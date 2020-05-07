Трудоустроятся не все, так как конкуренция за место в составе при жёстком потолке зарплат усиливается.

Не последние хоккеисты сидят без работы в КХЛ. На что им рассчитывать?

Пока звёздные свободные агенты подписывают контракты с клубами КХЛ (а кто-то, как Сергей Мозякин, по-прежнему не может договориться), есть и другие игроки, о которых практически ничего не слышно, но они не оставляют попыток трудоустроиться.

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н. Валентин Пьянов, 28 лет

В «Авангарде» Пьянов выглядел неплохо и в целом был полезен в третьем-четвёртом звене омичей. Однако в омском клубе приняли решение не продлевать контракт с форвардом, так как игроков подобного формата в «Авангарде» хватает. Теперь Пьянов ищет иные варианты трудоустройства. Особого внимания к его персоне нет.

з. Рафаэль Батыршин, 33 года

Батыршину не нашлось места в «Автомобилисте» после окончания нынешнего сезона. Клуб сделал ставку на канадского специалиста Билла Питерса, а тот, видимо, не видит защитника в составе. Возраст у Батыршина по хоккейным меркам солидный, найти работу будет не так просто.

н. Александр Кучерявенко, 32 года

Ещё одним игроком, от которого отказались в Екатеринбурге, стал нападающий Александр Кучерявенко. Это далеко не звёздный форвард, но средней команде КХЛ он вполне пригодится. Опыт имеется, с техникой тоже порядок. Разве что скорости в последнее время не достаёт.

Александр Кучерявенко Фото: photo.khl.ru

н. Константин Глазачев, 35 лет

Глазачев был капитаном «Адмирала», но дальневосточный клуб не выступит в следующем сезоне КХЛ. Теперь Глазачеву нужно искать себе новое место работы, так как он планировал остаться во Владивостоке. Константин – хороший и обученный форвард, погоды в среднем клубе КХЛ он точно не испортит.

Обесценились. 15 игроков КХЛ, теперь только мечтающих о больших деньгах Из-за потолка зарплат огромные контракты им уже никто не даст. А многим урезают даже действующие соглашения.

з. Александр Осипов, 31 год

Осипов – крепкий защитник. В прошлом сезоне долго не мог найти себе работу в Континентальной лиге. В результате его позвали в «Адмирал», где он довольно успешно играл. Теперь же Осипову нужно искать новые варианты трудоустройства.

н. Игорь Макаров, 32 года

Макаров заканчивал прошлый сезон в «Сибири» и в целом был неплох. Игорь – опытный игрок, который и на льду может себя показать, и в раздевалке менее опытным партнёрам помочь. Однако в «Сибири» с Макаровым решили прекратить сотрудничество. Что ж, придётся пробовать себя в другой команде. Игорь находится в поиске.

з. Иван Вишневский, 32 года

Вишневский пополнил состав «Спартака» по ходу прошлого сезона, но ничем примечательным в составе красно-белых не запомнился. В результате Дмитрию Вишневскому новый контракт дали, а Ивану указали на выход. Обратно в «Автомобилист» Вишневского тоже вряд ли возьмут, но варианты трудоустройства у защитника будут.

н. Ансель Галимов, 29 лет

Родной брат Анселя – Эмиль – уже трудоустроился. Ансель в прошлом сезоне неплохо заиграл в «Спартаке», а сейчас форвард вышел на рынок свободных агентов. Генеральный менеджер «Спартака» Алексей Жамнов заявил, что с Галимовым по-прежнему разговаривают. Есть вариант, при котором он продолжит выступать за красно-белых.

Ансель Галимов Фото: photo.khl.ru

з. Сергей Терещенко, 28 лет

Карьера у Терещенко в последнее время не складывается. Он ушёл из «Магнитки», потом – из «Салавата Юлаева». Теперь вот и в «Тракторе» с этим игроком решили попрощаться. В топ-клубах у игрока не получается, может, пришло время попробовать себя в команде попроще?

н. Антон Глинкин, 31 год

Когда-то Антон Глинкин подавал большие надежды. Форварда даже позвали в «Ак Барс», в составе которого он стал обладателем Кубка Гагарина. Но в Казани Антон играл мало, а вернувшись в Челябинск тоже как-то сник. Лучшие годы Глинкина остались позади.

н. Андрей Попов, 31 год

Попов – товарищ Глинкина, оба хоккеиста любят играть в связке. Попов, как и Глинкин, в своё время погнался за деньгами и славой в «Ак Барс», однако в «Тракторе» Андрей играл бы гораздо больше. Теперь те годы не вернуть, а в нынешних реалиях нового контракта форварду в челябинском клубе не дают. Новой команды Попову пока не дают.