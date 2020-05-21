«Как Мозякин будет жить на 50 млн в год!» Кто в КХЛ потерял деньги на новых контрактах

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев в интервью «Матч ТВ» прокомментировал введение в Континентальной хоккейной лиге жёсткого потолка зарплат со следующего сезона.



«Сергей Мозякин имел, допустим, 120 миллионов рублей в год. И ему хотят сократить до 50 миллионов. Не представляю, как он будет жить на эти деньги! Ещё ведь и 13 процентов надо на налоги отдать. Тяжело будет Сергею… Прям как по Филатову: «Утром мажу бутерброд – сразу мысль: а как народ? И икра не лезет в горло, и компот не льётся в рот», — иронично высказался Губерниев о новом контракте капитана «Магнитки». Который, правда, ещё не подписан.

Рассказываем о Мозякине и других хоккеистах КХЛ, потерявших приличные суммы (без учёта бонусов) на новых соглашениях. Теперь в российском хоккее точно научатся считать деньги.

Главные миллионеры КХЛ. Как теперь выглядит список самых дорогих хоккеистов Сергея Мозякина больше не будет на вершине, а финансовое лидерство захватили игроки московского «Динамо».

Было: 180 млн руб в год



Стало: 50 — 60 млн руб.



Пример Мозякина – самый яркий. Официально контракт ещё не подписан, но первый вице-президент и директор уральцев Сергей Ласьков уже заявил, что стороны близки к соглашению. По последней информации, Мозякину предлагали 50 млн руб. в год. Падение по сравнению с тем, что было, более чем в три раза.

Было: 130 млн руб.



Стало: 60 млн руб.



Больше чем в два раза упало жалование капитана «Ак Барса» Даниса Зарипова. Возрастной Зарипов, как и Мозякин, находится на закате спортивной карьеры. Оба сделали для российского хоккея и для своих клубов очень многое, оба играли вместе в «Магнитке». Но теперь обоим нападающим приходится ужиматься.

Данис Зарипов Фото: photo.khl.ru

Было: 125 млн руб.



Стало: 45 млн руб.



Антипину неоправданно много платили в Магнитогорске, где щедрый Геннадий Величкин завалил защитника деньгами. С приходом нового руководства Антипину предлагали подвинуться, но делать этого игрок не захотел. Пришлось идти на расторжение контракта. В СКА, куда перешёл Виктор, его зарплата будет в разы меньше прежней. В Питере давно научились экономить.

Было: 105 млн руб.



Стало: 85 млн руб.



Пойти в сторону понижения зарплаты пришлось даже лидеру атак «Ак Барса» Джастину Азеведу. По новому однолетнему соглашению с клубом канадец будет получать на 20 млн руб. меньше, нежели ему платили ранее. Сумма не бог весть какая для профессионального хоккея, но не отметить это нельзя.

Было: 100 млн руб.



Стало: 15 — 20 млн руб.



Дацюк, как и Мозякин, нового контракта пока не подписал, но в прессу уже просочилась информация, что Павел готов поиграть ещё один год за символические для хоккеиста его уровня деньги. Падение в деньгах гигантское, но своё состояние Павел давным-давно заработал. Сейчас он просто получает удовольствие от игры в хоккей.

Павел Дацюк Фото: photo.khl.ru

Было: 95 млн руб.



Стало: 55 млн руб.



У Кулёмина было действующее соглашение с Магнитогорском, но его пришлось переписывать. И, как ни странно, Николай согласился, хотя «Металлург» и выплатил игроку компенсацию. В «Магнитке» нынче никому не платят более 60 млн руб, деньгами не сорят, а всех тех, кому серьёзно переплачивали, просят пойти на понижение.

Было: 95 млн руб.



Стало: 55 млн руб.



Аналогичная ситуация с Егором Яковлевым. Он, вернувшись из НХЛ, стал получать огромные деньги, но при жёстком потолке зарплат столько платить пускай и хорошему атакующему защитнику у «Магнитки» нет возможности. Яковлев, как и Кулёмин, вошёл в ситуацию и быстро согласился пересмотреть условия старого соглашения, заключив новое.

Было: 90 млн руб.



Стало: 72 млн руб.



Новый контракт Антона Слепышева в ЦСКА стал меньше предыдущего. Потеря ощущается, но не так сильно, ведь у форварда были реальные предложения из НХЛ. Однако россиянин сделал выбор в пользу «армейского» клуба. В ЦСКА, в свою очередь, предложили вполне достойные условия, но не такие, на которые Слепышев мог рассчитывать раньше.

Было: 75 млн руб.



Стало: 55 млн руб.



Защитник Игорь Ожиганов переподписал контракт со СКА. Новое соглашение рассчитано на два сезона и будет действовать до 30 апреля 2022 года. Ожиганову тоже пришлось пойти на понижение. По новому соглашению хоккеист будет зарабатывать меньше на 20 млн руб, нежели ранее. Но куда деваться, раз настали такие времена?

Как СКА и ЦСКА пытаются уместиться под потолком. Расклад по зарплатам в «армейских» клубах Им приходится жёстко разговаривать о понижении контрактов, но двигаться в деньгах соглашаются далеко не все хоккеисты.

Было: 70 млн руб.



Стало: 35 млн руб.



Прилично урезали зарплату по новому контракту Антону Белову. Белов – заслуженный защитник, который долгое время верой и правдой служит СКА. Антон останется в Питере, но возраст уже такой, что огромных денег не запросишь, да и ситуация обязывает идти на понижение.

Было: 70 млн руб.



Стало: 40 млн руб.



Понизился и Евгений Кетов, ещё один опытный игрок и сторожил СКА. Кто-то из пары Белов – Кетов, по всей видимости, и будет капитаном «армейцев». Тем более после обмена Сергея Плотникова в «Амур». Оклад Кетова упал на 30 млн руб., но стороны договорились достаточно быстро и ударили по рукам.

Евгений Кетов Фото: photo.khl.ru

Было: 70 млн руб.



Стало: 50 млн руб.



На 20 млн руб. подвинулся защитник Динар Хафизуллин. Этот игрок обороны давно выступает в Питере, именно из СКА хоккеист попал в сборную России, поэтому и клуб, и сам игрок повели себя по отношению друг к другу красиво. Стороны вошли в положение, что и нужно было сделать.

Было: 70 млн руб.



Стало: 45 млн руб.



Изначально думалось, что Кемппайнен вообще уйдёт из СКА, так как в прошлом сезоне финну давали мало игрового времени в «армейском» клубе, что его явно не устраивало. Но в результате стороны всё же договорились, а Кемппайнен остался в Северной Столице ещё как минимум на год. Посмотрим, как часто теперь Йоонас будет попадать в стартовый состав «армейцев».

Было: 70 млн руб.



Стало: 45 млн руб.



Ходили разговоры, что Бурдасов может отправиться в НХЛ, но разговорами они и остались. Антон уже пробовал поиграть за «Эдмонтон», а результат все прекрасно помнят. В СКА Антон чувствует себя комфортно, находится на своём месте, поэтому его новый, пусть и пониженный контракт, не вызвал удивления. Кстати, на второй год контракта Антон получит 50 млн руб.