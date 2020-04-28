Их игра была похожа на магию. Затонский – Прокопьев – Сушинский – легенды «Авангарда»

Затонский – Прокопьев – Сушинский – эти три фамилии с теплотой отзовутся в сердце каждого болельщика «Авангарда», заставшего в сознательном возрасте славную для «ястребов» эпоху начала нулевых. В те годы Омск переживал настоящий хоккейный бум, подкреплённый повсеместной поддержкой областного правительства и большими деньгами титульного спонсора «Сибнефти». «Авангард» был самой стабильной командой Суперлиги, обладал звёздным составом и каждый год претендовал на чемпионский титул.

С 2000 по 2005 годы нападение «ястребов» было лучшим в российском хоккее, в пяти из шести сезонов за это время омские тройки получали приз «Три бомбардира» по итогам года. Трижды этот титул доставался легендарному ЗаПроСу – лучшему сочетанию форвардов в истории «Авангарда».

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Звено это в Омске сложилось не сразу, постепенно. Началось всё с перехода в «Авангард» Максима Сушинского. В 1996 году 22-летнего нападающего переманил из Санкт-Петербурга Леонид Киселёв, только что выигравший с «Авангардом» первые в истории клуба медали – бронзу чемпионата МХЛ-1995/1996, поделенную с «Салаватом Юлаевым». Обстоятельства переезда будущего СУ-33 на берега Иртыша, кстати, были довольно любопытные.

«С Сушинским познакомились в 1996 году, когда я параллельно с «Авангардом» трудился во второй сборной России, где был одним из помощников Сергея Николаева. В ноябре того года мы выиграли один из турниров во Франции, а после возвращения в Москву я всем игрокам раздал визитки с номерами своих омских телефонов. Макс перезвонил через несколько месяцев: «Леонид Георгиевич, возьмите к себе в команду, не могу найти общий язык с Михайловым». Оставалось сделать самое трудное — договориться с Михайловым о том, чтобы он отпустил забивного форварда из команды. Я набрал питерский номер Бориса и был очень удивлен и одновременно обрадован, когда услышал от Петровича: «Забирай ты к себе этого строптивого паренька», — вспоминал в интервью Киселёв. А Сушинский в первый же год стал лучшим бомбардиром и снайпером «Авангарда».

Летом 1997-го в Омске впервые появился Дмитрий Затонский. Воспитаннику новосибирского хоккея тогда было уже 26 лет, большую часть карьеры он провёл в родной «Сибири», хотя в сезоне-1993/1994 Затонский отлучился в Тольятти, чтобы выиграть с «Ладой» чемпионат МХЛ. Потом, правда, Дмитрий вернулся в «Сибирь», поднявшуюся в элиту отечественного хоккея, отыграл дома ещё три года, но затем принял вызов от более благополучного и успешного «Авангарда». В Омск талантливого снайпера пригласил, опять же, Леонид Киселёв, но в первый год совместной игры за будущих «ястребов» (ребрендинг «Авангарда» в 1997-м ещё не произошёл) Затонский и Сушинский вместе ещё на лёд не выходили. По крайней мере, на постоянной основе.

Дмитрий Затонский Фото: hawk.ru

По ходу чемпионата-1997/1998 Киселёва в Омске сменил Владимир Голубович, и это событие оказало серьёзное влияние на «Авангард» будущего. Нет, при Голубовиче омичи ничего не выиграли, зато этот тренер привёз в клуб из московского «Динамо» Равиля Якубова и Дмитрия Рябыкина – игроков, ставших знаковыми для омского хоккея.

Якубов оказался в «Авангарде» перед сезоном-1998/1999, и именно тогда Голубовичу пришла мысль поставить в звено к Равилю (Як-26) двух крайков – Сушинского (Су-33) и Затонского (Ми-10). Так в Омске сформировалась знаменитая «летающая» тройка – предтеча ЗаПроСа.

Тройка Затонский — Якубов – Сушинский и защитник Юрий Панов

В первый год совместной игры Сушинский и Затонский стали лучшими бомбардирами «Авангарда», а в следующем сезоне это звено добилось уже общероссийского признания. На троих форварды набрали 133 очка, забросили 53 шайбы и забрали приз «Три бомбардира», вручаемый самой результативной тройке чемпионата.

Через год «якубовцам» выиграть индивидуальные награды не удалось, во многом из-за того, что Сушинский уехал в «Миннесоту». Но к концу регулярки Максим вернулся в Омск, звено восстановилось и помогло «Авангарду», которым рулил уже Геннадий Цыгуров, впервые добраться до финала чемпионата России.

В серебряном сезоне за «ястребов» уже выступал Александр Прокопьев (тоже приехавший в Омск из московского «Динамо»), но с Сушинским и Затонским центрфорвард ещё не играл. ЗаПроС сложился летом 2001-го, когда Якубов вернулся в Москву, и его место занял Прокопьев.

Александр Прокопьев Фото: hawk.ru

С сезона-2001/2002 и началась эпоха легендарного для Омска звена. Прирождённые снайперы Сушинский и Затонский в совершенстве владели броском в касание, а умница Прокопьев не только шикарно кормил своих вингеров гениальными передачами, но и сам был очень опасен в завершении. Затонский – Прокопьев – Сушинский одинаково здорово умели атаковать как сходу, так и в позиционке, а при розыгрыше большинства эта тройка являла идеал комбинационного хоккея. Они чувствовали друг друга кожей, разрывали любую оборону стеночками, забеганиями и молниеносными передачами в касание, частенько выводя друг друга на финишный бросок уже на пустые ворота. Это была чистая хоккейная классика, на которую в Омске любовались на протяжении четырёх сезонов. ЗаПроС трижды становился лучшей тройкой Суперлиги, лишь один раз уступив лидерство по суммарным голам партнёрам по «Авангарду» из звена Прохазка – Патера – Власак.

Классический гол звена Затонский – Прокопьев – Сушинский

Выступая вместе, Затонский, Прокопьев и Сушинский выиграли с «Авангардом» не так много. В начале нулевых «ястребам» постоянно не хватало самой малости, чтобы оказаться в медальной зоне. В 2002-м с Цыгуровым омичи проиграли в полуфинале «Ак Барсу», через год с Иваном Глинкой на этой же стадии уступили «Северстали». На утешительный финал оба раза у «Авангарда» уже не оставалось никакой мотивации (шли-то за золотом!), поэтому серии за бронзу заканчивались победами соперников.

Шайба Затонского в большинстве, после передачи Прокопьева на пустые ворота.

Но был в истории «Авангарда» и тройки ЗаПроС золотой сезон-2003/2004 под руководством Валерия Белоусова. В том чемпионате Затонский, Прокопьев и Сушинский были особенно хороши (187 очков и 71 гол на троих), а «ястребы», во многом благодаря феноменальной игре своих лидеров, наконец сумели преодолеть полуфинальный барьер, а затем и выиграть долгожданное золото Суперлиги.

Гол Прокопьева в плей-офф-2004 после шикарной комбинации.

В локаутном чемпионате-2004/2005 лучшая тройка «Авангарда» получила дополнительное усиление в лице Яромира Ягра. Звёздный чех выходил четвёртым нападающим на реализацию лишнего, и омское большинство в том сезоне боялись все без исключения. Сотрудничество с великим Ярдо принесло «Авангарду» Кубок европейских чемпионов, завоёванный омичами в январе в Санкт-Петербурге. В финале турнира передачу на победный гол Яромиру отдал Сушинский.

Главный омский шедевр Ягра. В одиночку прошёл всю площадку и отправил «Магнитку» в отпуск Возможно, лучший гол в истории Суперлиги.

В плей-офф Суперлиги ЗаПроС играл так же вдохновенно, как и в чемпионском сезоне, но в полуфинале «ястребы» наткнулись на мощное московское «Динамо». А лебединая песня легендарного звена была спета в серии за бронзу с «Локомотивом», которую «Авангард», по традиции, проиграл.

Тройка Затонский – Прокопьев – Сушинский распалась летом 2005-го. Нынешний президент «Авангарда» в то время очень хотел сыграть на Олимпиаде, и поэтому уехал в московское «Динамо» — бело-голубыми рулил тренер сборной России Владимир Крикунов. В то же межсезонье покинул Омск и Прокопьев, перешедший в мытищинский «Химик». Там Александр вскоре и закончил карьеру, получив серьёзную травму глаза.

Гол звена ЗаПроС после комбинации с оставлением.

Затонский, которому в 2005-м было уже 34 года, остался в «Авангарде», но без прежних партнёров стремительно потух. В сезоне-2005/2006 форвард набрал лишь 7 очков в регулярке, а затем уехал доигрывать последний год карьеры в «Салават Юлаев».

Так кончилась история ЗаПроСа, которую в Омске многие знают наизусть. Эта тройка форвардов, чья игра завораживала и иногда была похожа на магию, оставила славный след в истории «Авангарда». Впрочем, была у Затонского, Прокопьева и Сушинского и славная международная страница в совместных отношениях. В 2002-м это сочетание в полном составе (вместе с защитником Рябыкиным) вызвал на чемпионат мира Борис Михайлов, и на том турнире в Швеции «ястребы» стали главной ударной силой сборной России. На троих они набрали 19 очков в 7 матчах и вместе с вратарём Максимом Соколовым вытащили национальную команду на мировой пьедестал. На счету ЗаПроСа, кстати, было две заброшенные шайбы в финале со Словакией, но для золота этого, увы, не хватило.