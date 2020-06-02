Почему молчат наши энхаэловские правдорубы? Задоров уже высказался о протестах в США

США продолжает захлёстывать волна массовых протестов и митингов, перерастающая в массовые беспорядки. Волнения начались во многих американских городах после трагедии в Миннеаполисе 25 мая, когда из-за жестоких действий полицейского погиб темнокожий Джордж Флойд.

Разумеется, в стороне не остались известные спортсмены и спортивные организации, резко осудившие любые проявления расизма, расовой нетерпимости и насилия. Всё происходящее в Америке напоминает какой-то фильм ужасов. Хочется, чтобы люди успокоились, и страна снова зажила нормальной жизнью.

«Людей в Америке избивают и разгоняют газом!» Что говорят хоккеисты о беспорядках в США Остон Мэттьюс почти процитировал Виктора Цоя, Эвандер Кейн призвал высказаться Кросби. А Илья Брызгалов телевизор не смотрит.

Отреагировали на американские события и в России. Так, известный российский тренер, первый русский тафгай в НХЛ Андрей Назаров заявил в интервью «Чемпионату» следующее.

«Слежу, что сейчас происходит в США, изучаю мировые и отечественные СМИ. И очень удивлён, почему молчат наши энхаэловские правдорубы. Повторюсь, почему же, интересно, они замолчали? Посмотрите, что творится в Америке! Идёт грабёж магазинов, кругом массовые беспорядки. Но наши правдорубы за океаном, которые любили много говорить про Россию и осуждать её, почему-то резко приуныли.

Прочитал комментарий моего давнего товарища Ильи Брызгалова. Неужели он перестал смотреть телевизор? Видимо, нынешние протесты в США его не касаются. Или, может, они происходят недалеко от его дома, поэтому Илья решил не выступать в прессе так, как он любит это делать? Пожелаем всем ребятам спокойно пересидеть эти дни, но хочу сказать вот что. В чужом глазу мы соломину видим, а в своём бревна не замечаем. Считаю, что это неправильно. Надо быть последовательными», — сказал Назаров.

Всё дело в том, что в последнее время мы часто видели высказывания на злободневные темы некоторых российских игроков, выступающих по ту сторону океана. Любил комментировать события в России форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин, не лез за словом в карман и защитник «Колорадо» Никита Задоров. Яркую и непохожую на остальных точку зрения высказывал Илья Брызгалов.

После случившегося в США все правдорубы сперва будто воды в рот набрали и решили взять обет молчания. Но постепенно ситуация начала меняться. Так, Илья Брызгалов грамотно соскочил с темы и заявил, что он не смотрит телевизор и не интересуется политическими новостями. Хотя всё происходящее имеет уже не столько общеполитический, сколько общечеловеческий и гражданский подтекст.

А вот Никита Задоров выступил с большим постом в своём «инстаграме», где косвенно намекнул на людей, которые, якобы, хотят пропиариться на большой трагедии и подлить масла в огонь.

Задоров: расстраивает, что в России начинают некрасиво высказываться о ситуации в США

Ну почему пропиариться, Никита? Разве каждый гражданин не имеет права на собственную точку зрения? Уж не человеку, живущему в свободолюбивой Америке, этого не знать. Наоборот, о подобных вещах надо говорить, а не оставаться в стороне. Ничего зазорного в этом нет, поэтому логично, что многие ждали реакции из США именно от тех, кто регулярно комментировал общеполитические и другие события, происходившие в России. Так почему бы не прокомментировать и то, что творится в Америке? Тем более что об этом сейчас говорит весь мир. На второй план отошла даже тема коронавируса.

Если Задоров всё-таки высказался и свою позицию обозначил, то по-прежнему молчит главный правдоруб последних лет Артемий Панарин. Что только Панарин не комментировал: ратовал за свободный интернет, искал «крысёнышей» среди журналистов, называл сумасшедшими людей, которые приобретали одноразовую одежду для выгула собак в условиях коронавируса. Выступления Панарина с политическими подтекстами и вовсе становились хитами в YouTube.

Опять же Артемий, как и все, имеет право на свою точку зрения. Наоборот, это даже хорошо, что Панарин умеет говорить так ярко и отстаивать свою позицию. Но почему же он не комментирует массовые акции протеста и погромы в США? Всё просто: невыгодно. Главный этап хоккейной карьеры нападающего пройдёт в Нью-Йорке. Именно в «Рейнджерс» Панарину дали гигантский контракт на долгие годы, именно в крупнейшем мегаполисе США россиянин стал самым высокооплачиваемым российским хоккеистом, обогнав даже Александра Овечкина.

Артемий понимает, что любое неосторожно сказанное слово может ему сильно аукнуться. Панарина приветствовали в «Рейнджерс» овациями, устраивали фотосессию у стен «Мэдисон Сквер Гарден», чуть ли не на руках носили. Это был действительно впечатляющий трансфер. Сейчас же можно нарваться на гнев протестующих и привлечь к себе внимание в тот момент, когда Панарину и его окружению это совершенно не нужно. Тут либо молчать, либо пользоваться услугами людей, которые вычитают, согласуют и утвердят твой текст вплоть до каждой запятой.

Фото: Getty Images

В итоге получается двоякая ситуация. Какие-то громкие события, по большей части связанные с Россией, обсуждаются вдоль и поперёк, а во время событий в стране, в которой тебе жить и играть долгие годы, моментально возникает тишина. Непоследовательное, пускай и объяснимое поведение. Но время выступить с комментариями у Панарина ещё есть. Было бы интересно выслушать позицию звёздного российского нападающего и узнать, кто в этой истории, по его мнению, прав, а кто виноват.