Феномен Ласькова, чистка бюджета, забытая перестройка. Особенности межсезонья в «Магнитке»

Магнитогорский «Металлург» — одна из самых интересных команд в межсезонье-2020. Провальный по всем статьям прошлый чемпионат привёл к настоящей революции внутри клуба и изменил структуру управления в «Магнитке». Уральцы перестали быть командой Геннадия Величкина, который более 20 лет фактически в одиночку распоряжался деньгами Виктора Рашникова и формировал состав любимого детища, но в какой-то момент потерял хватку, перешёл грань дозволенного и вынудил босса «Металлурга» пойти на кардинальный шаг.

Величкин – это эпоха. Его уход – благо для «Магнитки», но потеря для КХЛ Геннадия Ивановича в «Металлурге» заменит человек не из мира хоккея. В Магнитогорске задумались об оптимизации бюджета.

С осени прошлого года функции Величкина распределились между новым директором «Магнитки» Сергеем Ласьковым и главным тренером команды Ильёй Воробьёвым, которым было поручено пересмотреть селекцию клуба: перевести её с эффектного русла в эффективное, бережнее относясь к спонсорским деньгам, и подготовить команду к жёсткому потолку зарплат. Что-то было сделано ещё по ходу прошлого чемпионата, но главная работа происходит именно сейчас, в межсезонье. И наблюдать за тем, как Ласьков и Воробьёв перестраивают «Металлург» под новую реальность, весьма любопытно.

Изюминку в селекционную политику уральцев добавляет феномен первого вице-президента и директора «Магнитки». Сергей Ласьков – очень неординарная личность в кресле хоккейного руководителя. Этакий крепкий хозяйственник и народный кандидат, пришедший на новый объект навести порядок. В Ласькове, кажется, нет и доли хитринки, присущей абсолютному большинству спортивных менеджеров, он рубит с плеча правду-матку, всегда говорит начистоту и готов комментировать каждый свой шаг. В среде акул хоккейного бизнеса и мастеров дипломатии Ласьков выглядит белой вороной, а примеров таких функционеров в клубах КХЛ, пожалуй, раньше и не было. Сказывается здесь не только полное отсутствие опыта работы в большом спорте (баскетбол уровня второго дивизиона – это немножко другое), но и характер Ласькова вкупе с его личным бэкграундом. Всё-таки Сергей Алексеевич – настоящий уральский мужик, много лет отработавший на производстве. Перестроиться в такой короткий срок Ласькову ещё не удалось, и по характеру ведения дел он, по сути, остаётся все тем же начальником цеха с ММК, только не листопрокатного, а хоккейного.

Ласьков со своей прямотой и уникальной риторикой стал настоящей находкой для прессы. Пока менеджеры других команд в общении с журналистами недоговаривали, лили воду или просто уходили от комментариев, директор «Магнитки» выкладывал всё, как есть, доступным русским языком, не дожидаясь появления официальной информации. Ласьков подробно рассказывал о торгах с Сергеем Мозякиным, за месяц до открытия трансферного окна по полочкам раскладывал селекционные планы клуба, не стеснялся критиковать Береглазова, которому было сделано квалификационное предложение, возмущался переходом юниора Иванова в СКА и прочее, прочее. Журналистам не надо было даже искать инсайды по «Металлургу» — достаточно было просто позвонить Ласькову, который редко оставлял коллег без яркого комментария по существу.

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Неудивительно, что такой неординарный подход не совсем устраивал высшее руководство клуба: в прессу «сливалась» лишняя информация, а ведь трансферы любят тишину. Похоже, что с Ласьковым была проведена небольшая разъяснительная беседа, и в какой-то момент Сергей Алексеевич чуть ли не пошёл войной на прессу: на одного из журналистов публично «наехал», несколько номеров других отправил в чёрный список. К счастью, этот гневный порыв руководителя «Металлурга» оказался мимолётным, и конфликты были задушены в зародыше. Но полностью перестроиться под признанных хоккейных «воротил» у Ласькова вряд ли получится — возможно, Сергей Алексеевич просто станет чуть аккуратнее, однако особенный шарм вокруг фигуры директора «Магнитки» никуда не денется.

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С человеческими качествами Ласькова всё понятно, но всё же более интересно, какой из него, собственно, менеджер? Что за команду он собирает в «Металлурге»? Но тут важно напомнить, что за селекцию в клубе отвечает не только, и даже не столько Ласьков, сколько непубличный Илья Воробьёв. Сергей Алексеевич, если хотите, больше медийный рупор, а реальным строительством коллектива всё же занимается главный тренер «Магнитки». У Воробьёва, обладающего огромным кредитом у высшего руководства команды, больше опыта и связей в хоккейном мире. Так что в «Металлурге» мы имеем дело с менеджерским тандемом.

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Чего на данный момент добился этот тандем? Ласькову и Воробьёву досталось в наследство от Величкина немало тяжёлых контрактов, и им уже удалось оптимизировать бюджет клуба. Скажем, Брэндон Козун, Эрик О’Делл и Андрей Локтионов подписывали год назад однолетние соглашения, так что с ними нужно было просто не продлевать договоры. Более показательно, как менеджмент «Магнитки» разбирался с контрактами, которые «сжирали» 80% потолка на будущий сезон.

В магнитогорском «Металлурге» не планируют вводить должность генерального менеджера

Успешно переподписать соглашения удалось с Василием Кошечкиным, Егором Яковлевым, Григорием Дроновым и Николаем Кулёминым. Это – хорошее достижение Ласькова и Воробьёва, но у Кулёмина, например, вряд ли был какой-то выбор. В нынешнем состоянии нападающий не вызывает никакого интереса у других клубов, и терять тёплое местечко ему вряд ли хотелось.



С остальными членами «богатой семёрки» с позиции силы договориться «Магнитке» не получилось. С Евгением Бирюковым, Максимом Матушкиным и Виктором Антипиным расторгнуты контракты, при этом мы точно знаем, что Антипин, подписавшийся в СКА, серьёзно потерял в деньгах. Понятно, что Петербург – это сборная России и другие преференции, но почему в Магнитогорске не смогли найти компромисс со своим воспитанником, одним из сильнейших защитников клуба? Антипин ведь тоже понимал, что за 125 млн в год при жёстком потолке в КХЛ он нигде играть не продолжит. Но «Металлург» бороться за Виктора не стал, а замену Антипину пока не нашёл.

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Затяжные торги с Мозякиным завершились для «Металлурга» подписанием нового договора со своим капитаном, но вряд ли это стоит однозначно расценивать, как успех «Магнитки». 50 млн, которые Сергей получит в следующем сезоне – это, конечно, прорыв по сравнению с его прошлой зарплатой (180 млн). Но на фоне общей финансовой картины в условиях жёсткого потолка даже такая сумма может оказаться завышенной. Всё-таки Мозякину уже 39 лет, его статистика неминуемо идёт на спад и далеко не факт, что в следующем сезоне он продолжит тащить уральский клуб. К тому же, все понимали, что Мозякин вряд ли куда-то денется из Магнитогорска. Сергей давно живёт в городе, там играет его сын, да и другим клубам суперветеран за серьёзные деньги уже вряд ли интересен.

Сергей Мозякин Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Впрочем, если говорить объективно, то оптимизацию бюджета в «Металлурге» можно признать успешной. Разгрести наследие Величкина невозможно было без каких-то потерь, и в Магнитогорске с этой задачей справились. Но «Магнитке» ведь нужно не только уместиться под потолком, но и собрать сильную команду на следующий сезон. И вот на этом фронте пока нет ощущения, что уральцы всё делают правильно, и что через год они смогут улучшить результат последних двух чемпионатов. То есть – пройти первый раунд плей-офф.



Посмотрим, что сейчас представляет ростер магнитогорцев. Первый номер в воротах – Василий Кошечкин, опытнейший голкипер, олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка Гагарина. Но Кошечкину уже 37 лет, в прошлом сезоне он далеко не лучшим образом сыграл в плей-офф, а за спиной Василия в «Магнитке» практически никого нет — 20-летний Глеб Носов вряд ли может считаться серьёзным бэкапом. Конечно, при удачном стечении обстоятельств Кошечкин ещё способен принести «Магнитке» трофеи (когда Василий в своей лучшей форме – он почти непробиваем), но где перспектива для клуба? И что будет, если Кошечкин не сможет тащить?

Василий Кошечкин Фото: Марат Акимжанов, photo.khl.ru

Впрочем, вратарская проблема – меньшая для «Магнитки». К тому же, возможно, приедет Загидулин. А вот, например, в линии обороны у уральцев сейчас нет ни одного топового защитника, и почти отсутствуют атакующие дефы. Вполне можно рассчитывать на то, что Григория Дронова, наконец, обойдут стороной травмы, и он совершит долгожданный прорыв, но он один в любом случае не изменит общей картины. Топ-4 защиты «Металлурга» прямо сейчас выглядит так: Дронов, Михаил Пашнин, Егор Яковлев, Егор Мартынов. При этом Пашнин – жёсткий силовик-разрушитель, но, по-хорошему, не более чем для третьей пары, а Мартынов к 29 годам до сих пор не полностью раскрылся и испытывает проблемы со скоростью. Да, у «Металлурга» есть ещё молодые Вадим Антипин и Артём Минулин, а также таинственный Артём Земчёнок, чей переход в Магнитогорск явно пролоббировал Илья Воробьёв. Возможно, не самый плохой подбор кадров, но только не для «Магнитки», где нет проблем с финансами, а амбиции исторически высоки.



Не слишком радует сторонний взгляд и нападение уральцев. В прошлом сезоне Геннадия Величкина упрекали в том, что он как будто бы собирал команду на хоккейном симуляторе, напрочь забыв про баланс. В этом утверждении было немало истины, но в прошлогодней «Магнитке» хотя бы были яркие личности с хорошей статистикой в предыдущих командах. Другое дело, что им сильно переплатили и убили мотивацию.



Но разве сейчас у «Металлурга» картина лучше? Пока команда формируется в основном хоккеистами, знакомыми Илье Воробьёву, во главе с Мозякиным. Из «Амура» уже обменян Сергей Плотников, вскоре на Урал переедут и Илья Каблуков с Максимом Карповым. При этом последние двое в Хабаровске расстанутся со своими неадекватными зарплатами, а вот 75-миллионов Плотникова приехали в Магнитогорск вместе с форвардом. Сергей станет самым высокооплачиваемым игроком «Металлурга», что наложит на него определённые обязательства. Справится ли Плотников с ролью лидера?

Главный обмен межсезонья в КХЛ. Его провернули СКА, «Магнитка» и «Амур» Сергей Плотников перебрался в Магнитогорск, где в скором времени окажутся и Илья Каблуков с Максимом Карповым.

Мне кажется, что Плотников – весьма зависимый нападающий, который хорош тогда, когда встроен в систему. Так было в СКА, где Сергей обычно выходил в одном звене с яркими мастерами и хорошо умел выступать наконечником атак. Причём прошлый сезон, в котором петербуржцы играли уже без звёзд, совпал с падением снайперской и бомбардирской статистики Плотникова. Вряд ли это случайность. По-хорошему, Сергей — отличный универсал, быстрый силовик с неплохим голевым чутьём, не более того. Не думаю, что он способен делать разницу на площадке для своего клуба, созидать и креативить, а лидер команды это делать обязан. Возможно, конечно, что потенциальная связка Плотников – Мозякин сможет «зажечь», но закладываться на это я бы не стал.



Максим Карпов – не менее партнёрозависимый игрок, чем Плотников. У челябинца помягче руки и убойнее кистевой бросок, при этом Карпов сильно проигрывает Плотникову в стабильности и бойцовских качествах. Словом, обоих этих форвардов Илье Воробьёву ещё предстоит вписать в нужные сочетания, в противном случае, они будут не менее бесполезны, чем Козун и О’Делл в прошлом сезоне. Что касается трансфера Каблукова, то тут сильно нечего обсуждать. Илья, почему-то окончательно «задеревеневший» в Петербурге – это силовой центр в четвёртое звено, не более. Такие ролевики есть в каждом клубе КХЛ.

Понятно, что состав «Металлурга» ещё будет доукомплектовываться, но пока в нём не видно хоккеистов (кроме Мозякина), которые смогут, собственно, вести игру. Возможно, таким станет финн Хари Песонен, на которого серьёзно рассчитывает Воробьёв, но иностранец-дебютант – это всегда кот в мешке. Андрей Нестрашил – добротный, но вовсе не топовый центр, с Кулёминым уже давно всё понятно, потолок Потехина тоже, в общем-то, определён, хотя в прошлом сезоне Богдан неожиданно раскрылся, как снайпер. Опять же его нужно удачно вписывать в связки и тройки, чтобы выжать максимальную пользу.



Селекция «Магнитки» далека от завершения (свободны три легионерские вакансии), но уже сейчас ясно, что многое будет зависеть от работы Ильи Воробьёва. Он приглашает в состав знакомых хоккеистов, собирается делать на них ставку, стало быть — берёт на себя ответственность за результат. Это большой вызов для Ильи Петровича.

Илья Воробьёв Фото: Марат Акимжанов, photo.khl.ru

И ещё один момент. По отношению к Магнитогорску в последние годы только ленивый не говорил о необходимости перестройки и омоложении состава. Но в этом направлении пока не видно никаких движений. Скорее – топтание на месте. Кошечкину – 37 лет, Мозякину — 39, Плотникову – 29, Песонену – 31, Карпову – 28, Каблукову – 32, Нестрашилу – 29. Последние пятеро, конечно, ещё не ветераны, но и тенденцию омоложения они тоже не отображают. К тому же, чтобы получить Плотникова, Карпова и Каблукова «Металлург» расстался с молодыми игроками системы клуба – Савелием Ольшанским и Егором Спиридоновым.



В «Магнитке» продолжают делать ставку на проверенных, опытных игроков, и в этом, в принципе, нет ничего предосудительного. Результат ведь нужен здесь и сейчас. Но для чего тогда на мартовской встрече с журналистами была поднята тема перестройки всей системы? Глобальных сдвигов в Магнитогорске не наблюдается, а это значит, что если и в следующем сезоне уральцы не достигнут более-менее приемлемого результата, то клуб опять будут сотрясать реформы.



Надеюсь, что до этого не дойдёт, потому что КХЛ уже начинает скучать без сильной «Магнитки».