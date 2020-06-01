Круче не было и не будет! 5 причин, почему плей-офф-2020 может стать лучшим в истории НХЛ

В том, что хоккейный сезон-2019/2020 войдёт в историю, как нечто уникальное, уже не приходится сомневаться — пандемия коронавируса сделала всё, чтобы нынешние смутные времена запомнили все. Тем не менее, хоккей не сдаётся, и Национальная хоккейная лига всё ближе к тому, чтобы доиграть сезон, несмотря на все трудности.

Формат плей-офф, в котором будут участвовать 24 команды, многие называют не вполне справедливым, но в нынешних условиях его вполне можно считать оптимальным. Главное, чтобы инфекция, которая только в США убила более 100 тыс человек, не вернулась, и наполеоновские планы НХЛ не утонули во второй волне вируса. Если оптимистичные прогнозы сбудутся, розыгрыш Кубка Стэнли-2020 может стать лучшим в истории НХЛ. И вот почему.

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1. Самый крутой турнир плей-офф

Чуть более 77% команд получат возможность сыграть в плей-офф. Это более высокий процент, чем когда в лиге была 21 команда, а в розыгрыш Кубка Стэнли выходили 12 клубов. Словом, вечеринка будет многолюдной, а главной предпосылкой к тому, что хоккей будет сногсшибательным, является та самая ненавистная нами пауза.



К старту плей-офф команды подойдут максимально соскучившимися по хоккею — мотивация и желание у большинства измождённых бездельем игроков будет запредельным. Кроме того, почти все травмы за несколько месяцев простоя должны были быть залечены, об усталости, микротравмах и болячках говорить и вовсе не приходится. 24 свежие и здоровые команды — это будет то, чего мы ещё никогда не видели.



Обычно термин «лучшие из лучших» принято употреблять в контексте Кубка мира или Олимпиады с участием игроков НХЛ. Но за 100 лет существования Национальной хоккейной лиги у нас никогда не было плей-офф с таким количеством участников, которые бы были полностью готовы к борьбе. Это значит, что путь к завоеванию Кубка Стэнли будет как никогда трудным — это будет турнир турниров.



Именно поэтому в статистике напротив будущего обладателя Чаши-2020 впору делать сноску, чтобы обозначить всё величие этого чемпионства. Конечно, можно понять наставника «Каролины» Рода Бриндамора, чья команда голосовала против нового формата. «За что мы играли предыдущие 68 матчей, за какие такие преимущества? Лига просто выбросила эти матчи», — заявил Бриндамор. Конечно, теперь у команд, занявших 5-8 места нет почти никакого перевеса в квалификационном раунде до трёх побед — тем более, раз играть придётся на нейтральном льду без зрителей. Но без недостатков не обходится ни одна идея. В конце концов, больше команд — больше веселья, а значит, больше внимания и денег.

2. Города-«хабы» — словно олимпийская деревня

Один из баскетбольных журналистов Брайан Кёртис на днях рассказал в подкасте The Press Box очень интересную мысль: самыми интригующими репортажами после возобновления сезона в НБА будут новости из баров отелей. Учитывая, что в НХЛ в каждом городе будут играть 12 команд, а игроки уже выразили желание не сидеть взаперти в течение этих двух месяцев, гостиничные бары и впрямь будут центром притяжения.



На Олимпиадах одни из самых интересных материалов — это материалы из Олимпийской деревни, где живут спортсмены. Как будут выглядеть энхаэловские «деревни», где будут жить 12 команд, даже представить пока тяжело. В любом случае, это будет очень интересный опыт и настоящее испытание для соблюдения социального дистанцирования.

От Князева до Филатова. Главные провалы на драфте в истории клубов Восточной конференции «Коламбус» мог вместо Филатова взять Эрика Карлссона. А в «Торонто» могли играть Селянне или Рёник, но клубы выбрали других.

3. Игры без зрителей — небывалое шоу на ТВ

Ясно, что хоккей продолжится без зрителей, поскольку массовые мероприятия под закрытой крышей разрешат в самую последнюю очередь. Для тех, кто считает розыгрыш Кубка Стэнли самым интенсивным соревнованием, принять пустые трибуны и тишину на арене будет непросто — обстановки, которую создают болельщики, мы не увидим.



При этом, в НХЛ очень сильно озадачены тем, как сделать так, чтобы отсутствие зрителей не повлияло на атмосферу и энергетику, а телевизионная картинка и звук не отдавали «пещерностью». «Нужно попытаться максимально устранить неприятные последствия пустых трибун, — признал контент-директор НХЛ Стив Майер. — Но у нас большой опыт по изменению среды, к которой привыкли люди. Мы научились этому на матчах на открытом воздухе, где всё не так, как обычно. Что будет на пустых аренах? Будет среда, которая меняется от матча к матчу. Это будет ярко».



От идей запускать звуковую фонограмму с криками болельщиков уже было решено отказаться — слишком большое эхо при отсутствии людей, к тому же быстрая игра может оконфузить звукорежиссёра быстрым изменением ситуации. Но можно надеяться на то, что:

— телевизионный пока будет беспрецедентно крутым. Ракурсы, доступ к игрокам, различные варианты аудио и видео сделают картинку необычайно увлекательной. Уже обсуждается возможность запуска телевизионных дронов прямо надо льдом. Словом, всё это будет похоже на хоккейное реалити-шоу;



— активность в социальных сетях также будет небывалой;



— не исключена возможность различных спецэффектов — например, фейерверков после окончания матча.



В любом случае, НХЛ будет в центре огромного внимания, поскольку никакого другого хоккея в это время года точно не будет.

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4. Две драфт-лотереи

Предстоящий драфт касается плей-офф лишь косвенно, но рискует стать самым весёлым и самым несправедливым за всю историю. Первая драфт-лотерея состоится 26 июня и будет посвящена, что определит обладателей трёх первых выборов среди семи команд, которые были настолько плохи, что не попали даже в расширенный розыгрыш Кубка Стэнли. После квалификационного раунда плей-ин определятся дополнительная порция проигравших, которая получит очередность для выбора. Если учесть, что драфт обещает быть «хлебным» на таланты, возможность выбрать раньше других может быть оценена очень высоко.

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5. Игры без фаворитов

Фактор преимущества своего льда впервые в истории будет сведён к минимуму — даже у той команды, которая будет играть в своём городе на привычном стадионе, не будет поддержки болельщиков. Это значит, что привычные басни про энгергетику стадиона, кубковый характер, большее количество времени на отдых из-за отсутствия перелётов будут излишними. В какой-то степени это будет самый чистый вариант хоккея, когда действительно все будут в совершенно равных условиях, и сюрпризов при таком раскладе просто не избежать. Думается, что многие рекорды по неожиданностям, камбэкам, курьёзным голам и вратарским ошибкам будут перекрыты.