«Это клоны, курили двойники наших ребят». «Сигаретный» скандал в сборной России на ЧМ

Команда Вячеслава Быкова и Игоря Захаркина вернулась из Германии с серебряными медалями и не без происшествий.

Чемпионат мира по хоккею 2010 года в восьмой раз в своей истории прошёл в Германии. Сборная России, ведомая тренерским тандемом Быков – Захаркин, выступила на нём вполне достойно. Россияне уверенно заняли первые места на первом и втором групповых этапах, а затем начали шествие к вершине в матчах на вылет.

В четвертьфинале с крупным счётом 5:2 была повержена сборная Канады – российские болельщики в экстазе! Далее – тяжелейший полуфинал с хозяевами турнира – немцами. Лишь гол опытнейшего Дацюка за 1 минуту и 50 секунд до конца третьего периода не позволил состояться овертайму. Дацюк и Малкин, кстати, вошли в символическую сборную по итогам всего турнира, а Павел вдобавок ко всему был признан лучшим нападающим.

«Сколько можно терпеть эти пьянки и гулянки?» Громкий скандал в сборной России на ЧМ Владимир Крикунов умудрился поругаться с российскими звёздами, в числе которых оказались Алексей Ковалёв и Илья Ковальчук.

Единственное тёмное пятно в плане спортивного результата – финальный матч с Чехией. Всё тот же Дацюк за 36 секунд до сирены об окончании третьего периода реализовал большинство, сделав счёт 1:2, но перевести матч в дополнительное время у россиян так и не получилось. Критики на головы Быкова и Захаркина вылилось много, но оба тренера, с серебряными медалями на шее, отработали ещё и следующий чемпионат мира в Братиславе. Всё-таки провальным чемпионат мира 2010 года в Германии не назовёшь, хотя финал и был проигран. Отличную игру тогда продемонстрировал чешский лидер Яромир Ягр.

Однако помимо спортивных составляющих, со сборной России произошёл неприятный бытовой инцидент, связанный с нарушением режима. После проходной победы над сборной Казахстана в рамках первого группового этапа (4:1) игроки российской команды позволили себе расслабиться в одном из заведений Кёльна. Вроде как отмечали гол Сёмина в ворота Казахстана – Александр прервал голевую засуху в сборной России.

Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

И ладно бы просто расслабиться и выпить, как это положено в Германии, пару бокалов пива. Не тут-то было! Папарацци застукали наших хоккеистов за курением сигарет. На видео, которое облетело телеканалы интернета, были замечены Сёмин, Атюшов и Никулин. Рядом, но без сигарет, стояли Ковальчук, Овечкин, Мозякин и некоторые другие игроки.

Уже после следующей победной встречи с белорусами (3:1) журналисты на послематчевой пресс-конференции засыпали Вячеслава Быкова вопросами относительно скандального ролика в интернете. Вячеслав Аркадьевич выкручивался, как мог. «Я думаю, что люди на видео — это клоны. Это не наши ребята, а их двойники. Я вообще не смотрю видео и не читаю интернет. Но полностью доверяю нашим ребятам. Они знают, как готовиться к матчам», — отметил тактичный российский наставник, с трудом отбивавшийся от представителей СМИ.

Но одними вопросами на пресс-конференции дело не закончилось. «Сигаретный» скандал набирал обороты, тему раскручивали всё сильнее. В результате дело дошло до того, что российские хоккеисты объявили прессе бойкот. Произошло этого после того, как один из государственных телеканалов показал разгромную победу сборной России над командой Дании – 6:1, а заодно подкрепил её скандальным видеороликом.

Большой скандал на ЧМ на глазах у Знарка. На лёд летели бутылки и монеты Болельщики сборной Латвии, ведомой Петром Воробьёвым, а также его помощниками Знарком и Витолиньшем, едва не сорвали матч с Канадой.

Говорят, что российские хоккеисты узнали о показанном на телевидении видео прямо по ходу игры с датчанами, в результате чего после матча россияне в полном составе и не говоря ни слова в микст-зоне прошли мимо журналистов, которые хотели получить комментарии.

Разруливать скандал пришлось не только Быкову с Захаркиным, но и президенту ФХР Владиславу Третьяку. Игорь Захаркин, кстати, по ходу турнира признал, что нарушение хоккеистами спортивного режима действительно имело место. Захаркин подчеркнул, что одно дело – посещение ресторана, тут никаких запретов быть не может. И совсем другое – курение, которое портит имидж спортсмена. Да ещё и в общественном месте.

В общем, в 2010 году действительно больше обсуждали «сигаретный» скандал в сборной России, чем её спортивный результат. Правда, к решающей стадии все стороны того памятного действа всё же переключились на спортивную часть. Тем более что определённый результат, повторимся, был достигнут. Даже несмотря на обиднейшее поражение в решающей схватке с чехами.