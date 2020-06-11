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Как перерыв в сезоне повлияет на шансы «Вашингтона» взять Кубок Стэнли

Как пауза повлияет на шансы «Вашингтона»
Максим Замятин
Остановили «горячего» Овечкина. Как пауза повлияет на шансы «Вашингтона» на Кубок Стэнли?
Бежать после остановки всегда труднее. Овечкину и компании предстоит заново набирать боевой ход.
Хоккей / НХЛ 0

«Вашингтон Кэпиталз» объявил о переходе ко второй фазе возобновления сезона. С 11 июня будет открыта тренировочная база клуба и хоккеисты смогут заниматься индивидуально как на льду, так и в тренажерном зале. В стане «столичных» не торопятся: в то время, как игроки некоторых других клубов уже провели по несколько тренировок, Овечкин и компания только готовятся к тому, чтобы снова попробовать лёд.

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Почему перерыв поможет «Вашингтону»

Команда не была на ходу

Начиная с 1 февраля «столичные» играли так неуверенно, что болельщикам впору благодарить вынужденный перерыв: начиная с упомянутой отметки и заканчивая 12 марта команда заняла только 27-е место по проценту набранных очков, то есть была четвёртой с конца. За этот отрезок «Кэпиталз» сыграл 17 матчей, и только один раз смог выиграть два поединка подряд. Вероятно, что «столичные» бы продолжили барахтаться до конца регулярного чемпионата и могли уступить лидерство в дивизионе набравшей ход «Филадельфии».

Сезон возобновится не раньше августа, а это значит, что перерыв составит пять месяцев — полноценное межсезонье. Переносить на август мысли о том, как играла команда в марте, бессмысленно — произойдёт популярное ныне обнуление и «Вашингтон» начнёт всё с чистого листа.

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«Вашингтон» — команда ветеранов

Ядро «столичных» — это опытные хоккеисты, которым отдых может быть полезен. Именно для этого Александр Овечкин пропустил Матч всех звёзд, именно для этого по ходу сезона вводится «бай-уик», когда игрокам запрещено даже тренироваться.

Никлас Бекстрём, Джон Карлсон, Ларс Эллер, Карл Хагелин, Брэйден Холтби, Илья Ковальчук, Ти Джей Оши, Александр Овечкин — каждому из них уже 30 лет и старше. У каждого из них «много миль под капотом», и дополнительный отдых позволит зарядиться силами и эмоциями. Не забудем, что в 2019-м эта команда сенсационно уступила молодой «Каролине» в первом раунде, и, не в последнюю очередь, из-за усталости.

Не работало большинство

В недоигранном регулярном чемпионате «Кэпы» занимали 17-е место по эффективности игры в большинстве — лишь 19,4%. Цифра не выглядит слишком уж удручающей, но она не отражает того, как плохи были спецбригады «Вашингтона» по ходу сезона. С 1 декабря большинство «Вашингтона» было 30-м в лиге (15,5%), — даже хуже, чем у последней команды НХЛ «Детройта». И вроде бы талантов в атаке у Тодда Рирдена хватает, и Джон Карлсон неожиданно обрёл способность здорово набирать очки, но реализация численного преимущества откровенно не клеилась, а в плей-офф этот элемент важен чрезвычайно.

Пауза даст тренерам возможность выяснить, в чём же было дело и найти варианты решения проблемы. Кроме того, большинство надо будет ставить заново во время тренировочного лагеря, что даёт шанс всё сделать по-новому.

Есть возможность «разогнаться» перед стартом плей-офф

Поскольку «Вашингтон» сохранил за собой место в первой четвёрке Восточной конференции, то первые три матча для него будут против трёх остальных фаворитов за возможность быть повыше «посеянным». Сразу вгрызаться в противника, как это бывает в плей-офф, «столичным» не требуется, поскольку даже четвёртый посев может оказаться вполне удобным. Для ветеранской команды, которая пытается очистится от пятимесячной «ржавчины», это может оказаться важным для того, чтобы «включились» ноги и заработала общая «химия».

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Да, «столичным» не придётся сразу участвовать в аттракционе «сделай или умри», но первый раунд плей-офф «Вашингтон» будет играть против коллектива, который уже выиграл одну серию. Обратная сторона постепенного старта заключается в том, что матчи кругового турнира за высокий посев не будут проходить с той интенсивностью и злобой, какая будет в раунде плей-ин. Следовательно, есть вероятность начать на более медленной скорости и оказаться неготовым к «зарубе» с разогревшимся соперником.

Овечкин был «горяч»

«Вашингтон» играл нестабильно в феврале и марте, но капитан команды Александр Овечкин был на высоте, и даже немного обидно, что свой очередной «Ришар» ему пришлось делить с Давидом Пастрняком из «Бостона». В последних 10 матчах перед паузой у Александра было 8 голов и 10 очков, а если расширить статистическое окно до 20 последних встреч, то получится, что Овечкин набрал 20 (17+3) баллов. Для уже немолодого форварда это был прекрасный темп, с которым он мог уверенно «зажигать» в плей-офф, но сезон оказался остановлен.

Начинать после вынужденной паузы всегда непросто, и сможет ли Великая Восьмёрка снова быстро набрать нужный ход — большой вопрос. Если 34-летний Овечкин начнёт играть, как настоящий 34-летний хоккеист, это будет худшим сюрпризом для поклонников «Кэпиталз».

Холтби плохо начинает

Пока что основным голкипером «Вашингтона» является Брэйден Холтби, хотя предстоящий плей-офф с большой долей вероятности будет для него последними матчами в команде — вратарь должен выйти на рынок свободных агентов. В последних нескольких сезонах Холтби не слишком удачно проводил начало, хотя сравнение первого месяца обычной регулярки с нынешним возобновлением игры можно считать не вполне корректным. Так или иначе, но в 2018 году Холтби в октябре отражал только 88% бросков при средней пропускаемости 3,41 гола за матч, а в октябре 2019 года пропускал 3,11 шайбы при тех же 88% отбитых выстрелов. Потом его статистика восстанавливалась до приличных значений, но нынче времени может не хватить.

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«Вашингтон» не любит дневные игры

Для «Кэпиталз» это было проблемой на протяжении нескольких лет — матчи, которые начинаются раньше обычного, они проводили неважно. То ли привычные ритуалы не успевали проделать, то ли проснуться было трудно, но в матчах, которые начинались раньше 19 часов, у «столичных» было 5 побед и 6 поражений (одно — вне основного времени).

Пока неизвестно, в каком часовом поясе «Вашингтон» будет играть, поскольку не определёны города, где будут проходить встречи. Но уже понятно, что в один игровой день придётся уместить несколько матчей, и без дневных поединков тут просто никак не обойтись. Если «столичные» не найдут способ победить свой недостаток, плей-офф может закончиться для них достаточно быстро.

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