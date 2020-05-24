Как доиграют сезон, что делать с новичками и драфтом? 10 вопросов по НХЛ

Пока в Континентальной хоккейной лиге проходят обмены, подписания контрактов и яростные попытки уложиться в жёсткий потолок зарплат, за океаном не оставляют попыток доиграть сезон-2019/2020. Одновременно с этим возникает огромное количество невыясненных нюансов по сезону следующему, поскольку сейчас уже непонятно — где заканчивается один сезон и начинается другой. Пока ни в чём нет уверенности и определённости, и даже разрекламированная схема плей-офф из 24 команд пока не утверждена официально.



Словом, проблем много, а вопросов, на которые ведомству Гэри Беттмэна предстоит ответить, ещё больше. Основные из них мы предлагаем вашему вниманию.

НХЛ собирается разыграть Кубок Стэнли — 2020. Какие пары мы увидим на старте плей-офф? Неожиданные шансы получат «Монреаль» и «Чикаго», а украшение предварительного раунда – битва «Каролины» и «Рейнджерс».

1. Будет ли всё-таки доигран сезон-2019/2020 и когда?

В том, что Кубок Стэнли-2020 рано или поздно разыграют, есть полная уверенность. Комиссар НХЛ публично заявил о том, что отменить сезон и признать Кубок Стэнли неразыгранным было бы слишком поверхностным и простым. В последние 25 лет в НХЛ случалось слишком много локаутов и простоев, чтобы отменить сезон, не использовав все возможности для его спасения, поэтому лига будет ждать до последнего, держа ситуацию на паузе.



Недавние предположения о том, что сезон может возобновиться в июле, можно считать несостоятельными. Пока что команды не возобновили тренировки даже малыми группами о 5 человек, закрыта граница между США и Канадой, а около 17% хоккеистов находятся за пределами Северной Америки — после приезда туда их ждёт 14-дневный карантин. Прибавим к этому необходимость полноценного тренировочного лагеря, который займёт 10-14 дней, нескольких контрольных матчей и огромный объём подготовительной работы для организаторов, поскольку играть будут лишь в нескольких городах, где эпидемиологическая ситуация наиболее благоприятна.



Словом, в июле хоккея за океаном мы ещё не увидим, а вот август — куда более реальный срок. Если плей-офф начнётся в начале августа, то к середине сентября мы узнаем нового обладателя Кубка Стэнли.

2. Когда начнётся сезон-2020/2021?

Этот вопрос напрямую связан с предыдущим — всё зависит от сроков окончания плей-офф. Очевидно, что остаток нынешнего сезона будет доигран без зрителей, а новый сезон без болельщиков начинать никто не будет, поскольку это не будет иметь смысла с точки зрения финансов. Если к октябрю все коронавирусные риски будут сняты, а мир вернётся к нормальной жизни, то НХЛ ничто бы не помешало начать сезон-2020/2021 почти сразу после окончания предыдущего, но такой сценарий выглядит невозможным.



Нужно хотя бы на 50% от заполняемости открыть арены, обеспечить безопасность во всех 31 городах лиги и вернуть всей хоккейной машине полноценный функционал без риска повторных заражений. Очевидно, что всё это откладывает старт регулярного чемпионата-2020/2021 на декабрь 2021 года или январь 2022.

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3. Где будут играть россияне, подписавшие контракты в НХЛ во время паузы — Капризов, Сорокин, Романов?

На этот вопрос пока нет точного ответа. Известно, что лига не разрешила хоккеистам, подписавшим контракты на сезон-2020/2021 выступать в концовке нынешнего недоигранного сезона, и это решение можно назвать справедливым — формально сезон не окончен, а лишь поставлен на паузу из-за обстоятельств. Следовательно, тем россиянам, кто собрался уехать за океан, нужно будет ждать старта нового регулярного чемпионата, который, как уже было сказано, может стартовать не раньше Нового года.



К этому примешивается ещё одна проблема — это старт сезона в АХЛ, где играют фарм-клубы. Руководство АХЛ уже заявило о том, что играть без зрителей не будет ни при каких обстоятельствах, так как это приносит только финансовые убытки. И если доиграть обрубок этого сезона клубы НХЛ как-нибудь смогут и без фармов, то начать новый сезон без них просто невозможно. Куда будут отправлять тех, кто пока не тянет в основе, кому нужно адаптироваться или набрать форму?



Получается, что российские хоккеисты, которые надеются дебютировать в НХЛ, останутся без игровой практики на срок около полугода. «Ходили разговоры, что можно заключить контракт в другой лиге с правом отъезда в НХЛ, когда стартует сезон, но это слишком рискованно. Нет никакой гарантии, что у них получится это сделать. Им предстоит принять нелёгкое решение», — отметил обозреватель Sportsnet Эллиотт Фридман.



К слову, это касается многих других наших хоккеистов, выступающих в Северной Америке. Сезон в канадской молодёжной лиге CHL тоже начнётся неизвестно когда, Лига Восточного побережья получила по весне несколько финансовых скандалов и планов также не объявила. С учётом сокращения рабочих мест в России и тенденции на снижение суммы контрактов, нынешний рынок трудно назвать благоприятным для игроков.

4. Что будет с контрактами хоккеистов НХЛ, которые формально должны закончится 1 июля 2020 года?

Здесь всё относительно понятно — они будут продлены до фактического окончания сезона-2020/2021, когда бы оно ни состоялось. Вероятно, что новый финансовый год и рынок свободных агентов на следующий сезон откроется в октябре 2020 года, и тогда новые контракты предстоит подписывать таким известным игрокам, как Брейден Холтби, Алекс Пьетранджело, Майк, Грин, Тейлор Холл и прочим. Из россиян в этом списке будут такие игроки, как Владислав Наместников, Евгений Дадонов, Антон Худобин и другие.



Ситуация складывается снова не в пользу хоккеистов, поскольку потолок зарплат в НХЛ наверняка будет снижен по отношению к нынешней планке в $ 81,5 млн. В КХЛ к осени должен начаться новый сезон, все составы уже будут сформированы, и вариант запасного трудоустройства в России также будет сильно затруднён.

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5. Что будет с драфтом новичков НХЛ, где должны быть выбраны Лафренье и Аскаров?

Точной даты, когда состоится драфт, пока нет. Лига не горела желанием переносить ярмарку новичков на осень, предлагая клубам оставить предыдущий срок — июнь, но это наталкивается на огромное количество трудностей, так как сезон ещё не завершён.



«Не было ни одного генменеджера, кому бы это понравилось. А говорил я почти со всеми.



Команды используют драфт для различных целей. Генменеджеры используют разные инструменты для формирования состава на следующий сезон, это не только семь раундов выбора игроков. Команды с забитой платежкой вроде условных «Торонто» или «Тампы», планируют какие-то действия с крупными контрактами. Драфт – самое время для этого», — говорил известный агент Алан Уолш.



Не исключено, что НХЛ продавит решение и проведёт драфт до того, как будет доигран сезон — это автоматически потребует внесения изменений в правила, процедуру выбора, различных сделок и компенсаций. В любом случае, Алексис Лафренье станет первым общим выбором, а голкипер Ярослав Аскаров будет выбран раньше всех остальных россиян.

6. Если регулярный чемпионат-2020/2021 начнётся в декабре или январе, сколько матчей в нём будут сыграны?

Вероятно, он будет короче обычного марафона из 82 матчей, так как снова играть летом в планы НХЛ явно не входит. Можно ориентироваться на укороченный сезон-2012/13, который из-за локаута тоже начался только в январе и содержал в себе 48 матчей. Столько же длился укороченный чемпионат в сезоне-1994/1995, когда старт плей-офф отложили до начала мая, а Кубок Стэнли вручили 24 июня.



Словом, следующий сезон станет переходным в деле возвращения от пандемии к нормальному положению дел.

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7. Изменится ли формат плей-офф в сезоне-2020/2021?

Исключать этого нельзя, но это маловероятно. Нынешняя схема с расширенным участием и раундом плей-ин — случай особый, хотя схему розыгрыша Кубка Стэнли в НХЛ никак нельзя назвать тем, что никогда не реформировалось. К примеру, в сезоне-1967/1968 лига расширилась с 6 до 12 команд и одной из команд-новичков было гарантировано место в финальной серии плей-офф (этим клубом стал «Сент-Луис»). Возможно, что нынешний опыт натолкнёт чиновников НХЛ на мысли о нововведениях, но торопиться с этим явно не будут.

8. Что будет с командой из Сиэттла?

Она должна появиться на карте НХЛ в сезоне-2021/2022, и к тому времени все нынешние передряги уже должны устаканиться. Пока что всё остаётся по-прежнему: летом 2021 года должен пройти драфт расширения, на который все клубы лиги должны выставить минимум 2 нападающих и 1 защитника с действующими контрактами, и сыгравших не менее 70 матчей за последние два сезона. Планы Сиэттла пока не менялись — по крайней мере, для публики их не говорили.



Турнирная таблица остановленного сезона-2019/2020

9. Как нынешняя пауза изменит саму игру в следующем сезоне?

Можно предположить, что сам хоккей станет более непредсказуемым, поскольку выход из текущей ситуации будет трудным и неодинаковым для всех игроков. Кто-то, как шведы у себя на родине, имеет возможность заниматься на льду во время эпидемии. Кто-то наоборот, наслаждается отдыхом, теряет форму и набирает лишний вес. Добавим к этому повышенный риск травм после длительной паузы, специфичность матчей при пустых трибунах в концовке сезона-2019/2020 и различные финансовые проблемы типа высокого эскроу и сниженного потолка зарплат. Всё это повлияет и на мотивацию, и на психологический тонус. Одновременно с этим возможны банкротства различных хоккейных клубов по всему миру, что увеличит конкуренцию.

10. Кто сменит Беттмэна?

Вопрос может показаться странным, но уже совсем скоро — в год истечения нынешнего коллективного соглашения — комиссару НХЛ Гэри Беттмэну исполнится 70 лет. Возможно, Гэри видит себя верховным канцлером ещё долго, но куда более вероятно, что предстоящие переговоры о новом коллективном договоре станут последними в его карьере. А если недовольных нынешней ситуацией с коронавирусом будет много, нельзя исключать и более скоростного сценария по уходу Беттмэна.



Кто придёт ему на смену? Самый простой кандидат — нынешний вице-комиссар Билл Дэйли. Брендан Шэнахэн, работавший в отделе безопасности игроков, тоже может считаться интересным выбором. Но не стоит забывать, что сам Гэри пришёл в НХЛ из баскетбола, то есть был человеком со стороны, и не исключено, что хоккейная лига снова будет смотреть не на того, кто находится во внутреннем круге.