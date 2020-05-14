На втором плане. 9 трансферов клубов КХЛ, прошедших почти незаметно

Межсезонье в КХЛ набирает обороты. Большинство клубов лиги достаточно активно ведут себя на трансферном рынке, формируя составы на следующий сезон, который, мы надеемся, сможет начаться в срок. Введение жёсткого потолка зарплат неминуемо вносит коррективы в селекционную деятельность команд, но уже видно, что, несмотря на ожидания, КХЛ не становится серее и скучнее, клубы совершают любопытные и интересные сделки, подогревая интерес к будущему чемпионату.

Засыпали миллионами. 10 лучших сделок после открытия трансферного окна в КХЛ Большую активность проявляет «Локомотив», но и другие команды стараются не отставать.

О самых ярких и топовых трансферах, обменах и продлениях контрактов мы уже рассказывали в предыдущих материалах, а сейчас поговорим о сделках, которые прошли достаточно незаметно для широкой публики. Некоторые вы даже могли пропустить, а между тем, эти переходы могут оказаться для клубов даже более важными, чем очевидные «бомбы».

Главные сделки для подольской команды очевидны: продление контракта с Александром Сёминым, приобретение перспективных легионеров Дэнфорта, Теденбю и Хультстрёма, громкий обмен Наиля Якупова. На фоне этого формирования пула потенциальных лидеров «Витязя», могли пройти незамеченными подписания форвардов Даугавиньша и Малыхина, а с ними, между прочим, в подмосковной команде может сложиться топ-6 нападающих, практически на уровне признанных лидеров КХЛ.



Определённо, Даугавиньша и Малыхина пока рано списывать со счетов. Латвийский форвард так и вовсе в прошлом сезоне стал вторым бомбардиром и лучшим снайпером «Спартака», ему на днях исполнится только 32 года, и пару лет «попылить» на высоком уровне он точно способен. С голевым чутьём у Каспарса никогда не было особых проблем, общего мастерства тоже хватает, да и с мотивацией после неоднозначного ухода из «Спартака» всё будет в порядке.



Что касается Малыхина, то про Фёдора, конечно, в последнее время можно сказать мало чего хорошего. В последние три сезона он набирал очки на уровне не самого сильного форварда из четвёртого звена и совсем не напоминал того перспективного Малыхина из «Автомобилиста» семилетней давности, за которым гонялись топ-клубы. Однако ему сейчас лишь 29 лет, желания вернуться на более-менее приличный уровень, наверняка, хоть отбавляй, да и пресловутой перезагрузки карьеры никто не отменял. Почему бы Малыхину не начать в «Витязе» всё с чистого листа? В Подольске Фёдор может рассчитывать даже на роль центрфорварда второго звена, но всё будет зависеть от самого нападающего.

Не трансферами едиными. 10 топ-продлений контрактов в клубах КХЛ В Магнитогорске продолжается эпопея с Сергеем Мозякиным, зато другие клубы уже подписали новые соглашения со своими лидерами.

Вряд ли вы в принципе много слышали о селекции «Северстали», а в Череповце, между прочим, подбирается весьма симпатичная на бумаге команда. Помимо подписания интересных легионеров (Абдул, Лалонд, Виттасмяки, да даже Букартс) Андрею Разину, который теперь не только главный тренер, но и генеральный менеджер, удалось провести хорошую сделку по возвращению в родной город Дениса Вихарева.



Воспитанник «Северстали» не смог сходу заиграть в КХЛ четыре года назад, какое-то время провёл в Вышке, но со второго предъявления всё-таки зашёл в элиту через «Адмирал». Вихарев провёл два классных сезона во Владивостоке, добрался до первого звена «моряков», где в минувшем чемпионате отлично управлялся с легионерами Юнгом и Бакошем. Теперь, в 27 лет, Денис получает второй шанс в «Северстали», где может стать настоящим лидером. У миниатюрного форварда в арсенале есть хорошая скорость, отличный бросок и спортивная наглость, что больше всего должно понравится Андрею Разину.

Максим Минеев («Авангард»)

Все трансферы «ястребов» обычно на виду у общественности, однако возвращение в «Авангард» Максима Минеева могло и ускользнуть от внимания. Просто сейчас на 22-летнего омского воспитанника точно никто не поставит, но при определённых обстоятельствах Минеев способен раскрыться на уровне КХЛ уже в следующем сезоне.



Собственно, в чемпионате-2017/2018 Максим уже играл за «Авангард», и весьма неплохо: спокойный, надёжный защитник со стержнем, умеющий закрыть синюю линию и при необходимости поддержать атаку. Тогда Минеев отыграл 45 матчей в регулярке и весь плей-офф, активно использовался и Андреем Скабелкой и Германом Титовым, но затем прогресс Максима, увы, застопорился. Вероятно, Боб Хартли не разглядел в омиче ничего особенного, и Минеев пустился в путешествие по клубам КХЛ и ВХЛ, поиграв за два сезона в шести (!) командах. Нигде закрепиться не удалось, а сейчас настало время возвращения в стан «ястребов». Минеев будет конкурировать за место в «Авангарде» с целым рядом защитников, так что всё будет зависеть от самого Максима. Но я практически убеждён, что в перспективе он может вырастить в топового оборонца.

Максим Минеев Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Много интересного происходит в это межсезонье в «Магнитке», но главной темой остаётся эпопея с новым контрактом Сергея Мозякина, а остальные трансферы отходят на второй план. Особенно такие, как переход в Магнитогорск Егора Мартынова.



Между тем, экс-защитник «Авангарда» может оказаться весьма дальновидным приобретением для «Металлурга». К 29 годам Мартынов сменил немало клубов, но свой потенциал и близко не раскрыл, хотя он у него, безусловно, есть. Егор всегда был силён в подыгрыше, он любит и умеет подключаться в атаку, обладает классным броском сходу из левого круга вбрасывания, полезен при розыгрыше большинства. При этом у Мартынова постоянно были проблемы с исполнением своих прямых обязанностей, Егор никогда не был именно сильным защитником, однако последний год Мартынова в «Авангарде», когда ему пришлось много играть из-за эпидемии травм у омичей, позволяет говорить о его наметившемся прогрессе. Он добавил в позиционной игре и тактической выучке, при этом не растерял атакующих навыков. Если в «Металлурге» Мартынова смогут правильно использовать, то получат сильного дефа в топ-4 обороны.

Кто и как из клубов КХЛ работает на трансферном рынке. Восточная конференция «Ак Барс» уже готов начать новый сезон, но есть команда, до сих пор не совершившая ни одной сделки.

«Трактор» получил Бывальцева в результате обмена из «Витязя», но главным активом, который челябинцы получили из Подольска, пока считаются права на Понтуса Оберга. Однако швед до «Трактора» может ещё и не доехать, в то время как Бывальцев уже точно будет играть на Урале.



Мы все прекрасно помним, как Алексей провёл яркий сезон в «Амуре» и рванул на повышение в СКА, но не выдержал конкуренцию в петербуржском клубе. Спуск в «Витязь» помог Бывальцеву вновь обрести себя (21 (4+17) очко в 41 матче – вполне достойная статистика), а теперь центрфорварда ожидает новый вызов в «Тракторе». В Челябинске Бывальцев может рассчитывать на место во втором звене и доверие Анвара Гатиятулина, а при наличии хороших партнёров может зажечь даже ярче, чем когда-то в «Амуре». У Алексея тонкий игровой интеллект и мягкие руки, что очень важно для центрального нападающего, а ещё полно желания доказать, что он кое-чего стоит не только в составе аутсайдера. «Трактор» после одного неудачного сезона таковым мы считать всё-таки не будем.

Алексей Бывальцев Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Джонатан Пудас, Никлас Фриман, Юлиус Юнттила («Йокерит»)

Переходы новых легионеров в российские клубы КХЛ точно не остались не замеченными, а вот про европейское пополнение «Йокерита» наверняка слышали немногие. А между тем, «шуты» очень здорово поработали на рынке Старого Света и сумели (пока на бумаге, конечно) закрыть свои потери.

Кто и как из клубов КХЛ работает на трансферном рынке. Западная конференция Некоторые клубы уже почти готовы начинать новый сезон, а кто-то до сих пор не совершил ни одной сделки.

Так, финский клуб покинули ключевые защитники Лехтонен и Лауридсен, но «Йокерит» уже вроде бы сумел найти им достойную замену. «Шутами» стали Никлас Фриман (экс-капитан и один из ведущих игроков обороны ХПК) и Джонатан Пудас – третий бомбардир «Шеллефтео». Оба оборонца находятся в самом расцвете сил и должны здорово усилить команду Лаури Марьямяки. Ещё одно интересное приобретение «Йокерита» — форвард Юлиус Юнттила. В позапрошлом сезоне финн крайне неудачно перешёл в «Сибирь» и покинул Новосибирск после всего лишь пяти матчей, но теперь Юнттила предпримет новую попытку заиграть в КХЛ.



Вряд ли стоит судить о Юлиусе по его печальному новосибирскому опыту. Форвард он достаточно сильный, что регулярно доказывает статистикой в финском чемпионате, а в российском клубе у него могло просто не получиться. «Йокерит» же по своей сути не так уж и далеко ушёл от других команд Liigi, да и выступать на родине Юнттиле точно будет проще, чем в далёкой Сибири.