В НХЛ создали «Хоккейный альянс многообразия». В него вошли семь игроков

Группа из семи действующих и бывших хоккеистов объявила, что создаёт новую коалицию под названием «Хоккейный альянс многообразия», целью которой является искоренение расизма и нетерпимости в спорте. Это объединение стало ответом на социальные протесты, охватившие всю Северную Америку после смерти Джорджа Флойда, когда большие обороты начало движение Black Lives Matter (Жизни чёрных имеют значение).

Семеро смелых

В «Хоккейный альянс» вошёл Аким Алиу, ставший пионером расовых протестов ещё до всех страстей по Флойду — именно его история «помогла» уволить с поста главного тренера бывшего наставника «Калгари» Билла Питерса. Кроме него, в группу вошли форвард «Сан-Хосе» Эвандер Кейн, защитник «Миннесоты» Мэтт Думба, нападающий «Баффало» Уэйн Симмондс, защитник «Детройта» Тревор Дэйли, недавно завершивший карьеру нападающий Джоэль Уорд и форвард системы «Филадельфии» Крис Стюарт.

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«Настало время перемен и в обществе, и в нашей игре. Я чувствую, что у нас есть отличная возможность быть услышанными и добиться реальных изменений. Мы все столкнулись с расизмом, все семеро из нас. Хоккей — это игра, в которой перемены трудно принять. Он больше застрял во времени, чем другие виды спорта, поэтому впереди у нас много работы», — заявил Алиу.



Многие хоккеисты из этого альянса поделились своими историями о расовой нетерпимости. Так, ветеран «Ред Уингз» Треворд Дэйли рассказал об отношении к себе со стороны знаменитого в прошлом вратаря Джона Ванбисбрука, который был тренером клуба лиги Онтарио, когда там играл Дэйли. «Я использовал слово на букву Н, вместо того, чтобы называть его Тревором. Использовал просто, не думая», — признал Ванбисбрук, который был генеральным менеджером сборной США в 2019 и 2020 годах.



«Давайте будем честными. История с Дэйли была 15 лет назад — это был всего лишь один эпизод, а потом всё пошло дальше. Вовлечённый в это человек теперь один из управляющих американским хоккеем. История Уэйна Симмондса с бананами тоже существовала один или два дня, а потом все забыли. Так что у нас есть реальные проблемы», — сказал Алиу, вспомним, что в 2011 году в Симмондса бросили банан с трибун во время контрольного матча в Лондоне, провинция Онтарио.



Эта группа игроков намерена сотрудничать с НХЛ и поддерживать всех хоккеистов, столкнувшихся с проблемой расизма. Так, в конце мая во время ток-шоу на канале TSN, в котором участвовал Эвандер Кейн, 16-лений игрок Майлз Дуглас заявил о том, что в нынешнем сезоне подвергался расистским насмешкам минимум в половине из сыгранных 45 матчей. Дуглас выступает за «Норт Йорк Рейнджерс», которые играют в Лиге Большого Торонто (GTHL) — крупной любительской лиге, в которой числятся более 40 тыс хоккеистов.

С осуждением GTHL выступил известный в прошлом вратарь Кевин Уикз, который после окончания карьеры стал популярным телеведущим. До того как перейти в профессиональный хоккей, он выступал в GTHL за команду, которая умопомрачительно называется «Торонто Ред Уингз». Поводом для критики стал отказ руководства лиги раскрывать количество инцидентов, связанных с расизмом. «Просто противно, что лига не обнародует эту информацию. Для тех, кто замечен в проявлении расизма, должна быть введена дисквалификация на весь сезон. Я больше об этой лиге говорить не буду, не хочу делать им рекламу», — заявил Уикз.

«Людей в Америке избивают и разгоняют газом!» Что говорят хоккеисты о беспорядках в США Остон Мэттьюс почти процитировал Виктора Цоя, Эвандер Кейн призвал высказаться Кросби. А Илья Брызгалов телевизор не смотрит.

«Кейн не вызывал Сида»

Положительно оценил все эти инициативы и глава профсоюза игроков НХЛ Дональд Фер.



«Я человек, выросший в 1960-е годы, я ребёнок, который помнит движения за гражданские права. Помню протесты против войны во Вьетнаме. Вопросы расизма очень важны и фундаментальны, здесь нужно добиться прогресса. Надежда состоит в том, что текущее положение дел так или иначе приведёт к положительным переменам. Я воодушевлён увиденным, я горжусь нашими парнями. Все понимают, что сейчас наступил очень важный момент. Они понимают, что проблема касается всего мира и делают так, чтобы их голос услышали. Не все, но их довольно много. И это их заслуга», — заявил Фер.

Его поддержала Ким Дэвис — вице-президент НХЛ по социальным вопросам, которая работает в лиге с 2017 года.



«Нынешний момент выведет нас на новый уровень возможностей. По меньшей мере 110 хоккеистов, выступающих в НХЛ, разместили в социальных сетях свои заявления о ситуации относительно расовой нетерпимости. Наш вид спорта таков, что у нас нет традиций высказываться публично по каким-либо вопросам. На самом деле, не так важны нынешние слова и лозунги, а то, что будет происходить через пару месяцев, через год. Это покажет, что мы делаем для того, чтобы изменить наш спорт», — отметила Дэвис.

Особой темой стало заявление Эвандера Кейна в телеэфире, который обратился к Сидни Кросби с просьбой высказать своё мнение.



«Все осторожны, оптимистичны и позитивны. Кейн не вызывал Сида. Он имел в виду следующее: «Сидни настолько важен для хоккея и имеет такое большое влияние в нашем спорте, что его голос будет рассматриваться как важный и авторитетный рычаг». Наши чёрные игроки чувствуют большое воодушевление той поддержкой, которую получают», — резюмировала вице-президент НХЛ.



Кстати, в российской версии хоккейных правил есть удаление «За расовую дискриминацию» — карается удалением до конца игры, обязательной одноматчевой дисквалификацией и штрафом в 20 тыс рублей.