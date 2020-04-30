«Зачем этот Парад победы? Давно уже всё изменилось, 30 лет нет страны, которая победила»

Известный вратарь, обладатель Кубка Стэнли Илья Брызгалов – интересный собеседник, который имеет собственное мнение по любому вопросу. «Чемпионат» поговорил с ним о его детстве, жизни в СССР, текущей обстановке в России, и, конечно, не обошлось без вопросов о пандемии.

«У меня дома лежит несколько пистолетов и два автомата. Какой американец без оружия?»

— Читала, что в Америке из-за пандемии скупили всё оружие. У вас оно есть?

— Не слежу за этим. У меня дома лежит здесь несколько пистолетов и два автомата. Для правоохранительных органов РФ подчеркну – лежит в Америке. Чтобы можно было выехать в тир пострелять и если что – защитить дом. Какой американец без оружия? Я, кстати, раньше был против оружия, но потом мой друг, майор американской армии, объяснил, почему Америка никогда не откажется от оружия даже после всех случаев стрельбы в школах и магазинах.



Он говорил: «Пойми, это наша защита от произвола государства». Я ему говорил, что есть же армия, у которой тоже есть оружие. Он ответил, что армия – такие же граждане, которые никогда не будут стрелять в население и по закону не могут действовать на территории США. Внутри страны можно использовать только национальную гвардию. Но эта гвардия – мои соседи, наши дети играют вместе. Это балансирует власть. Как только все сдадут оружие, с людьми можно будет делать, что хочешь.

— Вы говорили, что пандемия могла пойти по другому пути, если бы Китай не занижал количество заражённых. Почему?

— Китай вместе с ВОЗ предоставлял неверную информацию. Они же изначально заявляли, что этот вирус не передаётся от человека к человеку. Если бы они сказали, что это очень опасно, возможно, другие страны приняли бы более радикальные решения и сделали это намного раньше. COVID-19 уже вовсю бушевал в Китае, а самолёты оттуда в США продолжали летать.



— То есть всё могло бы пройти мягче?

— Конечно, хотя мы же не знаем, может, этот вирус гуляет уже с ноября по всему миру, а в набат в Европе и Америке начали бить с января-февраля. Стопроцентной информацией никто не владеет, мы пытаемся собрать пазл из маленьких кусочков, хотя нам даже не дали общую картину, как он должен выглядеть в собранном виде.

Фото: РИА Новости

— Сейчас идёт подковёрная борьба, все обвиняют друг друга. США – Китай, наш МИД высказался, что это США со своими вирусными лабораториями виноваты.

— Разве от нашего МИД можно было ждать что-то другое? Не братья-китайцы же у него будут виноваты, а как всегда, американцы. Но нужно же включать иногда голову, нельзя верить всему, что говорят официальные лица, особенно в России.



— То есть официальным лицам в США можно верить больше?

— Да. Здесь есть разные власти, разные журналисты. Есть выбор источника информации, где-то можно найти долю истины.



— Как проходила Пасха в США? В России проводился крёстный ход, церкви работали, у вас же вроде бы всё закрыто?

— Был небольшой скандал, ведущий канала Fox News в прямом эфире подвергал большой критике и наезжал на губернатора штата Нью-Джерси. Он запретил службы в церквях, но какие-то люди всё-таки собрались. Их отвезли в участок, составили рапорт и отпустили.



Журналист пытался выяснить, кто ему давал право нарушать конституционные права на свободу веры и свободу собраний. Губернатор штата пытался отбиваться от этих наездов. В такие тяжёлые времена, как сейчас, когда в штате объявлено чрезвычайное положение, собрание людей в одном помещении не является разумным, и всё, что он пытался сделать, – это обезопасить людей, чтобы они не заразились, не разнесли заразу дальше. Когда всё хорошо, вам никто не мешает ходить в церковь.

— Возмущались только на Пасху? В России люди полагают, что власти не имеют права сажать на карантин. В Петербурге один мужчина несколько раз сбегал из обсервации, подавал в суд, что его незаконно удерживают там.

— В России не введён режим ЧС или ЧП, с точки зрения закона он говорит правильно, что его свободу ограничивают на незаконных основаниях. Государство должно взять на себя ответственность, всё должно делаться по закону. Если вы не объявляете ЧС, на каких основаниях вы ограничиваете свободу людей? Всё должно быть по закону, а если мы применяем закон, где нам удобно, а где неудобно, не применяем, от этого возникает бардак и хаос. При ЧС на государство возлагаются совсем другие обязанности, а они не хотят брать на себя эту ответственность, поэтому ввели нерабочие дни.

«Когда в России ты можешь нарушать правила — это не свобода, а беспредел» В эфире Илья Брызгалов – человек, у которого есть неординарное мнение по любому вопросу.

«Мы начали двигаться в правильном направлении, когда рушили СССР, но потом отказались от этого»

— Правительство всё отдало на откуп регионам, чтобы они сами решали.

— Конечно, регионы сами должны смотреть, что происходит на месте. В США так же, но президент объявил режим ЧС, государство помогает деньгами, Федрезерв скупает активы. Государство берёт на себя эту ответственность, берёт деньги в долг, чтобы помочь гражданам. И это помимо того, что делают сами штаты.



— В Америке помогают людям, попавшим из-за пандемии в затруднительную ситуацию, а у нас – живи, как хочешь.

— Государство накопило большие ресурсы, это деньги граждан России, они просто должны потребовать их в этот тяжёлый момент.



— Так и недра достояние народа, а бензин у нас один из самых дорогих.

— Совершенно верно. Однажды слышал, как Валентина Ивановна Матвиенко сказала: «Нет никаких денег граждан, есть государевы деньги». Очень удивился такому высказыванию. Все деньги в стабфондах, в бюджетах – это ваши деньги, вы имеете право их потребовать.



— В США штаты более свободны в действиях, а у нас все ждут, что скажет главный.

— Это проблема нашей страны. У нас не Российская империя, а Российская федерация, и регионы должны обладать такими же полномочиями, как штаты в Америке. Независимые губернаторы, сенаторы, депутаты, которые представляют жителей штата в правительстве.

Проблема в нашей стране в том, что люди не могут, не хотят или боятся брать ответственность, принимать решения, пусть трудные и непопулярные, но которые нужны, чтобы страна или регион развивался. А когда от тебя ничего не зависит, когда нет конкуренции, человек перестаёт развиваться. Когда ты только ждёшь приказов сверху, ни ты как руководитель не развиваешься, ни твой регион, потому что зачем? Что бы я ни сделал, мне сверху прилетит, скажут – не высовывайся. А один руководитель не может эффективно управлять такой большой страной. Он ложится спать, когда во Владивостоке утро наступает.



— США создавались как союз штатов, а у нас наоборот, единую империю поделили на республики. Может, менталитет не поменялся?

— Сто лет уже прошло, мало, что ли? Даже с 1991 года, когда рухнул Советский Союз, прошло уже 30 лет. Мы-то начали двигаться в правильном направлении, когда рушили СССР, но потом почему-то отказались от этого.



— Но в 90-е мало кому хорошо жилось, разве что хапугам.

— А как вы хотите? Это нормальный процесс, когда рушится одно государство и создаётся другое. Рвутся экономические связи, людские связи. Из одной империи получилось 15 разных государств, плюс Прибалтика, которая ушла пораньше. Всё рухнуло, откуда сразу же возьмётся процветающая жизнь? Надо было снова по кирпичику отстраивать страну заново, двигаться в правильном направлении.



А сейчас мы вернулись в 1917 год, когда от одного человека зависит всё. И все ждут, когда царь что-то скажет. Как он скажет, так и будет. То есть после всего этого пути опять наступили на те же грабли.

«Мне жалко людей в России. Вижу, как здесь выживают пожилые люди. Я хочу это изменить» Никита Задоров провёл прямой эфир и объяснил свои слова о том, что его семье будет лучше в США.

«Одни работают патриотами, другие провокаторами, но все они оловянные солдатики Кремля»

— Вы в одном из старых интервью говорили, что капитализм недееспособен.

— Да вы что? Капитализм – это единственная система, как это он не дееспособен? Идеальной модели нет, при социализме пытаются всех уравнять, но забирают индивидуальность. При капитализме если ты умён, талантлив, то можешь реализовать себя и стать богатым. Капитализм даёт возможность вырваться на самый верх, но у него есть такие побочные эффекты, как нищета. В той же Филадельфии много бомжей.



— Тогда вы неправильно выразились, получается?

— Скорее всего. Ничего лучше для реализации человека не придумали, капитализм – единственная система, в которой ты можешь выбиться. Это тот же рынок, если ты создашь что-то, что помогает людям лучше жить, будешь на самой вершине.



— Думаете, капитализм никуда не денется?

— Нет, конечно, как без него?



— Что вам раньше нравилось в Путине и что не нравится теперь?

— Я политикой раньше не увлекался, но показывали его интервью. Думал, что он пришёл на два срока, сейчас поработает на благо отечества, и всё. А оказывается, вот он уже сколько сидит. Второй раз уже Конституцию переделывают, о чём тут говорить?



— Задоров недавно сказал, что ему не нравится в России и что он хочет изменить в стране, чтобы бабушки с дедушками не голодали.

— Молодой ещё человек, задорный, ему кажется, что он может изменить мир. Повзрослеет – поймёт.



— Панарин в похожем ключе говорит.

— Артемий наслушается радио «Серебряный дождь» и «Эхо Москвы», пропаганду с другой стороны, и думает, что там истину говорят. Все в одну дуду дуют, как оловянные солдатики Кремля. Одни работают патриотами, открыто болеют за власть, а другие – провокаторы Кремля, мягонько власть критикуют.

«А кого вместо Путина: Навального или Собчак? Хватит устраивать смехопанораму» Вадим Евсеев – о самоизоляции, поправках в конституцию, футболе, «Уфе» и своём знаменитом финте.

— И при этом все в одном месте зарплату получают?

— Конечно. Что ж вы думаете, если бы Навальный представлял какую-то угрозу для Кремля, он бы сейчас не сидел в тюрьме?



— В Америке пропаганда не так работает?

— Здесь она не однобокая. Как я вижу, Путин уже абсолютно ничего не может дать стране. С людьми разговариваешь, все уже смеются. Это страшно, когда граждане начинают смеяться над главой государства.



— Над Трампом тоже смеются.

— Я не смеюсь. Здесь 50% против него, а 50% поддерживают. По крайней мере, мы знаем, что после этого года или ещё через четыре придёт другой человек.



— И что-то разве глобально изменится?

— Что-то может немного измениться, но машина будет продолжать работать. А у нас проблема – и он ничего не может дать, и люди его уже не воспринимают.



— За него всё равно голосуют.

— Один человек давным-давно сказал: «Неважно, как голосуют, важно, как считают». У нас это ещё с тех времён идёт. Кто следить-то будет, правильно проголосовали или нет? ЦИК – плоть от плоти Кремля — будет считать?



— А какие кандидаты есть?

— Откуда они появятся, если им никогда не дают поднять голову? Баланс в стране полностью нарушен. Конституционный суд без рассмотрения заключает, что можно менять Конституцию, когда для Ельцина по такому же вопросу он выносил совершенно другой вердикт.

Фото: РИА Новости

«С первой серьёзной зарплаты сделал ремонт у родителей, потом отвёз отдохнуть в ОАЭ»

— Что помните из времён СССР?

— О хорошем времени помню, как ходили дружинники, смотрели за порядком. Мы спокойно играли, заходили в кафе, брали сок, кекс за 15 копеек. Хорошее, беззаботное было детство. Солнце яркое, летом тепло. А потом как-то всё изменилось.



Помню, мама говорила: «Иди, занимай очередь и стой, там сейчас сахар привезут». Стоишь в очереди несколько часов… А были времена, когда спокойно заходил в магазин и всё было: две разные колбасы, обезжиренная и с жиром, рогалики вкусные, плавленные сырки. Запашок гнили в овощных магазинах никогда не забудешь.



А потом всё рухнуло, за всем надо было стоять в очереди, брали сахар и муку мешками. Помню талоны – три на колбасу, четыре на сахар, четыре на муку. В Тольятти мы более или менее ещё жили, потому что был завод ВАЗ, какие-то машины отправляли на экспорт, в Китай, в Финляндию. Папе помимо зарплаты каждый месяц ему выдавали пайки, например китайскую тушёнку, финские конфеты, сигареты. В 90-е наш город жил нормально.



Папа работал электромонтёром на заводе, мама ушла в швейную фирму, когда швейная фабрика закрылась. Не сказал бы, что денег было больше, чем у кого-то, обычная рабочая семья. Я в 14 лет уже первые свои деньги стал получать, маленькую зарплату, но свою. 181 рубль получал на тот момент, доллар по шесть рублей тогда был. Помню, как получил первую зарплату, тут же всё прогуляли с пацанами.



— Родителям не отдавали зарплату?

— Это были мои личные деньги, я их сам заработал, тратил на лезвия для бритья, на кафе, ещё на что-то. Родители не имеют права забирать заработанное детьми. Когда начал играть в первой команде, стал намного больше зарабатывать, то стал помогать родителям, давал на питание, на ремонт.



— На что потратили первую серьёзную зарплату?

— Первым делом сделал ремонт в квартире родителям, потом отвёз их отдохнуть в Арабские Эмираты. Мама ещё смеялась: «Вот, рабочий завода, а к нему «сэр» обращаются». Родители первый раз оказались за границей, мы жили в гостинице на берегу Персидского залива. Вода невероятно тёплая, конечно, для них всё было в диковинку.



— Не то что наша Алушта или Кисловодск.

— Я в детстве на море никогда не ездил, проводил его на даче – полтора месяца у одной бабушки, две недели – у другой.



— На огородах вас припахивали?

— Как это? У родителей огород был пять соток, а у дедушки – 15. Картошку окучивали, зато, когда всё сделаешь, бежишь на речку купаться, жжёшь костры, собираешь ягоды. Дед тебе даст свежего молока, с ягодами его размешаешь и со свежим хлебом ешь. Вкуснятина!

«Путин в 1999 году был совсем другим человеком и говорил совсем другие вещи» Илья Брызгалов рассказал, как живёт США в разгар пандемии, почему он не боится коронавируса и за что любит политику.

«О ветеранах вспоминают только на 9 мая. Зато как Парад победы – война, победители, Крым»

— А как в школе училось?

— Своего мнения быть не может, свою личность проявлять нельзя, надо не выделяться и быть как все. Сначала была обязательная форма, потом ввели свободную, но даже когда СССР развалился, ментальность осталась той же. Учитель всегда прав, ты должен его слушаться. Ты хочешь спросить что-то, подискутировать, но дискуссии запрещались.



Сыну учительница недавно прислала письмо, справлялась о делах, о здоровье и написала: «Скучаю по нашим беседам». Он рассказывает, что они постоянно спорят, разговаривают. Невероятно интересно так обучаться, когда учитель интересуется твоим мнением, излагает свою точку зрения и в то же время готов слушать мнение ребёнка. А не как у нас было – я старше, поэтому я прав.



— Сейчас в наших школах другая крайность – учителя без прав, ученики чувствуют вседозволенность, доводят учителей до слёз.

— Это простое хамство со стороны детей. Это неправильно, конечно. Родители должны влиять на детей, это проблема родителей, которые не воспитали. И учителей, которые тоже могут быть невоспитанными, озлобленными. Тут в каждой ситуации надо разбираться отдельно.



От учителя требуется хорошее знание материала и преподавание его детям. Если он креативный, то сможет преподать материал интересно, и дети будут с уважением относиться к учителю, будут рваться к нему на урок. У моей дочки Леры преподаёт учитель года в Америке. Она рассказывает, что она невероятная, интересно преподаёт, разрешает участвовать в обсуждении. А бывают учителя, которые так скучно преподают, что для детей эти уроки становятся каторгой.



— Интересно ваше мнение, почему в России всё скатилось из одной крайности в другую.

— Потому что в России всем плевать друг на друга, вот в чём проблема! Для семьи и друзей люди готовы Луну с неба достать, а чуть подальше отошёл, и плевать, что там творится. Живут волками, неуважение друг к другу, хамство на хамстве, одна злоба между людьми.



— Все разобщены, нет общей цели.

— Человечность потеряли. О тех же ветеранах вспоминают только перед 9 мая, хотя их осталось человек 10 на всю страну. Зато как Парад победы – война, победители, Крым, то-сё…



— В этом году Парад победы отменили. Считаете, такой масштабный парад, как у нас проводится каждый год, это слишком?

— А зачем этот Парад победы? Мы в каком-то прошлом застряли, всё смотрим туда, назад, а надо вперёд двигаться. У всех деды, прадеды воевали, кто-то с фронта не вернулся, но жизнь идёт дальше, столько лет прошло, а мы застряли в прошлом.



— Эта война кардинально изменила мир.

— Давно уже всё изменилось, 30 лет как нет страны, которая победила. Все республики СССР участвовали, но почему-то нигде так шибко не отмечают, как у нас. Люди живут сегодняшними, завтрашними проблемами. Вспоминают, что был этот ужас и что надо постараться, чтобы это никогда не повторилось. А что победу праздновать? Над чем? Победили фашизм, но чему радоваться? Что столько людей погибло? И вот вам Игорь Тальков – «где герои – ветераны войны живут хуже рабов».