Овечкин выкинул американца Шея за борт! Один из самых ярких моментов последнего ЧМ

Чемпионат мира по хоккею 2020 года отменён из-за пандемии коронавирусной инфекции, но это не мешает нам вспоминать о прошлых турнирах и ярких эпизодах с участием сборной России.



Год назад Россия привезла в Братиславу звёздную команду – Овечкин, Ковальчук, Малкин, Кузнецов, Кучеров, Капризов, Василевский и многие другие. Неудивительно, что вплоть до полуфинала наша сборная уверенно расправлялась со всеми соперниками на своём пути. Так было и в четвертьфинале с США – американцы тоже привезли звёздный состав, навязали борьбу, но справиться с Россией им было не суждено.



Александр Овечкин в Братиславе не мог похвастаться сверхрезультативностью – пока Гусев, Кучеров и Дадонов феерили в атаке, капитан «Вашингтона» в 10 матчах он набрал всего три очка, два из которых – в игре с Италией. Но в отсутствии старания и самоотверженности его точно нельзя было упрекнуть. Как и всегда, он был самым бросающим хоккеистом в команде, а недостаток очков старался компенсировать зубодробительными хитами.

Овечкин перекинул Шея за борт, только ноги торчали

Все знают, что Овечкин – уникальный хоккеист. А как иначе, когда звание лучшего снайпера современности сочетается в нём с умением проводить эффектные и эффективные силовые приёмы. И в НХЛ, и на международных турнирах соперники не раз попадали под его каток.

5 самых памятных силовых приёмов Овечкина. Падали даже Ягр и Малкин Голы – это хорошо, но ещё россиянин умеет ударить так, что у соперника летят искры из глаз.

Вот и в четвертьфинале с американцами Овечкин даже без набранных очков оставил яркое впечатление – как всегда, он был главным заводилой, и его бешеный настрой передавался всей команде. В третьем периоде американцы заставили понервничать – взвинтили темп, дважды забили и вели борьбу до финальной сирены.



Силовой Овечкина в середине третьего периода был как нельзя кстати – своими действиями он зарядил партнёров эмоциями и продемонстрировал сопернику свою мощь. Овечкин врезался в защитника Брэди Шея и с лёгкостью перекинул его через борт, будто американец – не почти двухметровая громадина весом под 100 кг, а невесомая пушинка.

Овечкин провёл силовой приём против Шея, тот вылетел на скамейку России

Шей полетел вверх тормашками и приземлился головой вниз на скамейку запасных сборной России, только ноги торчали. В прямой трансляции этот момент остался практически незамеченным, но телекамеры успели его снять, и мощный хит показали потом на повторах. Видео момента, выложенное в YouTube, мгновенно стало вирусным и за первые сутки набрало больше миллиона просмотров.

«Ради всего святого, держитесь подальше от этого человека на льду!»

Реакцию игроков и главного тренера сборной России успели заснять и фотографы – снимки хита Овечкина быстро разошлись по всем СМИ. Заметим, что никаких повреждений американец не получил, хоть и улетел головой вниз, и уже через пару секунд перемахнул через борт обратно на лёд, пытаясь понять, кто же так сильно его приложил.

Американец Брэди Шей за бортом Фото: ska.ru

«Ради всего святого, держитесь на льду подальше от этого человека!», — написало канадское издание BarDown. Сайт Russian Machine Never Breaks, посвящённый Овечкину и «Вашингтону», назвал этот хит одним из самых мощных в карьере Александра. Не можем с этим не согласиться.



Впечатлён был и главный тренер нашей команды Илья Воробьёв. На вопрос о том, что Овечкин не реализовал множество моментов, он ответил: «Вы видели, какой он силовой приём провёл? Вот так».

Овечкин был очень доволен после матча с США. Он знал, кого выкинул за борт С защитником американцев Брэди Шеем у звезды сборной России были старые счёты.

Лицо довольного Овечкина после матча говорит само за себя. В Братиславе он не переживал по поводу того, что в атаке у него не всё ладится. Александр и без этого в каждой игре проявлял себя настоящим лидером сборной – заводил «скамейку», поднимал боевой дух и наводил страх на соперника всеми возможными способами.