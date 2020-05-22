«Ак Барс» — фаворит следующего сезона КХЛ. Ему может помешать разве что «Динамо»

Довольно опрометчиво сразу после сезона пытаться угадать победителей. Нынешняя ситуация – исключение. Досрочно завершённый сезон вкупе с жёстким потолком зарплат изменяют реальность: кто-то мог предположить, что Марченко окажется в «Локомотиве», Толчинский в «Авангарде», а Плотников – в «Амуре»?

Спорт равных возможностей явление для российских лиг, в частности хоккея, в новинку. Тем быстрее хочется абстрагироваться от нынешних проблем, нырнуть в озеро времени и выплыть уже в сентябре, когда КХЛ будет в самом разгаре.

Главные миллионеры КХЛ. Как теперь выглядит список самых дорогих хоккеистов Сергея Мозякина больше не будет на вершине, а финансовое лидерство захватили игроки московского «Динамо».

Казалось бы, напрашивается противоречие: равная лига, большая конкуренция, а автор уже определяет фаворитов. Попробую опровергнуть данную антиномию. Во времена гегемонии московских «армейцев» хоккейные болельщики и эксперты стали забывать, что вообще-то в лиге чуть больше, чем два десятка команд. По прошествии трёх недель с момента открытия трансферного окна примерно понятны составы звеньев большинства команд – уровень команд сравнялся, беспросветных аутсайдеров поубавилось, а клубов, претендующих на Кубок, стало больше. Однако чуть сильнее остальных выделяются два – казанский «Ак Барс» и московское «Динамо».

«Ак Барс» — фаворит Востока

Начнём с Востока. Казанцы вступают в следующий сезон на своих максимальных настройках: здесь и лучший вратарь сезона-2019/2020 Тимур Билялов, и лучший новичок Артём Галимов, впрочем, главной силой «Ак Барса» является их центральная ось. Да Коста – Кормье – Галимов – Воронков: внушает доверие, не правда ли? Сложно будет даже задуматься, кто в лиге имеет более сбалансированных центров, чем казанцы – даже московское «Динамо», которое является, пожалуй, сильнейшим коллективом Запада, пасует перед мощью Казани.



Галимов останавливаться на награде лучшему новичку явно не планирует – в свой первый (одну игру в сезоне-2018/2019 учитывать не будем) сезон Артём набрал 23 очка, а по игре выглядел очень достойно. В этом году у него последний год выхода на драфт. Ему 20 лет, но в нижних раундах кто-то может рискнуть и забрать практически готового в реалиях России центра нижних звеньев. В КХЛ он вполне может вырасти в добротного третьего центра: он достаточно универсален – про него никогда не скажешь, что он не возвращается в оборону, при этом хоккеист обладает приемлемыми атакующими умениями.

Билялов же шёл к своей награде поступательно: уже практически семь лет прошло с момента его дебюта среди взрослых – там были и феноменальные 95% отражённых бросков в десяти матчах за Орск в 19 лет, и полноценный взрослый сезон в ВХЛ за «Нефтяник» в сезоне-2015/2016. Тогда он сыграл 38 матчей в регулярке и 18 в плей-офф – 94,3% отражённых в гладком турнире и практически 96% в плей-офф не остались незамеченными: не за горами был его дебют в КХЛ. Тем не менее он состоялся на сезон позже – семь матчей за «Ак Барс» не сильно впечатлили руководство, и он стал мотаться по скрытым арендам: сначала был Ханты-Мансийск, затем полноценный сезон за рижан. Во всех этих матчах, особенно в Риге, Тимур реально блистал – 2,18 КН с 93% отражённых бросков в рижском «Динамо» сродни подвигу, ведь оборона у этой команды давно не является их фирменной чертой.

В прошедшем сезоне высшее руководство казанцев видело Тимура в роли бэкапа, однако он мастерски вытеснил Рейдеборна: да, сыграл он чуть меньше, чем швед, но имеет просто гроссмейстерскую статистику – по проценту отражённых Билялов уступил лишь Александру Самонову из «Витязя» (СКА), а по коэффициенту надёжности – лишь Ларсу Юханссону из ЦСКА (94.3%, 1.45 КН).

Есть и ещё одна интересная деталь, добавляющее несколько пунктов «Ак Барсу». У команды сильнейшая пресс-служба в лиге. Они делают сногсшибательные перформансы, привлекают стороннюю публику интересными интервью, активностью в социальных сетях: в общем, оборачивают вкусную по содержанию конфетку в красивую обёртку – редко увидишь такое сочетание в российском хоккее и здесь Казани можно только поаплодировать.



Если добавить к этому всему качественных легионеров, амбициозного тренера, который уже давно заслужил свой Кубок Гагарина, то путём нехитрых вычислений можно сделать вывод – ребята в тёмно-зелёных джерси не просто самая сильная команда Востока. Она заслужила побороться за свой второй кубок за четыре года.

Кто и как из клубов КХЛ работает на трансферном рынке. Восточная конференция «Ак Барс» уже готов начать новый сезон, но есть команда, до сих пор не совершившая ни одной сделки.

«Динамо» — фаворит Запада

А что же «Динамо»? В Северной Америке популярно выражение «чемпионское окно». И если для одних москвичей со звездой на груди оно трагически захлопнулось, позволив выиграть один трофей, то для других оно, по сути, стремительно открывается. Менеджмент динамовцев пошёл all-in – они смогли убедить Яшкина остаться на два года (с возможностью отпустить Дмитрия после первого сезона), их первое звено во главе с Шипачёвым выглядит всё так же эффектно. Более того, «Динамо» подписали шведа Линдберга, который ещё пару сезонов назад играл в НХЛ, а в прошлом сезоне приехал в Европу перезагружать свою карьеру.



Топ-6 Яшкин — Шипачёв — Кагарлицкий; Пулкинен — Линдберг — Тарасов выглядит очень внушительно. На бумаге они сильнейшие на Западе и смогут всерьёз рассчитывать на «чашку». По всей видимости, бело-голубые этим же аргументом смогли убедить Яшкина остаться: помог и потолок, который основательно выдвинул москвичей в обойму «чемпионских» команд.

Прямо сейчас «Динамо» выглядит послабее «Ак Барса» из-за обороны – за Чайковски, Хиетаненом и Мироновым идут по факту средние игроки, которые, в общем-то, держат уровень, но ни на что большее не претендуют. Также нельзя списывать фактор Крикунова – этот уважаемый и опытный специалист, которого, казалось бы, уже списали со счетов после неудачных сезонов в «Автомобилисте», пришёл и зажёг. Сошлось всё: и убойные тренировки, и опыт, однако это может рвануть и в другую сторону – существует распространённое мнение, что легионерам не всегда по душе методы Владимира Васильевича, да и российские игроки быстро устают от него.



В ближайшее время будет объявлено о продлении контракта с ветераном Александром Ерёменко. Ему уже 40 лет, он три сезона даже близко не показывает хороших показателей, но такую легенду из «Динамо» уберут только в том случае, если сам Александр этого захочет. Трёхкратный обладатель Кубка Гагарина сыграл в прошлом сезоне 20 матчей, занимая роль опытного русского бэкапа. В следующем сезоне он также сможет отыграть матчей 10-15 – бело-голубые попытаются выжать максимум из звёздного голкипера.

В то же время Ивану Бочарову пора выходить на качественно новый уровень. Уже сейчас он добротный вратарь, прошедший всю динамовскую вертикаль. Последние два сезона у Бочарова приемлемая статистика: 1,96 КН и 93,4% надёжности за 87 матчей регулярки это очень хорошо, однако на протяжении всего гладкого турнира будут ситуации, где необходимо доставать из себя всё: пока Иван на такое способен не всегда. Вратарская школа 1995 года славится своими талантами: кто-то, как Шестёркин, уже играет в НХЛ, кто-то, как Сорокин, на неё лишь засматривается, а такие вратари, как Бочаров и Красиков, уже являются лидерами или равноценными голкиперами своих команд.



За московское «Динамо» играет тот факт, что ни в одном другом клубе-контендере в КХЛ нет укомплектованной российской бригады вратарей. Последним вратарём «со стороны» в стане бело-голубых был Лазушин, пришедший в 2012-м, а последним легионером – Гарнетт в 2010-м.



Разумеется, нельзя забывать и о других претендентах. На Западе всё ещё крепкими командами остаются «Йокерит» и ЦСКА. Новой грозной силой является «Локомотив» с амбициозным Скабелкой. На Востоке есть «Авангард», а дальше идёт целая россыпь команд, которые могут выстрелить: «Салават Юлаев», «Сибирь», «Автомобилист» и даже «Трактор». Следующий сезон обещает быть очень жарким, однако два клуба в этой лиге на данный момент немного выделяются. Для развития нашей лиги смягчение «имущественного неравенства» будет только плюсом.