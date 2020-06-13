Прохоркин – в «Магнитке», Радил – в «Спартаке». Главные трансферы недели в КХЛ

Рассказываем о главных трансферах КХЛ за последнюю неделю. Продолжает «бомбить» новостями «Магнитка», наконец-то нормально усиливается «Торпедо», а в «Спартак» вернулся известный чешский нападающий.

Стратегия СКА не перспективнее, чем у «Магнитки». Терпеть и ждать в нашем хоккее не умеют Сравниваем две трансферные концепции самых активных клубов межсезонья КХЛ.

н. Джастин Клуз – из «Сан-Диего» в «Торпедо»

«Торпедо» наконец-то приходит в себя и начинает подписывать хоккеистов. В составе нижегородского клуба появился уже третий легионер. Первые два – защитники Остин и Уайдман. Пришло время пополнить свои ряды наедающими. Джастин Клуз звёзд с неба никогда не хватал, но форвард для КХЛ вполне боеспособный. Стоит отметить умение Дэвида Немировски работать с легионерами. Именно с Дэвида будут спрашивать за игру иностранцев, хотя не все они пришли в клуб с его подачи.

з. Лоуренс Пилут – из «Баффало» в «Трактор»

Отличный трансфер провернул «Трактор». Шведский защитник Пилут имеет опыт игры в НХЛ, а в АХЛ он и вовсе был лидером и чувствовал себя словно рыба в воде. У Пилута отличное катание, он мотивирован, с хороши броском. Не зря в Челябинске так долго вели этого хоккеиста. Пилут – однозначно защитник для топ-4, а его зарплата порядка 45 млн руб. Для «Трактора» это очень приличные деньги. Легионеры в Челябинске получают традиционно много. Придётся как следует отрабатывать.

Кагарлицкий — в «Динамо», О'Делл — в «Сибири». Таблица трансферов КХЛ Все официальные переходы, обмены и продления контрактов, а также возможные сделки.

н. Лукаш Радил – из «Сан-Хосе» в «Спартак»

О возвращении Лукаша Радила в «Спартак» было известно давно, но на днях об этой сделке объявили официально. Радила прекрасно знают в красно-белом клубе, так как именно из «Спартака» он отправлялся покорять НХЛ. В КХЛ, конечно, у чеха не получилось, но изначально было видно, что Лукаш там не потянет. Зато человек попробовал свои силы в Северной Америке, после чего принял для себя решение вернуться в Континентальную лигу. В «Спартаке» Радил показывал хороший хоккей. Интересно будет посмотреть на него в следующем сезоне.

Лукаш Радил Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

н. Николай Прохоркин – из СКА в «Металлург» Мг

Прохоркин – единственный из нашего списка игрок, с которым до сих пор не подписали официальный контракт. Пока что «Магнитка» только получила права на этого центрального форварда, но уже известно, что он подпишет с уральцами двухлетний контракт. Николай – отличное усиление для команды Ильи Воробьёва. Да и вообще «Магнитка» в нынешнее межсезонье работает на трансферном рынке здорово. Видна работа и Ильи Воробьёва, и Сергея Ласькова. Эта связка впечатляет и радует. «Металлург» точно будет претендентом на Кубок Гагарина.

н. Павел Дорофеев – из «Металлурга» Мг в «Трактор»

Если Прохоркин по результатам крупного обмена перебрался из «Лос-Анджелеса» (в КХЛ – из СКА) в «Металлург», то стоит отметить и другую часть состоявшегося крупного обмена. Так, в «Трактор» по результатам сделки СКА – «Магнитка» — «Трактор» отправился нападающий Павел Дорофеев. Дорофеев – серебряный призёр МЧМ в Чехии в составе сборной России под руководством Валерия Брагина, но у игрока есть сразу несколько минусов. Прежде всего, небольшие габариты и достаточно странный молчаливый характер. Хочется верить, что Дорофеев заиграет в «Тракторе», но вопросов к этому нападающему много. Главному тренеру «Трактора» Анвару Гатиятулину будет, над чем поработать.

Павел Дорофеев Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

н. Игорь Швырёв – из «Колорадо Иглз» в «Металлург» Мг

«Магнитка» вернула в свои ряды нападающего из системы «Колорадо» Игоря Швырёва. Этого форварда уральцы обменивать не собираются, плюс стоит напомнить, что это человек в третье-четвёртое звено. Первыми двумя центрами «Магнитки» будут Прохоркин и Нестрашил, а двумя другими – Неколенко и Швырёв. Швырёв может здорово побороться, сыграть в меньшинстве, хорошо проявить себя в отборе. Нападающему есть, что доказывать Илье Воробьёву. Кроме того, он обошёлся «Металлургу» за смешную по хоккейным меркам сумму. В системе «Колорадо» Швырёва выставили на безусловный драфт отказов, а позднее расторгли с ним контракт.