Гремели на всю Россию. 14 лучших троек нападения в истории хоккейной Суперлиги

История отечественного хоккея ещё с советских времён знала немало блистательных троек нападения, отличавшихся на льду уникальным взаимопониманием и радовавших зрителей быстрой, умной и результативной игрой. Сыгранные сочетания – настоящая находка для тренеров, радость для фанатов и головная боль для обороны соперников. Не так давно мы рассказывали о лучших атакующих линиях в истории КХЛ, а теперь предлагаем вам вспомнить тройки, которые гремели на всю страну во времена Суперлиги.

Их обожали болельщики и боялись вратари. 11 лучших троек нападения в истории КХЛ Звенья с Ягром, Панариным, Умарком, Мозякиным и другие яркие сочетания нашей лиги.

Евгений Ахметов – Николай Бардин – Александр Гулявцев («Молот-Прикамье»)

Гордость прикамского хоккея и главная ударная сила скромного «Молота» в конце 90-х. Все трое – коренные пермяки, начавшие выступать за главную команду города ещё в чемпионате Межнациональной хоккейной лиги. Возмужав и набравшись опыта, Ахметов, Бардин и Гулявцев сформировали крайне результативную тройку, отличавшуюся поразительной сыгранностью, и тащившую на себе «Молот» с 1998 по 2000 год. В то время пермское трио считалось одним из лучших во всей Суперлиге, а в сезоне-1999/2000 Александр Гулявцев и вовсе стал главным снайпером турнира, наколотив в 33 матчах 22 шайбы.



Высшим признанием для лидирующего сочетания «молотобойцев» стал вызов в полном составе на один из этапов Евротура в 2000 году, но спустя короткое время звено распалось. Ахметов и Бардин уехали в Нижнекамск, а через год к «Нефтехимику» присоединился и Гулявцев, однако в команде из Татарстана пермские форварды и близко не показывали былую результативность.



Кстати, в 2003 году все трое ненадолго вернулись в «Молот», уже вылетевший в Высшую лигу, и на втором эшелоне российского хоккея провели ещё один совместный «бомбический» сезон, набрав в общей сложности 114 очков.

В 2000 году Владимир Крикунов пригласил в «Ак Барс» молодого Павла Дацюка, от которого фактически отказались в родном Екатеринбурге, и поставил его в тройку к опытнейшим ветеранам – Дмитрию Квартальнову (он только что приехал в Россию из финского чемпионата) и любимцу казанских болельщиков Сергею Золотову. Это сочетание стало абсолютно лучшим в «Ак Барсе» в том сезоне, влюбило фанатов лёгким входом в зону и эффектным контролем шайбы, и на троих набрало в регулярке 91 очко при 41-м забитом голе. Звено Дацюка при поддержке защитников Быкова и Ждана не уходило со льда в большинстве, плетя эффектные кружева в зоне соперников и стараясь вывести на бросок прирождённого снайпера Квартальнова.



Увы, этой тройке была предначертана короткая жизнь. Квартальнов и Золотов не молодели, а перспективного Дацюка ждали в «Детройте», куда Павел и уехал в межсезонье-2001.

Игорь Волков – Николай Заварухин – Андрей Сидякин («Салават Юлаев»)

Тройка, целиком составленная из уфимских хоккеистов, которую до сих пор с теплотой вспоминают в столице Башкортостана. Волков – Заварухин – Сидякин были лидерами «Салавата Юлаева» в середине нулевых, в то время, когда уфимцы были ещё крепкими середняками российского хоккея и не рассматривались в числе топ-команд. Сложилась она примерно в 2004 году, когда в стан юлаевцев из «Северстали» вернулся Андрей Сидякин и ярко заиграл в сочетании с опытнейшим Заварухиным и молодым Волковым.



Сезоны-2004/2005 и 2005/2006 стали лучшими для уфимской тройки в составе родной команды. Волков и Сидякин выступали в роли наконечников атак, а умнейший диспетчер Заварухин кормил своих партнёров изумительными передачами. Болельщики обожали это сочетание не только за результативную игру, но и за уфимскую прописку, чувствуя в этих хоккеистах парней со своего двора. С 2006 года состав «Салавата» стал наполняться приезжими лидерами, и тройка Заварухина отошла на вторые-третьи роли, однако весной 2008-го герои прошлых лет приложили руку к первой победе уфимцев в чемпионате России. Заварухин сыграл в том плей-офф лишь четыре встречи, зато Волков стал лучшим бомбардиром и снайпером «Салавата».

Мартин Прохазка – Павел Патера – Томаш Власак («Авангард»)

Великолепное трио омских чехов, напоминающее болельщикам «Авангарда» славные времена Ивана Глинки. «Ястребы» тогда показывали, наверное, самый куражистый и атакующий хоккей в своей истории, а сочетание Прохазка – Патера – Власак в сезоне-2002/2003 ничем не уступало легендарной первой тройке омичей Затонский – Прокопьев – Сушинский.

Патера и Власак, два олимпийских чемпиона Нагано, появились в Омске ещё по ходу сезона-2001/2002, затем «Авангард» возглавил рулевой золотой чешской сборной Глинка, а перед следующим чемпионатом «ястребом» стал и Томаш Власак. Эта тройка просуществовала ровно один чемпионат, но запомнилась надолго. Чешские легионеры, понимавшие на льду друг друга с полуслова, на троих набрали 110 очков и забросили 42 шайбы в регулярном чемпионате, вводя омскую публику в экстаз скоростным, комбинационным и слегка вычурным хоккеем. Чехи играли не только ярко, но и красиво, а после заброшенных шайб устраивали перестукивание крагами со всей скамейкой в лучших традициях НХЛ – абсолютное новшество для российского хоккея тех времён.



К сожалению, яркая тройка распалась очень быстро. Прохазка перед следующим сезоном уехал в Чехию, а вот Власак и Патера остались в Омске ещё на один год и не прогадали, став чемпионами России 2004 года.

Александр Гольц – Андрей Разин – Дмитрий Попов/Равиль Гусманов («Металлург» Мг)

Состав «Магнитки» в конце 90-х – начале нулевых годов был настолько мощным, что долгое время Андрей Разин и Александр Гольц даже не считались лидерами «Металлурга». В Магнитогорске оба оказались ещё в середине 90-х, играли вместе, но были не столь результативны и постоянно оставались в тени ведущего звена с братьями Корешковыми в главной роли.



Связка «Раз и Гол» сформировалась только в 1997 году под руководством Валерия Белоусова. Наставник поставил Разина и Гольца вместе, третьим прицепил к ним быстрого Дмитрия Попова, и рассчитывал, что это будет четвёртое звено его команды. Однако Разин набрал лишь на одно очко меньше, чем лучший бомбардир Александр Корешков, а Гольц повторил снайперский результат маститого одноклубника – 17 шайб. Разин раздавал шикарные передачи на Гольца и Попова, подключал и защитников, в результате чего у «Металлурга» сформировалось ещё одно мощнейшее звено. С таким подбором исполнителей магнитогорцы сначала стали серебряными призёрами чемпионата России, а в 1999 году впервые взяли золото.



После того успеха Гольц на один сезон отлучился в Германию, но вернулся по первому зову Белоусова. Связка с Разиным была воссоединена, а третьим в сочетании оказался Равиль Гусманов, раньше выходивший с Корешковыми. Эта перестановка имела колоссальный успех: усть-каменогорские братья не потеряли результативность и с другим партнёром, а хоккей связки «Раз и Гол» заиграл новыми красками. Блистательный диспетчер Разин отдавал своевременные и точнейшие передачи-конфетки, оставляя в дураках всю оборону, а Гольц, всю карьеру испытывавший проблемы с броском, переигрывал вратарей за счёт техники. Гусманов тоже умел вовремя открыться под Разина, да и вообще удачно дополнял обоих партнёров.

Игра связки Разин – Гольц



По итогам сезона-2000/2001 Разин стал лучшим бомбардиром чемпионата (60 (23+37) очков в 56 матчах), Гольц – лучшим снайпером (33 шайбы), а «Магнитка» выиграла своё второе российское золото. После этого легендарного сезона Разин перешёл в московское «Динамо», и одна из самых брендовых связок Суперлиги распалась навсегда.

«Интервью Панарина читал. Не понимаешь в политике – скажи свои мысли на кухне» Александр Гольц вернулся на родину после девяти лет в Германии и рассказал, чем жил все эти годы.

Ян Петерек – Сергей Королёв – Иван Ткаченко («Локомотив»)

Эта тройка родилась в межсезонье 2001 года, когда только пришедший в Ярославль Владимир Вуйтек решил объединить вместе Сергея Королёва, новичка «Локомотива» Яна Петерека и вернувшегося из короткой командировки в «Нефтехимик» молодого Ивана Ткаченко. У форвардов как-то сразу появилась нужная химия, наладилось взаимопонимание, и весь сезон, увенчавшийся победой «Локомотива» в чемпионате России, они радовали публику комбинациями, скоростями и кружевами у ворот соперника.

У Вуйтека звено Королёва значилось третьим по порядку выхода, но по итогам регулярки все форварды заняли место в топ-4 бомбардиров клуба после Андрея Коваленко, а в коротком золотоносном плей-офф Ткаченко, Королёв и Петерек набрали столько же очков, сколько и Русский Танк (7 баллов), при этом Ткаченко стал лучшим снайпером «Локомотива».



Век этой тройки оказался коротким: уже летом 2002-го Королёв ушёл в «Ак Барс», а новым партнёром Петерека и Ткаченко стал Сергей Немчинов. В сезоне-2002/2003 эти хоккеисты сыграли менее ярко, но это не помешало «Локомотиву» защитить титул.

Андрей Коваленко – Вадим Шахрайчук – Вячеслав Буцаев («Локомотив»)

Признанные лидеры и самые результативные игроки золотого «Локомотива» начала нулевых, гренадёрское звено, которое в Ярославле сравнивали с знаменитым роковым легионом «Филадельфии». Тройка сложилась по ходу сезона-2001/2002, когда в «Локомотиве» появился Вячеслав Буцаев, сразу же установивший нужный уровень сыгранности с экс-энхаэловцем Коваленко и центфорвардом-работягой Шахрайчуком. На троих нападающие в том чемпионате забросили 50 шайб (31 на счету Коваленко) и привели «Локомотив» к чемпионству, сметая всех на пути в фирменной силовой манере.



По ходу следующего чемпионата тройка распалась (Шахрайчук ушёл в «Спартак»), но Коваленко и Буцаев словно и не заметили потери бойца. 76 очков на двоих, блистательная игра в плей-офф и второе подряд золото Суперлиги для Ярославля.

Александр Корешков – Евгений Корешков – Константин Шафранов/Равиль Гусманов/Юрий Кузнецов («Металлург»)

Братья Александр и Евгений Корешковы олицетворяют собой целую эпоху для магнитогорского «Металлурга», длившуюся 10 лет, с 1994 по 2004 год. В своём первом же сезоне в Магнитогорске уроженцы Усть-Каменогорска произвели фурор, играя в тройке с ещё одним казахстанцем Константином Шафрановым. 146 очков и 73 гола на троих в регулярке, приз «Три бомбардира», вручаемый самому результативному сочетанию сезона и бронзовые медали по итогам чемпионата.



Но это было ещё в МХЛ, а в Суперлиге прославилась тройка братьев Корешковых и Равиля Гусманова. Челябинец появился в «Металлурге» в 1998 году, транзитом через Северную Америку перекочевав в Магнитогорск вслед за тренером Белоусовым и целым рядом других хоккеистов «Трактора». В свой дебютный сезон-1998/1999 Гусманов и Корешковы были неудержимы, на троих наколотили 76 шайб, привели «Магнитку» к первому золоту в истории и взяли «Трёх бомбардиров».



Следующий год выдался не таким удачным, а потом Белоусов передвинул Гусманова к Разину и Гольцу, дав Корешковым нового партнёра – Юрия Кузнецова. Вернувшийся из Европы нападающий, идеально вписался в тройку к казахстанским братьям. Лучшими бомбардирами «Магнитки» в сезоне-2000/2001 стали «Раз и Гол», но приз за самое результативное звено чемпионата получили именно Корешковы с Кузнецовым (66 шайб). Ну а все вместе легенды «Магнитки» принесли Магнитогорску второе золото чемпионата России.



Корешковы успешно выступали за «Металлург» до 2004 года, но больше не выигрывали ни командных, ни индивидуальных призов. На пьедестал российского хоккея взошёл «Локомотив», а омское звено Затонский – Сушинский – Прокопьев отобрало у Корешковых звание главных бомбардиров Суперлиги.

Дмитрий Затонский – Равиль Якубов/Александр Прокопьев – Максим Сушинский («Авангард»)

Тройка Затонский – Якубов – Сушинский сложилась в Омске в 1998 году с лёгкой руки главного тренера «Авангарда» Владимира Голубовича. Это сочетание сначала стало лучшим в составе «ястребов», а в сезоне-1999/2000 добилось и общероссийского признания. На троих нападающие забили 53 гола и получили приз «Три бомбардира».



Через год Затонский, Якубов и Сушинский помогали «Авангарду» завоёвывать первое серебро в истории клуба, а затем Якубов вернулся в Москву, и его место в центре звена занял ещё один бывший динамовец Александ Прокопьев. Так сформировалась знаковая для омского хоккея тройка Затонский – Прокопьев – Сушинский. За четыре года существования ЗаПроС навсегда влюбили себя фанатов «Авангарда», выиграли с «ястребами» чемпионство в 2004 году и Кубок Европейских чемпионов в 2005-м, а в составе сборной России на ЧМ-2002 завоевали серебряные медали.

Их игра была похожа на магию. Затонский – Прокопьев – Сушинский – легенды «Авангарда» На протяжении четырёх лет разрывали комбинациями любую оборону и выиграли для Омска все главные трофеи.

Многие называют это звено лучшим в истории Суперлиги, хотя понятно, что болельщики «Авангарда» и «Магнитки» в корне не согласны с таким утверждением. Тем не менее нельзя не признать, что Зарипов, Зиновьев и Морозов в лучшие годы были просто великолепны. Чумовое взаимопонимание, грамотное разделение обязанностей, красивый, комбинационный хоккей – всё это на протяжении трёх сезонов дарила казанской публике тройка ЗЗМ.

Нарезка голов тройки Зарипов – Зиновьев – Морозов



В 2006 году они взяли приз «Три бомбардира» (48 голов) и привели «Ак Барс» к золоту чемпионата России. В следующем сезоне добавили мощности, забросив на троих 73 шайбы, однако казанцы были остановлены в финале Суперлиги «Магниткой». Сезон-2007/2008 для главных лидеров «Ак Барса» оказался самым неудачным за всё время совместной игры, а на заре КХЛ тройка распалась. Зиновьев поссорился с Билялетдиновым и громко покинул «Ак Барс», но на результате казанской команды это никак не сказалось. Зарипов и Морозов сыгрались с новыми партнёрами и выиграли для столицы Татарстана два Кубка Гагарина подряд.