить мой клуб, сейчас из Лиги чемпионов хотят выгнать. Все привыкли, что есть «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Арсенал» и «Челси». «Челси» вообще поднялся за счёт Абрамовича, а так о нём никто и не знал раньше.

Начал следить за АПЛ лет 12 назад, когда закончил с хоккеем. Хотел найти свою команду, мне нравился Давид Сильва, он как раз попал в «Манчестер Сити».



Понемногу начал следить за командой и влюбился в неё, заразился этой командой. Иногда думаю, зачем я так переживаю, иногда даже выключаю телевизор, когда они плохо играют.



«Ливерпуль» заслужил чемпионство? Надо закончить сезон! «Сити» обыграл «Реал», мы думали, что можем победить в Лиге чемпионов. Всё замёрзло сейчас.



Бейсболка у меня «Нью-Йорк Никс», мой любимый клуб, за который я болел. Они уже лет 20 плохо играют, хочу показать людям, что болею не только за чемпионов, но и за команды, которые в попе.



Все знают, кто такой Кобе Брайант. Очень жалко, до сих пор не могу осознать, что человека больше нет. Чем хорош хоккей во Флориде, что он очень дешёвый, в отличие от баскетбола, на «Майами Хит» билеты очень дорогие. Но мы иногда ходим с женой, тем более она у меня бывшая баскетболистка.



«Тампа» — топ-команда, когда «Пантерз» пару лет играли здорово, трибуны были полными. Майами – не самый хоккейный город, тем более у нас тут по-английски вообще никто не говорит, здесь много латинос, все по-испански говорят, им хоккей вообще неинтересен.

«Надеюсь, получу клюшку Овечкина, когда падёт мой рекорд». Большой разговор Гретцки и Ови Два великих хоккеиста рассказали о своей первой встрече, о дружбе, советах и том, когда Александр Великий станет лучшим снайпером в истории.

Рекорд Овечкина

Все желают ему побить рекорд, рекорды и нужны, чтобы их бить. Надеюсь, Саша это сделает. Жаль, что этот сезон отбирает у него возможность побольше забить, он всё-таки становится старше с каждым годом, будет всё тяжелее забивать по 50-60 голов. Все за него болеют – и канадцы, и американцы, все хотят, чтобы рекорд был побит. Это будет интересно и для спорта, и для ажиотажа.



Слежу за «Динамо», но больше за СКА, иногда за «Ак Барсом». Приятно было вернуться в Петровский парк, вспомнить молодость, как я там ходил. КХЛ меня всё время интересовала, но трудно смотреть матчи из-за разницы во времени.

Потолок зарплат в КХЛ

Все работают по системе НХЛ, думаю, в КХЛ поняли, что деньги кончаются, и чтобы содержать лигу, надо ввести правила. В лиге понимают финансовую ситуацию и то, что тяжело тратить деньги просто в воздух. КХЛ пытается хоть и не подражать НХЛ, но ввести правила, чтобы удерживать зрителей и игроков. Так нельзя – купить одного игрока за $ 10 млн, а остальным платить по 1000 долларов в месяц.

Потолок зарплат уже бьёт по олигархам КХЛ. «Авангард» уведёт у ЦСКА Толчинского? Ещё год назад «армейцы» просто завалили бы своего игрока деньгами, но теперь они вынуждены играть по общим правилам.

Политика

Я хоть и подстрекатель, могу прикалываться, но всю жизнь слушаю обе стороны. Иногда меня Трамп бесит, иногда нравится. Нет такого, как у некоторых людей, которые отключают мозг и говорят, что это плохой президент, худший человек в мире. Я более демократично отношусь к вещам, не пытаюсь лезть в политику, это непонятное дело. Не знаю, как в России, в Америке включаешь один канал, говорят одну вещь, включаешь другой – говорят совсем другое. Тут дело в том, кому ты веришь.



Что сейчас творится с этим вирусом, одни говорят, что всё нормально, другие – что всё плохо. Про вирус и политику стараюсь вообще не слушать, это бесполезно.



Не читал выступлений Брызгалова, но знаю, что Илюха всегда был особенным человеком. Вратари всегда на своей волне. Можно выступать, я отвечаю за свою жизнь, не могу высказывать мнение о вещах, которые я не понимаю. Один день я могу быть республиканцем, другой – демократом. Я нормальный человек, который живёт в Америке, следит за новостями, так же как люди в России, пытаюсь воспитывать семью, жить сегодняшним днём.

«Зачем этот парад Победы? Давно уже всё изменилось, 30 лет нет страны, которая победила» Большое интервью с Ильёй Брызгаловым – о США, России, СССР, пропаганде и Параде победы.

Когда в Россию

Или когда откроют границы, или через Беларусь попробую нелегально проехать. Из Литвы в Беларусь, а оттуда у меня есть знакомые, которые могут перевезти в Россию.

Зачем играть, если не будет зрителей, просто для галочки? Надо забыть про всё, надо, как в Швеции, ничего не закрывать. Мы должны сами все переболеть. Люди умирают во время гриппа, но ничего же не закрывают? Не понимаю, что за паника появилась и почему, это какая-то чушь. У нас в городе 20-30 тысяч человек живёт, заболело 12 человек за два месяца! Непонятная идеология идёт от всех государств.



Если зрителей не будет, зачем играть вообще? Читал, что в английской футбольной лиге все должны будут играть в масках, нельзя будет плеваться — это ужас! Всё было нормально, вдруг раз, какой-то вирус появился, и все стали друг друга бояться! Если тебе дано заболеть, ты заболеешь. А люди дома теряют иммунитет, и когда выходят на улицу, будут подхватывать любую гадость.



В Америке говорили, что всё закрывается на 15 дней, чтобы не были переполнены больницы. Сейчас больницы пустые, а мы всё равно все закрыты. Смысл? Сначала говорили, что все заболеют, но надо посидеть дома, чтобы больницы не переполнились, надо посидеть дома.

Картинки с аренами, которые используют как морги? Это было два дня, когда было больше всего заражённых, особенно в Нью-Йорке, там умерло много людей. Но в Америке каждый день 130 человек умирает от передозировки наркотиками — почему не выкладывают эти фотографии? В Америке любую смерть пытаются подписать под коронавирус, потому что больницы тогда получают бонусы. Вообще какая-то чушь.



Жена всё время спрашивает, почему я особо не переживаю из-за ситуации. А что я могу сделать? Иногда хочется выбежать, сорвать маски с людей и сказать: «Чего вы боитесь-то, что с вами будет?» Сестра говорит, что надо носить маски, прислала мне их из Литвы месяца два назад, они до сих пор так и лежат. Надеваю маску только в магазин, потому что такой закон. Если бы не было закона, я бы сто процентов не надевал её. У нас перед входами в магазины стоят люди, не пускают без масок. Если начнёшь выступать, тогда точно полицию вызовут.