Последний гол Фёдорова в НХЛ. Он прервал чёрную серию «Вашингтона» и вошёл в историю

Это был очень волнительный и памятный момент. «Вашингтон», который долгие годы бился о кубковые ступени первого раунда, словно рыба об лёд, в 2009 году играл против «Рейнджерс». У «столичных» был второй «посев», у «синерубашечников» — седьмой, но это не имело никакого значения. Два первых матча Лундквист и компания выиграли на площадке «Кэпиталз», а в Нью-Йорке последовал обмен победами.

Сколько очков набрал Фёдоров в плей-офф-2009

Овечкин и компания «летели» в серии со счётом 1-3, но пятый и шестой матчи серии были выиграны суммарно со счётом 9:3, а наставник ньюйоркцев Джон Торторелла даже отметился броском бутылки с водой в болельщика. Наконец, последний, седьмой поединок на льду «Верайзон-центра» — он получился очень сложным и напряжённым, как и подобает таким играм. Главным героем стал ветеран Сергей Фёдоров, чей гол прервал чёрную серию и вывел «Вашингтон» дальше по кубковому пути — впервые с 1998 года. К слову, в 1998-м «столичные» дошли до финала Кубка Стэнли, где проиграли 0-4 «Детройту», где в те годы блистал тот самый Фёдоров.

Сергей Фёдоров, от гола до гола:



Первый гол в

Последний гол в Первый гол в НХЛ : 4 октября 1990 года, регулярный чемпионат, «Нью-Джерси» — «Детройт» (3:3).Последний гол в НХЛ : 28 апреля 2009 года, плей-офф, «Вашингтон» — «Рейнджерс», матч № 7 (2:1).

Америка обманывала, СССР требовал процент. Сколько зарабатывали русские звёзды НХЛ в 90-х Фёдорову подсунули не тот контракт, что обещали. Буре пытались платить в канадских долларах, а Ларионов отдавал ползарплаты Совинтерспорту.

Тот матч был очень важен для «Вашингтона», который снова был одним из «бумажных» фаворитов розыгрыша Кубка Стэнли, но снова не оправдывал ожиданий. «Рейнджеры», впрочем, не смогли дожать оппонентов и упустили солидный перевес в серии, доведя дело до седьмой игры, которая началась с гола Николая Антропова в ворота голкипера «столичных» Семёна Варламова. 10 минут спустя Александр Сёмин восстановил равновесие, и на льду началась настоящая рубка — за 60 минут основного времени команды на двоих сделали 76 силовых приёмов.

«Вашингтон» больше атаковал, бросал, но часто ошибался. Ни одно из двух удалений гостей не было реализовано. Дело шло к овертайму, где шансы «Вашингтона» могли быть не самыми предпочтительными — у соперника были в составе такие опытные кубковые бойцы, как Кэллахэн, Гомес, Друри, Эйвери и Нэслунд.



Но у «Кэпиталз» нашёлся свой герой. За пять минут до окончания третьего периода Фёдоров, как в лучшие годы в «Детройте», получил пас на своей синей линии, промчался через всю площадку, сместился в центр и точно бросил над плечом Лундквиста. 2:1 — и «Вашингтон» одержал такую долгожданную победу в плей-офф. Для Фёдорова это был 52-й и последний гол в плей-офф НХЛ за карьеру, он забил его в 176-м матче.

Видео гола Фёдорова можно посмотреть в YouTube.



«Это был просто очередной быстрый прорыв к чужим воротам. Ситуация в чужой зоне была два на два, вариантов у меня было немного, поэтому я решил бросить. Затормозил, бросил с кистей, и шайба влетела в верхний угол. Не могу сказать, что долго обдумывал всё это, просто у меня было немного свободного пространства», — сказал 39-летний Фёдоров. Когда он в 1994 году брал своего «Харта», то его партнёру по звену Александру Овечкину было всего 9 лет.



«Благодаря мудрецу Фёдорову и Семёну Варламову, который в плей-офф сыграл больше матчей, чем в регулярке, «Вашингтон» впервые с 1998 года смог пройти первый раунд. «Столичным» даже не понадобился герой Овечкин», — так описывало тот матч агентство АР.

Убежал из СССР, стал звездой и покорил Америку. Каким был в молодости Сергей Фёдоров Хозяин «Детройта» прислал за ним личный самолёт. Он знал, кого везёт в НХЛ, там Фёдоров стал великим игроком.

«Опыт даёт о себе знать. Фёдоров знал, что делать и когда. Для него не существовало давления. Это делает его одним из величайших хоккеистов в истории», — отметил наставник «Вашинггтона» Брюс Будро. Благодаря Сергею «столичные» стали 21-й командой в истории лиги, которая смогла выиграть серию, уступая 1-3. «Давайте будем честными — мы должны были выиграть первые шесть матчей», — с улыбкой добавил Будро.



«Гол 28 апреля 2009 года стал одним из важнейших в истории «Вашингтона». И хотя главным героем «столичных» является Овечкин, он изменил положение вещей в «Кэпиталз» далеко не сразу, а до 2008 года команда не выходила в плей-офф», — отметил обозреватель NBC Sports Джей Риган, добавив, что Фёдоров стал самым возрастным хоккеистом, забившим победный гол в седьмом матче серии.



Во втором раунде у «Вашингтона» были семь труднейших матчей против «Питтсбурга», и в этой серии сильнее оказались «пингвины». Фёдоров отметился в этом противостоянии четырьмя голевыми передачами, но забить больше не смог. Шайба Лундквисту стала последней в его заокеанской карьере — на следующий сезон он вернулся в Россию и стал выступать за магнитогорский «Металлург».