«Одна команда из Западной конференции перейдёт в Восточную». Что задумали в КХЛ?

«В связи с тем что «Адмирал» не примет участия в следующем сезоне, мы разрабатываем такой вариант, что одна команда из Западной конференции, скорее всего, перейдёт в Восточную», — заявил сегодня президент КХЛ Алексей Морозов в интервью ТАСС.

Похоже, что в Континентальной лиге назревают очередные перемены. Решение «Адмирала» не принимать участия в следующем сезоне из-за финансовых проблем заставило руководство КХЛ предпринимать определённого рода шаги. По крайней мере, начать думать о них.

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Так, предполагается перевести один клуб из Западной конференции в Восточную, как раз на место вышедшего из числа участников «Адмирала». Несложно догадаться, что этим клубом, в случае принятия решения, практически наверняка станет «Торпедо». Нижегородцам не привыкать играть на Востоке: в сезонах-2013/2014 и 2018/2019 они уже это делали. По всей видимости, придётся отправиться на Восток и в третий раз. Другое дело, что положение дел в нижегородском клубе очень туманно. Например, не подписано ещё ни одного игрока со стороны, зато потерь – масса.

Фото: Григорий Соколов, photo.khl.ru

В случае простого перевода «Торпедо» с Запада на Восток в решении не будет видно совершенно никакой логики. Получается, что в Восточной конференции снова будет играть 12 команд, а на Западе станет 11 клубов, при этом аж восемь из них попадут в плей-офф? Это сильно снизит интригу и интерес к соревнованию.



Значит, в КХЛ готовят и другие решения. Например, давно говорилось о возможности включения в состав участников лиги нового клуба из Европы, который и мог бы занять место торпедовцев на Западе. Но возможно ли такое после эпидемии коронавируса и при серьёзных финансовых потерях в экономике всего мира? Привыкшая к экономии Европа может взять паузу, а презентация новичка КХЛ отложиться на более поздний срок или же не состояться вовсе. В таком случае, повторимся, в переводе «Торпедо» с Запада на Восток нет смысла.



Но есть и другие проблемы, с которыми могут столкнуться в Континентальной лиге. Помимо «Торпедо», на Западе серьёзные проблемы с комплектованием составов у рижского и минского «Динамо». У латвийской команды по-прежнему нет главного тренера. Кроме того, нет и пришедших игроков. Как и кем рижане собираются играть в следующем сезоне и будут ли они конкурентоспособны? Большой вопрос.

Про минское «Динамо» вообще ходят слухи, что команда может не принять участия в следующем сезоне КХЛ. Как и у Риги, в Минске нет подписаний, а руководство «зубров» лишь жалуется, что агенты хоккеистов ведут переговоры и подписываются с другими командами. А что, простите, им делать!? Ждать у моря погоды и не понимать, как и куда двигаться дальше? Минчане такими темпами доиграются до того, что лишатся большинства своих игроков, если не начнут оперативно заниматься селекцией. В случае же неучастия «зубров» в следующем сезоне дела на Западе будут совсем плохи. Тут уж точно не до перевода «Торпедо» на Восток.



Не всё гладко и в Восточной конференции. Там уже точно не будет «Адмирала», но есть сомнения и по другим командам. Если бы не подписание контракта с Андреем Костицыным, то совершенно нечего было бы сказать про «Нефтехимик». За исключением того, что команда потеряла в межсезонье всех своих лидеров. Могут возникнуть финансовые проблемы у «Амура». Кроме подписания соглашений со своими игроками (да и то не со всеми), никакой трансферной активности у дальневосточников не наблюдается. Не пойти бы «тиграм» по пути «Адмирала».



Но больше всего настораживает ситуация с «Куньлунем». Напомним, что именно Китай стал очагом распространения коронавируса. В клубе из Поднебесной полнейшая тишина, нет совершенно никаких новостей: ни по составу, ни по месту проведения домашних матчей (ходили слухи про московский регион, но не более того), ни про дальнейшие планы участия «Куньлуня» в турнире. Например, китайский клуб «ОЭРДЖИ Юниор» не сыграет в следующем сезоне Молодёжной хоккейной лиги. Это звоночек для «Куньлуня».

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В случае, если «Куньлуня» не будет среди участников соревнования на следующий сезон, ситуация в Континентальной лиге серьёзно обострится. Тут будет впору думать об изменениях регламента проведения регулярного чемпионата. Повторимся, пока слышно только о возможных кандидатах «на выход», вслед за уже вышедшим «Адмиралом». О кандидатах «на вход» речи не идёт. Поэтому все планы о переводе одного клуба с Западной конференции на Восточную пока лишь разговоры, которые нужно чем-то подкреплять. А подкреплять их в сложных современных условиях банально нечем.