От ничьей с Италией до победы над «пьяными» канадцами. Первое золото сборной России

В 1990 году сборная СССР в последний раз в своей истории стала чемпионом мира. В 1991-м, за несколько месяцев до известных августовских событий, советские хоккеисты взяли бронзу, и на этом история «Красной машины» завершилась. В 1992 году на турнир в Чехословакию уже приехала сборная России, но заняла лишь пятое место, уступив в четвертьфинале шведам (это был первый чемпионат мира, на котором ввели матчи плей-офф). Но в 1993 году с нашей командой приключилась настоящая сказка.

Главным тренером сборной России стал Борис Михайлов, сменивший Виктора Тихонова, который трудился на этом посту 15 лет. Состав сборной России был далеко не самым сильным, поскольку главные звёзды уже вовсю сверкали в НХЛ, но Михайлову удалось пригласить 32-летних Вячеслава Быкова и Андрея Хомутова, из «Филадельфии» приехали помочь Дмитрий Юшкевич и Вячеслав Буцаев, а основным вратарём стал Андрей Трефилов из «Калгари».

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Ничья с итальянцами, трудная победа над Австрией

На предварительном этапе участники были разбиты на две группы по 6 команд, из которых четыре лучших выходили в плей-офф. Групповой раунд сборная России провела неудачно, одержав в пяти матчах только две победы, но этого хватило, чтобы занять третью строчку и выйти из группы.



Всё началось с провальной игры против сборной Италии, когда 3500 зрителей, пришедших на трибуны мюнхенского «Олимпийского стадиона», стали свидетелями сенсации — была зафиксирована ничья 2:2. Более того, россияне отыгрались лишь на 59-й минуте матча, когда Хомутов спас команду от позора, завершив комбинацию с участием Бякина и Быкова. Остальные фавориты тоже начали скромно, но осечек не допустили: Канада во главе со звёздным новичком Эриком Линдросом обыграла швейцарцев (2:0), а шведы минимально победили Австрию (1:0).



С австрийцами сборной России предстояло играть второй матч на турнире (4:2), и его начало складывалось так же провально, как и встреча с Италией. В конце первого периода Андреас Пушниг забил в меньшинстве, после чего россиянам с большим трудом удалось отыграться. В середине третьего периода на табло горели цифры 2:2, но всё-таки наши вырвали победу в концовке благодаря шайбам Сергея Шенделева и Быкова.



После такой игры против аутсайдеров трудно было ожидать от сборной России каких-то успехов, но матч со Швейцарией (6:0) вселил некоторый оптимизм: 19-летний Алексей Яшин оформил дубль, Андрей Хомутов набрал 3 (1+2) очка, а Андрей Трефилов, дебютировавший на чемпионатах мира, сыграл на ноль.

Впрочем, в матчах с фаворитами россияне ничего не смогли противопоставить сопернику. В игре со Швецией (2:5) Бякин открыл счёт, но провальный второй период не позволил рассчитывать на пополнение копилки, а в матче с Канадой (1:3) голы Дайнина, Карии и Линдроса подарили «кленовым» комфортное преимущество в три шайбы уже во втором периоде. К слову, Линдрос был абсолютной звездой того турнира — его гол в ворота Трефилова был уже 10-й шайбой на турнире.



Лидерство в нашей группе досталось Канаде, на втором месте финишировали шведы, а четвёртыми стали итальянцы, опередившие Швейцарию за счёт победы в личной встрече. В параллельной группе на первом месте значилась сборная Чехии, затем шли Германия, США и Финляндия.

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Боевой полуфинал против Канады

Возможно, сборной России несколько повезло с соперником по четвертьфиналу. Сборная Германии несколько неожиданно высоко финишировала в групповом этапе, обыграв финнов и американцев, и имела более высокий «посев», чем наши, но у сборной России прорезалась атакующая игра, с которой немцы совладать не смогли (5:1). Голы Карпова и Титова в первые 40 минут придали уверенности, а в заключительной трети шайбами отметились Хомутов, Буцаев и Быков. Россияне почти в два раза перебросали Германию (40-21), проведя свой лучший к тому моменту матч на турнире, и вышли в полуфинал. В остальных матчах 1/4 финала обошлось без сенсаций: чехи разгромили Италию (8:1), Канада — финнов (5:1), а шведы разобрались со сборной США (5:2).



Россиян ждал полуфинал против канадцев (7:4), которые играли результативно и безошибочно, считаясь главными фаворитами турнира, но реализовать свои амбиции команде Майка Кинэна не удалось. Ранний гол Шейна Корсона не смутил сборную России — ответ нашёлся у Дмитрия Юшкевича, но в начале второго периода наши уже уступали со счётом 1:3. «Я попросил своих парней играть быстрее», — сказал Борис Михайлов после матча, и эта простая просьба оказалась эффективной.



Фрагменты матча Россия — Канада можно посмотреть в YouTube.



В середине второй двадцатиминутки Титов и Астраханцев ликвидировали отставание, а затем за дело взялись Быков с Хомутовым, голы которых стали решающими. Третий период начался при счёте 5:3 в пользу наших, и гол Линдроса на 40-й секунде отрезка дал канадцам шанс отыграться, но вскоре Валерий Карпов уничтожил импульс соперника, забив шестой гол сборной России. В параллельном полуфинале Швеция одолела чехов лишь в овертайме, что было на руку нашей команде.

Любопытно, что в послематчевых интервью Майк Кинэн отказался опровергнуть слухи о том, что в ночь перед матчем против России его игроки позволили себе лишнего по части выпивки. «Есть некоторая правда в том, что канадцы не так уважительно относятся к чемпионату мира, как все остальные. Надеюсь, что мы извлечём из этого урок», — заявил Кинэн, хотя его хоккеисты отрицали нарушение режима. «Играть пьяными? Ни в коем случае. Вся команда была у себя в номерах после ужина», — возражал нападающий Адам Грейвз.

«Сегодня мы выпьем очень много шампанского»

Выход в финал уже можно было считать большим успехом, если вспомнить, как российская команда начинала этот турнир. Но финальный матч против Швеции оказался не самым трудным за счёт очень удачного начала. Уже на второй минуте Герман Титов открыл счёт, на восьмой Андрей Николишин второй раз переиграл Томми Содерстрёма, а в середине второго периода Андрей Хомутов сделал счёт 3:0. Единственным, кто испортил «сухарь» Трефилову, стал Микаэль Ренберг, которому удалось затолкать шайбу вместе с защитником Сергеем Шенделевым, но этот гол уже ничего не смог изменить. Сборная России стала чемпионом мира, вопреки всем прогнозам, оказавшись сильнее соперников в самые важные моменты турнира.

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«Наш вратарь сыграл очень хорошо. Мы отлично действовали в обороне и мы очень счастливы. Сегодня вечером мы выпьем очень много шампанского. Лично для меня эта победа значит очень многое, даже больше, чем все титулы которые я выиграл как игрок», — восторгался тогда Борис Михайлов.



Формально это было первое хоккейное золото сборной России после распада СССР, хотя в 1992 году объединённая команда без флага и гимна выиграла Олимпиаду в Альбервилле. В 1993 году ещё никто не знал, что свой следующий титул сборная России сможет завоевать лишь 15 лет спустя, когда в Квебеке золотой гол оформит Илья Ковальчук.