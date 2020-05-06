«Умарк сделал меня лучше. Мы первыми знали, что будет дальше». Интервью с Хартикайненом

Теэму Хартикайнен сейчас – главный долгожитель «Салавата Юлаева». Он провёл в клубе уже семь лет и будет играть ещё как минимум два года. «Чемпионат» поговорил с ним о прошедшем сезоне, изменениях в тренерском штабе уфимцев, Линусе Умарке и русских традициях.

«Надеюсь, тренировочный лагерь или хотя бы сезон начнётся вовремя»

— Как сейчас проводите время?

— Тренируюсь, рыбачу, провожу время с семьёй, в общем, спокойная жизнь. Часто бываю на свежем воздухе.



— Почему в Финляндии так мало заражённых?

— Думаю, потому что власти изолировали всю страну ещё до того, как Финляндию накрыла эпидемия.



— Расскажите, как вы организовывали отъезд из России?

— Обычный перелёт, мы смогли забронировать самолёт по хорошей цене, летели из Уфы в Оулу, Маннинен живёт там, Линус – неподалёку, я – в трёх часах езды. Запланировали отъезд, когда стало ясно, что КХЛ сделает большую паузу в сезоне и нам разрешили уехать.

— Почему решили высказаться и попросить лигу остановить сезон?

— Никто не знал, что происходит, мы наблюдали за ситуацией, за тем, как разные лиги останавливают свои чемпионаты. Мы решили, что пришло время выразить своё мнение, потому что никто особо не хотел играть при пустых трибунах. «Ак Барс» уже отказался играть, коронавирус пришёл в Россию.



— Видели шестой матч «Динамо» — «Спартак», который прошёл без зрителей?

— Да, было странно. Совсем не весело так играть в самых важных матчах сезона. Всегда хочется играть перед болельщиками. На домашних матчах в Уфе чувствуешь, что тебя поддерживает весь город. Плохо, если бы пришлось играть при пустых трибунах, без послематчевых церемоний.



— До старта сборов в КХЛ осталось два месяца, а в России эпидемия и не думает идти на спад. Не переживаете, что, возможно, даже не сможете приехать в Россию?

— Ситуация тяжёлая, невозможно предсказать, что будет летом. Все немного боятся, что будет дальше. Конечно, мы надеемся, что тренировочный лагерь или хотя бы сам сезон начнётся вовремя. Пока я думаю, что наши сборы начнутся в середине июля, но посмотрим, как всё обернётся.

«В этом году у «Салавата» был хороший шанс выиграть Кубок, все в команде в это верили»

— Осталась недосказанность после этого сезона?

— Конечно, все были расстроены. В плей-офф у нас пошла игра, наша главная цель – Кубок Гагарина, и я думаю, что в этом году был очень хороший шанс его выиграть. Было бы здорово сыграть в крутом дерби с «Ак Барсом», так что все расстроились. Можно сказать, мы были убиты горем.



— Умарк был уверен, что «Ак Барс» вы пройдёте, говорил о чемпионстве ещё прошлым летом.

— Все у нас верили, что мы далеко пройдём в плей-офф. «Авангард» был одной из самых сильных команд, мы его прошли и получили заряд уверенности в себе. Все верили, что мы выиграем. Я считаю, что у нас был хороший шанс пройти «Ак Барс». Дальше, конечно, нельзя загадывать, но все были нацелены только на победу.



— Под конец регулярки, когда решалось, с кем вы будете играть, не было желания попасть на «Авангард», а не «Барыс»?

— Нет, обе команды сильные, мы не настраивались на определённого соперника, просто ждали, кто нам достанется. В итоге не имеет значения, с кем бы мы играли первый раунд. Мы попали на Омск, пройти их было непросто, но мы смогли.



— Но разве не хотелось отомстить за прошлый год?

— Да, в прошлом году была тяжёлая серия, мы были расстроены поражением. Но мы не думали, на кого выйдем, знали, что, если хотим дойти до финала, всё равно придётся играть с «Авангардом» – в первом, втором или третьем раунде.

Системный «Авангард» уже в отпуске, весёлый «Салават» идёт дальше. И это справедливо Разбираем самую яркую серию Востока плей-офф КХЛ.

— Ваши фото с добычей после каждого раунда взрывали интернет. Это вы сами придумали?

— Да, я охотник, это часть моей жизни, которой я хотел поделиться с подписчиками.



— Не всем нравились эти фотографии.

— Знаю, я это предполагал. У всех разные мнения.



— Думаете, это весело?

— Я всю жизнь рыбачу и охочусь, уважаю природу. Дело не в самом убийстве животных, а в процессе, когда ты наслаждаешься природой.



— Я имела в виду сами фотографии после серий.

— Болельщикам «Салавата» это нравится, они ждут фото после каждой победной серии.



— У вас на все клубы КХЛ заготовлены фотографии?

— Нет, я просто искал подходящие. Ничего не заготавливаю заранее, но если есть хорошая фотография, почему её не опубликовать?



— Если однажды обыграете СКА или ЦСКА в финале, что запостите?

— Даже не думал об этом. Наверное, просто выложу фотографию с Кубком (улыбается).

Хартикайнен после победы в серии с «Авангардом» выложил фото с куриными крылышками

«Цулыгин давал много свободы игрокам, это было правильно. В плей-офф мы хорошо играли»

— Удивились перестановкам в тренерском штабе «Салавата»?

— Я ни с кем из руководства не разговаривал, так что да, удивился. Теперь мы будем играть под руководством Лямся, он уже три года работает в Уфе, знает игроков. Рад, что перемены не глобальные и нам не придётся начинать всё с чистого листа, это хорошо.

— Что Лямся даст команде?

— Игра в регулярном сезоне станет более системной, думаю, это будет главным изменением. Не думаю, что он будет что-то кардинально менять, он ведь видел, как здорово мы выступали в плей-офф, и знает, как хорошо мы можем играть. Будут изменения, но небольшие.



— «Салават» все любят за зрелищность, болельщики переживают, что с новым тренером игра может стать скучной.

— Не думаю, что в атаке что-то сильно изменится. Просто проработаем детали, которые помогут в игре всей команды, например, при игре у своих ворот, чтобы голкиперу не пришлось отбивать так много бросков.

Перемены по-уфимски. Цулыгина убрали, теперь он будет помощником Лямся С финским тренером у руля юлаевцам будет спокойно. Посмотрим, добьётся ли он результата.

— Говорят, Лямся и при Цулыгине брал на себя большую часть работы.

— Цулыгин работал с игроками, Лямся больше отвечал за тактику. Мне сложно сказать, я ведь не сижу в тренерской.



— Получается, Лямся – специалист по тактике, а Цулыгин — мотиватор?

— Да, так и было.



— Ещё говорят, что Цулыгин особо не тренировал, позволял игрокам просто играть.

— Нет, он тренировал, но давал много свободы игрокам, особенно более опытным. Это было правильно, ведь в плей-офф мы каждый раз очень хорошо играли, выходили на новый уровень.



— В «Салавате» были проблемы с выплатой зарплат, вам уже заплатили за март и апрель?

— Да, заплатили за март, последняя зарплата должна прийти в середине мая. Так что всё в порядке.



— Не переживаете, что уже так много игроков покинули команду, а новых почти не подписывают, и что в следующем году может уже не быть такой сильной команды, как раньше?

— Не переживаю. Потребовалось много времени, чтобы определиться с главным тренером, сейчас у него будет возможность подписывать тех игроков, которых он хочет видеть в команде. Думаю, в скором времени пойдут подписания и в следующем году у нас будет сильная команда.



— Кемппайнен подумывает вернуться в «Салават».

— Мы с ним общались, он сейчас разговаривает с клубами, посмотрим, где он в итоге окажется. Я всегда готов с ним играть, у нас была хорошая химия.



— В Уфе хотят создать финскую тройку, круто было бы?

— Дело не в национальности, а в том, как партнёры играют, но, конечно, в плане языка было бы удобно. Если будет финская тройка, значит, будет.

«Играя с Умарком, я стал иначе смотреть на игру. Он меня изменил, сделал лучше»

— Ваше звено с Умарком было одним из лучших в КХЛ. Чем он отличается от остальных?

— Он отлично видит линии для передач. Когда начинаешь с ним играть, нужно время, чтобы понять, как он видит игру. У нас выработалась химия, мы знали, куда пойдёт шайба, защитникам было тяжело просчитать следующий ход, и я открывался под передачу. Пожалуй, самым большим нашим преимуществом было то, что мы первыми знали, что будет дальше.



— Он сказал, что может вернуться через год.

— Да ладно? Здорово, посмотрим. Я бы, конечно, поиграл с ним снова.



— Попробуете его уговорить?

— Я и не пытался уговаривать, он ещё летом всё решил, сказал, что это будет его последний год.



— Я про следующую весну.

— А, ну я до этого не слышал об этом. Может, мне и надо с ним поговорить.

«Не говорю, что это был мой последний год в России». Большое интервью с Умарком О том, что «Салават» был сильнее «Ак Барса», о лучших партнёрах, судьях и весёлых моментах за время выступления в КХЛ.

— Умарк сказал, что ему пришлось изменить свою игру, чтобы играть с вами. Вас он изменил?

— Да, мы много лет провели вместе, так что я стал иначе смотреть на игру. Понимаю, в какой ещё манере я способен играть, о чём не знал до него. Да, он меня изменил, сделал лучше. Он расчищал для меня пространство, чтобы я мог больше забивать, с ним я точно стал больше забивать.

«Когда жму руку друзьям в Финляндии, в их глазах читается: «Что этот парень делает?»

— Болельщики вас называют башкиром. Какие традиции или необычные вещи в Уфе вам нравятся больше всего?

— Я пью кумыс, ещё нравится башкирский мёд, очень вкусный. Ходил на охоту с башкирами, общался, они очень милые люди. В целом очень добрые, дружелюбные люди там живут, это мне нравится больше всего.



— Ходите на охоту во время сезона?

— Да, был несколько раз с русскими друзьями. Охотились на лисицу, лося.



— А о русских традициях что скажете?

— Забавно, что в России утром приходишь в раздевалку и жмёшь всем руки. Когда жму руки друзьям в Финляндии, в их глазах читается: «Что этот парень делает?» Но в России это всем привычно, я тоже перенял эту традицию.



— Русский же уже хорошо понимаете?

— Что-то понимаю, но разговорные навыки у меня не очень. У меня плохая память, чтобы запомнить слово, надо повторить его раз 50, а то и 100. Я очень медленно учусь, пару дней помню слово, а потом забываю.

— Какой язык сложнее – русский или финский?

— Я бы сказал, финский, его сложно учить.



— Русский для вас не звучит смешно или устрашающе?

— Иногда может показаться, что человек зол, но это на самом деле не так. Но вообще я уже привык к русской речи, для меня она стала нормальной.



— Самое сложное или смешное русское слово? Многие называют «здравствуйте».

— Да, «здравствуйте» — сложное слово. У меня проблемы с буквой «с», а в русском она везде. Тяжело даются слова с этой буквой.