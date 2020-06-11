Остановили «горячего» Овечкина. Как пауза повлияет на шансы «Вашингтона» на Кубок Стэнли?

«Вашингтон Кэпиталз» объявил о переходе ко второй фазе возобновления сезона. С 11 июня будет открыта тренировочная база клуба и хоккеисты смогут заниматься индивидуально как на льду, так и в тренажерном зале. В стане «столичных» не торопятся: в то время, как игроки некоторых других клубов уже провели по несколько тренировок, Овечкин и компания только готовятся к тому, чтобы снова попробовать лёд.

Как вынужденная пауза в сезона повлияет на выступления самой популярной команды в России?

Почему перерыв поможет «Вашингтону»

Команда не была на ходу

Начиная с 1 февраля «столичные» играли так неуверенно, что болельщикам впору благодарить вынужденный перерыв: начиная с упомянутой отметки и заканчивая 12 марта команда заняла только 27-е место по проценту набранных очков, то есть была четвёртой с конца. За этот отрезок «Кэпиталз» сыграл 17 матчей, и только один раз смог выиграть два поединка подряд. Вероятно, что «столичные» бы продолжили барахтаться до конца регулярного чемпионата и могли уступить лидерство в дивизионе набравшей ход «Филадельфии».



Сезон возобновится не раньше августа, а это значит, что перерыв составит пять месяцев — полноценное межсезонье. Переносить на август мысли о том, как играла команда в марте, бессмысленно — произойдёт популярное ныне обнуление и «Вашингтон» начнёт всё с чистого листа.



Как «Вашингтон» играл в регулярном чемпионате-2019/2020

«Вашингтон» — команда ветеранов

Ядро «столичных» — это опытные хоккеисты, которым отдых может быть полезен. Именно для этого Александр Овечкин пропустил Матч всех звёзд, именно для этого по ходу сезона вводится «бай-уик», когда игрокам запрещено даже тренироваться.



Никлас Бекстрём, Джон Карлсон, Ларс Эллер, Карл Хагелин, Брэйден Холтби, Илья Ковальчук, Ти Джей Оши, Александр Овечкин — каждому из них уже 30 лет и старше. У каждого из них «много миль под капотом», и дополнительный отдых позволит зарядиться силами и эмоциями. Не забудем, что в 2019-м эта команда сенсационно уступила молодой «Каролине» в первом раунде, и, не в последнюю очередь, из-за усталости.

Не работало большинство

В недоигранном регулярном чемпионате «Кэпы» занимали 17-е место по эффективности игры в большинстве — лишь 19,4%. Цифра не выглядит слишком уж удручающей, но она не отражает того, как плохи были спецбригады «Вашингтона» по ходу сезона. С 1 декабря большинство «Вашингтона» было 30-м в лиге (15,5%), — даже хуже, чем у последней команды НХЛ «Детройта». И вроде бы талантов в атаке у Тодда Рирдена хватает, и Джон Карлсон неожиданно обрёл способность здорово набирать очки, но реализация численного преимущества откровенно не клеилась, а в плей-офф этот элемент важен чрезвычайно.



Пауза даст тренерам возможность выяснить, в чём же было дело и найти варианты решения проблемы. Кроме того, большинство надо будет ставить заново во время тренировочного лагеря, что даёт шанс всё сделать по-новому.

Есть возможность «разогнаться» перед стартом плей-офф

Поскольку «Вашингтон» сохранил за собой место в первой четвёрке Восточной конференции, то первые три матча для него будут против трёх остальных фаворитов за возможность быть повыше «посеянным». Сразу вгрызаться в противника, как это бывает в плей-офф, «столичным» не требуется, поскольку даже четвёртый посев может оказаться вполне удобным. Для ветеранской команды, которая пытается очистится от пятимесячной «ржавчины», это может оказаться важным для того, чтобы «включились» ноги и заработала общая «химия».

Последний шанс «Тампы и «Бостона»? Чем обернётся для фаворитов ранний вылет из плей-офф «Тампе» будет больнее всех, а вот «Колорадо» и «Филадельфии» можно сильно не переживать.

Почему перерыв помешает «Вашингтону» Первый соперник уже выиграл одну серию

Да, «столичным» не придётся сразу участвовать в аттракционе «сделай или умри», но первый раунд плей-офф «Вашингтон» будет играть против коллектива, который уже выиграл одну серию. Обратная сторона постепенного старта заключается в том, что матчи кругового турнира за высокий посев не будут проходить с той интенсивностью и злобой, какая будет в раунде плей-ин. Следовательно, есть вероятность начать на более медленной скорости и оказаться неготовым к «зарубе» с разогревшимся соперником.

Овечкин был «горяч»

«Вашингтон» играл нестабильно в феврале и марте, но капитан команды Александр Овечкин был на высоте, и даже немного обидно, что свой очередной «Ришар» ему пришлось делить с Давидом Пастрняком из «Бостона». В последних 10 матчах перед паузой у Александра было 8 голов и 10 очков, а если расширить статистическое окно до 20 последних встреч, то получится, что Овечкин набрал 20 (17+3) баллов. Для уже немолодого форварда это был прекрасный темп, с которым он мог уверенно «зажигать» в плей-офф, но сезон оказался остановлен.

Начинать после вынужденной паузы всегда непросто, и сможет ли Великая Восьмёрка снова быстро набрать нужный ход — большой вопрос. Если 34-летний Овечкин начнёт играть, как настоящий 34-летний хоккеист, это будет худшим сюрпризом для поклонников «Кэпиталз».

Холтби плохо начинает

Пока что основным голкипером «Вашингтона» является Брэйден Холтби, хотя предстоящий плей-офф с большой долей вероятности будет для него последними матчами в команде — вратарь должен выйти на рынок свободных агентов. В последних нескольких сезонах Холтби не слишком удачно проводил начало, хотя сравнение первого месяца обычной регулярки с нынешним возобновлением игры можно считать не вполне корректным. Так или иначе, но в 2018 году Холтби в октябре отражал только 88% бросков при средней пропускаемости 3,41 гола за матч, а в октябре 2019 года пропускал 3,11 шайбы при тех же 88% отбитых выстрелов. Потом его статистика восстанавливалась до приличных значений, но нынче времени может не хватить.

«Наверное, я самый счастливый человек!» Два года назад Овечкин выиграл Кубок Стэнли Историческая победа для «Вашингтона», к которой лидер «Кэпиталз» вёл свою команду долгих 13 лет.

«Вашингтон» не любит дневные игры

Для «Кэпиталз» это было проблемой на протяжении нескольких лет — матчи, которые начинаются раньше обычного, они проводили неважно. То ли привычные ритуалы не успевали проделать, то ли проснуться было трудно, но в матчах, которые начинались раньше 19 часов, у «столичных» было 5 побед и 6 поражений (одно — вне основного времени).



Пока неизвестно, в каком часовом поясе «Вашингтон» будет играть, поскольку не определёны города, где будут проходить встречи. Но уже понятно, что в один игровой день придётся уместить несколько матчей, и без дневных поединков тут просто никак не обойтись. Если «столичные» не найдут способ победить свой недостаток, плей-офф может закончиться для них достаточно быстро.