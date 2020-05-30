«Иди домой». 9 очень странных увольнений тренеров в истории КХЛ

Прошедший сезон КХЛ стал в хорошем смысле рекордным по количеству тренерских отставок – работу по ходу турнира потеряли всего четыре специалиста: Йозеф Яндач («Металлург»), Крэйг Мактавиш («Локомотив»), Сергей Зубов (ХК «Сочи») и Петерис Скудра («Трактор»). Это удивительно маленькое количество перестановок для нашей лиги, и в прошлые годы тренерские головы летели гораздо чаще. КХЛ существует уже 12 лет, и за это время мы видели великое множество отставок. Логичных и сумасбродных, оправданных и самодурских, ожидаемых и внезапных. Сегодня мы вспоминаем десятку самых странных и экстравагантных случаев, когда тренеры в нашей лиге теряли работу в течение сезона.

Их обожали болельщики и боялись вратари. 11 лучших троек нападения в истории КХЛ Звенья с Ягром, Панариным, Умарком, Мозякиным и другие яркие сочетания нашей лиги.

Пол Гарднер, «Динамо» Минск, межсезонье-2008

Формально первая отставка в истории КХЛ сразу же получилась уникальной. Минское «Динамо» уволило канадца Пола Гарднера в июле 2008-го, в самом начале предсезонки. Гарднер, немного поработавший в Суперлиге с «Локомотивом», были приглашён в столицу Беларуси для подготовки «Динамо» к первому чемпионату КХЛ, но союз этот продлился всего несколько недель. Причиной увольнения стал тот же недуг, из-за которого Гарднер не задержался в Ярославле – чрезмерное увлечение алкоголем.

В Минске знали об этой проблеме, но при заключении контракта договорились, что Гарднера будет контролировать его супруга, одновременно являющаяся его агентом. Но в июле канадец прибыл на сборы «зубров» без жены (она осталась за океаном из-за болезни) и быстро сорвался. Поговаривают, что Гарднер сразу же ушёл в затяжной запой и был просто не в состоянии проводить утренние тренировки, а согласно самой популярной байке, последней каплей для руководства стал инцидент в командном автобусе, когда Гарднер упал на пол с переднего сиденья и не смог самостоятельно подняться на ноги. Тогдашний гендиректор «Динамо» Владимир Гончаров историю с автобусом отрицал, но не скрывал, что расстались с канадцем из-за «проблем бытового и медицинского характера».

Уэйн Флеминг, «Авангард», сезон-2008/2009

Фото: РИА Новости

Канадец Уэйн Флеминг возглавил «Авангард» по ходу первого сезона КХЛ, сменив Сергея Герсонского, завалившего начало турнира. Говорили, что кандидатуру канадца пролоббировал лично Яромир Ягр, звонивший Флемингу в Канаду, но ничего хорошего из этого приглашения не вышло. Североамериканский специалист, считавшийся на родине блестящим теоретиком и воспитавший немало интересных игроков, в России попал в совершенно чужую среду, к которой так и не сумел адаптироваться. Языковой барьер, разница в менталитете, абсолютная несовместимость характеров с большинством игроков «Авангарда» и руководителем «ястребов» Анатолием Бардиным – Флеминг старался быть профессионалом, но со стороны выглядел замкнутым и нелюдимым человеком, который сам не понимал, как он вообще оказался в России. К тому же, Уэйну не повезло застать самый тяжёлый год в истории «Авангарда» — смерть Алексея Черепанова, постоянные скандалы с игроками (вспомним историю с вратарём Грэмом), отвратительные результаты и настоящий цирк по отношению к тренерам.

Последнее Флеминг испытал и на себе. В начале января 2008-го «Авангард» под его руководством выиграл три матча подряд (правда, все по буллитам), но в четвёртой встрече домашней серии уступал «Витязю» после двух периодов со счётом 0:1. Омские болельщики очень удивились, когда Флеминг не появился на скамейке «ястребов» в третьем отрезке, а на послематчевой пресс-конференции («Авангард» в итоге выиграл в овертайме 2:1) слово перед журналистами держал Игорь Никитин. Позже выяснилось, что во втором перерыве к Флемингу подошёл Анатолий Бардин и просто сказал канадцу: «Иди домой».

К полноценному увольнению Уэйна из Омска этот инцидент не привёл: через неделю «ястребы» играли в Мытищах, и командой снова управлял Флеминг. Но в следующих шести матчах «Авангард» одержал лишь одну победу, и канадец окончательно был отправлен восвояси.

Скончался Уэйн Флеминг

Фото: РИА Новости

В первые сезоны КХЛ в Омске с тренерами чудили очень много, так что почти каждая отставка в «Авангарде» в ту эпоху была в какой-то степени странной и нелепой. А Игорь Никитин, как никто другой, прочувствовал все особенности «ястребиного» менеджмента. В чемпионате-2008/2009 он дважды назначался исполняющим обязанности наставника «Авангарда» и после увольнения Флеминга сумел совершить с омичами грандиозную сенсацию: «ястребы», с трудом зашедшие в плей-офф с 16-го места, вынесли действующего чемпиона и победителя регулярки «Салават», а затем были в 15 секундах от прохода мощного «Ак Барса».

11:1, жестокая драка и 15 секунд. 10 лет серии «Ак Барс» — «Авангард» Вспоминаем подробности самой крутой серии первого плей-офф КХЛ.

За эти заслуги приставку «и.о.» у Никитина убрали, и весь следующий сезон он был полноценным главным «Авангарда». «Ястребы» достаточно ровно прошли регулярку с молодым наставником, но на финише гладкого чемпионата всё разладилось: омичи проиграли 8 из 10 матчей, потеряли место в топ-4 Востока, и Анатолию Бардину пришла в голову шальная идея – поменять тренера прямо перед началом плей-офф. Никитин был вновь разжалован в помощники, а рулить «Авангардом» был приглашён эксцентричный финн Раймо Сумманен. Авантюра ожидаемо провалилась – «ястребы» в трёх матчах проиграли серию «Нефтехимику» и отправились отдыхать. Впрочем, Бардин позже утверждал, что, меняя наставника перед плей-офф, он уже плюнул на текущий сезон и думал о будущем.

Фото: РИА Новости

Во втором сезоне КХЛ смешили народ не только в Омске. Даже больше «ястребов» отличились в Нижнем Новгороде, где произвели самую экстравагантную тренерскую рокировку в истории лиги. Тот чемпионат «Торпедо» начало под руководством Евгения Попихина, в сентябре и начале октября нижегородцы шли довольно неплохо, но затем ударились в четырёхматчевую серию поражений, и после «сухого» проигрыша «Авангарду» руководство «автозаводцев» пошло на кардинальный шаг. Попихина уволили, а на его место назначили тренера уфимской золотой мечты Сергея Михалёва, находившегося в тот момент без работы.

Опытному специалисту не просто не удалось поправить ситуацию – он усугубил её ещё больше. За шесть матчей при Михалёве (любопытно, что все они прошли в Нижнем) «Торпедо» выиграло лишь дважды, пропустило в общей сложности 33 шайбы и умудрилось дважды «влететь» «Атланту» с неприличными счетами – 2:8 и 2:7. Ждать, пока Михалёв адаптируется и приведёт команду в чувство, руководство клуба не могло – наставника, проработавшего в «Торпедо» меньше месяца (включая паузу на Евротур), сняли, а на его место позвали…Евгения Попихина! С таким лояльным и необидчивым специалистом нижегородцы доиграли до конца чемпионата, но в плей-офф пробиться не сумели, и в межсезонье Попихин покинул «Торпедо» окончательно.

Раймо Сумманен, «Авангард», сезон-2010/2011

Фото: РИА Новости

И снова Омск! Как мы знаем, Игоря Никитина в «Авангарде» сменили прямо перед плей-офф-2010 на Раймо Сумманена. Казалось бы, ничего экстравагантнее Анатолий Бардин уже придумать не мог, но знаменитый омский менеджер хорошо постарался, и через год произвёл обратную рокировку – но уже не за день до плей-офф, а в преддверии решающего, седьмого матча полуфинала конференции!

В сезоне-2010/2011 «Авангард» под руководством Сумманена блестяще провёл регулярку, выиграв 18 матчей подряд на её финише и завоевав Кубок Континента. Но в плей-офф сразу же начались проблемы: сначала упёрся «Нефтехимик», на проход которого пришлось тратить семь матчей и помощь фортуны, а затем на пути омичей непреодолимым препятствием встал магнитогорский «Металлург». «Авангард» проигрывал «Магнитке» 0:2 по ходу серии, затем возвращался в игру и оказывался в шаге от финала Востока, но шестой и седьмой матчи всё же остались за уральцами, которые и прошли дальше. Перед решающей игрой противостояния в Омске Сумманена по совершенно непонятной тогда причине и уволили, причём узнали об этом болельщики «Авангарда» только во время самой встречи, когда не увидели Раймо на скамейке запасных.

Позже выяснилось: эмоциональный, фанатичный и не имеющий моральных тормозов Сумманен буквально «затюкал» команду, распаляясь всё больше с каждой новой победой, и к плей-офф подошёл в не совсем адекватном состоянии. Поражение в шестой игре серии с «Металлургом», где «Авангард» упустил шанс закончить дуэль, окончательно вывело финна из себя: ходили разговоры о драке с Ягром, срыве капитанской нашивки и летающих по раздевалке предметах. Бардин, разумеется, был в курсе всех событий и перед седьмой игрой решил взбодрить команду непопулярным решением. За Сумманеном просто не прислали машину, а по телефону сообщили об увольнении.

Дмитрий Квартальнов, «Северсталь», сезон-2011/2012

Фото: РИА Новости

Один из самых сильных тренеров нынешней КХЛ Дмитрий Квартальнов начинал свою карьеру наставника в Череповце в 2009 году. В «Северстали» Квартальнов проработал неполных три сезона, а уволен был весьма неожиданно – менее чем за сутки до старта плей-офф-2012.

Спортивных причин для увольнения Квартальнова у руководства череповчан, пожалуй, не было. Под руководством Дмитрия Вячеславовича скромная «Северсталь» всякий раз выходила в плей-офф, а регулярку сезона-2011/2012 и вовсе закончила на довольно высоком для команды пятом месте Запада. При этом от «Атланта», находившегося строчкой выше, череповчан отделило всего одно очко. Квартальнов готовился к битве с мытищинцами в первом раунде, но тут пришла неожиданная новость об увольнении. Исполняющим обязанности главного тренера «Северстали» был назначен Александр Смирнов, с которым клуб проиграл серию «Атлант» со счётом 2:4.

Что же привело к внезапной отставке Квартальнова? Один из руководителей «Северстали» Михаил Ставровский заявил, что увольнение тренера было связано со стагнацией результатов череповчан. «Команда два года подряд занимает пятое место. Вот такая ситуация. В том году пятое, в этом тоже пятое. А мы бы хотели какого-то движения», — подчёркивал функционер. Но понятно, что такое обоснование никак не объясняло истинных мотивов отстранения тренера прямо перед началом решающей части сезона.

Вероятнее же всего, что Ставровский просто нашёл повод избавиться от неудобного ему Квартальнова. Дмитрий Вячеславович работал в клубе давно и прекрасно знал, какими методами команда Ставровского пришла к управлению хоккейным клубом в 2011 году. Прежний директор череповчан Анатолий Теницкий был уволен после резонансного «дела Громова», которое, по некоторой версии, было сфабриковано людьми Ставровского. Одним из фигурантов той тёмной истории как раз и был Квартальнов, которого в сезоне-2010/2011 даже на несколько матчей отстраняли от руководства «Северсталью».

Платил откаты, а потом стал «ментом». Что стало с хоккеистом Громовым после скандала В сезоне-2010/2011 на менеджера «Северстали» было заведено уголовное дело, директора уволили, а Квартальнов обещал загубить игрока.

Фото: РИА Новости

На заре КХЛ петербуржцы наполняли свой состав проверенными звёздами и отчаянно пытались выиграть Кубок Гагарина, но долгое время СКА подводили тренерские кадры. Летом 2011 года эту проблему постарались решить приглашением Милоша Ржиги – одного из самых «горячих» наставников той поры, успешно работавшего со скромным «Спартаком», а затем приведшего «Атлант» к финалу Кубка Гагарина. В первый год под руководством Ржиги СКА дошёл до финала конференции, где в четырёх матчах уступил московскому «Динамо», однако пан Милош своё место не потерял. Но в следующей регулярке боссы петербуржцев смотрели уже не только на результаты (с ними всё было в полном порядке), но и на стиль игры, прикидывая, поможет ли он СКА добраться до заветного Кубка.

И увиденное в сезоне-2012/2013 руководителей «армейцев» не устроило. СКА при Ржиге продолжал играть в весёлый, бесшабашный хоккей, с которым трудно было добраться до чемпионства, и в ноябре чеха отправили в отставку. Пикантность ситуации была в том, что последняя игра под руководством Ржиги завершилась для СКА победой, в результате чего петербуржцы вышли на первое место в общей таблице КХЛ. Однако промежуточный успех не смутил менеджеров «армейцев», которые в тот момент уже вели переговоры с Юккой Ялоненом.

Фото: РИА Новости

Перед сезоном-2015/2016 главным тренером «Авангарда» был назначен Евгений Корноухов – местный специалист, никогда не работавший на высоком уровне, зато дважды приводивший «Омских ястребов» к победе в розыгрыше Кубка Харламова. Переход во взрослый хоккей Корноухов пережил внешне безболезненно: «Авангард» в том чемпионате показывал весьма симпатичный хоккей, а в регулярке занял первое место на Востоке. В плей-офф «всухую» был пройден «Нефтехимик», но во втором раунде омичи наткнулись на «Салават», которому проиграли в упорной борьбе в семи матчах.

Руководство «ястребов» во главе с Владимиром Шалаевым признало работу Корноухова в целом удовлетворительной и продлило контракт с тренером ещё на год. Евгений Александрович начал предсезонку, свозил «Авангард» на один летний турнир в Чехию, а потом неожиданно был уволен, прямо перед мемориалом Ивана Ромазана. Впрочем, в Омске этому уже не удивлялись.

Почему убрали Корноухова? Говорят, он совершенно не сработался с лидерами «Авангарда», которые ни во что не ставили специалиста-ноунейма, за плечами которого не было даже приличного игрового-бэкграунда. Корноухов при этом оставался таким же требовательным, жёстким и бескомпромиссным, как и в молодёжном хоккее, но такой подход к взрослым мастерам привёл к провалу. Руководство «ястребов» до последнего занимало сторону тренера (из-за этого «Авангард» покинул символ клуба Александр Попов), но, видимо, в какой-то момент межсезонья ситуация накалилась настолько, что пришлось вмешаться. Корноухова уволили, а Шалаеву удалось быстро договориться о сотрудничестве с Фёдором Канарейкиным, только что излечившимся от онкологии, и в сезон-2016/2017 «Авангард» вступил уже с новым наставником, который вполне устраивал коллектив.

Фото: РИА Новости

Подробности этой истории, в принципе, ещё свежи в памяти любителей хоккея. Олег Знарок в роли совмещённого тренера СКА и сборной России отработал неполных два сезона, выиграл для Петербурга Кубок Гагарина и олимпийское золото для всей страны, но весной 2018-го неожиданно был снят с обоих постов. Формальным поводом для увольнения Знарка могло послужить поражение СКА в финале конференции от московских «армейцев», но почему при этом Олег Валерьевич не доработал до конца свой контракт со сборной России и не повёз национальную команду на ЧМ-2018, в тот момент было непонятно.

Знарка «слили», и за него обидно. Быстро забыли всё хорошее? Есть те, кто будет скучать по Олегу Валерьевичу в сборной и СКА.

Оказалось, что СКА и сборная – это одно целое, и уход из одной структуры как бы предполагает расставание и с другой. Ну а истинные причины ухода Знарка стали ясны позднее: своенравный и жёсткий тренер, никогда не заискивавший с руководством, просто устал от постоянного и назойливого вмешательства в свою работу и разругался с нашими хоккейными «верхами». Из Знарка «выжали» олимпийское золото и благополучно избавились от вредного специалиста, имеющего своё мнение по каждому вопросу. С тех пор в СКА и сборной России работают только те тренеры, которые и не подумают перечить руководителям.