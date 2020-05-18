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16 хоккеистов в КХЛ, которые вернулись из скрытой аренды после сезона-2019/2020

Зийят Пангин и Антон Красоткин
Павел Панышев
Усилят свои клубы или снова на выход? 16 хоккеистов в КХЛ, вернувшихся из скрытой аренды
В списке есть вечные путешественники, но есть и те, кому пора выходить на новый уровень.
Хоккей / КХЛ 0

Скрытая аренда в Континентальной лиге давно в порядке вещей. Вообще же аренду в хоккее давно пора узаконить. Как, например, это сделано в футболе, где подобные сделки ни у кого не вызывают удивления. Рассказываем про игроков, вернувшихся из скрытой аренды в свои прежние команды.

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Но обязательно нужны жёсткие и адекватные правила. Иначе хорошая идея провалится.

н. Иван Силаев, н. Никита Коростелёв – из «Адмирала» в ЦСКА

Нападающие Иван Силаев и Никита Коростелёв здорово помогали «Адмиралу». Тот же Коростелёв, помнится, совершал проходы от собственных ворот и забрасывал красивые шайбы в ворота соперников. В прежнем ЦСКА обоим не было места, но после введения жёсткого потолка зарплат игроки могут получить новый шанс.

в. Александр Трушков, з. Юрий Козловский – из «Адмирала» в «Спартак»

Вообще же «Адмирал» едва ли не наполовину состоял из хоккеистов, находившихся в скрытой аренде. Ещё двое – голкипер Трушков и защитник Козловский – вернулись в «Спартак». С ними заключены новые контракты, но это игроки для фарма красно-белых в ВХЛ. Пробиться в первую команду будет сложно.

н. Александр Петунин, н. Дмитрий Марковин – из «Северстали» в «Динамо» М

С Петуниным и Марковиным происходит какая-то бессмыслица. Абсолютно непонятно, зачем «Динамо» вернуло себе этих игроков. В «Северстали» они выглядели прилично и реально помогали команде, а в «Динамо» для них банально не будет места. Думается, что после первых же сборов (если не раньше) обоих снова отправят путешествовать по КХЛ.

Александр Петунин

Александр Петунин

Фото: photo.khl.ru

з. Кирилл Воробьёв – из ХК «Сочи» в ЦСКА

Воробьёв в последнее время успел поиграть в «Сибири», «Торпедо», ХК «Сочи». В ЦСКА места для этого хоккеиста не было ввиду огромной конкуренции в «армейском» клубе, зато в других командах Кирилл приходился ко двору. Скорее всего, в следующем сезоне мы снова увидим Воробьёва в другом клубе. Пока же он вернулся в ЦСКА.

в. Антон Красоткин – из «Адмирала» в «Локомотив»

Сын знаменитого защитника, а ныне тренера Дмитрия Красоткина вернулся из «Адмирала» и подписал двухлетний двусторонний контракт с «Локомотивом».

После прихода в Ярославль североамериканского голкипера Паскуале младшему Красоткину будут сложно пробиться в состав, ведь есть ещё Коновалов и Исаев. Видимо, придётся ехать в ВХЛ.

з. Зият Пайгин – из «Нефтехимика» в «Локомотив»

Пайгин никак не может найти команду, в которой он бы играл на постоянной основе. Для нынешнего «Нефтехимика» Пайгин – отличный вариант, однако ярославцы зачем-то вернули габаритного игрока обороны себе. Вполне вероятно, что Пайгина снова отправят в скрытую аренду, хотя Андрей Скабелка любит высоких и мощных хоккеистов.

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н. Александр Протапович – из «Динамо» Р в «Автомобилист»

Рижское «Динамо» — отличный вариант для Протаповича. Больших денег этот хоккеист не требует, играет в КХЛ в первой команде, а в «Автомобилисте» для Александра откровенно не было и нет места. Скорее всего, клуб из Екатеринбурга, вернувший Протаповича обратно, уже активно ищет для него новый вариант трудоустройства.

н. Кирилл Слепец – из «Динамо» Р в «Локомотив»

Слепец, как и Протапович, неплохо вписался в схемы рижского «Динамо». Кириллу пора прогрессировать и выходить на новый уровень, однако в «Локомотиве» он точно не получит должной игровой практики. Может, уроженцу Хабаровска попробовать себя в «Амуре»?

з. Николай Тимашов – из «Сибири» в «Автомобилист»

Тимашов был лидером обороны «Сибири» в прошлом сезоне. Нет сомнений, что гендиректор «Сибири» Кирилл Фастовский был бы не против оставить Николая в рядах новосибирцев, но вот как раз в случае с Тимашовым возможен и вполне реален вариант, когда «Автомобилист» поверит в своего игрока и оставит его на следующий сезон у себя в команде.

Николай Тимашов

Николай Тимашов

Фото: photo.khl.ru

з. Роман Абросимов – из ХК «Сочи» в «Ак Барс»

Абросимов, как и Лещенко, находился в «Сочи» в скрытой аренде. Но теперь Лещенко уже на полноценной основе перешёл в «Трактор», а вот Абросимов вернулся в «Ак Барс». Найдёт ли Дмитрий Квартальнов ему место среди защитников казанского клуба? Большой вопрос. Сложно будет рассчитывать даже на третью или четвёртую пару.

н. Кирилл Капустин – из «Северстали» в ХК «Сочи»

Капустин неплохо смотрелся у Андрея Разина в «Северстали», но теперь, как и Марковин с Петуниным, вернулся в свой прежний клуб. В «Сочи» не горят желанием сотрудничать с этим нападающим, поэтому в ближайшее время вполне можно ожидать появления Капустина в другой команде.

з. Никита Макеев – из «Северстали» в ЦСКА

Талантливый защитник Никита Макеев вернулся в родной ЦСКА. Макеев, к слову, вполне может рассчитывать на игру в третьей-четвёртой паре «армейского» клуба. Особенно учитывая тот факт, что потери в обороне команда Игоря Никитина понесла приличные. Но, конечно, требования в ЦСКА будут совершенно иными.

в. Дмитрий Меньшатов – из «Торпедо» в «Динамо» М

Вратаря Меньшатова вернули обратно в московское «Динамо», но он на 99% отправится играть в Высшую лигу. При Бочарове и Ерёменко в первой команде шансов у Дмитрия заиграть в основном составе «Динамо» попросту нет. Меньшатову нужно набираться игрового опыта в других клубах.

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