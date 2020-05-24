«Тампа» против формата плей-офф. Кучеров и компания боятся снова вылететь в первом раунде?

На днях профсоюз хоккеистов НХЛ объявил о том, что его члены проголосовали за новый формат плей-офф, предложенный для того, чтобы доиграть нынешний сезон. В нём предполагается участие 24 команд, 8 из которых попадут в первый раунд напрямую (по 4 лучших в каждой конференции), а остальные 16 проведут квалификационную серию до трёх побед, чтобы определить оставшихся участников. Из представителей 31 команды за новый формат проголосовали 29. Против оказались «Каролина, а также «Тампа», что стало полной неожиданностью.

НХЛ собирается разыграть Кубок Стэнли — 2020. Какие пары мы увидим на старте плей-офф? Неожиданные шансы получат «Монреаль» и «Чикаго», а украшение предварительного раунда – битва «Каролины» и «Рейнджерс».

Нижние команды будут более готовы, чем фавориты?

Когда регулярный чемпионат был приостановлен, «молнии» шли на втором месте в Атлантическом дивизионе и втором месте в Восточной конференции, уступая только «Бостону». Следовательно, играть в предварительном раунде «Тампе» не нужно, но именно это вызвало недовольство хоккеистов «Лайтнинг», которые год назад считались абсолютными фаворитами розыгрыша Кубка Стэнли, но экспресс-методом вылетели в первом раунде, проиграв «Коламбусу».



«Единственная проблема, на мой взгляд, заключается в том, насколько конкурентными будут игры между лучшими командами конференций. Те команды, которые находятся внизу, будут сразу играть в плей-офф и потенциально могут оказаться более готовыми к первому раунду, пройдя стадию плей-ин», — заявил форвард «Тампы» Алекс Киллорн.



Строго говоря, Кучеров и компания опасаются нового «Коламбуса», то есть какой-либо «горячей» команды, которая войдёт в оптимальную форму и наберёт тонус в предварительном раунде, а затем «даст прикурить» записному фавориту. Согласно предварительной схеме, «Тампа» может попасть на победителя пары «Айлендерс» — «Флорида», где фаворитом можно считать обладающий более надёжной обороной «островитян». Биться о кубковую оборонительную стену, выстроенную Барри Тротцем, может быть действительно неприятно, поэтому логика игроков «молний» здесь понятна, но столь откровенный страх выглядит удивительным.



Резоны, по которым против выступила «Каролина», тем более не ясны. Для молодой команды Рода Бриндамора допонительный раунд можно считать плюсом, поскольку год назад «ураганы» знатно пошумели в плей-офф, дав бой «Вашингтону». Если предложенная схема не претерпит изменений, то «Харрикейнз» предстоит играть в квалификации с «Рейнджерс», которые, несмотря на Панарина и Зибанеджада, пока не являются опытными кубковыми бойцами.

Предварительные пары квалификационного раунда плей-ин:



Восточная конференция:



«Торонто» (8) — «Коламбус» (9), «Питтсбург» (5) — «Монреаль» (12),



«Айлендерс» (7) — «Флорида» (10),



«Каролина» (6) — «Рейнджерс» (11).



Западная конференция:



«Калгари» (8) — «Виннипег» (9),



«Эдмонтон» (5) — «Чикаго» — (12),



«Ванкувер» (7) — «Миннесота» (10),



«Нэшвилл» (6) — «Аризона» (11).

Овечкин сыграет против Панарина?

Стоит отдельно сказать о сетке предполагаемого плей-офф, который действительно может принести большое количество сюрпризов.



На Востоке победителю очень интересной квалификационной пары «Торонто» — «Коламбус» предстоит играть первый раунд против посева №1, который пока есть у «Бостона». И для «кленовых листьев», и для «синих мундиров» это будет далеко не самый приятный соперник, так что дальнейшие кубковые перспективы «квалифаера» выглядят бледно.



Пара «Питтсбург» — «Монреаль» будет сражаться за право сыграть с четвёртым сеяным, которым является «Филадельфия», и здесь мы можем ждать пенсильванского дерби «Пингвинз» против «Флайерз». Если, конечно, опасения некоторых полевых игроков относительно отдохнувшего Кэри Прайса не будут иметь под собой оснований.

Как доиграют сезон, что делать с новичками и драфтом? 10 вопросов по НХЛ У Гэри Беттмэна будет очень жаркое лето.

Далее, победитель пары «Айлендерс» — «Флорида» выходит на второго сеяного, которым пока считается «Тампа», и здесь перспективы «Лайтнинг» могут наткнуться либо на «горячего» Сергея Бобровского, либо на умелые защитные построения «островитян». Если же «молнии» не повторят прошлогодних ошибок, то особых проблем с преодолением первого раунда быть не должно.



Наконец, четвёртая квалификационная пара «Каролина» — «Рейнджерс» попадает на третий посев — «Вашингтон». Овечкин против Свечникова второй год подряд — это будет очень интересно. А Овечкин и Ковальчук против Панарина и Шестёркина — тем более. И совсем не факт, что «столичным» здесь будет легко.



В Западной конференции канадская пара «Калгари» и «Виннипега» будет сражаться за право остановить лидера конференции, которым является «Сент-Луис», и здесь болельщикам «Блюз» особо беспокоиться не о чем.

Интригующая дуэль «Эдмонтона» во главе с Макдэвидом и Драйзайтлем против «Чикаго» с Кейном и Тэйвзом способна уже сама по себе украсить плей-офф, а команда-победитель сыграет с четвёртым, низшим сеяным, которым является «Даллас». Для «Ойлерз» выбыть на стадии квалификации будет очередным крушением мечты, но и битва с техасцами — далеко не подарок, несмотря на всю нестабильность «чёрно-зелёных».

«Ванкувер» и «Миннесота» определят того, кто будет играть против второго сеяного — «Колорадо», и на этом кубковый путь и «Кэнакс», и «Уайлд» наверняка закончится — слишком силён и талантлив нынешний клуб из Денвера. Победитель четвёртой западной пары «Нэшвилл» — «Аризона» после своих разборок сыграет против «Вегаса» (3), и здесь мы вправе ждать «вкусного» противостояния пижонов из Невады с кантри-парнями из Теннесси.



«Плей-офф — это совсем другой зверь. Не важно, с кем ты играешь. Всё равно будет трудно. Лично я не слыхал о лёгких кубковых сериях. Если мы сыграем не с «Монреалем», то будет «Вашингтон» или «Филадельфия». Не вижу большой разницы», — откровенно заявил защитник «Питтсбурга» Крис Летанг.