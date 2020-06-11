Ещё один мощный обмен в КХЛ. Прохоркин едет в «Магнитку», СКА работает на перспективу

Межсезонье КХЛ продолжает радовать крупными и интересными сделками. Сегодня, 11 июня, стало известно об очередном мощном обмене, который провернули сразу три клуба – СКА, «Металлург» и «Трактор».

Что получили клубы в результате обмена

СКА

Из «Трактора» — права на Якова Тренина



Из Магнитки – права на Владислава Каменева

«Металлург»

Из СКА – Николай Прохоркин и Владислав Сёмин



«Трактор»

Из «Металлурга» — Павел Дорофеев, Дмитрий Шешин, Глеб Бабинцев и Семён Буйван



Разбираемся, что означает этот трейд для каждой команды.

СКА продолжает работу на перспективу

Петербуржский клуб продолжает трансферную кампанию в рамках нового вектора развития и совершает очередную сделку на перспективу. В этот раз СКА приобрёл права на двух достаточно молодых топовых хоккеистов, центральных нападающих, способных играть, в том числе, и с краю. Оба заявили о себе ещё на молодёжном уровне, оба – медалисты МЧМ в составе сборной России.



Яков Тренин стабильно показывал высокую результативность в АХЛ, в нынешнем сезоне набирал более очка за игру в составе лидера Западной конференции «Милуоки Эдмиралс» и получил закономерный вызов в «Нэшвилл», за который сыграл 21 матч и набрал 6 (2+4) результативных баллов.



Владислав Каменев тоже дебютировал в НХЛ за «Предаторз», но последние три сезона выступал за «Колорадо», за который в текущем чемпионате провёл 38 матчей. Каменев – очень талантливый хоккеист, раскрыться которому в сильнейшей лиге мира мешали постоянные травмы.

Новый вектор СКА. Питер не боится потолка зарплат, его спасут молодые звёзды Галенюк, Подколзин, Морозов, Марченко – уже в основе СКА, расчищать состав будут для других молодых хоккеистов.

Сейчас в НХЛ ждут начала плей-офф, где сыграют «Нэшвилл» и «Колорадо» — нынешние команды Тренина и Каменева. Однако по истечении контрактов уже в следующем сезоне оба могут стать игроками СКА. Для «армейцев» это будет серьезное усиление, поскольку эти игроки еще не до конца раскрыли имеющийся потенциал. В СКА они получат больше доверия и смогут показать свой максимум.



Отметим, что в Петербурге продолжают политику возвращения игроков из Северной Америки, которая положительно сказывается не только на клубе, но и на сборной России. ЧМ-2021 и Олимпиада-2022, вероятнее всего, пройдут без игроков НХЛ, и в таких условиях возвращение на родину перспективных игроков, безусловно, идёт на пользу национальной команде.

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«Металлург» получает сильного центрфорварда

Магнитогорцы получают защитника Владислава Сёмина, который ещё в прошлом сезоне проводил половину регулярки за СКА, но сейчас стал проигрывать конкуренцию другим игрокам обороны. Возможно, 22-летнему хоккеисту как раз и необходима смена обстановки.



Но главный приз для «Магнитки» от этой сделки – приобретение Николая Прохоркина. А точнее, прав на него, ведь прошлый сезон он провёл в «Лос-Анджелесе». Отыграв один год в Америке, хоккеист решил вернуться на родину, и после обмена прав Прохоркин подпишет контракт с «Металлургом». В СКА понимают, что на данный момент нападающий не сможет вернуться на былую роль в Петербурге, и не собираются мариновать Николая.

Олимпийский чемпион Пхёнчхана, один из самых креативных и разносторонних русских центрфорвардов, точно сможет усилить «Магнитку», где и так сейчас формируется интересная и боеспособная команда. Отметим также, что Прохоркин, как и другие новобранцы



«Металлурга» Плотников, Карпов и Земчёнок, прекрасно знаком главному тренеру уральцев Илье Воробьёву. Этот факт поможет адаптации хоккеиста в новом клубе. Контракт Прохоркина с «Металлургом» пойдет на пользу и сборной России, которая получает ещё одного сильного кандидата.

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Правда, за игрока, который должен стать ведущим центрфорвардом команды, «Металлургу» пришлось заплатить немаленькую цену. Систему магнитогорского клуба покинули четыре молодых хоккеиста – защитники Глеб Бабинцев и Семён Буйван, а также форварды Павел Дорофеев (серебряный призёр МЧМ-2020) и Дмитрий Шешин.

В Челябинск едет талантливая молодёжь

Челябинцы в результате обмена потеряли права на своего воспитанника Якова Тренина, но нужно признать, что возвращение форварда из Америки именно в «Трактор» было бы маловероятным. Другое дело – СКА, где сейчас делают большую ставку на молодёжь, да и путь в сборную России из Санкт-Петербурга гораздо короче. Отметим, что в случае приезда Тренина в КХЛ, челябинцы получат дополнительную денежную компенсацию.



Но и без неё «Трактор» в результате этой трёхсторонней сделки не остался обделён. В Челябинск переехали сразу четыре перспективных игрока из системы «Металлурга». 19-летний Павел Дорофеев, один из лучших нападающих страны по своему возрасту, почти весь прошлый сезон провёл в основе «Магнитки», а зимой неплохо проявил себя на молодёжном чемпионате мира. Его ровесник Дмитрий Шешин вызов в КХЛ пока не получал, зато стал с отрывом лучшим бомбардиром, снайпером и ассистентом молодёжной команды «Стальные лисы», набрав в 61 матче 71 (31+40) очко. Защитник Глеб Бабинцев в минувшем чемпионате не без успеха пробовал свои силы в ВХЛ, а также находился в поле зрения тренеров молодёжной сборной России и принимал участие в ноябрьской Суперсерии. Что касается 18-летнего игрока обороны Семёна Буйвана, то он только в прошлом сезоне дебютировал на уровне МХЛ, но успел произвести сильное впечатление – стал лучшим снайпером-защитником «Стальных лис» и третьим в команде по коэффициенту полезности.



Таким образом, можно сказать, что все клубы-участники сделки остались в выигрыше. «Металлург» получил крепкого форварда в топ-6 команды, «Трактор» — целый ряд талантливых молодых хоккеистов, которых уже в следующем сезоне можно активно привлекать в основу, ну а СКА продолжил работу на перспективу, получив возможность в будущем подписать контракты с сильными игроками.