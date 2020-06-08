«Наверное, я самый счастливый человек!» Два года назад Овечкин выиграл Кубок Стэнли

Александр Овечкин задолго до завершения своей игровой карьеры вошёл в число величайших хоккеистов в истории. Сейчас Ови, давно ставший главным русским снайпером НХЛ, штурмует казавшийся вечным рекорд Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб за карьеру, а за плечами Александра уже множество командных и индивидуальных наград. Овечкин – трёхкратный чемпион мира, чемпион России и даже обладатель Кубка Гагарина, обладатель девяти «Морис Ришаров», трёх «Хард Трофи», «Арт Росс Трофи», «Конн Смайт Трофи». Но думается, что главным трофеем в карьере Ови пока остаётся Кубок Стэнли, к которому он привёл свой «Вашингтон» ровно два года назад.

«НХЛ нужно назвать этот приз в его честь». Что пишут в Америке о девятом «Ришаре» Овечкина Предложение переименовать трофей после того, как Овечкин закончит карьеру, выглядит интересно.

Обычно, каждый чемпионский поход команды НХЛ к Кубку Стэнли – это насыщенная, многотомная история, и первый в истории франшизы «Кэпиталз» триумф не стал исключением. Первый раунд розыгрыша-2018 начался для «Вашингтона» обескураживающе. Два домашних матча со скромным «Коламбусом» обернулись двумя поражениями в овертайме: «Блю Джекетс» неистово тащил Сергей Бобровский, а в первой встрече победу настырным гостям принёс Артемий Панарин. Ови во втором матче сделал дубль, но это не помогло.

Панарин разрывает «Вашингтон»! Вы видели этот гол? Зато «Тампа» и «Бостон» не испытали особых проблем.

В Огайо для «Вашингтона» всё могло пойти совсем скверно. В третьем матче Овечкин сделал две голевые передачи, но и у Панарина было 1+1, и игра снова докатилась до овертайма. Победный гол «Коламбуса» мог устроить похороны для «столичных» (3-0 в серии – это был бы приговор), но на 89-й минуте игры отличился Ларс Эллер, вернув «Вашингтон» в противостояние.



Дальше у «Кэпиталз» пошло чуть попроще. Дерзкие «мундиры» больше не выиграли ни одной встречи, а «столичные» стали побеждать и 4:1, и 6:3. Правда, в пятой встрече снова был овертайм, но удача в серии уже сопутствовала волевому «Вашингтону». Овечкин в этой битве с «Коламбусом» забросил пять шайб.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Следующий раунд для «Вашингтона» — вечная битва с «Питтсбургом». «Пингвины» в прошлые годы неизменно вставали на пути команды Овечкина, прокладывая пути к своим Кубкам Стэнли, но в этот раз одно из главных соперничеств Востока НХЛ пошло по другому сценарию.



Александр забивал в первых трёх матчах подряд по одной шайбе, дважды это помогало «Вашингтону» побеждать, но четвёртую игру на своей площадке взял «Питтсбург», сравняв счёт в серии. Казалось, что в этом противостоянии не избежать семи поединков, но «Кэпиталз» больше не проигрывали. 6:3 в пятом матче, а затем напряжённый, наэлектризованный шестой поединок, овертайм, и решающая шайба Евгения Кузнецова с передачи Ови. Так русские вывели «Вашингтон» в финал Востока.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

После этого триумфа «столичные» стали едва ли не главным фаворитом Кубка Стэнли. Ещё бы – они свергли команду, не отдававшую главный трофей НХЛ в чужие руки на протяжении двух лет. Но в финале конференции «Вашингтон» поджидала «Тампа» — победительница регулярки. «Молнии» дошли до этого раунда с всего лишь двумя поражениями, да ещё и начинали серию дома, но кого в плей-офф могут смутить эти факторы? «Кэпиталз» приехали в Тампу и дважды «хлопнули» хозяев площадки – 4:2, а затем и вовсе 6:2. Правда, в столице США последовала симметричная ответка, да и пятый матч остался за «молниями».



«Вашингтон» встал на грань вылета из плей-офф, но очень вовремя режим Бога активировал Брэйден Холтби. В шестой и седьмой встречи он не пропустил ни одной шайбы, а на другой половине площадки слаженно и весело работал коллектив полевых игроков «Вашингтона». Выход в финал Кубка Стэнли ковал и Овечкин, и Кузнецов, и Оши, и Смит-Пелли, и Бураковски, и вся «столичная» команда. 3:0 дома, 4:0 в гостях, и есть первое за 20 лет попадание «Кэпиталз» в решающую серию сезона!

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В финале «Вашингтону» противостоял «Вегас» — дерзкий выскочка, главная сенсация года, собиравшийся взять Кубок Стэнли в первый же год своего существования. Но столь возмутительно-великолепного прецедента «Кэпиталз» не допустили. Они отдали «рыцарям» только одну игру, самую первую в серии, после чего вышли на свою победную тропу. 3:2 в Лас-Вегасе, затем 3:1 и 6:2 в Вашингтоне – и вот уже «столичные» в одном шаге от исполнения многолетней мечты.



Этот шаг был сделан ровно два года назад, 8 июня 2018 года. Овечкин тогда забил свою очередную шайбу в середине встречи, но после двух периодов «рыцари» вели 3:2. Однако «Вашингтон» в том плей-офф был силён своими теневыми героями, они в результате и вырвали для «Кэпиталз» долгожданный Кубок Стэнли. Деванте Смит-Пелли сделал 3:3, а Ларс Эллер на 53-й минуте забросил победную шайбу.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Это был настоящий триумф «Вашингтона», а больше всех радовался, фонтанировал эмоциями и плакал от счастья именно Овечкин. Вероятно, катаясь по льду Лас-Вегаса в победной кепке и бесконечно обнимаясь с партнёрами, Александр вспоминал, как долго он шёл к этой цели. Ведь он в далёком 2005-м пришёл поднимать столичный клуб из развалин, и поначалу его невероятные снайперские и бомбардирские успехи никак не помогали «Вашингтону» даже выходить в плей-офф. Но постепенно вокруг Овечкина росла команда, «Кэпиталз» мужали, росли, набивали шишки, но становились лучше с каждым годом. И 8 июня 2018-го всё пришло к логичному, но от того не менее счастливому финалу. Ови получил ещё и приз самому ценному игроку плей-офф, и с этим многие были не согласны – Евгений Кузнецов набрал больше очков, да и вообще показывал просто сказочный хоккей. Но не выделить дополнительно Овечкина, который натурально реализовал священную американскую мечту, лига просто не могла.

«Это просто невероятно! Не знаю, что сказать. Наверное, я самый счастливый человек! Счастлив за ребят, за фанатов, за свою семью. В начале сезона я сказал, что мы не будем отстоем. И мы выиграли Кубок Стэнли. Это всё, что имеет значение. Мы выиграли! Не знаю, как я стал таким эмоциональным лидером. Всё произошло естественно», — рубил наполненные счастьем фразы Овечкин с чемпионского льда.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В 32 года Ови наконец-то стал чемпионом НХЛ, но после этого успеха он, для многих неожиданно, расцвёл ещё краше, задрал свою планку ещё выше. Казалось, что всё лето 2018-го он прокутил в обнимку с Кубком Стэнли, однако в следующем сезоне Александр вновь был наголову сильнее всех конкурентов, которые значительно моложе его.



За эти два года, что прошли с момента выигрыша Кубка Стэнли, Ови взял ещё два «Морис Ришара», забросив 99 шайб, и заставил весь мир говорить о том, что рекорд Гретцки может быть покорён. А если нынешний чемпионат всё-таки будет доигран, то Овечкин сможет отправиться в поход за новым Кубком.