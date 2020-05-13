Болельщики сборной Латвии, ведомой Петром Воробьёвым, а также его помощниками Знарком и Витолиньшем, едва не сорвали матч с Канадой.

Большой скандал на ЧМ на глазах у Знарка. На лёд летели бутылки и монеты

В 2006 году единственный раз в истории чемпионат мира по хоккею проводился в Латвии. На льду «Арены-Рига» и спортивного комплекса «Сконто» сильнейшего выявляли лучшие хоккейные державы планеты. В итоге свой восьмой титул в истории завоевала сборная Швеции, одолевшая в финале чехов. Именно Чехии на стадии четвертьфинала уступила сборная России, быстро вылетевшая с турнира.

«Сколько можно терпеть эти пьянки и гулянки?» Громкий скандал в сборной России на ЧМ Владимир Крикунов умудрился поругаться с российскими звёздами, в числе которых оказались Алексей Ковалёв и Илья Ковальчук.

Чем ещё запомнился этот чемпионат мира? Поведением латвийских болельщиков на матче Канада — Латвия в рамках второго группового этапа. Уже в первом периоде американский арбитр Рик Лукер восемь раз удалял латвийских хоккеистов, а «кленовые листья» уверенно реализовывали большинство. Во второй двадцатиминутке латвийцы «горели» со счётом 0:5, арбитр, по мнению трибун, продолжал судить предвзято, в результате чего на лёд полетели посторонние предметы, включая бутылки с водой, зажигалки и монеты. Рефери пришлось остановить игру.

В третьем периоде разгром сборной Латвии продолжился, и болельщики принялись забрасывать лёд ещё сильнее. Судья увёл команды в раздевалки, и матч оказался под угрозой срыва. Доиграть встречу всё же удалось, а итоговый счёт – 11:00 в пользу Канады. Олег Знарок, работавший в то время помощником Петра Воробьёва, посчитал, что судья сломал игру латвийской команды.

За подробным рассказом о произошедшем мы обратились к Янису Степитису, который в 2006 году работал в должности медиадиректора пресс-центров чемпионата мира в Риге, а сейчас занимает должность пресс-атташе рижского «Динамо».

— Прекрасно помню ту историю, руководил пресс-центрами на «Арене-Рига» и в спорткомплексе «Сконто», — сказал Степитис.

Фото: Jeff Gross/Getty Images

— Как тогда обстояли дела в сборной Латвии?

— Пётр Воробьёв был главным тренером, Олег Знарок и Харийс Витолиньш – его помощниками. В феврале 2006 года сборной Латвии на Олимпиаде в Турине руководил Леонид Береснев, но после Олимпиады Береснева убрали из сборной, а на его место назначили Воробьёва. Некоторые игроки отказывались работать с Бересневым. В следующем году после Воробьёва, кстати, сборной руководил уже лично Знарок.

— Почему на матче с Канадой случился этот памятный скандал с болельщиками и усыпанным посторонними предметами льдом?

— Буквально за каждое прикосновение к сопернику американский арбитр удалял наших игроков, но ведь хоккей – контактный вид спорта. Канадцы хорошо реализовывали большинство, дело шло к разгрому, а болельщики были возмущены несправедливыми удалениями.

Латвия украла у России рекорд и была наказана. А как вы хотели? Наша команда была лучше и в хоккее, и в силовой борьбе. Жаль только рассекли лицо Овечкину.

— И тут началось…

— Да. Сперва на лёд полетели монеты и зажигалки. Мальчишки, чистившие лёд лопатами, насобирали по 30-40 латов каждый. Это, кстати, неплохие деньги по тем временам. Вот такой необычный заработок.

— Дальше – больше.

— Да, первая остановка матча получилась небольшой. Но арбитр не успокаивался и продолжал удалять латвийских игроков. Помню, как один болельщик бросил на лёд кроссовку – на выходе парня повязали. Интересно, что вторую кроссовку он в итоге продал на аукционе.

— Интересно.

— Дальше из лож полетели тарелки. Судья отправил команды в раздевалки. Если первая пауза, повторюсь, получилась короткой, то вторая – очень длинной. На лёд выбрасывали всё что можно.

— Где вы находились в этот момент?

— Я был у раздевалки нашей сборной. Подошли судьи, сказали, что надо как-то успокоить разгорячённых фанатов, иначе матч будет остановлен и сборной Латвии засчитают техническое поражение.

— Кто пошёл успокаивать болельщиков?

— Капитаном сборной Латвии был Александр Семёнов. Тот самый, который на чемпионате мира 2000 года в Санкт-Петербурге забросил в ворота сборной России две шайбы, а Латвия одержала историческую победу со счётом 3:2. Но Семёнов не говорил по-латышски, поэтому общаться с болельщиками при помощи микрофона диктора отправился Янис Спруктс. Ещё помню, что это был первый чемпионат мира для 17-летнего «масочника» Каспарса Даугавиньша.

— Спруктсу удалось угомонить публику?

— Да, болельщики более-менее успокоились. В результате матч всё-таки доиграли, но этот судья на чемпионате мира больше не работал. Его как-то по-тихому отвезли в аэропорт, и он улетел домой.

— Почему в происходящее не вмешивалась полиция?

— Полиция пробовала вмешаться, но реально начался массовый психоз. Справиться с таким числом разъярённых людей было проблематично.

В итоге сборная Латвии не вышла в финальный этап соревнования, а канадцы, обыграв в четвертьфинале словаков (4:1), в полуфинале уступили будущему чемпиону – сборной Швеции (4:5). В матче за бронзу с финнами «кленовые листья» бросили играть и нарвались на разгром – 0:5. Так что помочь канадцам у американского арбитра, обслуживавшего матч с Латвией, получилось лишь частично.