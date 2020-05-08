Партнёра Овечкина выгнали из «Вашингтона». Он оскорбил женщин и одноклубников

Быть изгнанным из команды, когда чемпионат остановлен и на протяжении уже почти двух месяцев нет матчей — это надо обладать особенным талантом. Форварду «Вашингтона» Брендану Лайпсику это удалось с блеском. Он так набедокурил в социальных сетях, что руководство «столичных» выставило его на безусловный драфт отказов, а эта процедура делается только в случае, когда действующий контракт хотят разорвать.

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Что сказал Лайпсик

Всё случилось в групповом чате в сети «Инстаграм». Там Лайпсик, который пользовался аккаунтом Angelszeee2020 допустил несколько не самых лестных высказываний в адрес женщин и коллег по НХЛ. В частности, жену известного форварда Таннера Пирсона он назвал «жирной». Кроме этого, Лайпсик высказался очень нелицеприятно в адрес девушек, с которыми до этого переспал, а в адрес темнокожих представительниц отозвался так, что из цензурных соображений можно перевести только слово «свинья».



Лайпсик также назвал одноклубников Гарнета Хэтэуэя и Ника Дауда «неудачниками» и прокомментировал фото игрока «Ванкувера» Джейка Виртанена с друзьями, написав: «Без сомнения, это худшая команда в мире».



Если бы Лайпсик, который ни разу не является звездой (11 очков в 61 матче сезона-2019/2020), сразу повинился и признал своё поведение, то мог бы отделаться «строгим с предупреждением». Но 25-летний канадец почему-то пошёл в отказ, чем повернул дело против себя.

Что сказала лига

«Нам известно о неприемлемых и оскорбительных комментариях, сделанных Бренданом Лайпсиком в частной беседе в социальных сетях. Мы будем решать этот вопрос внутренне», — значилось в заявлении «Вашингтон Кэпиталз» после того, как начался скандал. Но решить это внутренне «столичным» просто не дали — слишком уж задиристые слова выбрал игрок.



«Национальная хоккейная лига решительно осуждает женоненавистнические и предосудительные замечания игроков Брендана Лейпсика и Джека Родевальда в приватном групповом чате, который появился в социальных сетях. В нашей Лиге нет места для таких заявлений, отношений и поведения, независимо от форума. Мы обсудим это непростительное поведение с вовлеченными клубами и игроками», — так отреагировало руководство НХЛ.

Как здесь не вспомнить инцидент с Вячеславом Войновым и его супругой, который стоил россиянину карьеры за океаном. Видимо, Лайпсик тогда был слишком молод и не внял уроку, что когда дело доходит до гендерных конфликтов, то на снисхождение начальства рассчитывать не приходится — такова судебная практика и общее отношение общества к этому вопросу.



Примечательно, что имя Лайпсика в чате ни разу не всплывало и доказательств, что под анонимным ником скрывался именно он, никто публично не представил. Более того, у Брендана был в «Инстаграме» свой личный подтвёрждённый аккаунт, который он вскоре удалил. Вероятно, «сдал» Лайпсика кто-то из приятелей по переписке.

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Как отреагировало общество

Реакция была самая жёсткая, причём не только к Брендану Лайпсику. Его младший брат Джереми был исключён из мужской команды университете Манитобы, так как Лайпсик-младший тоже участвовал в том гнусном чате. Джереми был очень неплохим молодым игроком, набрав 27 очков в 53 матчах за свой университет, но теперь о студенческой карьере можно забыть.



На вашингтонской радиостанции 106.7 The Fan, которая является партнёром «Кэпиталз», запустили опрос по скандальной теме и выяснилось, что 75,9% болельщиков считают, что Лайпсика нужно выгнать из «Вашингтона». Но и это были ещё цветочки. Чуть позже Брендан начал публично извиняться и сделал это так, что лишь усугубил положение.



«Вчера аккаунт моего друга в «Инстаграм» был взломан. В социальных сетях распространились скриншоты, которые отображают содержание личной беседы, частью которой я был. Я полностью осознаю, насколько эти комментарии неуместны и оскорбительны и искренне извиняюсь перед всеми за мои действия. Я стремлюсь извлечь уроки из этого и стать лучше, потратив время на то, чтобы определить, как двигаться вперёд ответственным и значимым образом. Мне очень жаль. Эти комментарии были обидными и женоненавистническими, и я никогда не должен был их делать. Я потрачу время на то, чтобы обдумать своё поведение, чтобы я никогда не повторил эту ошибку. Спасибо», — заявил Лайпсик через «твиттер».



Столь неоднозначное извинение тут же усилило гневную реакцию.

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«Никогда не делайте таких извинений. Лайпсик, ты просто облажался. Ты начал с того, что изобразил себя жертвой разоблачений. Он так и не признал того, что было на самом деле, а просто «описал кого-то с кем поделился чем-то». Он же так и не сказал, какие это на самом деле были комментарии и не сказал, что он их сделал. Он извиняется? Кто получил эти извинения? Имён не названо, хотя в том чате имена есть. Всё его заявление — пустая софистика, всё расплывчато и неузнаваемо, неконкретно. За это мне просто чертовски стыдно», — отметил автор блога Russian Machine Never Breaks Питер Хассетт.



Всё это привело к тому, что Лайпсик станет неограниченно свободным агентом, когда возобновится сезон. Для «Кэпиталз» это небольшая потеря, так как до приостановки регулярного чемпионата данный бунтарь 7 матчей подряд сидел в запасе. А всем остальным игрокам будет хорошим уроком о том, что в сомнительных делах «лучше перебдеть» — Лайпсик мог спросить об этом хотя бы у Евгения Кузнецова.