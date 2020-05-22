Последний гол Фёдорова в НХЛ. Он прервал чёрную серию «Вашингтона» и вошёл в историю

Это был очень волнительный и памятный момент. «Вашингтон», который долгие годы бился о кубковые ступени первого раунда, словно рыба об лёд, в 2009 году играл против «Рейнджерс». У «столичных» был второй «посев», у «синерубашечников» — седьмой, но это не имело никакого значения. Два первых матча Лундквист и компания выиграли на площадке «Кэпиталз», а в Нью-Йорке последовал обмен победами.
Сколько очков набрал Фёдоров в плей-офф-2009
Овечкин и компания «летели» в серии со счётом 1-3, но пятый и шестой матчи серии были выиграны суммарно со счётом 9:3, а наставник ньюйоркцев Джон Торторелла даже отметился броском бутылки с водой в болельщика. Наконец, последний, седьмой поединок на льду «Верайзон-центра» — он получился очень сложным и напряжённым, как и подобает таким играм. Главным героем стал ветеран Сергей Фёдоров, чей гол прервал чёрную серию и вывел «Вашингтон» дальше по кубковому пути — впервые с 1998 года. К слову, в 1998-м «столичные» дошли до финала Кубка Стэнли, где проиграли 0-4 «Детройту», где в те годы блистал тот самый Фёдоров.
Первый гол в НХЛ: 4 октября 1990 года, регулярный чемпионат, «Нью-Джерси» — «Детройт» (3:3).
Последний гол в НХЛ: 28 апреля 2009 года, плей-офф, «Вашингтон» — «Рейнджерс», матч № 7 (2:1).
Тот матч был очень важен для «Вашингтона», который снова был одним из «бумажных» фаворитов розыгрыша Кубка Стэнли, но снова не оправдывал ожиданий. «Рейнджеры», впрочем, не смогли дожать оппонентов и упустили солидный перевес в серии, доведя дело до седьмой игры, которая началась с гола Николая Антропова в ворота голкипера «столичных» Семёна Варламова. 10 минут спустя Александр Сёмин восстановил равновесие, и на льду началась настоящая рубка — за 60 минут основного времени команды на двоих сделали 76 силовых приёмов.
«Вашингтон» больше атаковал, бросал, но часто ошибался. Ни одно из двух удалений гостей не было реализовано. Дело шло к овертайму, где шансы «Вашингтона» могли быть не самыми предпочтительными — у соперника были в составе такие опытные кубковые бойцы, как Кэллахэн, Гомес, Друри, Эйвери и Нэслунд.
Но у «Кэпиталз» нашёлся свой герой. За пять минут до окончания третьего периода Фёдоров, как в лучшие годы в «Детройте», получил пас на своей синей линии, промчался через всю площадку, сместился в центр и точно бросил над плечом Лундквиста. 2:1 — и «Вашингтон» одержал такую долгожданную победу в плей-офф. Для Фёдорова это был 52-й и последний гол в плей-офф НХЛ за карьеру, он забил его в 176-м матче.
Видео гола Фёдорова можно посмотреть в YouTube.
«Это был просто очередной быстрый прорыв к чужим воротам. Ситуация в чужой зоне была два на два, вариантов у меня было немного, поэтому я решил бросить. Затормозил, бросил с кистей, и шайба влетела в верхний угол. Не могу сказать, что долго обдумывал всё это, просто у меня было немного свободного пространства», — сказал 39-летний Фёдоров. Когда он в 1994 году брал своего «Харта», то его партнёру по звену Александру Овечкину было всего 9 лет.
«Благодаря мудрецу Фёдорову и Семёну Варламову, который в плей-офф сыграл больше матчей, чем в регулярке, «Вашингтон» впервые с 1998 года смог пройти первый раунд. «Столичным» даже не понадобился герой Овечкин», — так описывало тот матч агентство АР.
«Опыт даёт о себе знать. Фёдоров знал, что делать и когда. Для него не существовало давления. Это делает его одним из величайших хоккеистов в истории», — отметил наставник «Вашинггтона» Брюс Будро. Благодаря Сергею «столичные» стали 21-й командой в истории лиги, которая смогла выиграть серию, уступая 1-3. «Давайте будем честными — мы должны были выиграть первые шесть матчей», — с улыбкой добавил Будро.
«Гол 28 апреля 2009 года стал одним из важнейших в истории «Вашингтона». И хотя главным героем «столичных» является Овечкин, он изменил положение вещей в «Кэпиталз» далеко не сразу, а до 2008 года команда не выходила в плей-офф», — отметил обозреватель NBC Sports Джей Риган, добавив, что Фёдоров стал самым возрастным хоккеистом, забившим победный гол в седьмом матче серии.
Во втором раунде у «Вашингтона» были семь труднейших матчей против «Питтсбурга», и в этой серии сильнее оказались «пингвины». Фёдоров отметился в этом противостоянии четырьмя голевыми передачами, но забить больше не смог. Шайба Лундквисту стала последней в его заокеанской карьере — на следующий сезон он вернулся в Россию и стал выступать за магнитогорский «Металлург».
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