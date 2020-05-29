От Князева до Филатова. Главные провалы на драфте в истории клубов Восточной конференции

«Коламбус» мог вместо Филатова взять Эрика Карлссона. А в «Торонто» могли играть Селянне или Рёник, но клубы выбрали других.

Драфт новичков НХЛ в 2020 году обещает быть крайне интригующим, как и вся концовка необычного сезона. Не исключено, что в обстановке общей нервотрёпки ошибок на драфте будет больше обычного, но в любом случае, когда скаутов просят оценить потенциал 17-летних игроков, оплошностей не избежать. Некоторые решения становятся просто упущенными возможностями, а некоторые превращаются в зияющие дыры, заставляя всех думать о том, что было бы, если бы выбор был иным.

Каким был худший выбор на драфте в истории клубов Восточной конференции? Вот наш выбор.

«Бостон Брюинз»: з. Стефан Куинтал (14-й общий номер, 1987)

У «Бостона» богатая история плохих выборов — от Зака Хэмилла до Евгения Рябчикова и Ларса Юнссона, так что, казалось бы, несправедливо делать худшего из защитника, который сыграл более тысячи матчей в НХЛ. Но выбор Куинтала объяснить можно с большим трудом, поскольку на драфте того года «мишки» уже выбрали защитника — Глена Уэсли под общим третьим номером. А решение выбрать Куинтала оставило 15-м номером Джо Сакика, который ушёл в «Квебек». Вероятно, это стоило «Бостону» Кубка Стэнли в 1990 году, а может быть и побольше.

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«Баффало Сэйбрз»: з. Шон Андерсон (5, 1986)

Андерсон сыграл в НХЛ чуть более 200 матчей, что неплохо для защитника, о котором никто никогда не слышал, но не для пятого общего номера. Особенно если вспомнить, что среди четырёх последующих выборов были Брайан Лич и Венсан Дамфусс.

«Каролина Харррикейнз»: з. Игорь Князев (15, 2001)

Первые 14 хоккеистов, выбранных на драфте 2001 года, сыграли в среднем 537 матчей в НХЛ. Защитник из Электростали Князев так и не сыграл ни одной встречи, хотя два сезона провёл в АХЛ и был чемпионом юниорского и молодёжного чемпионатов мира. Позже в его карьере были клубы из второго и третьего чешского дивизионов, а завершал он карьеру в ВХЛ, правда, тоже без особого успеха. Семь из девяти следующих хоккеистов сыграли не меньше 300 матчей в НХЛ.

«Коламбус Блю Джекетс»: н. Никита Филатов (6, 2008)

Как говорил о Филатове бывший главный тренер «Блю Джекетс» Кен Хичкок, Никита издевался над своим талантом. Неспособность, а вернее, нежелание отрабатывать в обороне обрекли его карьеру в НХЛ на неудачу. Куда менее техничные, но более двусторонние форварды Миккель Бёдкер и Колин Уилсон провели намного более успешную карьеру, не говоря уже о суперзащитнике Эрике Карлссоне, который тоже был выбран позже Филатова.

«Детройт Ред Уингз»: в. Терри Ричардсон (11, 1973)

Ричардсон был очень надёжен в молодёжном хоккее, но затем вся его игра резко потускнела. В НХЛ он сыграл только 20 матчей, пропуская по 5,63 гола за матч и одержав только 3 победы. Если бы «красные крылья» взяли вместо Ричардсона Яна Тёрнбулла (14), Дарси Рота (12) или Рика Миддлтона (13), то были бы куда более довольны.

«Флорида Пантерз»: н. Петр Татичек (9, 2002)

Только один игрок из первых 14 выборов драфта 2002 года сыграл меньше 480 матчей в НХЛ — это Петр Татичек. Этот парень сыграл в НХЛ только 3 встречи, прежде чем «Флорида» поняла свою ошибку. Правда, потом он неплохо выступал за «Давос», но «пантерам» от этого не легче, поскольку ради выбора Татичека южане отдали «Калгари» ещё и драфт-пик в четвёртом раунде.

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«Монреаль Канадиенс»: н. Дуг Викенхайзер (1, 1980)

Покойный ныне форвард сыграл 556 матчей в НХЛ, набрав 276 очков, но дело в том, сколько за Викенхайзера «Монреаль» отдал. За первый выбор на драфте пришлось распрощаться с франкоязычной легендой Дени Саваром, а чуть позже можно было взять таких звёздных защитников, как Пол Коффи (6) или Ларри Мёрфи (4).

«Нью-Джерси Дэвилз»: н. Нил Брэди (3, 1986)

«Дьяволы» относительно неплохо драфтовали, но Брэди был большой ошибкой. Очень габаритный центр никогда не был бомбардиром даже среди молодёжи, но «Нью-Джерси» купился на его высокий рост и мощь, проигнорировав Венсана Дамфусса (6) или Крейга Дженни (13). На деле же вышло, что в 89 матчах Брэди забил 9 голов при показателе полезности «-26».

«Нью-Йорк Айлендерс»: н. Скотт Сиссонс (6, 1990)

Забудем про Пола Дипьетро, который тоже не был суперменом под общим первым номером. Сиссонс стал абсолютным провалом скаутской службы «островитян», поскольку сыграл в НХЛ только 2 матча, но до этого набрал 173 очка за два сезона в молодёжной лиге. Дэррилл Сидор и Дэриан Хэтчер могли бы стать «островитянами», но их проигнорировали, сделав выбор в пользу того, кто через четыре года после драфта завершил карьеру.

«Нью-Йорк Рейнджерс»: н. Хью Джессиман (12, 2003)

Джессиман стал крупнейшим промахом последнего времени. Габаритный правый крайний был неплох на молодёжном уровне, и «рейнджеры» предпочли его Дастину Брауну, Заку Паризе, Райану Гецлафу, Бренту Бёрнсу, Кори Перри и Райану Кеслеру. Восемь сезонов он околачивался в «минорах», прежде чем в 2011 году дебютировать в НХЛ за «Флориду». Дюжина игроков, выбранных после него, являются участниками Матчей всех звёзд, а Джессиман сейчас гоняет в австрийской лиге.

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«Оттава Сенаторз»: з. Брайан Ли (9, 2005)

Ли не слишком высоко котировался в драфтовых списках, и столь высокий выбор на драфте удивил многих специалистов. Ли с небольшим успехом провёл в «Оттаве» пять лет, неизменно отправляясь в фарм-клуб. Вместо него «сенаторы» могли взять Анже Копитара (11) или Марка Стаала (12).

«Филадельфия Флайерз»: н. Глен Сибрук (21, 1985)

19 матчей в НХЛ и один забитый гол — вот то, что «лётчики» получили от Сибрука. Шон Бурк, Джо Нуиндайк или Майк Рихтер могли изменить для «Флайерз» все 1990-е и тем более предотвратить засуху с пятилетним непопаданием в плей-офф.

«Питтсбург Пингвинз»: н. Анджело Эспозито (20, 2007)

Человек с громкой фамилией котировался как один из самых талантливых молодых игроков мира, пока не стало ясно, что у него нет особого желания выкладываться и играть на полную. «Питтсбург» предпочёл проигнорировать тревожные звоночки, надеясь, что сможет убедить молодого форварда, но Эспозито в НХЛ так не сыграл. Его последнее появление было в чемпионате Италии и второй чешской лиге.

«Тампа-Бэй Лайтнинг»: з. Энди Роджерс (30, 2004)

Двухметровый защитник-«бегемот» не сыграл в НХЛ ни одной встречи. За то, чтобы его выбрать, «Тампа» отдала драфт-пики, которые затем стали Майком Грином и Дейвом Болландом. Даже в АХЛ он сыграл только сотню матчей, а шесть лет после драфта закончил с хоккеем из-за травм.

«Торонто Мэйпл Лифс»: н. Скотт Пирсон (6, 1988)

Пирсон не был полным провалом, сыграв почти 300 матчей и забив 56 голов. Катастрофа для «кленовых» заключалась в том, что каждый из четырёх следующих выборов сыграл не менее 1200 (!) матчей за карьеру. Джереми Рёник, Род Бриндамор и даже Теэму Селянне — что было бы, если бы один из них попал в «Торонто»?

«Вашингтон Кэпиталз»: з. Грег Джоли (1, 1974)

Первый в истории «столичных» драфтовый выбор был не то чтобы плох, но в кирпич для строительства хорошей команды так и не превратился. 365 матчей в НХЛ и посредственная игра были тем обиднее, если учесть, что после него был выбран сам Брайан Троттье и Кларк Гиллис, которые стали настоящими легендами лиги и «Айлендерс». Трое из последующих выборов — Гиллис. Уилф Пэймент и Пьер Ларош — забили не менее 300 голов каждый.