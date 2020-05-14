На втором плане. 9 трансферов клубов КХЛ, прошедших почти незаметно

Межсезонье в КХЛ набирает обороты. Большинство клубов лиги достаточно активно ведут себя на трансферном рынке, формируя составы на следующий сезон, который, мы надеемся, сможет начаться в срок. Введение жёсткого потолка зарплат неминуемо вносит коррективы в селекционную деятельность команд, но уже видно, что, несмотря на ожидания, КХЛ не становится серее и скучнее, клубы совершают любопытные и интересные сделки, подогревая интерес к будущему чемпионату.
О самых ярких и топовых трансферах, обменах и продлениях контрактов мы уже рассказывали в предыдущих материалах, а сейчас поговорим о сделках, которые прошли достаточно незаметно для широкой публики. Некоторые вы даже могли пропустить, а между тем, эти переходы могут оказаться для клубов даже более важными, чем очевидные «бомбы».
Каспарс Даугавиньш, Фёдор Малыхин («Витязь»)
Главные сделки для подольской команды очевидны: продление контракта с Александром Сёминым, приобретение перспективных легионеров Дэнфорта, Теденбю и Хультстрёма, громкий обмен Наиля Якупова. На фоне этого формирования пула потенциальных лидеров «Витязя», могли пройти незамеченными подписания форвардов Даугавиньша и Малыхина, а с ними, между прочим, в подмосковной команде может сложиться топ-6 нападающих, практически на уровне признанных лидеров КХЛ.
Определённо, Даугавиньша и Малыхина пока рано списывать со счетов. Латвийский форвард так и вовсе в прошлом сезоне стал вторым бомбардиром и лучшим снайпером «Спартака», ему на днях исполнится только 32 года, и пару лет «попылить» на высоком уровне он точно способен. С голевым чутьём у Каспарса никогда не было особых проблем, общего мастерства тоже хватает, да и с мотивацией после неоднозначного ухода из «Спартака» всё будет в порядке.
Что касается Малыхина, то про Фёдора, конечно, в последнее время можно сказать мало чего хорошего. В последние три сезона он набирал очки на уровне не самого сильного форварда из четвёртого звена и совсем не напоминал того перспективного Малыхина из «Автомобилиста» семилетней давности, за которым гонялись топ-клубы. Однако ему сейчас лишь 29 лет, желания вернуться на более-менее приличный уровень, наверняка, хоть отбавляй, да и пресловутой перезагрузки карьеры никто не отменял. Почему бы Малыхину не начать в «Витязе» всё с чистого листа? В Подольске Фёдор может рассчитывать даже на роль центрфорварда второго звена, но всё будет зависеть от самого нападающего.
Денис Вихарев («Северсталь»)
Вряд ли вы в принципе много слышали о селекции «Северстали», а в Череповце, между прочим, подбирается весьма симпатичная на бумаге команда. Помимо подписания интересных легионеров (Абдул, Лалонд, Виттасмяки, да даже Букартс) Андрею Разину, который теперь не только главный тренер, но и генеральный менеджер, удалось провести хорошую сделку по возвращению в родной город Дениса Вихарева.
Воспитанник «Северстали» не смог сходу заиграть в КХЛ четыре года назад, какое-то время провёл в Вышке, но со второго предъявления всё-таки зашёл в элиту через «Адмирал». Вихарев провёл два классных сезона во Владивостоке, добрался до первого звена «моряков», где в минувшем чемпионате отлично управлялся с легионерами Юнгом и Бакошем. Теперь, в 27 лет, Денис получает второй шанс в «Северстали», где может стать настоящим лидером. У миниатюрного форварда в арсенале есть хорошая скорость, отличный бросок и спортивная наглость, что больше всего должно понравится Андрею Разину.
Максим Минеев («Авангард»)
Все трансферы «ястребов» обычно на виду у общественности, однако возвращение в «Авангард» Максима Минеева могло и ускользнуть от внимания. Просто сейчас на 22-летнего омского воспитанника точно никто не поставит, но при определённых обстоятельствах Минеев способен раскрыться на уровне КХЛ уже в следующем сезоне.
Собственно, в чемпионате-2017/2018 Максим уже играл за «Авангард», и весьма неплохо: спокойный, надёжный защитник со стержнем, умеющий закрыть синюю линию и при необходимости поддержать атаку. Тогда Минеев отыграл 45 матчей в регулярке и весь плей-офф, активно использовался и Андреем Скабелкой и Германом Титовым, но затем прогресс Максима, увы, застопорился. Вероятно, Боб Хартли не разглядел в омиче ничего особенного, и Минеев пустился в путешествие по клубам КХЛ и ВХЛ, поиграв за два сезона в шести (!) командах. Нигде закрепиться не удалось, а сейчас настало время возвращения в стан «ястребов». Минеев будет конкурировать за место в «Авангарде» с целым рядом защитников, так что всё будет зависеть от самого Максима. Но я практически убеждён, что в перспективе он может вырастить в топового оборонца.
Максим Минеев
Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru
Егор Мартынов («Металлург»)
Много интересного происходит в это межсезонье в «Магнитке», но главной темой остаётся эпопея с новым контрактом Сергея Мозякина, а остальные трансферы отходят на второй план. Особенно такие, как переход в Магнитогорск Егора Мартынова.
Между тем, экс-защитник «Авангарда» может оказаться весьма дальновидным приобретением для «Металлурга». К 29 годам Мартынов сменил немало клубов, но свой потенциал и близко не раскрыл, хотя он у него, безусловно, есть. Егор всегда был силён в подыгрыше, он любит и умеет подключаться в атаку, обладает классным броском сходу из левого круга вбрасывания, полезен при розыгрыше большинства. При этом у Мартынова постоянно были проблемы с исполнением своих прямых обязанностей, Егор никогда не был именно сильным защитником, однако последний год Мартынова в «Авангарде», когда ему пришлось много играть из-за эпидемии травм у омичей, позволяет говорить о его наметившемся прогрессе. Он добавил в позиционной игре и тактической выучке, при этом не растерял атакующих навыков. Если в «Металлурге» Мартынова смогут правильно использовать, то получат сильного дефа в топ-4 обороны.
Алексей Бывальцев («Трактор»)
«Трактор» получил Бывальцева в результате обмена из «Витязя», но главным активом, который челябинцы получили из Подольска, пока считаются права на Понтуса Оберга. Однако швед до «Трактора» может ещё и не доехать, в то время как Бывальцев уже точно будет играть на Урале.
Мы все прекрасно помним, как Алексей провёл яркий сезон в «Амуре» и рванул на повышение в СКА, но не выдержал конкуренцию в петербуржском клубе. Спуск в «Витязь» помог Бывальцеву вновь обрести себя (21 (4+17) очко в 41 матче – вполне достойная статистика), а теперь центрфорварда ожидает новый вызов в «Тракторе». В Челябинске Бывальцев может рассчитывать на место во втором звене и доверие Анвара Гатиятулина, а при наличии хороших партнёров может зажечь даже ярче, чем когда-то в «Амуре». У Алексея тонкий игровой интеллект и мягкие руки, что очень важно для центрального нападающего, а ещё полно желания доказать, что он кое-чего стоит не только в составе аутсайдера. «Трактор» после одного неудачного сезона таковым мы считать всё-таки не будем.
Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru
Джонатан Пудас, Никлас Фриман, Юлиус Юнттила («Йокерит»)
Переходы новых легионеров в российские клубы КХЛ точно не остались не замеченными, а вот про европейское пополнение «Йокерита» наверняка слышали немногие. А между тем, «шуты» очень здорово поработали на рынке Старого Света и сумели (пока на бумаге, конечно) закрыть свои потери.
Так, финский клуб покинули ключевые защитники Лехтонен и Лауридсен, но «Йокерит» уже вроде бы сумел найти им достойную замену. «Шутами» стали Никлас Фриман (экс-капитан и один из ведущих игроков обороны ХПК) и Джонатан Пудас – третий бомбардир «Шеллефтео». Оба оборонца находятся в самом расцвете сил и должны здорово усилить команду Лаури Марьямяки. Ещё одно интересное приобретение «Йокерита» — форвард Юлиус Юнттила. В позапрошлом сезоне финн крайне неудачно перешёл в «Сибирь» и покинул Новосибирск после всего лишь пяти матчей, но теперь Юнттила предпримет новую попытку заиграть в КХЛ.
Вряд ли стоит судить о Юлиусе по его печальному новосибирскому опыту. Форвард он достаточно сильный, что регулярно доказывает статистикой в финском чемпионате, а в российском клубе у него могло просто не получиться. «Йокерит» же по своей сути не так уж и далеко ушёл от других команд Liigi, да и выступать на родине Юнттиле точно будет проще, чем в далёкой Сибири.
- 14 мая 2020
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