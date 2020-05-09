Первый мощный трансфер «Салавата» этой весной. Из НХЛ приедет Маркус Гранлунд

«Салават Юлаев», в отличие от других топ-клубов, до сегодняшнего дня не был особо активен на трансферном рынке, но сегодня «Чемпионату» стало известно, что клуб подпишет контракт с Маркусом Гранлундом. Пусть не с Йоонасом Кемппайненом, который в прошлом году играл за СКА, а сейчас остаётся свободным агентом, но финской тройке в Уфе всё-таки быть.

После ухода Линуса Умарка ведущее звено «Салавата» осиротело – Сакари Маннинен и Теэму Хартикайнен остались без главного креативщика. Маркус Гранлунд – не тот самый Гранлунд, который забил сборной России «мичиганский» гол на ЧМ-2011, а его менее успешный брат, но всё же «Салават» провернул топовый трансфер по меркам КХЛ.

«Салават Юлаев» подпишет контракт с Маркусом Гранлундом

Как развивалась карьера Гранлунда в НХЛ

Гранлунду 27 лет – отличный хоккейный возраст. Ещё три-четыре года назад он выходил в ведущих звеньях «Ванкувера» и забил 19 голов за сезон, но после этого его карьера в НХЛ пошла на спад.



Он был выбран на драфте-2011 «Калгари» и отправился за океан в 2013 году. За два с лишним сезона не смог прочно закрепиться в основе «огоньков» и был обменян в «Ванкувер». Там у Гранлунда, что называется, попёрло — 19 голов и 13 передач в 69 матчах в первом сезоне и никаких больше ссылок в АХЛ. Конечно, такой статистике он в первую очередь был обязан партнёрам – большую часть времени финн выходил на лёд с братьями Седин, много играл в большинстве.



Но затем всё изменилось – и в партнёрах оказались уже не такие мастера, и в большинстве стал играть меньше, а в меньшинстве больше, и всё чаще стал оказываться вне состава. «Ванкувер» получил прилив свежей крови – Брока Бёзера, Элиаса Петтерссона, а Гранлунд из игрока первого звена превратился в обычного ролевика – универсального нападающего, которым можно заткнуть дыру в составе, поставить справа, слева или в центре, выпускать на меньшинство.



Прошлым летом «Ванкувер» не стал предлагать Гранлунду новый контракт, и нападающий подписался на год в «Эдмонтоне», но начать в новом месте с чистого листа не вышло. Ему вновь пришлось столкнуться с суровой реальностью АХЛ, а попадая в состав основы, он играл крайне мало.

«Умарк сделал меня лучше. Мы первыми знали, что будет дальше». Интервью с Хартикайненом Большое интервью с Теэму Хартикайненом – о новом тренере «Салавата», Линусе Умарке, прошедшем сезоне и русских традициях.

Что Гранлунд даст «Салавату»

Логично, что после нескольких не слишком удачных лет Гранлунд хочет перезагрузить карьеру. В НХЛ он пробовал в трёх командах, почему бы не обратить своё внимание на Европу? Похожим путём пару лет назад пошёл Линден Вей, с которым Гранлунд пересекался в «Ванкувере» — и заиграл, и уже стал обладателем Кубка Гагарина.

Гранлунд – из тех хоккеистов, главное достоинство которых – универсальность. Запредельными скоростями или внушительными габаритами он похвастать не может, человеком, ведущим игру всей тройки, его тоже не назвать. Но, тем не менее, в «Салавате» он вполне может выстрелить. Думается, в первую очередь как наконечник атаки, но потом и как распасовщик тоже. В принципе, Гранлунд хорош во всём понемногу – может отдать, может завершить, идёт на ворота, способен играть в большинстве и меньшинстве, в первом звене и в четвёртом – не отлынивает в обороне и не испортит погоды в созидании.



Так было в НХЛ, КХЛ для него – шанс раскрыться с новой стороны. В Уфе он получит доверие, игровое время и отличных партнёров – всё то, что было у него в первом сезоне в «Ванкувере», и чего не хватало на протяжении трёх последних лет. В АХЛ у него статистика очень приличная – 87 (45+42) очков в 105 матчах. В «Салавате», если в финской тройке всё сложится, может быть даже лучше. Будем на это надеяться – яркие хоккеисты нашей лиги очень нужны.



Статистика Маркуса Гранлунда в НХЛ в сезоне-2019/2020