Герои Мюнхена 27 лет спустя. Что стало с первыми русскими чемпионами мира по хоккею

27 лет назад сборная России по хоккею дебютировала на чемпионате мира и сразу же сумела завоевать золотые медали. Команда под руководством Бориса Михайлова – плоть от плоти наследие великого советского хоккея – на турнире в Германии не слишком успешно провела групповой этап (поражения от Швеции и Канады, ничья с Италией и лишь две победы над Австрией и Швейцарией), зато в плей-офф была великолепна. Разгром немцев в четвертьфинале (5:1), красивая победа в полуфинале над Канадой (7:4) и триумф в решающем матче со шведами (3:1) – так добывалось первое золото в истории российского хоккея.

Всё золото нашего хоккея. ЧМ-1993. Первое чемпионство России На ЧМ-1993 чемпионами впервые стали хоккеисты из России. Вячеслав Быков был капитаном команды и очень часто вспоминал эту медаль.

Вспоминаем главных героев Мюнхена-1993 и рассказываем, как сложились их судьбы.

Андрей Трефилов

Андрей Трефилов Фото: twitter.com/photo.khl.ru

Трефилов считался одним из лучших русских вратарей 90-х. В 1992 году Андрей стал олимпийским чемпионом Альбервилля, а на чемпионате мира в Мюнхене голкипер, выступавший в системе «Калгари Флэймз», был железным первым номером сборной России. Трефилов стал одним из героев финала со шведами, отразив 35 бросков скандинавов.



Практически всю игровую карьеру голкипер провёл в Северной Америке, пытался закрепиться в «Калгари», «Баффало» и «Чикаго», но большую часть времени играл в фарм-клубах. С началом 21 века Трефилов переехал в Германию, где в 2006 году завершил карьеру. Повесив коньки на гвоздь, Андрей обосновался в Дюссельдорфе и стал хоккейным агентом. Любимым делом Трефилов занимается и сейчас.

Илья Бякин

Илья Бякин Фото: photo.khl.ru

На ЧМ-1993 Бякину было уже 30 лет, и один из самых опытных игроков той сборной не подкачал. Стал самым результативным защитником нашей команды и вошёл в символическую сборную турнира. После Мюнхена олимпийский чемпион Калгари-1988 немного поиграл в НХЛ и Европе, затем вернулся в Россию, выступал в составе «Спартака», «Лады», ЦСКА и «Авангарда», карьеру завершил в 2005 году.



Бякин сразу же приступил к тренерской деятельности, но каких-либо успехов на этом поприще Илье достичь не удалось. В сезоне-2010/2011 Бякин немного порулил «Автомобилистом» в КХЛ, но уже в ноябре был уволен, и после этого на тренерский мостик не возвращался. Сейчас Бякин живёт в Москве, является членом Правления Ночной Хоккейной Лиги, играет за команду «Легенды хоккея СССР».

Дмитрий Юшкевич Фото: photo.khl.ru/РИА Новости

21-летний защитник «Филадельфии Флайерз» на турнире в Мюнхене был одним из лидеров сборной России, а по итогам турнира Юшкевич получил приз лучшему игроку обороны на чемпионате мира. Карьера в НХЛ у Дмитрия получилась длинной и успешной, хоть и бестрофейной – ни с «Филадельфией», ни с «Торонто» добраться до Кубка Стэнли ему не удалось. В 2003 году воспитанник череповецкого хоккея вернулся в Россию, выступал за «Локомотив», «Магнитку», СКА, «Сибирь» и родную «Северсталь», а играть Юшкевич закончил в чемпионате Финляндии в 2010-м. В том же году Дмитрий начал тренерскую карьеру, а на протяжении последних трёх сезонов он помогает Игорю Никитину в штабе ЦСКА.

Сергей Шенделев

Сергей Шенделев Фото: vhlru.ru/centericecollectibles.com

Коренной петербуржец Шенделев на ЧМ-1993 стал третьим защитником-бомбардиром сборной России после Бякина и Юшкевича. После турнира Сергей уехал в чемпионат Германии, где обосновался на долгие 11 лет, играя за команды из разных немецких дивизионов. Карьеру Шенделев завершил в 2004 году, вскоре вернулся в Санкт-Петербург, где стал тренером. Возглавлял ХК ВМФ и «СКА-Карелия», но по ходу сезона-2014/2015 был уволен, и на текущий момент остаётся без работы в хоккее.

Александр Карповцев

Александр Карповцев Фото: photo.khl.ru/РИА Новости

«Динамовец» Карповцев после ЧМ-1993 отыграл лишь три матча за бело-голубых и рванул за океан, где сумел построить неплохую карьеру. Сходу выиграл Кубок Стэнли с «Рейнджерс», затем выступал в Нью-Йорке ещё пять сезонов, после играл за «Торонто» и «Чикаго». В нулевых Карповцев несколько раз возвращался в Россию и уезжал обратно в Америку, а последней командой Александра стал «Авангард» в сезоне-2007/2008.



Карповцев быстро начал тренерскую карьеру, успел поработать ассистентом в «Локомотиве» и «Ак Барсе». 7 сентября 2011 года разбился в авиакатастрофе под Ярославлем.

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Андрей Хомутов

Андрей Хомутов Фото: photo.khl.ru/facebook.com

На ЧМ-1993 31-летний Хомутов приехал в статусе трёхкратного олимпийского чемпиона и шестикратного чемпиона мира и стал лучшим бомбардиром и снайпером сборной России в Мюнхене. Одну из своих пяти шайб Хомутов забросил в финале шведам.



В то время Андрей уже выступал в чемпионате Швейцарии за «Фрибург-Готтерон», там же через пять лет Хомутов завершил славную игровую карьеру. И практически сразу начал тренерскую. До 2007 года он работал в Швейцарии с молодёжью, затем вернулся в Россию, где возглавлял ХК МВД, московское «Динамо», «Сибирь» и «Барыс», но успеха нигде не добился и снова уехал в альпийское государство. С 2012 года Хомутов работает главным тренером в клубах низших и молодёжных швейцарских лиг и, кажется, ощущает себя на своём месте.

Самый опытный хоккеист сборной России на ЧМ-1993, капитан и один из главных творцов той исторической победы. Золото Мюнхена стало для Быкова пятым в карьере, имелись у Вячеслава Аркадьевича и две олимпийские награды высшей пробы. В 90-е Быков успешно выступал вместе с Хомутовым за швейцарский «Фрибург», но в конце карьеры перешёл в «Лозанну», где стал играющим тренером и вскоре повесил коньки на гвоздь.



Тренерский путь Быков, как и Хомутов, начал с молодёжных лиг Швейцарии, но в Россию вернулся уже в 2004-м, возглавив ЦСКА. Затем была успешная работа в «армейском» клубе и сборной России, золото чемпионатов мира в 2008 и 2009-м годах, Кубки Гагарина с «Салаватом» и СКА. С 2015 года Вячеслав Аркадьевич живёт и работает в Швейцарии, консультирует ставший родным «Фрибург» и не желает возвращаться на родину.

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Валерий Карпов

Валерий Карпов Фото: РИА Новости/photo.khl.ru

Молодой челябинец Карпов стал вторым бомбардиром ЧМ-1993, и этот турнир стал отличным стартом карьеры талантливого нападающего. Валерий успешно поиграл за «Трактор» в 90-е, затем неудачно съездил в Америку и быстро вернулся, чтобы стать легендой «Магнитки». С магнитогорским клубом Карпов выиграл золото Суперлиги и две Евролиги, на ЧМ-2002 завоевал серебро со сборной России. Карьеру игрока завершил в родном «Тракторе», которому помог вернуться в элиту российского хоккея.



После этого у Карпова был неудачный опыт работы генменеджером в «Автомобилисте», а в 2014-м Валерий должен был начать тренерский путь, но ушёл из жизни при не выясненных до конца обстоятельствах.

Валерий Карпов — уральский патриот. Его жизнь оборвала трагедия на лестничной клетке Выигрывал первый чемпионат мира для России, выводил «Трактор» в элиту, был важной частью золотой «Магнитки».

Уроженец Воскресенска Титов в Мюнхен приехал из финского ТПС, на чемпионате мира Герман стал одним из лучших снайперов российской сборной, забросив 4 шайбы в восьми матчах. Именно Титов открыл счёт в финальной игре со шведами.



После ЧМ-1993 Титова ждала яркая карьера в НХЛ, Герман весьма результативно поиграл за «Калгари» и «Питтсбург», а в Россию вернулся после двух лет в «Анахайме». В Суперлиге Титов пару лет провёл в составе «Химика», в 2005-м завершил карьеру.



Титов долгое время жил в Калгари, но в 2013 году вернулся в Россию, чтобы возглавить новокузнецкий «Металлург». После «Кузни» Титов работал главным тренером в «Спартаке», «Авангарде» и «Тракторе», но добиться успеха нигде не сумел.

Андрей Николишин Фото: РИА Новости/photo.khl.ru

«Динамовец» Николишин на ЧМ-1993 забросил лишь одну шайбу, зато она стала победной в финальной игре со шведами. После Мюнхена форвард отыграл несколько сезонов за бело-голубых и уехал в НХЛ, где на протяжении десяти лет выступал за «Хартфорд», «Вашингтон», «Чикаго» и «Колорадо». Вернувшись в Россию, поиграл за ЦСКА, «Ладу», «Авангард», СКА, в последние годы игровой карьеры был капитаном «Трактора», а коньки на гвоздь повесил после сезона в украинском «Соколе» в 2012 году.



В должности тренера Николишин работал в «Тракторе» и «Амуре», в позапрошлом сезоне помогал Владимиру Воробьёва в московском «Динамо». Сейчас является скаутом «Чикаго», часто выступает в роли эксперта в СМИ.

Алексей Яшин

Алексей Яшин Фото: РИА Новости/photo.khl.ru

На ЧМ-1993 Яшин был самым молодым хоккеистом в сборной России, а после Мюнхена Алексей отправился покорять НХЛ. Со временем Яшин стал одним из самых известных, ярких, но капризных русских игроков лучшей лиги мира, результативно играл за «Оттаву» и «Айлендерс», в Россию вернулся только в 2007 году. Здесь поиграл за «Локомотив», СКА и ЦСКА, завершил карьеру в 2012-м.



Закончив с хоккеем, Яшин поработал генменеджером женской сборной России и ассистентом генменеджера в мужской национальной команде, но уже с 2014 года не занимает никаких должностей.

В начале 90-х тольяттинец Буцаев уже выступал за ЦСКА, вскоре отправился в Америку, где провёл восемь лет, но закрепиться в НХЛ Вячеславу не удалось. В начале нулевых Буцаев вернулся в Россию, дважды стал чемпионом России с «Локомотивом», а карьеру завершил в 2007 году в ХК «Дмитров».



Через три года Буцаев стал тренером в клубе МХЛ «Красная армия», быстро дорос до уровня наставника КХЛ, поработал в ЦСКА и ХК «Сочи», а по ходу сезона-2018/2019 возглавил «Нефтехимик». Недавно Вячеслав подписал с «волками» новый контракт.

Борис Михайлов Фото: photo.khl.ru/РИА Новости

В 1993 году Борис Михайлов был уже опытным тренером, за его плечами имелся опыт самостоятельной работы в СКА и несколько сезонов совместного творчества с Виктором Тихоновым в ЦСКА. ЧМ-1993 был международным дебютом Михайловым в роли наставника.



Тренерская карьера Бориса Петровича получилась длинной. В 90-е он возглавлял петербуржских, а затем и московских армейцев, в сборную России вернулся в начале нулевых и выиграл серебро ЧМ-2002. Затем снова трудился в Санкт-Петербурге, помогал Владимиру Крикунову на ОИ-2006, пару лет возглавлял новокузнецкий «Металлург». В прошлом десятилетии Борис Петрович отошёл от активной работы, а сейчас 75-летний Михайлов занимает формальную должность в попечительском совете ЦСКА.